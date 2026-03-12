Neos cancella la rotta Bari-New York prevista per l’estate Marcia indietro di Neos a Bari, dove ha cancellato il volo diretto Bari-New York previsto per l’estate 2026. “Al momento – si legge in una nota di Aeroporti di Puglia – Neos non ha ancora comunicato le ragioni alla base di questa decisione”. La società di gestione dell’aeroporto di Bari sottolinea che, in ogni caso, il collegamento diretto con l’area metropolitana di New York è garantito “grazie alla programmazione di United Airlines che, a partire dal prossimo 2 maggio, opererà quattro frequenze settimanali tra Bari e Newark. Il volo consentirà ai passeggeri in partenza dalla Puglia di raggiungere direttamente New York e di usufruire delle numerose coincidenze del network United verso le principali destinazioni degli Stati Uniti”. Sarà cura del vettore fornire comunicazioni ufficiali in ordine alle modalità di rimborso e/o di eventuali riprotezioni: Neos aveva aperto le vendite dei voli sulla rotta all’inizio di novembre 2025, fissando la ripresa del collegamento per il 2 giugno 2026, con una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e venerdì. Aeroporti di Puglia continuerà a “monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni da parte del vettore”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509387 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2 aprile il Nikki Beach Monte Carlo apre la nuova stagione. Situato sull’unico rooftop del Principato, all’interno del Fairmont Monte Carlo, regala una vista mozzafiato sul Mediterraneo, sul porto e sullo skyline di Monaco. La stagione 2026 prende forma celebrando il fascino senza tempo della Costa Azzurra: luce, musica e stile si intrecciano in un’armonia spontanea, dando vita a un’estetica raffinata reinterpretata con uno sguardo contemporaneo. Il weekend di Pasqua invita a lasciarsi avvolgere dalla nuova atmosfera di Nikki Beach Monte Carlo. Easter in Bloom si sviluppa su tre giornate, da venerdì a domenica, dedicate a celebrare la primavera. Tra le novità di quest’estate, all’ingresso di Nikki Beach Monte Carlo accoglie gli ospiti un murale esclusivo firmato dall’artista locale Charlotte Colt, una vera e propria introduzione allo spirito della stagione. Ispirata alla luce e al dinamismo della Riviera, l’opera dialoga con l’architettura e l’energia del rooftop, trasformandosi in un segno distintivo che riflette l’anima contemporanea del luogo. Anche il ristorante si presenta con un’identità rinnovata. Il menu si arricchisce di nuove proposte, firmate dal corporate Executive chef di Nikki Beach Hospitality Group, Alessandro Pizza, ed è curata quotidianamente dallo chef on site Thomas Roux, in sinergia con Laurent Smeulders, executive chef del Fairmont Monte Carlo, che ha contribuito alla creazione della proposta. Gli appuntamenti Nei mesi di aprile e settembre, dal lunedì al giovedì, la pausa pranzo trova una nuova dimensione con La Piscine. È il momento in cui la giornata rallenta e si apre a un’esperienza sospesa tra i sapori della Riviera e l’eleganza informale dell’atmosfera a bordo piscina. Il venerdì segna il passaggio: con il Sunset Social, la golden hour si trasforma in un appuntamento fisso. Da giugno a settembre, il sabato propone Saturdance. Musica, stile e gusto si fondono tra DJ set e performance live che scandiscono le ore,. La domenica, invece, si apre come un gran finale affacciato sul mare con Amazing Sundays. [post_title] => Nikki Beach Monte Carlo riapre per l'estate. Le novità [post_date] => 2026-03-11T14:40:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773240050000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways, nel suo più recente aggiornamento dell'operativo, comunica di aver cancellato “sino alla fine del mese” (marzo, ndr) tutti i voli da e per Amman, Bahrain, Doha, Dubai e Tel Aviv mentre i collegamenti da e per Abu Dhabi vengono sospesi fino a data da destinarsi, "più avanti, nel corso dell'anno". La compagnia aerea britannica, che ha operato una serie di voli di rimpatrio a supporto dei passeggeri bloccati nell'area mediorientale - gli ultimi quelli previsti da Muscat a Londra Heathrow per l'11 e il 12 marzo - spiega che le rotte "saranno sospese a causa della ridotta domanda” mentre “si terrà sotto costante controllo la situazione”. “Siamo in contatto con i clienti che riteniamo siano ancora negli Emirati