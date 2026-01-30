Candelori, Nicolaus-Valtur: «L’advance booking traina l’estate» «L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo. «Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità». Sul fronte prezzi però, «Si registra per l’ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo». La strategia commerciale «Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere». Le novità di prodotto Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club – spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva». Condividi

\r

\r

\r

La Spagna rafforza la sua offerta turistica con l'Italia che rappresenta il quarto mercato per turisti internazionali e il terzo per numero di passeggeri.\r

\r

Wizz Air potenzia i collegamenti tra Milano Malpensa e la Spagna per l'estate 2026, celebrando la collaborazione con l'Ente Spagnolo del Turismo. L'espansione delle frequenze su diverse destinazioni spagnole e una crescita dell'offerta da Malpensa mette in campo oltre 1 milione di posti verso la penisola iberica, per un totale di 47 frequenze settimanali. Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network.\r

\r

È stato introdotto un nuovo collegamento per Bilbao, operativo quattro volte a settimana a partire dal 24 giugno 2026. I collegamenti per Barcellona, Palma di Maiorca, Siviglia e Valencia diventeranno giornalieri. Anche le rotte per Madrid (10 voli a settimana) e Malaga (5 voli a settimana) vedranno un aumento delle frequenze e la gestione dell’offerta con otto aeromobili Airbus A321neo basati a Milano Malpensa.\r

\r

L'iniziativa di collaborazione mira a rafforzare i flussi turistici e a rendere accessibili destinazioni spagnole consolidate e meno conosciute ai viaggiatori italiani.\r

Strumento fondamentale\r

Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, ha dichiarato: “Le connessioni dirette tra l’Italia e la Spagna rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare i flussi turistici e permettere ai viaggiatori di scoprire il Paese in modo più profondo e autentico. Grazie alla varietà di collegamenti diretti di Wizz Air in partenza dall’area di Milano, si aprono nuove opportunità per raggiungere non solo destinazioni consolidate, ma anche luoghi meno conosciuti e sorprendenti, di grande interesse culturale e gastronomico. Un’offerta undertourism che invita a esplorare una Spagna sempre più varia, accessibile e ricca di esperienze.”. Un esempio è Borgo Javea, tra le gemme nascoste, attrazione tra le più gettonate.\r

\r

Tra le novità previste per il 2026, Barcellona sarà la Capitale Mondiale dell'Architettura nel 2026, in occasione del centenario della morte di Gaudì. Madrid ospiterà, dopo 40 anni, il Gran Premio di Formula 1 sul nuovo circuito \"Madrid Ring\". Il Banco de España aprirà le sue porte al pubblico fino a giugno 2026 per mostrare i suoi spazi più emblematici. Bilbao vedrà la riapertura del Museo delle Belle Arti ampliato e ospiterà le finali europee di rugby. Per gli amanti dell'astronomia Palma di Maiaorca il 12 agosto 2026 sarà il luogo privilegiato di tutta la Spagna per osservare un'eclissi totale di sole. Alicante raccontata attraverso i sensi, sarà la capitale della cucina spagnola. Siviglia, un museo a cielo aperto celebra la XXIV biennale del flamenco\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"In Spagna con Wizz Air alla scoperta delle novità turistiche per il 2026","post_date":"2026-01-30T15:44:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["spagna","wizz-air"],"post_tag_name":["spagna","Wizz Air"]},"sort":[1769787875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_506222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

\r

«L’andamento dell’advance booking per la stagione in corso è complessivamente soddisfacente e conferma un trend di crescita solido». Il direttore commerciale trade del gruppo Nicolaus – Valtur, Isabella Candelori, commenta un inizio d’anno positivo.\r

\r

«Il dato più significativo riguarda senza dubbio l’Egitto, che registra una fortissima richiesta e si conferma come uno dei mercati a più alto tasso di crescita, trainato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e da una domanda molto attiva già in fase di advance booking. Positivo anche il riscontro sulle destinazioni lungo raggio, in particolare Zanzibar, che continua a intercettare l’interesse di una clientela alla ricerca di esperienze più distintive e di prodotto di qualità».\r

\r

Sul fronte prezzi però, «Si registra per l'ennesimo anno un aumento significativo dei costi afferenti alla gestione delle strutture alberghiere. Negli ultimi due anni il flusso di prenotazione nei mesi di peak season è stata decisamente altalenante.; Come contromisura il tour operator ha cercato di calmierare il pricing su questa fase nevralgica di prenotazione anticipata, premiando il cliente finale che desidera pianificare le proprio vacanze anzitempo».\r

