Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Disney Cruise Line a risollevare il destino della ex Global Dream, mega-nave da circa 6 mila passeggeri completata circa al 75% quando i cantieri tedeschi di Mv Werften chiusero i battenti a inizio anno, a seguito del fallimento del gruppo Genting di Hong Kong. La compagnia americana ribrandizzerà la nuova nave per poi impiegarla, a partire dal 2025, lungo itinerari inediti per il gruppo di cui però non è stata ancora svelata l'identità. I lavori per la sua costruzione continueranno a essere effettuati presso i cantieri Mv Werften a cura tuttavia della compagnia Meyer Werft. che per Disney ha già realizzato la Dream, la Fantasy e la Wish. La ex Global Dream segue quindi il percorso già intrapreso da molte navi appartenenti al gruppo Genting, che controllava anche il brand Crystal Cruises. Questi in particolare è stato recentemente acquisito dall'Abercrombie & Kent Travel Group, insieme alla Crystal Symphony e alla Crystal Serenity, che dovrebbero ritornare in mare già nel 2023. La nave da spedizione Crystal Endeavour è passata invece a Silversea Cruises, mentre una compagnia alberghiera tedesca ha messo le mani sull'unità fluviale Crystal Mozart con l'intenzione di lanciare una propria linea di crociera. [post_title] => Disney Cruise Line acquisisce la ex Global Dream reduce dal fallimento Genting [post_date] => 2022-11-18T11:58:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668772729000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434351 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_425177" align="alignleft" width="300"] C'è anche Verona nei piani di espansione del nuovo brand The Cloud One[/caption] Debutterà a breve a New York il primo indirizzo The Cloud One: il nuovo brand che si appresta a lanciare il gruppo tedesco Motel One per differenziare il proprio raggio d'azione, senza diluire il concept del marchio originario, che oggi conta 85 hotel per oltre 24 mila camere in 12 Paesi europei differenti. Anche The Cloud One, racconta il magazine tedesco hospitalityinside.com, sarà peraltro un brand lifestyle ma, a differenza di Motel One che solitamente prevede la realizzazione di nuovi edifici, si presterà meglio ai progetti di conversione o ribranding. La struttura di New York, in particolate, è un ex Courtyard by Marriott da 326 chiavi situato presso il nuovo World Trade Center con camere più grandi rispetto a quelle tradizionali Motel One e un concept differente per le aree comuni. La seconda struttura in pipeline è a Chicago e riguarda un progetto di nuova realizzazione che originariamente sarebbe dovuto essere brandizzato Andaz (Hyatt), con inaugurazione prevista nel 2025. Nei piani di sviluppo sono però già previste aperture anche a Verona, Londra e Parigi. Nella città scaligera, in particolare, si pensa a un complesso dual brand da realizzarsi presso l'ex Manifattura Tabacchi, vicino alla stazione ferroviaria e non lontano dagli spazi fiera. Comprenderà un Motel One da 251 camere e un Cloud One da 126 chiavi, a cura dello studio di architettura norvegese Snøhetta. [post_title] => Motel One raddoppia e lancia The Cloud One. Il brand in arrivo anche a Verona [post_date] => 2022-11-18T11:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668769820000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell'area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d'emergenza all'estero e per il bagaglio. In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners. "L'estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica - commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo". "Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo - aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners". [post_title] => Allianz Partners amplia l'accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025 [post_date] => 2022-11-17T11:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668685368000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà l'italiana Domorental a fornire, tramite noleggio operativo, programmi, arredi, impianti e sistemi di domotica al gruppo Numa. La compagnia tedesca ha infatti siglato una partnership con l'azienda milanese che ha importato dagli Usa in Italia il modello del performance renting, che consente di trasformare qualunque bene in un servizio (asset as a service), ossia di noleggiare prodotti, macchinari e servizi attraverso il pagamento di un canone ricorrente, senza intaccare il capitale circolante e ricorrere al finanziamento bancario. Numa, che in Europa conta 3 mila camere ed è presente, oltre che nel nostro Paese, in Spagna, Germania, Portogallo, Norvegia, Repubblica Ceca e Austria, ha appena firmato con LaSalle Investment Management una partnership per un piano di sviluppo paneuropeo di 500 milioni di euro. La società tedesca ha inoltre da poco aperto quattro nuove strutture in Italia: due nel centro di Milano e due nella capitale. “Nell’epoca della subscription economy – spiega Claudio Mombelli, ceo Domorental - clienti e consumatori passano, in una prospettiva win win di reciproco vantaggio, dalla logica del possesso di un prodotto a quella dell’utilizzo. I vantaggi del noleggio operativo sono evidenti. L’azienda non spende e