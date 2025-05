Chiclayo alla ribalta nella promozione del Perù grazie a Papa Leone XIV Chiclayo sotto i riflettori di PromPerù: il capoluogo della Regione di Lambayeque, nel nord del paese, acquista infatti un nuovo significato grazie al legame profondo con Papa Leone XIV. Nota per la sua accoglienza calorosa – è soprannominata “Città dell’Amicizia” – e per la fede radicata della sua gente, la città è un luogo da scoprire come destinazione autentica, dove la dimensione spirituale si fonde con una cultura millenaria, una natura sorprendente e una cucina che parla al cuore. Ecco allora la maestosa Cattedrale Santa Maria, con le sue colonne doriche e i capitelli corinzi, si erge come simbolo di fede e storia. La sua facciata elegante, che incornicia la Plaza de Armas, cuore pulsante della città, è il luogo dove Papa Leone XIV ha condiviso momenti di grande significato con la sua comunità. Tra i luoghi di maggiore devozione nei dintorni di Chiclayo, spicca il santuario della Santísima Cruz de Motupe, situato sul Cerro Chalpón: nato dal ritrovamento miracoloso di una croce di legno alla fine dell’Ottocento, è oggi meta di una delle più importanti peregrinazioni religiose del Perù. A pochi chilometri dalla città, anche le testimonianze delle antiche civiltà Moche e Sicán raccontano un passato straordinario. A Huaca Rajada, a 35 chilometri da Chiclayo nel deserto di Batán Grande, si trova l’area di scavo dove venne portata alla luce la tomba del Signore di Sipán, importante reggente di epoca Moche. Le Piramidi di Túcume, con le loro 26 strutture di adobe, si ergono imponenti, testimoniando la grandezza delle culture Sicán e Inca. Nel vicino Bosque de Pomac, altre necropoli della civiltà Sicán svelano i segreti di un popolo antico, custoditi nel Museo Sicán. Lungo la costa, i templi piramidali di Chotuna-Chornancap, legati alle leggende del popolo Moche, completano il quadro di una destinazione che offre uno spaccato unico della storia preincaica. Chiclayo e i suoi dintorni, inoltre, fanno parte della leggendaria Ruta Moche, un viaggio nel tempo che collega la storia del Perù alle sue meraviglie archeologiche. Da non sottovalutare l’offerta gastronomica, che fonde sapori ancestrali e influenze coloniali. A pochi passi dal centro, il Mercado Modelo è un intreccio di bancarelle dove si mescolano spezie, prodotti locali, tessuti variopinti e manufatti artigianali. In estate, Chiclayo si anima con feste popolari: la musica, le danze tradizionali come la marinera e i sapori della cucina locale si uniscono in un’esperienza emozionante. A breve distanza da Chiclayo si trovano spiagge di sabbia fine e acque tiepide. Pimentel è la meta balneare più celebre, a soli 11 km dal centro di Chiclayo, mentre la Caleta di Santa Rosa, baia di pescatori a 20 km dalla città, dove ancora oggi i pescatori artigianali solcano le onde a bordo dei tradizionali “caballitos de totora” – le tipiche imbarcazioni in totora che si muovono agili e leggere sulla superficie del mare. Condividi