La strategia commerciale\r

«Il nostro approccio è trasversale e coerente su tutta la programmazione Italia ed estero: ciò che cambia non è la relazione commerciale, ma il pricing del prodotto, che viene costruito in modo puntuale sulla base delle caratteristiche della singola offerta e della pressione della domanda. Nel caso del Mare Italia, il pricing è particolarmente dinamico e reattivo al mercato. Parliamo di una tipologia di vacanza che si differenzia in modo sostanziale rispetto alle altre destinazioni balneari internazionali mediterranee. In primo luogo, non sempre prevede un pacchetto con volo incluso: questo elemento rende il prodotto più flessibile e, in molti casi, più adatto alle esigenze di una specifica tipologia di cliente. Ma la competitività non si gioca solo sul prezzo. La vacanza Mare Italia propone un’esperienza diversa, legata alla prossimità, all’autenticità dei territori, alla qualità dell’ospitalità e a un modello di soggiorno che risponde a esigenze specifiche del mercato italiano. È su questo valore esperienziale, unito a un pricing costruito sulla reale domanda, che si fonda la nostra politica di promozione del territorio e la nostra capacità di competere efficacemente con le destinazioni estere».\r

Le novità di prodotto\r

Per il 2026 il gruppo Nicolaus introduce alcune novità di prodotto, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Mare Italia. «Sul fronte Nicolaus Club - spiega Candelori -, la principale novità riguarda la Sicilia, con l’ingresso in programmazione di due nuove strutture in All Inclusive: il Nicolaus Club Eloro a Noto Marina, ideale sia per famiglie sia per coppie grazie alla posizione strategica tra mare e Sicilia barocca, e il Nicolaus Club Le Dune Beach a Mortelle, particolarmente adatto alle famiglie e apprezzabile anche per la vicinanza alle isole Eolie. Entrambi i prodotti saranno proposti con vestizione Nicolaus Club, assistenza dedicata e collegamenti aerei potenziati su Catania. Sempre per l’estate 2026, il gruppo rafforza l’offerta a marchio Valtur con l’ingresso del Valtur Sardegna Eos Costa Rei, un resort in una location iconica del Sud Sardegna, che avvia un percorso di valorizzazione verso un concept di vacanza contemporaneo e upscale. Nel complesso, le novità confermano una strategia orientata all’eccellenza, a progetti di lungo periodo e a un’offerta sempre più distintiva».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Candelori, Nicolaus-Valtur: «L'advance booking traina l'estate»","post_date":"2026-01-30T12:45:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769777122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Busitalia Veneto accelera lungo il percorso di rinnovamento del parco mezzi e di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto pubblico locale. Sono stati infatti presentati ieri a Padova i nuovi mezzi, parte del lotto di 22 autobus extraurbani da 18 metri prodotti da Man, entrati in servizio nel novembre 2025, in anticipo rispetto alle tempistiche contrattuali.\r

\r

Si tratta di veicoli di grande capacità, particolarmente efficaci sulle tratte extraurbane caratterizzate da elevato pendolarismo, in quanto ogni autobus può accogliere fino a 118 passeggeri.\r

\r

I mezzi rientrano in una fornitura complessiva di 36 veicoli di questa tipologia acquistati grazie ai finanziamenti del Psnms - DM 81/21, Linea Regioni I e II quinquennio. L’investimento per i primi 22 mezzi ammonta a 9,7 milioni di euro, di cui l’80% coperto da fondi pubblici.\r

\r

L’arrivo di questi autobus consolida ulteriormente l’impegno di Busitalia Veneto per una mobilità sostenibile: nella sola area di Padova sono oggi già operativi 56 autobus elettrici, con un incremento ulteriore della flotta ecologica già programmato nel prossimo futuro.\r

\r

Entro l’estate 2026 entreranno infatti in esercizio altri 14 autobus da 18 metri a gas naturale, cui si aggiungeranno 5 autobus da 15 metri e 1 autobus da 12 metri a trazione ibrida.\r

A partire dal 2027, la flotta extraurbana si arricchirà inoltre di 14 autobus diesel/ibridi da 12 metri e 7 autobus elettrici da 15 metri di ultima generazione.\r