non si indebita, ma, pagando un canone, ha liquidità in portafoglio da investire. Da sottolineare che il noleggio operativo è diverso dal leasing: il primo a bilancio viene registrato nella voce costi, il secondo (il leasing) come debito. Nel dettaglio dei vantaggi per l’utilizzatore: sostenibilità economica dell’investimento senza indebitamento, durata flessibile e non vincolata dell’ammortamento, trasformazione da Capex a Opex dell’investimento, nessun bene a cespite della gestione amministrativa degli ammortamenti, maggior equilibri della Posizione finanziaria netta (Pfn) e miglioramento degli indici di bilancio, mantenimento del capitale circolante per investimenti correnti”. [post_title] => Numa si affida a Domorental per il noleggio delle forniture di domotica, arredi e impianti [post_date] => 2022-11-16T12:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668603240000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434230" align="alignleft" width="300"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina Hotels & Resorts[/caption] «Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Il 2022 è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina Hotels & Resorts.» Lo ha dichiarato la brand manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2022 svoltasi in Oman, nel corso della quale l’azienda è stata eletta come World’s Leading Green Independent Hotel Group, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.«Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni- di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi e sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie». Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell'evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi. «“Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, Brand Manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere». Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 16.918 tonnellate di Co2 negli ultimi 5 anni, quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. L'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando 68.700 bottiglie di plastica all’anno ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana- Gruppo Euronext, e Confindustria che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Nel 2022 Delphina è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per "Imprese Vincenti", il programma per la valorizzazione delle Pmi "che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto". «La natura unica della Sardegna- continua Muntoni – è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. L’aver vinto per quattro anni consecutivi il titolo di migliore green resort d’Europa con il Resort Valle dell’Erica e l’essere stati riconfermati come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo, ci rende ancora più felici perché testimonia che, a distanza di un anno, il nostro impegno risulta essere sempre di importanza rilevante rispetto al panorama mondiale. Ancor di più perchè in questo momento l’attenzione verso il tema della sostenibilità è un obiettivo comune e una nuova sfida per le aziende. Ed è il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». [post_title] => Elena Muntoni (Delphina): «Il turismo internazionale è ritornato in Sardegna» [post_date] => 2022-11-16T11:37:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668598629000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si sono aperte le prenotazioni per la stagione inaugurale della Carnival Venezia: la ex nave Costa recentemente ribrandizzata inizierà a navigare tutto l'anno da New York, a partire dal prossimo 15 giugno e presenterà il nuovo format Carnival Fun Italian Style. L'unità, racconta una nota Gioco Viaggi, gsa nel nostro Paese proprio delle crociere Carnival, offrirà una vasta gamma di itinerari, di dieci diverse durate, con 22 viaggi unici che visiteranno 25 porti in 14 paesi differenti. “La nostra stagione estiva a New York ha riscontrato un grande successo. Aumentare la nostra proposta con una nave più grande e più recente, che naviga tutto l'anno, offrirà perciò l'opportunità a più passeggeri di godere della comodità di navigare da Manhattan - spiega Christine Duffy, presidente Carnival Cruise Line -. La Venezia garantirà agli ospiti il nostro tradizionale stile Fun Carnival, combinato all’Italian style, nelle destinazioni di Bahamas, Caraibi, Bermuda e Canada". Dopo una crociera transatlantica di 15 giorni da Barcellona in partenza il 29 maggio 2023, la Venezia partirà quindi dal Manhattan Cruise Terminal di New York, alternando in estate itinerari della durata di quattro cinque, sei, otto notti per i Caraibi, Bermuda e Canada Orientale. A partire dal 29 settembre la nave proporrà poi crociere di otto e 12 notti nei Caraibi Orientali, Caraibi del Sud e Bahamas, toccando porti conosciuti come St. Thomas, San Juan, Aruba, oltre a destinazioni private quali Half Moon Cay, Princess Cays, Amber Cove e Grand Turk. Inoltre, le crociere di nove giorni della Venezia includeranno Miami come scalo in transito. [post_title] => Si aprono le vendite per la Carnival Venezia. La ex Costa farà base a New York [post_date] => 2022-11-16T10:34:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668594844000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Strategia