Ogni volta che qualche rivista o qualche sito fanno la domanda: qual è il Paese dove andreste in vacanza? La maggior parte risponde l'Italia. E se uno ci pensa abene, è una scelta logica. Le vere città d'arte sono in Italia. Il nostro paese ha migliaia di chilometri di coste. I monumenti più importanti dell'antichità sono da noi. Le montagne sia alpi che dolomiti che appennini sono da noi. E' naturale che uno dica che vuole venire in Italia. Quello che mi meraviglia è che il ministro Santanchè ogni volta che escono questi messaggi li sbandiera come se fossero una grande novità. Non lo è, non è una novità. Sono anni che l'Italia è in cima alle classifiche dei desideri. E come ho spiegato primo i motivi ci sono. Speculazioni Più che altro se fossi nel ministro farei un tavolo di ispezione per capire come mai durante i funerali di Papa Francesco gli alberghi avevano aumentato i prezzi fino a 1000 euro al giorno. E inoltre. Come mai a Milano non si trova un buco per il prossimo gennaio-febbraio (a causa delle Olimpiadi) a meno di pagare cifre esorbitanti? A me questa sembra una sperequazione oltre che una speculazione eccessiva. Una bella ispezione del ministero sulle strutture ricettive sarebbe opportuna [post_title] => Santanchè mandi le ispezioni al sistema ricettivo. Troppe speculazioni [post_date] => 2025-05-13T10:51:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747133484000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490245" align="alignleft" width="300"] Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project[/caption] La tanto ambita destagionalizzazione è ormai realtà sulle isole di Ibiza e Formentera: almeno secondo Ibiza Project, la dmc italiana specializzata sulle isole Pitiuse, che risultano destinazioni sempre più richieste anche al di fuori della stagione estiva. La primavera, infatti, sta ospitando numerosi eventi sportivi internazionali, dalle maratone alle tappe Ironman, passando per il mondiale di nuoto in acque libere e gli spettacoli di sport estremi, che stanno contribuendo efficacemente alla destagionalizzazione del turismo. La curva delle prenotazioni si è distribuita su tutto l’anno, consolidando il trend positivo. Anche Ibiza Project ha colto questa spinta organizzando una manifestazione sportiva di jiujitsu, a dimostrazione della sua capacità di interpretare il mercato e valorizzare nuove nicchie. La stagione estiva per Ibiza si preannuncia intensa e sono già numerosi gli eventi privati confermati per tutta la stagione. Continua a crescere anche il segmento dei piccoli gruppi, che richiedono esperienze sempre più esclusive e personalizzate, dove l’attenzione al dettaglio fa la differenza. Formentera, invece, come da tradizione, si muove sempre in anticipo con le prenotazioni, definendo il suo ruolo strategico nell’offerta complessiva della dmc. «Si conferma negli anni il nostro punto di forza: essere locali e presenti nel territorio in cui operiamo - commentano Marco Dadone e Lara Corsinovi, fondatori di Ibiza Project -. Il bilancio positivo dell’estate 2024 ci ha dato sicuramente coraggio e fiducia per affrontare le nuove sfide del futuro, tra cui un traguardo importante. Ottobre 2025, infatti, vedrà celebrare il decimo anniversario della fondazione della nostra società, un momento simbolico che celebreremo in maniera speciale. Al momento siamo pronti però ai blocchi di partenza per una nuova stagione estiva, con tutto lo staff confermato e la voglia di continuare a innovare e sorprendere». [post_title] => Ibiza Project: la destagionalizzazione prende il largo grazie agli eventi internazionali [post_date] => 2025-05-12T12:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747051727000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni. Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. - Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco. [post_title] => Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa [post_date] => 2025-05-09T11:36:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746790613000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo. «Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business». Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate. Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare». Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania. Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490079,490077,490080"] [post_title] => Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani [post_date] => 2025-05-09T09:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746782099000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via l'estate American Airlines da Napoli che quest'anno oltre alla ripresa dei voli per Philadelphia vede anche l'inaugurazione della nuova rotta verso Chicago. «Dopo il grande successo riscontrato con l'introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network di Napoli - ha commentato José A. Freig, vp of international and contact center operations, and service recovery del vettore Usa -. I nostri passeggeri beneficiano così di nuove opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi. Rafforziamo così sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo». «Grazie al nuovo volo di American Airlines quest’estate il nostro scalo offrirà fino a 43 frequenze settimanali verso sei importanti aeroporti nordamericani: Atlanta, Chicago, Montréal, New