\r

«Questo investimento conferma l’impegno di Busitalia nell’accompagnare i territori in un percorso di crescita responsabile, attraverso scelte concrete orientate al lungo periodo. Il trasporto pubblico rappresenta infatti una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita delle comunità che serviamo» ha commentato il presidente di Busitalia, Flavio Nogara.\r

\r

«I nuovi autobus alimentati a gas naturale, già operativi su diverse linee extraurbane a forte domanda, si integrano in una flotta che oggi comprende anche 56 bus elettrici in servizio a Padova, rafforzando l’impegno di Busitalia Veneto verso una mobilità sempre più moderna, sostenibile ed efficiente» ha aggiunto l’amministratore delegato e direttore Ggenerale di Busitalia Veneto, Gino Colella.","post_title":"Busitalia Veneto: entrano in servizio 22 nuovi mezzi sostenibili per il trasporto pubblico locale","post_date":"2026-01-30T10:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769769633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Club Med South Africa Beach & Safari, sulla Dolphin Coast, in Sudafrica. Il resort risulta ad oggi come top seller nell’ambito dell’apertura vendite per l’estate 2026, e rientra tra le destinazioni prenotabili con la promo saldi primavera–estate, che terminerà il 3 febbraio 2026.\r

Esperienza da vivere\r

L’esperienza in resort è un mix di momenti da vivere senza fretta, dove comfort e natura convivono in modo naturale e ogni giornata trova il suo equilibrio. La colazione si consuma all’aperto, mentre l’oceano accompagna i primi momenti della mattina presso lo spazio Exclusive Collection Ilanga, con suite affacciate sull’oceano. La giornata può iniziare con una camminata lungo la spiaggia, o con una lezione di surf. . Con il passare delle ore, le piscine diventano punti di incontro, i giardini spazi da attraversare senza una meta precisa.\r

\r

Il soggiorno può proseguire o alternarsi con l’esperienza al Vikela Safari Lodge, una riserva privata immersa nel cuore dello Zululand e dimora dei Big Five della savana. È un’immersione totale, pensata per vivere la magia dell’Africa in modo autentico. La sera, le cene diventano momenti da condividere, i sapori raccontano il territorio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club Med South Africa Beach, top seller dell’estate 2026","post_date":"2026-01-30T09:33:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769765637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"506073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato l'operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, e la new entry stagionale per Tirana.\r

\r

Complessivamente saranno oltre 90 i voli settimanali.\r

\r

«L'operativo 2026 da Genova - spiega Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair - dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, invitiamo il governo italiano e le regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, la compagnia risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane».\r

\r

«Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025 - aggiunge Francesco D’Amico, direttore generale dell’aeroporto di Genova - un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo. Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair, 12 rotte da Genova per l'estate 2026 con la novità di Tirana","post_date":"2026-01-29T12:49:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769690970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 12 le nuove rotte che Aeroitalia introduce nell'operativo dell'estate 2026. Tra queste figurano i voli tra Bologna e Cagliari, Firenze e Cagliari, Pisa e Cagliari, oltre alla rotta che unirà Pisa e Comiso. Novità anche per chi viaggia tra Roma e Genova, così come tra Cagliari e Cuneo. Da Comiso sarà possibile raggiungere direttamente Roma Fiumicino, Milano Linate, Bologna e Torino, mentre da Foggia partiranno nuovi collegamenti verso Milano Linate e Torino.\r

A queste novità si aggiungono anche alcune rotte che verranno ripristinate rispetto alla scorsa stagione estiva. Torneranno, infatti, i collegamenti tra Roma Fiumicino e Bacau, così come quelli tra Roma Fiumicino e Ibiza. Saranno nuovamente operativi anche i voli tra Catania e Bergamo, tra Cagliari e Catania, da Perugia per Lamezia Terme e Olbia, oltre alla rotta Parma-Olbia.\r