Esg potenziata per Leonardo Hotels Central Europe. Il gruppo ha infatti recentemente deciso di incorporare misure specifiche e obiettivi chiari relativi al clima, all'impegno sociale e al cambiamento strutturale, da sviluppare fino al 2027. Il piano si basa su tre pilastri fondamentali: proteggere il pianeta, investire nelle persone e guidare il cambiamento. Per ciascuna di queste tre aree sono stati adottati obiettivi a lungo termine. Come passo importante e come una delle numerose misure per una maggiore sostenibilità, la catena alberghiera mira, tra l'altro, a ottenere per tutti i suoi hotel la certificazione Green Key per la gestione sostenibile entro la fine del 2024: un marchio ecologico non obbligatorio che rispetta i severi criteri della Foundation for environmental education (Fee). Questi includono una gestione efficiente dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, e sono riconosciuti dal Global sustainable tourism council, dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) e dal programma ambientale delle Nazioni unite (Unep). Diversi Leonardo Hotels hanno già conseguito la certificazione. Da molti anni Leonardo Hotels Central Europe è peraltro attivamente impegnato in tematiche ambientali e sociali. Tra i pilastri di questo impegno figurano il programma di responsabilità sociale d'impresa LeoDo e la Leo Academy dell'azienda, che offre formazione continua ai dipendenti a tutti i livelli. "Ci sono argomenti che hanno sempre la priorità. La sostenibilità e l'impegno sociale rientrano senza dubbio in questa lista - spiega Yoram Biton, managing director del gruppo -. Lavoriamo ogni giorno sui nostri obiettivi e accettiamo la nostra responsabilità insieme a tutti i nostri colleghi". [post_title] => Leonardo Hotels Central Europe: tutte le strutture certificate Green Key entro il 2024 [post_date] => 2022-11-14T13:41:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668433310000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochi giorni dal ritorno a Milano del gruppo, con l'apertura di Casa Baglioni, la compagnia guidata da Guido Polito finisce sotto il controllo dei messicani di Palace Resorts, the Luxury Resort Powerhouse, che ne acquisisce il 75%. L'accordo permetterà al brand Baglioni di sviluppare ulteriormente il mercato Usa, da cui proviene circa il 70% del business di Palace Resorts, che al momento conta su una decina di strutture tra Messico e Caraibi. Allo stesso tempo il gruppo controllato dalla famiglia Chapur aggiunge in questo modo al proprio portfolio un brand di lusso dotato di una presenza consolidata in Italia, oltre che a Londra e alle Maldive, con l'idea di espanderlo ulteriormente in Europa, tramite anche alcune acquisizioni dirette operate dalla divisione real estate della stessa Palace Resorts. Investimenti "Sono onorato del fatto che la famiglia Chapur abbia riconosciuto Baglioni Hotels & Resorts come uno dei principali brand di lusso europei, immaginando il potenziale di sviluppo che il marchio ha in Italia e in altre destinazioni internazionali chiave - commenta Guido Polito, che rimarrà il ceo della compagnia italiana -. La scelta di rimanere al timone di Baglioni mi darà l'opportunità, insieme al vicepresidente Giuliano Rocchi e a tutto il management team, di portare avanti l'opera mia e di mio padre Roberto". "Aumenteremo i nostri investimenti in Europa, Asia e Medio Oriente, portando al contempo i nostri brand Le Blanc e Moon Palace da questa parte del mondo - aggiunge infine l'executive vice president di Palace Resorts, Gibran Chapur. [post_title] => Il gruppo Baglioni passa nelle mani dei messicani di Palace Resorts [post_date] => 2022-11-14T10:03:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668420214000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv. Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata. «Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio». «Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città». Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti. «Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator». Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza». [post_title] => Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade [post_date] => 2022-11-11T11:20:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668165641000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "disney cruise line acquisisce la ex global dream reduce dal fallimento genting" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":707,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Disney Cruise Line a risollevare il destino della ex Global Dream, mega-nave da circa 6 mila passeggeri completata circa al 75% quando i cantieri tedeschi di Mv Werften chiusero i battenti a inizio anno, a seguito del fallimento del gruppo Genting di Hong Kong. La compagnia americana ribrandizzerà la nuova nave per poi impiegarla, a partire dal 2025, lungo itinerari inediti per il gruppo di cui però non è stata ancora svelata l'identità. I lavori per la sua costruzione continueranno a essere effettuati presso i cantieri Mv Werften a cura tuttavia della compagnia Meyer Werft. che per Disney ha già realizzato la Dream, la Fantasy e la Wish.\r