York/Newark, New York Jfk e Philadelphia - ha ricordato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il collegamento con Chicago riveste un'importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d'accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America». L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines: da qui i passeggeri possono continuare il loro viaggio con più di 480 voli giornalieri verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico. Sulla rotta Napoli-Chicago saranno impiegati Boeing 787-8 configurati con 20 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 186 in Main Cabin. [post_title] => American Airlines accelera sulle rotte Napoli-Usa: decolla anche il volo per Chicago [post_date] => 2025-05-08T10:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746698686000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air alza la posta sul Nord America con una nuova destinazione negli Stati Uniti, Dallas, che sarà raggiungibile da Taipei dal prossimo 3 ottobre, con tre voli settimanali operati da un B777-300Er. Salirà così a nove il numero dei gateway passeggeri in Nord America, tra cui Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver - per un totale di 90 voli alla settimana -. Con l'aggiunta di Dallas Eva Air diventa la compagnia che offre il più ampio network da Taiwan al Nord America, nonché l'unico vettore in Asia a operare due destinazioni in Texas. «Eva Air opera un servizio cargo da e per l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth dal 1998. Ora stiamo assistendo a una forte domanda di passeggeri per questa destinazione grazie all'afflusso di numerose aziende negli ultimi anni e alla forte crescita economica e demografica. Dallas è diventata uno dei centri economici e commerciali del Texas - ha dichiarato Clay Sun, presidente di Eva Air -. L'apertura del volo diretto per Dallas ci rende l'unica compagnia aerea asiatica a operare due rotte verso il Texas. Essendo il terzo aeroporto più grande al mondo in termini di traffico passeggeri e di collegamenti verso le principali città degli Stati Uniti, del Centro e Sud America, avere un servizio in questo mercato offre maggiore convenienza ai nostri passeggeri». Una volta raggiunta Taipei, i passeggeri potranno trasferirsi facilmente verso qualsiasi destinazione asiatica di Eva Air; allo stesso modo, dalla costa orientale alla costa occidentale, le diverse rotte e le frequenze dei voli si estenderanno a più di 100 città dell’interno degli Stati Uniti e del Canada. [post_title] => Eva Air rilancia sul Nord America: nuova rotta Taipei-Dallas dal prossimo 3 ottobre [post_date] => 2025-05-08T09:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746695732000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489895 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Perù autentico, off the beaten track è al centro della nuova collezione di viaggi Tour2000AmericaLatina. Con partenze giornaliere, i nuovi itinerari includono Trekking Camino Inca, un’esperienza unica nel cuore delle Ande peruviane: il Cammino Inca conduce i viaggiatori lungo antichi sentieri incastonati tra panorami mozzafiato e rovine archeologiche. Perù sulle ali del condor, un viaggio emozionante che attraversa gli spettacolari altopiani del sud del Perù, tra villaggi tradizionali, coltivazioni terrazzate e sorgenti termali naturali. Il punto culminante del viaggio è l’osservazione del maestoso condor andino in volo libero sopra il maestoso Canyon del Colca, uno dei canyon più profondi al mondo. Perù e Amazzonia, un itinerario esclusivo con base all’Heliconia Amazon River Lodge, immerso nella rigogliosa foresta amazzonica peruviana. Il viaggio inizia con una navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, con sosta all’Isola delle Scimmie, per poi proseguire con l’esplorazione della foresta primaria di Yanamono, sessioni di birdwatching, la visita alla comunità indigena degli Yagua e un’emozionante escursione notturna nella giungla. Tra i momenti più suggestivi, l’incontro con la maestosa ninfea gigante Victoria Regia, simbolo della biodiversità amazzonica. Perù: Oasi di Huacachina e linee di Nazca, tour affascinante che porta i viaggiatori alla scoperta del deserto peruviano. Dopo un’emozionante escursione tra le dune dorate dell’oasi di Huacachina, con attività come il sandboarding e i tour in buggy, il viaggio prosegue sorvolando le enigmatiche linee di Nazca, incisioni giganti visibili solo dal cielo, che continuano a ispirare miti e leggende. Il meglio del Perù con la Montagna Arcobaleno, un itinerario iconico che abbina i grandi classici del Perù – come Machu Picchu e Cusco – all’emozione della scalata alla Vinicunca, la spettacolare Montagna dei 7 Colori. [post_title] => Tour2000AmericaLatina: nuova collezione di viaggi alla scoperta del Perù autentico [post_date] => 2025-05-06T11:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530883000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "chiclayo alla ribalta nella promozione del peru grazie a papa leone xiv" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":786,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chiclayo sotto i riflettori di PromPerù: il capoluogo della Regione di Lambayeque, nel nord del paese, acquista infatti un nuovo significato grazie al legame profondo con Papa Leone XIV.\r