Arabi Uniti per fornire loro assistenza e offrire opzioni di viaggio verso il Regno Unito. Chiediamo ai clienti che hanno preso accordi alternativi di comunicarcelo”. Nel frattempo, Dubai Airports ha confermato che, dopo una breve chiusura dello spazio aereo avvenuta nella giornata di oggi (mercoledì), le operazioni all'aeroporto internazionale di Dubai sono riprese e lo scalo è aperto e operativo. "Dubai Airports sta lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e le autorità competenti per garantire il regolare svolgimento delle operazioni. Si consiglia ai clienti di verificare con la propria compagnia aerea gli ultimi aggiornamenti relativi ai loro voli". Emirates continua a operare con un programma di voli ridotto da Dubai, affermando che “continua a monitorare la situazione” e che “adeguerà il proprio programma operativo di conseguenza”. Anche Etihad Airways sta effettuando voli limitati da Abu Dhabi fino al 19 marzo, compresi due voli per Heathrow oggi (mercoledì) e uno giovedì. Qatar Airways intende servire domani 15 destinazioni, come previsto dal programma voli ridotto da Doha, mentre si prepara al ritorno in sicurezza delle sue normali operazioni. [post_title] => British Airways sospende fino a data da destinarsi i voli per Abu Dhabi [post_date] => 2026-03-11T13:34:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773236079000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines posticipa fino al 7 maggio la ripresa dei voli sulla Philadelphia-Doha, e al 23 aprile quelli sulla New York Jfk-Tel Aviv, a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente che continuano a perturbare lo spazio aereo regionale e le operazioni di volo. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree partner per assistere i clienti che viaggiano tra il Medio Oriente e le città europee con collegamenti verso gli Stati Uniti durante questo periodo» afferma la compagnia aerea. In entrambi i casi, la compagnia cita le preoccupazioni relative alla sicurezza e le difficoltà nel garantire rotte di volo sicure attraverso la regione. La Faa ha imposto restrizioni sul sorvolo dell'Iran e di alcune parti dell'Iraq e ha emesso un avviso di sicurezza per gran parte della regione del Golfo. American offre ai passeggeri interessati dalle modifiche il rimborso completo o la riprenotazione senza costi aggiuntivi. La sospensione ha ripercussioni anche sui passeggeri American che prenotano voli di collegamento a lungo raggio verso l'Asia e oltre tramite la compagnia partner Qatar Airways. [post_title] => American posticipa al 7 maggio la ripresa dei voli su Doha; e Tel Aviv al 23 aprile [post_date] => 2026-03-11T12:28:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773232133000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478506" align="alignleft" width="300"] Luana de Angelis[/caption] Si aggrava la situazione per le agenzie di viaggio italiane a causa della chiusura degli spazi aerei e dell'instabilità geopolitica nell'area mediorientale. Un’indagine condotta dall’Osservatorio Fiavet Confcommercio tra i suoi associati delinea una paralisi operativa diffusa e un danno economico rilevante non solo nell’attualità, ma anche nell’immediato futuro. Il dato che emerge in modo inequivocabile è che il 65% delle agenzie sta gestendo un volume di crisi che supera le 16 pratiche per singola unità operativa, con un terzo del campione totale (33%) che si trova a gestire volumi critici superiori alle 30 pratiche. Questo conferma che non si tratta di un'emergenza isolata, ma di un problema diffuso che coinvolge la maggioranza delle agenzie di viaggio associate. La stima della perdita di fatturato diretta legata a questa crisi nell'ultima settimana si attesta su una media di 38.800 euro per agenzia, con un 48% del campione che dichiara perdite superiori a 50.000 euro (Fascia 5.000€ - 20.000€: 18% del campione, Fascia 20.001€ - 50.000€: 34% del campione). Destinazioni in difficoltà Attualmente le destinazioni che registrano le maggiori difficoltà operative sono gli Emirati Arabi con il 92% di criticità rilevate in agenzia di viaggio, un numero che non riguarda solo la destinazione in sé, ma l'intero sistema di smistamento del traffico aereo verso il lungo raggio (Asia, Oceania, Oceano Indiano). Segue nella classifica dei Paesi in difficoltà operative il Qatar: l'88% conferma che è il secondo hub colpito da queste problematiche, rafforzando la tesi che l'emergenza sia di natura infrastrutturale (aerea) prima ancora che geopolitica locale. Tutto questo ha un impatto importante sulle prenotazioni e sulle proiezioni economiche come conferma la totalità del campione di agenti di viaggio . Lungo raggio Per le destinazioni di lungo raggio (es. Cina, Thailandia, Maldive, India, Australia), si registra un 38% di cancellazioni secche e un 45% di pratiche in "stand-by". Dunque quasi quattro viaggiatori su dieci hanno deciso di annullare completamente la prenotazione. Il motivo principale non è solo il timore geopolitico, ma l'impossibilità oggettiva di accettare itinerari con tempi di percorrenza eccessivi (per la riduzione ulteriore degli spazi aerei o scali incerti). Tuttavia la percentuale più ampia (45%) è quella dei viaggiatori che avrebbero dovuto confermare il viaggio per marzo e hanno deciso di congelare la pratica, in attesa che la situazione degli spazi aerei si stabilizzi e questo rappresenta il danno più grave per il fatturato del futuro a breve termine. Attualmente la stima della perdita di fatturato totale per il comparto, limitatamente alle sole mancate prenotazioni per il periodo di Pasqua e primavera, ammonta a oltre 222 milioni di euro, con una proiezione media di 33.650 euro per singola agenzia (ad oggi) in considerazione anche del fatto che solo il 17% dei viaggiatori ha accettato di modificare l'itinerario verso mete diverse da quelle prenotate. Destinazioni percepite a rischio Vi sono poi da aggiungere, se proseguirà oltre questa situazione, le destinazioni percepite a rischio da alcuni viaggiatori. Qualche problema si sta rilevando con gli Usa: il 75% delle agenzie segnala incertezze, ma attenzione alle diverse motivazioni: gli italiani esitano a prenotare perché temono cambiamenti di procedure di ingresso (visto, ESTA, controlli rigidi) il 15%, invece, è preoccupato per l’instabilità sociale, e il 40% dei clienti è in fase di attesa, non annulla e non conferma il viaggio negli Stati Uniti. Grave la situazione riguardante i rimborsi per le agenzie di viaggio italiane. Le compagnie assicurative stanno negando il rimborso nell'85% dei casi appellandosi alle clausole sugli "atti bellici". Solo il 10% accoglie richieste di rimborso in casi specifici, e il 5% è in fase di valutazione. Si lasciano così le agenzie di viaggi abbandonate a sé stesse a dover gestire l'onere economico e la relazione con il cliente insoddisfatto. Biglietteria aerea Per l’estate si temono ripercussioni anche sui costi della biglietteria aerea per l’aumento del prezzo del greggio. Secondo il 62% degli agenti di viaggio questo potrà tradursi nella necessità di chiedere al cliente che ha già comprato un pacchetto turistico ulteriore denaro per i costi di adeguamento carburante, Solo una piccola fetta di operatori (9%) segnala che, per il momento, i prezzi restano stabili, e probabilmente grazie a politiche di hedging sul prezzo del petrolio già stipulate dai vettori nei mesi precedenti e probabilmente non vi saranno cambiamenti rilevanti. Purtroppo la situazione non è positiva anche per i turisti che vengono in Italia dalle aree del Golfo e da Israele. Il 45% delle agenzie che operano sull’incoming segnalano il blocco totale da questi mercati (in questo momento), e arrivano, per il 32% di queste imprese, anche le prime cancellazioni di eventi e matrimoni che sono le principali motivazioni che spingono alcuni di questi turisti a venire in Italia e investire molto per i loro soggiorni. Intervento istituzionale Fiavet Confcommercio ci tiene infine a sottolineare l’importanza, in queste situazioni, dell’iscrizione al portale “Viaggiare Sicuri” prima della partenza. Purtroppo il 55% dei clienti che si trovavano nell’area si è iscritto solo al momento della crisi. Attualmente solo il 31% dei viaggiatori provvede alla registrazione prima di mettersi in viaggio su consiglio del proprio agente di viaggio, e sono quelli che in queste situazioni hanno maggiore possibilità di essere contattati subito e aiutati. “In questo quadro quasi tutti i nostri associati stanno richiedendo a gran voce un intervento istituzionale prima che la sia troppo tardi - afferma Luana De Angelis, vice presidente vicario f.f. di Fiavet Confcommercio – abbiamo dato vita a questa ricerca istantanea proprio per cercare di capire quanto stiamo perdendo e quando potremmo perdere in futuro, e se si possono trovare soluzioni a un rischio di default che si sta concretizzando per le nostre PMI”. “Se si protrae la crisi potrebbe esserci una