L’Ue sospende i visti per ingressi multipli ai cittadini russi La commissione europea ha deciso di inasprire i requisiti per i visti per i cittadini russi che desiderano recarsi nei paesi dell’Ue «alla luce dei maggiori rischi per la sicurezza« derivanti dalla guerra in Ucraina, ha annunciato la commissione in una nota riportata da Hosteltur. L’Ue non rilascerà più visti per ingressi multipli ai cittadini russi, che dovranno ora richiedere un nuovo visto ogni volta che desiderano recarsi nello spazio Schengen . Ciò consentirà uno screening più approfondito e frequente dei richiedenti. Tutela rafforzata L’Ue sostiene che questa misura rafforza la tutela della sicurezza interna e l’integrità dello spazio Schengen, pur mantenendo eccezioni in casi giustificati, come quelli dei giornalisti indipendenti o dei difensori dei diritti umani. Come ha spiegato la vicepresidente esecutiva della commissione, Henna Virkkunen , «la guerra illegale e immotivata della Russia contro l’Ucraina continua a rappresentare una seria minaccia per la sicurezza europea, con rischi crescenti legati a sabotaggi , disinformazione e incursioni di droni nel territorio dell’Ue». A suo avviso, «inasprendo ulteriormente le norme sui visti, stiamo compiendo un ulteriore passo necessario per salvaguardare la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi cittadini». L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kakha Kallas , ha aggiunto che l’invasione russa “ha creato il contesto di sicurezza più pericoloso che l’Europa abbia mai sperimentato negli ultimi decenni. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini. Viaggiare e muoversi liberamente all’interno dell’Unione è un privilegio, non un diritto». Il ommissario per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner , ha sottolineato che, in base alle nuove norme, «tutte le domande di visto presentate dai cittadini russi saranno soggette a procedure di verifica rafforzate e a un livello di controllo più elevato». Inoltre, le sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia dall’inizio del conflitto in Ucraina hanno incluso la sospensione delle rotte aeree dirette, nonché restrizioni finanziarie ed embarghi. Condividi