Nota per la sua accoglienza calorosa - è soprannominata “Città dell’Amicizia” - e per la fede radicata della sua gente, la città è un luogo da scoprire come destinazione autentica, dove la dimensione spirituale si fonde con una cultura millenaria, una natura sorprendente e una cucina che parla al cuore. \r

Ecco allora la maestosa Cattedrale Santa Maria, con le sue colonne doriche e i capitelli corinzi, si erge come simbolo di fede e storia. La sua facciata elegante, che incornicia la Plaza de Armas, cuore pulsante della città, è il luogo dove Papa Leone XIV ha condiviso momenti di grande significato con la sua comunità.\r

Tra i luoghi di maggiore devozione nei dintorni di Chiclayo, spicca il santuario della Santísima Cruz de Motupe, situato sul Cerro Chalpón: nato dal ritrovamento miracoloso di una croce di legno alla fine dell’Ottocento, è oggi meta di una delle più importanti peregrinazioni religiose del Perù. A pochi chilometri dalla città, anche le testimonianze delle antiche civiltà Moche e Sicán raccontano un passato straordinario. A Huaca Rajada, a 35 chilometri da Chiclayo nel deserto di Batán Grande, si trova l’area di scavo dove venne portata alla luce la tomba del Signore di Sipán, importante reggente di epoca Moche.\r

Le Piramidi di Túcume, con le loro 26 strutture di adobe, si ergono imponenti, testimoniando la grandezza delle culture Sicán e Inca. Nel vicino Bosque de Pomac, altre necropoli della civiltà Sicán svelano i segreti di un popolo antico, custoditi nel Museo Sicán. Lungo la costa, i templi piramidali di Chotuna-Chornancap, legati alle leggende del popolo Moche, completano il quadro di una destinazione che offre uno spaccato unico della storia preincaica. Chiclayo e i suoi dintorni, inoltre, fanno parte della leggendaria Ruta Moche, un viaggio nel tempo che collega la storia del Perù alle sue meraviglie archeologiche.\r

Da non sottovalutare l'offerta gastronomica, che fonde sapori ancestrali e influenze coloniali. A pochi passi dal centro, il Mercado Modelo è un intreccio di bancarelle dove si mescolano spezie, prodotti locali, tessuti variopinti e manufatti artigianali. In estate, Chiclayo si anima con feste popolari: la musica, le danze tradizionali come la marinera e i sapori della cucina locale si uniscono in un’esperienza emozionante.\r

A breve distanza da Chiclayo si trovano spiagge di sabbia fine e acque tiepide. Pimentel è la meta balneare più celebre, a soli 11 km dal centro di Chiclayo, mentre la Caleta di Santa Rosa, baia di pescatori a 20 km dalla città, dove ancora oggi i pescatori artigianali solcano le onde a bordo dei tradizionali “caballitos de totora” – le tipiche imbarcazioni in totora che si muovono agili e leggere sulla superficie del mare. ","post_title":"Chiclayo alla ribalta nella promozione del Perù grazie a Papa Leone XIV","post_date":"2025-05-19T11:00:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1747652405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Manca ancora quello del 2 giugno, ma dai ponti di primavera il turismo all'aria aperta guarda alla nuova stagione con fiducia. Dopo un inizio un po' incerto, complice la pioggia il 25 aprile, il bel tempo ha fatto riempire i campeggi e i villaggi turistici dal litorale al lago di Garda.\r

\r

Secondo Faita Federcamping attraverso i numeri di HBenchmark è positivo, dopo un 2024 che ha confermato le performance del 2023 (anno record, con 20 milioni e 300 presenze) e ha superato del 13% gli arrivi del 2019, l'open air prosegue nella crescita.\r

\r

\"Quelli che un tempo venivano identificati come elementi di una vacanza 'minore' - spiega Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping - oggi sono invece il valore aggiunto di soggiorni di alto livello qualitativo\".\r