\r

La ex Global Dream segue quindi il percorso già intrapreso da molte navi appartenenti al gruppo Genting, che controllava anche il brand Crystal Cruises. Questi in particolare è stato recentemente acquisito dall'Abercrombie & Kent Travel Group, insieme alla Crystal Symphony e alla Crystal Serenity, che dovrebbero ritornare in mare già nel 2023. La nave da spedizione Crystal Endeavour è passata invece a Silversea Cruises, mentre una compagnia alberghiera tedesca ha messo le mani sull'unità fluviale Crystal Mozart con l'intenzione di lanciare una propria linea di crociera.","post_title":"Disney Cruise Line acquisisce la ex Global Dream reduce dal fallimento Genting","post_date":"2022-11-18T11:58:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668772729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_425177\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] C'è anche Verona nei piani di espansione del nuovo brand The Cloud One[/caption]\r

\r

Debutterà a breve a New York il primo indirizzo The Cloud One: il nuovo brand che si appresta a lanciare il gruppo tedesco Motel One per differenziare il proprio raggio d'azione, senza diluire il concept del marchio originario, che oggi conta 85 hotel per oltre 24 mila camere in 12 Paesi europei differenti. Anche The Cloud One, racconta il magazine tedesco hospitalityinside.com, sarà peraltro un brand lifestyle ma, a differenza di Motel One che solitamente prevede la realizzazione di nuovi edifici, si presterà meglio ai progetti di conversione o ribranding. La struttura di New York, in particolate, è un ex Courtyard by Marriott da 326 chiavi situato presso il nuovo World Trade Center con camere più grandi rispetto a quelle tradizionali Motel One e un concept differente per le aree comuni.\r

\r

La seconda struttura in pipeline è a Chicago e riguarda un progetto di nuova realizzazione che originariamente sarebbe dovuto essere brandizzato Andaz (Hyatt), con inaugurazione prevista nel 2025. Nei piani di sviluppo sono però già previste aperture anche a Verona, Londra e Parigi. Nella città scaligera, in particolare, si pensa a un complesso dual brand da realizzarsi presso l'ex Manifattura Tabacchi, vicino alla stazione ferroviaria e non lontano dagli spazi fiera. Comprenderà un Motel One da 251 camere e un Cloud One da 126 chiavi, a cura dello studio di architettura norvegese Snøhetta.","post_title":"Motel One raddoppia e lancia The Cloud One. Il brand in arrivo anche a Verona","post_date":"2022-11-18T11:10:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668769820000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners ha esteso la partnership a livello mondiale con Iberia per altri tre anni. In tal modo i passeggeri della compagnia aerea spagnola residenti in tredici mercati europei potranno usufruire di soluzioni assicurative di viaggio; per i residenti di altri Paesi, compresi quelli dell'area America Latina, le soluzioni di protezione di viaggio saranno presto disponibili nel 2023. Tra i vantaggi inclusi rientra la protezione per annullamento viaggio, ritardi, mancate coincidenze, per prestazioni mediche d'emergenza all'estero e per il bagaglio.\r

In alcuni Paesi, i clienti durante il viaggio potranno inoltre usufruire dei servizi di teleconsulto e della copertura per le malattie legate al Covid-19, incluse le prestazioni per emergenze mediche coperte dalla polizza, quarantena personale obbligatoria e negato imbarco per malattia sospetta. Per una maggiore tranquillità, Allianz Partners mette a disposizione dei clienti una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.\r

I prodotti e i servizi di copertura del viaggio vengono offerti ai clienti di Iberia in fase di prenotazione del biglietto aereo tramite sito web, App mobile o i call center di Iberia, e sono forniti da Allianz Partners.\r

