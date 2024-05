Dubai avanti tutta nel primo trimestre con 5,18 milioni di arrivi internazionali, +11% Inizio 2024 con crescita a doppia cifra per Dubai: l’emirato rinsalda la propria posizione tra le principali destinazioni turistiche al mondo, grazie anche alle numerose novità che interessano il settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento, che contribuiscono a consolidarne ulteriormente l’attrattiva. I dati rilevati dal Dubai’s Department of Economy and Tourism mostrano come Dubai abbia accolto, nel primo trimestre dell’anno, 5,18 milioni di visitatori internazionali, pari ad un aumento dell’11% rispetto ai 4,67 milioni di turisti dello stesso periodo nel 2023. Dopo un 2023 colmo di traguardi che ha visto Dubai raggiungere il record di 17,15 milioni di visitatori internazionali, l’industria turistica della città, guidata dalla visione di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, sta cavalcando l’onda del trend positivo nel primo trimestre dell’anno. Questa crescita si allinea anche agli ambiziosi obiettivi dell’Agenda Economica di Dubai, D33, per consolidare ulteriormente lo status di Dubai come una delle principali città globali per il business e il tempo libero. del Dubai’s Department of Economy and Tourism(DET), ha dichiarato: “Il continuo successo da record di visitatori dell’emirato dimostra l’impegno costante nel perseguire i nostri obiettivi a lungo termine dell’Agenda D33, e rafforza ulteriormente il ruolo centrale che il settore turistico e dell’ospitalità svolgono nel promuovere la crescita positiva di Dubai – ha commentato Helal Saeed Almarri, direttore generale del Det -. Oltre al nostro ecosistema turistico ad alte prestazioni, questi dati sono anche spinti dall’aumento del numero di imprese internazionali che si stabiliscono qui, dalle aziende esistenti che ampliano le linee di business e la loro presenza commerciale a Dubai, da un settore Mice molto attivo e da un afflusso di nuovi talenti che si trasferiscono nella città, dimostrando l’ampio e sinergico impatto di una D33 economica ben riuscita e calibrata.” Condividi