\r

Il campione analizzato - 29 strutture fra le 2 e le 5 stelle con un'offerta di circa 16.500 unità - da un dato decisamente incoraggiante: le presenze, cioè il numero totale di notti trascorse nelle strutture-campione fra il 18 aprile e il 3 maggio, sono state quasi 279mila. Le performance migliori sono state durante le festività pasquali, con un picco del 65% di occupazione media nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e durante il ponte del Primo Maggio, con un picco del 64% nella notte del 2 maggio.\r

Il ponte di aprile\r

Meno lusinghieri i numeri del ponte del 25 aprile, con un'occupazione massima dei campeggi 'solo' al 39%. Nella scelta dell'alloggio, le mobile home sono le preferite con quasi il 54% dell'occupazione, seguite da bungalow e villette (50,1%) e dalle piazzole (41,1%), mentre tende e glamping raggiungono quasi il 31% nel periodo 18 aprile - 3 maggio. Tra la costa veneta e il lago di Garda, la migliore performance sull'occupazione media giornaliera delle strutture è di quest'ultimo, con picchi del 71% a Pasqua e dellʼ87% durante il ponte dell'1 maggio. Quasi il 75% dei flussi sono dalla Germania e dal mercato interno, con la parte del leone svolta ancora una volta dai tedeschi (+del 43%).\r

\r

Del restante 25%, i tre Paesi con le presenze più significative sono stati i Paesi Bassi (quasi 7,5%), seguiti dall' Austria (5,6%) e dalla Svizzera (5,1%). Nelle strutture di Chioggia e Sottomarina, con l'82,9% del totale, sono i turisti italiani a fare la parte del leone; in quelle di Jesolo e Cavallino Treporti il primato spetta invece alla Germania (45,2%), così come al lago di Garda (49,6%).","post_title":"Faita Fdercamping: grande performace del turismo all'aria aperta","post_date":"2025-05-15T11:27:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747308426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Santanchè, l'Italia e il ricettivo. Ogni volta che qualche rivista o qualche sito fanno la domanda: qual è il Paese dove andreste in vacanza? La maggior parte risponde l'Italia. E se uno ci pensa abene, è una scelta logica. Le vere città d'arte sono in Italia. Il nostro paese ha migliaia di chilometri di coste. I monumenti più importanti dell'antichità sono da noi. Le montagne sia alpi che dolomiti che appennini sono da noi. E' naturale che uno dica che vuole venire in Italia.\r

\r

Quello che mi meraviglia è che il ministro Santanchè ogni volta che escono questi messaggi li sbandiera come se fossero una grande novità. Non lo è, non è una novità. Sono anni che l'Italia è in cima alle classifiche dei desideri. E come ho spiegato primo i motivi ci sono.\r

Speculazioni\r

Più che altro se fossi nel ministro farei un tavolo di ispezione per capire come mai durante i funerali di Papa Francesco gli alberghi avevano aumentato i prezzi fino a 1000 euro al giorno. E inoltre. Come mai a Milano non si trova un buco per il prossimo gennaio-febbraio (a causa delle Olimpiadi) a meno di pagare cifre esorbitanti? A me questa sembra una sperequazione oltre che una speculazione eccessiva.\r

\r

Una bella ispezione del ministero sulle strutture ricettive sarebbe opportuna","post_title":"Santanchè mandi le ispezioni al sistema ricettivo. Troppe speculazioni","post_date":"2025-05-13T10:51:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747133484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project[/caption]\r

La tanto ambita destagionalizzazione è ormai realtà sulle isole di Ibiza e Formentera: almeno secondo Ibiza Project, la dmc italiana specializzata sulle isole Pitiuse, che risultano destinazioni sempre più richieste anche al di fuori della stagione estiva.\r

La primavera, infatti, sta ospitando numerosi eventi sportivi internazionali, dalle maratone alle tappe Ironman, passando per il mondiale di nuoto in acque libere e gli spettacoli di sport estremi, che stanno contribuendo efficacemente alla destagionalizzazione del turismo. La curva delle prenotazioni si è distribuita su tutto l’anno, consolidando il trend positivo. Anche Ibiza Project ha colto questa spinta organizzando una manifestazione sportiva di jiujitsu, a dimostrazione della sua capacità di interpretare il mercato e valorizzare nuove nicchie.\r