\"L'estensione della nostra storica partnership con Iberia per altri tre anni ci consente di sviluppare per i loro clienti soluzioni di assicurazione viaggio riconosciute a livello globale, con caratteristiche e coperture che garantiscono serenità per la nuova normalità post-pandemica - commenta Jean-Marc Pailhol, chief officer Global Strategic Partnerships and board member di Allianz Partners -. Questo conferma il nostro impegno a supportare, in tutto il mondo, i grandi vettori aerei e rappresenta un altro importante passo nel confermarci partner assicurativo leader per il settore aereo\".\r

\"Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza olistica ai nostri clienti, che includa tutti i servizi per accompagnarli durante il loro viaggio aereo - aggiunge Ignacio Valeros, director of revenue management di Iberia -, La nostra collaborazione con Allianz Partners consente loro di viaggiare in maniera semplice sapendo che, prima o durante il viaggio, sono protetti da un partner affidabile come Allianz Partners\".\r

","post_title":"Allianz Partners amplia l'accordo con Iberia a livello globale fino a dicembre 2025","post_date":"2022-11-17T11:42:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668685368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà l'italiana Domorental a fornire, tramite noleggio operativo, programmi, arredi, impianti e sistemi di domotica al gruppo Numa. La compagnia tedesca ha infatti siglato una partnership con l'azienda milanese che ha importato dagli Usa in Italia il modello del performance renting, che consente di trasformare qualunque bene in un servizio (asset as a service), ossia di noleggiare prodotti, macchinari e servizi attraverso il pagamento di un canone ricorrente, senza intaccare il capitale circolante e ricorrere al finanziamento bancario.\r

\r

Numa, che in Europa conta 3 mila camere ed è presente, oltre che nel nostro Paese, in Spagna, Germania, Portogallo, Norvegia, Repubblica Ceca e Austria, ha appena firmato con LaSalle Investment Management una partnership per un piano di sviluppo paneuropeo di 500 milioni di euro. La società tedesca ha inoltre da poco aperto quattro nuove strutture in Italia: due nel centro di Milano e due nella capitale. “Nell’epoca della subscription economy – spiega Claudio Mombelli, ceo Domorental - clienti e consumatori passano, in una prospettiva win win di reciproco vantaggio, dalla logica del possesso di un prodotto a quella dell’utilizzo. I vantaggi del noleggio operativo sono evidenti. L’azienda non spende e non si indebita, ma, pagando un canone, ha liquidità in portafoglio da investire. Da sottolineare che il noleggio operativo è diverso dal leasing: il primo a bilancio viene registrato nella voce costi, il secondo (il leasing) come debito. Nel dettaglio dei vantaggi per l’utilizzatore: sostenibilità economica dell’investimento senza indebitamento, durata flessibile e non vincolata dell’ammortamento, trasformazione da Capex a Opex dell’investimento, nessun bene a cespite della gestione amministrativa degli ammortamenti, maggior equilibri della Posizione finanziaria netta (Pfn) e miglioramento degli indici di bilancio, mantenimento del capitale circolante per investimenti correnti”.","post_title":"Numa si affida a Domorental per il noleggio delle forniture di domotica, arredi e impianti","post_date":"2022-11-16T12:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668603240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434230\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elena Muntoni, brand manager di Delphina Hotels & Resorts[/caption]\r

\r

«Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Il 2022 è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina Hotels & Resorts.» Lo ha dichiarato la brand manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2022 svoltasi in Oman, nel corso della quale l’azienda è stata eletta come World’s Leading Green Independent Hotel Group, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.«Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni- di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi e sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie».\r

\r

Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell'evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi.\r

\r

\r

\r

«“Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, Brand Manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall'inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere».\r

\r

Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura.\r

Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 16.918 tonnellate di Co2 negli ultimi 5 anni, quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. L'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando 68.700 bottiglie di plastica all’anno ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana- Gruppo Euronext, e Confindustria che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.\r

Nel 2022 Delphina è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per \"Imprese Vincenti\", il programma per la valorizzazione delle Pmi \"che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto\".\r

\r

«La natura unica della Sardegna- continua Muntoni – è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. L’aver vinto per quattro anni consecutivi il titolo di migliore green resort d’Europa con il Resort Valle dell’Erica e l’essere stati riconfermati come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo, ci rende ancora più felici perché testimonia che, a distanza di un anno, il nostro impegno risulta essere sempre di importanza rilevante rispetto al panorama mondiale. Ancor di più perchè in questo momento l’attenzione verso il tema della sostenibilità è un obiettivo comune e una nuova sfida per le aziende. Ed è il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra». \r