«L’annuncio delle nuove rotte per la Summer 2026 rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita della nostra compagnia - ha commentato Ugo Calvosa, executive vice president Aeroitalia -. Abbiamo voluto rafforzare, in modo particolare, i collegamenti territoriali con un’attenzione speciale verso le mete a forte vocazione turistica come la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e l’Emilia-Romagna, per rispondere concretamente alle esigenze di mobilità di residenti e viaggiatori. Siamo consapevoli dell’importanza che tali collegamenti rivestono per il tessuto sociale ed economico dei territori serviti e ci impegniamo a garantire un servizio sempre più capillare, affidabile e puntuale. Con questa crescita della rete, Aeroitalia vuole essere al fianco dei viaggiatori e delle comunità, promuovendo la connettività e favorendo così i flussi turistici».","post_title":"Aeroitalia allunga verso l'estate con l'avvio di 14 nuove rotte","post_date":"2026-01-28T11:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769599754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505856","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KM Malta Airlines ha presentato i nuovi voli su Catania, per garantire un supporto durante i periodi di maggiore affluenza della stagione estiva. Il nuovo operativo voli per l’estate 2026 sulla tratta Malta–Catania offrirà ai passeggeri sette frequenze settimanali per tutta la stagione estiva.\r

\r

I collegamenti tra Malta International Airport e Catania–Fontanarossa Airport saranno operativi da giovedì 30 aprile 2026 a sabato 24 ottobre 2026.\r

\r

I voli saranno operati sette volte a settimana, con una combinazione di partenze mattutine e serali pensate per soddisfare le esigenze sia dei viaggi leisure sia dei soggiorni brevi. I voli del mattino saranno disponibili il lunedì, giovedì e sabato, mentre le partenze serali sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica.\r

\r

Si tratta di soluzioni ideali per weekend fuori porta, viaggi in giornata per lo shopping o brevi pause di piacere, consentendo ai passeggeri di ottimizzare al meglio il tempo a disposizione a Catania.\r

\r

Oltre al programma estivo, KM Malta Airlines ha aggiunto voli extra per il periodo di Pasqua, operativi da giovedì 2 aprile 2026 a lunedì 6 aprile 2026, offrendo ai passeggeri ulteriori opzioni di viaggio durante questa finestra festiva molto richiesta.\r

\r

\r

\r

","post_title":"KM Malta Airlines, nuovi collegamenti nella prossima estate tra Malta e Catania","post_date":"2026-01-27T12:43:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769517802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505720","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505724\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Isabella Candelori[/caption]\r

Il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort adotta dall'estate 2026 una nuova formula di soggiorno, quella del premium all inclusive. Un modello che ha già preso forma nelle esperienze di Valtur Zanzibar e Valtur Maldive e che oggi si innesta con coerenza anche nel territorio pugliese, esaltandone unicità e potenzialità.\r

\r

La nuova formula\r

La nuova formula premium nasce in stretta relazione con il contesto che la accoglie: una struttura armonicamente integrata nella baia, in cui la combinazione tra bellezza naturalistica e architettura unica in tutto il Mediterraneo trova una nuova dimensione anche attraverso la fruizione gastronomica. L’esperienza food & beverage è infatti libera, diffusa, personalizzabile, e valorizza al massimo la varietà degli spazi e delle atmosfere del resort.\r

Il fulcro della nuova esperienzialità proposta per l’estate dal Valtur Baia del Gusmay Beach Resort è la libertà di scelta: gli ospiti potranno, infatti, esplorare l’offerta gastronomica del resort secondo i propri tempi, preferenze e desideri, con un approccio aperto e mai rigido.\r

«Con l’introduzione del nuovo Premium All Inclusive 2026, il Valtur Baia del Gusmay Beach Resort si conferma una punta di diamante della nostra collezione. Non solo per l’unicità del contesto naturale e l’impronta architettonica che lo contraddistingue, ma per la capacità di interpretare il concetto di vacanza secondo i canoni dell’alta resortistica internazionale, valorizzando al tempo stesso l’autenticità dell’ospitalità italiana. Abbiamo voluto abbattere i confini del classico trattamento, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il mare, il benessere, il divertimento e la tavola con una libertà e una qualità mai sperimentate prima, senza rinunciare all’essenza del brand Valtur, fatta di intrattenimento e attività sportive d’eccellenza” commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade Italia.","post_title":"Valtur Baia del Gusmay Beach Resort: arriva il premium all inclusive","post_date":"2026-01-26T11:11:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769425883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505677\" align=\"alignleft\" width=\"229\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di \"vacanza comoda\".\r

«Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab».\r

\r

Ottimizzare i tempi\r

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.\r

«Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità».\r

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.\r

Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente.\r

","post_title":"Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh","post_date":"2026-01-23T12:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769172673000]}]}}