La stagione estiva per Ibiza si preannuncia intensa e sono già numerosi gli eventi privati confermati per tutta la stagione. Continua a crescere anche il segmento dei piccoli gruppi, che richiedono esperienze sempre più esclusive e personalizzate, dove l’attenzione al dettaglio fa la differenza. Formentera, invece, come da tradizione, si muove sempre in anticipo con le prenotazioni, definendo il suo ruolo strategico nell’offerta complessiva della dmc.\r

«Si conferma negli anni il nostro punto di forza: essere locali e presenti nel territorio in cui operiamo - commentano Marco Dadone e Lara Corsinovi, fondatori di Ibiza Project -. Il bilancio positivo dell’estate 2024 ci ha dato sicuramente coraggio e fiducia per affrontare le nuove sfide del futuro, tra cui un traguardo importante. Ottobre 2025, infatti, vedrà celebrare il decimo anniversario della fondazione della nostra società, un momento simbolico che celebreremo in maniera speciale. Al momento siamo pronti però ai blocchi di partenza per una nuova stagione estiva, con tutto lo staff confermato e la voglia di continuare a innovare e sorprendere».","post_title":"Ibiza Project: la destagionalizzazione prende il largo grazie agli eventi internazionali","post_date":"2025-05-12T12:08:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747051727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incredibile ma vero: Luxair chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di annullare il via libera della Commissione al merge fra Ita e Lufthansa. I dettagli sono pochi e le contestazioni ancora sigillate, ma il caso riporta alla ribalta un’operazione industriale che ha tenuto banco a Bruxelles — anche a livello politico — per quasi due anni. E che proprio a Bruxelles hanno voluto studiare bene sapendo che ci sarebbero state contestazioni.\r

\r

Luxair, vettore basato in Lussemburgo e con una flotta di 21 aerei, ha depositato il 28 aprile scorso presso la Corte generale (una delle due sezioni della Corte di giustizia dell’Ue) — la cui sede è in Lussemburgo — una causa contro la Direzione generale della Concorrenza Ue con la quale prova a far annullare dai giudici il parere positivo all’investimento di Lufthansa in Ita Airways inizialmente con il 41% per salire al 90 e al 100%. -\r

\r

Il caso suscita curiosità anche perché Luxair è alleata di Lufthansa e usa come suo programma fedeltà «Miles & More», quello del colosso tedesco.","post_title":"Luxair chiede alla Ue di annullare fra l'intesa Ita Airways e Lufthansa","post_date":"2025-05-09T11:36:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746790613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo.\r

\r

«Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business».\r

\r

Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate.\r

\r

Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare».\r

\r

Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania.\r

\r

Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490079,490077,490080\"]","post_title":"Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani","post_date":"2025-05-09T09:14:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746782099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via l'estate American Airlines da Napoli che quest'anno oltre alla ripresa dei voli per Philadelphia vede anche l'inaugurazione della nuova rotta verso Chicago.\r

«Dopo il grande successo riscontrato con l'introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network di Napoli - ha commentato José A. Freig, vp of international and contact center operations, and service recovery del vettore Usa -. I nostri passeggeri beneficiano così di nuove opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi. Rafforziamo così sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo».\r

«Grazie al nuovo volo di American Airlines quest’estate il nostro scalo offrirà fino a 43 frequenze settimanali verso sei importanti aeroporti nordamericani: Atlanta, Chicago, Montréal, New York/Newark, New York Jfk e Philadelphia - ha ricordato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il collegamento con Chicago riveste un'importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d'accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America».\r

L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines: da qui i passeggeri possono continuare il loro viaggio con più di 480 voli giornalieri verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico. Sulla rotta Napoli-Chicago saranno impiegati Boeing 787-8 configurati con 20 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 186 in Main Cabin.\r