","post_title":"Elena Muntoni (Delphina): «Il turismo internazionale è ritornato in Sardegna»","post_date":"2022-11-16T11:37:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668598629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sono aperte le prenotazioni per la stagione inaugurale della Carnival Venezia: la ex nave Costa recentemente ribrandizzata inizierà a navigare tutto l'anno da New York, a partire dal prossimo 15 giugno e presenterà il nuovo format Carnival Fun Italian Style. L'unità, racconta una nota Gioco Viaggi, gsa nel nostro Paese proprio delle crociere Carnival, offrirà una vasta gamma di itinerari, di dieci diverse durate, con 22 viaggi unici che visiteranno 25 porti in 14 paesi differenti.\r

\r

“La nostra stagione estiva a New York ha riscontrato un grande successo. Aumentare la nostra proposta con una nave più grande e più recente, che naviga tutto l'anno, offrirà perciò l'opportunità a più passeggeri di godere della comodità di navigare da Manhattan - spiega Christine Duffy, presidente Carnival Cruise Line -. La Venezia garantirà agli ospiti il nostro tradizionale stile Fun Carnival, combinato all’Italian style, nelle destinazioni di Bahamas, Caraibi, Bermuda e Canada\".\r

\r

Dopo una crociera transatlantica di 15 giorni da Barcellona in partenza il 29 maggio 2023, la Venezia partirà quindi dal Manhattan Cruise Terminal di New York, alternando in estate itinerari della durata di quattro cinque, sei, otto notti per i Caraibi, Bermuda e Canada Orientale. A partire dal 29 settembre la nave proporrà poi crociere di otto e 12 notti nei Caraibi Orientali, Caraibi del Sud e Bahamas, toccando porti conosciuti come St. Thomas, San Juan, Aruba, oltre a destinazioni private quali Half Moon Cay, Princess Cays, Amber Cove e Grand Turk. Inoltre, le crociere di nove giorni della Venezia includeranno Miami come scalo in transito.","post_title":"Si aprono le vendite per la Carnival Venezia. La ex Costa farà base a New York","post_date":"2022-11-16T10:34:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668594844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Strategia Esg potenziata per Leonardo Hotels Central Europe. Il gruppo ha infatti recentemente deciso di incorporare misure specifiche e obiettivi chiari relativi al clima, all'impegno sociale e al cambiamento strutturale, da sviluppare fino al 2027. Il piano si basa su tre pilastri fondamentali: proteggere il pianeta, investire nelle persone e guidare il cambiamento. Per ciascuna di queste tre aree sono stati adottati obiettivi a lungo termine.\r

\r

Come passo importante e come una delle numerose misure per una maggiore sostenibilità, la catena alberghiera mira, tra l'altro, a ottenere per tutti i suoi hotel la certificazione Green Key per la gestione sostenibile entro la fine del 2024: un marchio ecologico non obbligatorio che rispetta i severi criteri della Foundation for environmental education (Fee). Questi includono una gestione efficiente dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti, e sono riconosciuti dal Global sustainable tourism council, dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) e dal programma ambientale delle Nazioni unite (Unep). Diversi Leonardo Hotels hanno già conseguito la certificazione.\r

\r

Da molti anni Leonardo Hotels Central Europe è peraltro attivamente impegnato in tematiche ambientali e sociali. Tra i pilastri di questo impegno figurano il programma di responsabilità sociale d'impresa LeoDo e la Leo Academy dell'azienda, che offre formazione continua ai dipendenti a tutti i livelli. \"Ci sono argomenti che hanno sempre la priorità. La sostenibilità e l'impegno sociale rientrano senza dubbio in questa lista - spiega Yoram Biton, managing director del gruppo -. Lavoriamo ogni giorno sui nostri obiettivi e accettiamo la nostra responsabilità insieme a tutti i nostri colleghi\".\r

\r

","post_title":"Leonardo Hotels Central Europe: tutte le strutture certificate Green Key entro il 2024","post_date":"2022-11-14T13:41:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668433310000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi giorni dal ritorno a Milano del gruppo, con l'apertura di Casa Baglioni, la compagnia guidata da Guido Polito finisce sotto il controllo dei messicani di Palace Resorts, the Luxury Resort Powerhouse, che ne acquisisce il 75%. L'accordo permetterà al brand Baglioni di sviluppare ulteriormente il mercato Usa, da cui proviene circa il 70% del business di Palace Resorts, che al momento conta su una decina di strutture tra Messico e Caraibi.\r