","post_title":"American Airlines accelera sulle rotte Napoli-Usa: decolla anche il volo per Chicago","post_date":"2025-05-08T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746698686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air alza la posta sul Nord America con una nuova destinazione negli Stati Uniti, Dallas, che sarà raggiungibile da Taipei dal prossimo 3 ottobre, con tre voli settimanali operati da un B777-300Er.\r

Salirà così a nove il numero dei gateway passeggeri in Nord America, tra cui Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver - per un totale di 90 voli alla settimana -. Con l'aggiunta di Dallas Eva Air diventa la compagnia che offre il più ampio network da Taiwan al Nord America, nonché l'unico vettore in Asia a operare due destinazioni in Texas.\r

«Eva Air opera un servizio cargo da e per l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth dal 1998. Ora stiamo assistendo a una forte domanda di passeggeri per questa destinazione grazie all'afflusso di numerose aziende negli ultimi anni e alla forte crescita economica e demografica. Dallas è diventata uno dei centri economici e commerciali del Texas - ha dichiarato Clay Sun, presidente di Eva Air -. L'apertura del volo diretto per Dallas ci rende l'unica compagnia aerea asiatica a operare due rotte verso il Texas. Essendo il terzo aeroporto più grande al mondo in termini di traffico passeggeri e di collegamenti verso le principali città degli Stati Uniti, del Centro e Sud America, avere un servizio in questo mercato offre maggiore convenienza ai nostri passeggeri».\r

Una volta raggiunta Taipei, i passeggeri potranno trasferirsi facilmente verso qualsiasi destinazione asiatica di Eva Air; allo stesso modo, dalla costa orientale alla costa occidentale, le diverse rotte e le frequenze dei voli si estenderanno a più di 100 città dell’interno degli Stati Uniti e del Canada.","post_title":"Eva Air rilancia sul Nord America: nuova rotta Taipei-Dallas dal prossimo 3 ottobre","post_date":"2025-05-08T09:15:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746695732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489895","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Perù autentico, off the beaten track è al centro della nuova collezione di viaggi Tour2000AmericaLatina. Con partenze giornaliere, i nuovi itinerari includono Trekking Camino Inca, un’esperienza unica nel cuore delle Ande peruviane: il Cammino Inca conduce i viaggiatori lungo antichi sentieri incastonati tra panorami mozzafiato e rovine archeologiche. \r

\r

Perù sulle ali del condor, un viaggio emozionante che attraversa gli spettacolari altopiani del sud del Perù, tra villaggi tradizionali, coltivazioni terrazzate e sorgenti termali naturali. Il punto culminante del viaggio è l’osservazione del maestoso condor andino in volo libero sopra il maestoso Canyon del Colca, uno dei canyon più profondi al mondo.\r

\r

Perù e Amazzonia, un itinerario esclusivo con base all’Heliconia Amazon River Lodge, immerso nella rigogliosa foresta amazzonica peruviana. Il viaggio inizia con una navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, con sosta all’Isola delle Scimmie, per poi proseguire con l’esplorazione della foresta primaria di Yanamono, sessioni di birdwatching, la visita alla comunità indigena degli Yagua e un’emozionante escursione notturna nella giungla. Tra i momenti più suggestivi, l’incontro con la maestosa ninfea gigante Victoria Regia, simbolo della biodiversità amazzonica.\r

\r

Perù: Oasi di Huacachina e linee di Nazca, tour affascinante che porta i viaggiatori alla scoperta del deserto peruviano. Dopo un’emozionante escursione tra le dune dorate dell’oasi di Huacachina, con attività come il sandboarding e i tour in buggy, il viaggio prosegue sorvolando le enigmatiche linee di Nazca, incisioni giganti visibili solo dal cielo, che continuano a ispirare miti e leggende.\r

\r

Il meglio del Perù con la Montagna Arcobaleno, un itinerario iconico che abbina i grandi classici del Perù – come Machu Picchu e Cusco – all’emozione della scalata alla Vinicunca, la spettacolare Montagna dei 7 Colori.","post_title":"Tour2000AmericaLatina: nuova collezione di viaggi alla scoperta del Perù autentico","post_date":"2025-05-06T11:28:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746530883000]}]}}