\r

Allo stesso tempo il gruppo controllato dalla famiglia Chapur aggiunge in questo modo al proprio portfolio un brand di lusso dotato di una presenza consolidata in Italia, oltre che a Londra e alle Maldive, con l'idea di espanderlo ulteriormente in Europa, tramite anche alcune acquisizioni dirette operate dalla divisione real estate della stessa Palace Resorts.\r

Investimenti\r

\"Sono onorato del fatto che la famiglia Chapur abbia riconosciuto Baglioni Hotels & Resorts come uno dei principali brand di lusso europei, immaginando il potenziale di sviluppo che il marchio ha in Italia e in altre destinazioni internazionali chiave - commenta Guido Polito, che rimarrà il ceo della compagnia italiana -. La scelta di rimanere al timone di Baglioni mi darà l'opportunità, insieme al vicepresidente Giuliano Rocchi e a tutto il management team, di portare avanti l'opera mia e di mio padre Roberto\".\r

\r

\"Aumenteremo i nostri investimenti in Europa, Asia e Medio Oriente, portando al contempo i nostri brand Le Blanc e Moon Palace da questa parte del mondo - aggiunge infine l'executive vice president di Palace Resorts, Gibran Chapur.","post_title":"Il gruppo Baglioni passa nelle mani dei messicani di Palace Resorts","post_date":"2022-11-14T10:03:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668420214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una maggiore visibilità per essere più presenti nel mondo del turismo e delle agenzie di viaggio. Global Assistance parte dai Travel Open Day autunnali (prima tappa a Genova all’interno di Palazzo Imperiale) per raggiungere capillarmente le adv.\r

\r

Global Assistance, detenuta da Rifin al 100%, è una compagnia assicurativa multicanale, di capitale privato italiano, costituita nel 1990. Nasce come compagnia specializzata nel turismo e assistenza e offre una gamma completa specifica per il settore turismo con prodotti individuali e collettivi, che nel corso degli anni ha sviluppato, fornendo assistenza qualificata.\r

\r

«Abbiamo preso il via dal turismo – spiega Mario Silla, Responsabile Area Marketing Prodotti e Nuovi Canali Global Assistance – e negli anni abbiamo affrontato il mondo dei viaggi a 360 gradi. L’obiettivo è quello di rafforzare la nostra presenza nel settore trade andando incontro alle necessità della clientela e nello specifico fornendo servizi ad hoc alle agenzie di viaggio».\r

\r

«Per questo abbiamo voluto partire dai Travel Open Day autunnali per incontrare le adv e rafforzare i rapporti con il trade – aggiunge Ermanno Sereni, Responsabile Sviluppo Turismo Global Assistance – andando ad incontrare le agenzie nelle diverse città».\r

\r

Tra i prodotti dedicati ai viaggi. Viaggi protetti Turismo (per le adv), Linee Viaggi Collettive, Linea Business (collettiva. Per viaggi di lavoro), Polizze Incoming, Giramondo (per Agenti e Broker). Per quanto concerne i Viaggi Protetti Turismo (con portale dedicato Global Portal) l’assicurazione propone 3 pacchetti.\r

\r

«Si tratta di strumenti al servizio degli agenti di viaggio e di conseguenza del cliente – continua Silla - L’Italia ha una minore propensione all’assicurazione ma con la pandemia la richiesta è aumentata e c’è l’esigenza da parte del cliente di richiedere una maggiore tutela. Non solo ma i servizi e le commodity offerte possono essere un’integrazione a quello che offre già il tour operator».\r

\r

Global Assistance è cresciuta negli ultimi due anni e ha raddoppiato il personale. «I risultati sono positivi – conclude Silla - Siamo a due terzi del piano strategico che prevede investimenti tecnologici e di personale. Siamo una compagnia di persone per le persone: questo è il nostro credo e il nostro punto di forza».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Global Assistance, la compagnia punta sui Travel Open Day per una maggiore presenza nel trade","post_date":"2022-11-11T11:20:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668165641000]}]}}