necessità di ristori economici, sicuramente sarebbe ideale una sospensione degli obblighi fiscali, con moratorie su scadenze tributarie o contributive per le agenzie maggiormente esposte” conclude la vice presidente Fiavet Confcommercio. [post_title] => Fiavet: le adv perdono 38 mila euro per la guerra. Prospettive incerte [post_date] => 2026-03-11T12:27:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773232061000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509318" align="alignleft" width="300"] Luca Boccato[/caption] L’assemblea dei soci di Hnh Hospitality ha approvato il bilancio di esercizio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2025. A parità di perimetro con il 2024 il gruppo ha registrato un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 117,34 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al dato 2024. L’Ebitda al 31 ottobre 2025 è stato di 18,6 milioni di euro, pari al 15,3% di aumento sul 2024. Da giugno 2025 è entrato a far parte del portfolio l’hotel Leon d’Oro di Verona attraverso l’omonima controllata, fusa per incorporazione dal 1° novembre 2025. Complessivamente, quindi, le strutture gestite nel 2025 hanno fatturato 121,2 milioni di euro (+6,8% rispetto al 2024) che corrisponde a un Ebitda di 17 milioni di euro (in crescita rispetto ai 16,3 milioni del 2024) e un utile netto di 5,7 milioni di euro. Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni e in tutti gli hotel, spicca in particolare l’evoluzione dei resort Almar, che beneficiano degli investimenti che l’azienda ha dedicato a rafforzare il brand, affiancata dal continuo sviluppo del segmento leisure su Milano e dal balzo compiuto da Gorizia, Capitale europea della cultura 2025. I principali step compiuti nel 2025 Nell'anno appena concluso, oltre all’ingresso dell’hotel Leon d’Oro, è proseguita l’attività di sviluppo di Hnh:. In particolare, è stato sottoscritto un nuovo accordo di gestione alberghiera con Sea Aeroporti di Milano, per l’apertura del DoubleTree by Hilton Milano Linate, il nuovo hotel quattro stelle (216 camere) che sorgerà all’interno delle aree dell’aeroporto di Milano Linate. L’apertura ufficiale è prevista nel primo semestre 2028. Inoltre, ha debuttato Homy, il nuovo concept dedicato al segmento extended stay; Homy Livia Verona è la prima struttura di questo tipo ad aprire al pubblico con 23 appartamenti situati nel cuore del centro storico, all’interno di Palazzo Tedeschi. Infine, è stato confermato il ritorno di Hnh Hospitality nella città di Trento dove il gruppo ha rilevato la gestione alberghiera del Grand Hotel Trento (136 chiavi). «I risultati del 2025 evidenziano una crescita equilibrata del gruppo e una solida capacità di generare valore dall’attuale assetto operativo. I 117 milioni di euro di ricavi rappresentano l’andamento a perimetro costante e consentono un confronto omogeneo con l’esercizio precedente, mentre il dato complessivo di 121 milioni riflette anche il contributo dell’hotel Leon d’Oro, entrato nel portafoglio nel corso dell’anno - ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality -. Siamo oggi impegnati in una nuova fase, sostenuta da un piano strutturato di investimenti e da progetti di sviluppo che ci consentono di guardare con fiducia al futuro: stimiamo di raggiungere i 140 milioni di euro nel 2026, insieme a un Ebitda che prevediamo per la prima volta superiore ai 20 milioni di euro, a conferma del rafforzamento della redditività e del posizionamento del gruppo nel medio-lungo periodo». [post_title] => Hnh Hospitality, Boccato: «Obiettivo a 140 milioni nel 2026» [post_date] => 2026-03-11T11:19:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773227961000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509313" align="alignleft" width="300"] Loredana Arcangeli[/caption] Originaltour partecipa a Bmt (padiglione 6, stand 6065) con tutta la sua programmazione e con qualche novità in fatto di tour con partenze di gruppo e a date fisse per Malesia, Sri Lanka e Bali. «Vogliamo aumentare la nostra presenza nel mercato del Sud Italia - spiega il direttore generale Loredana Arcangeli -, e per questo è per noi essenziale incontrare gli agenti di viaggio e illustrare il nostro ampio prodotto e i servizi che proponiamo. Oltre a Oman, sul quale siamo specializzati, proponiamo tour e soggiorni in molte destinazioni, ideali sia per un viaggio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni sia per chi preferisce una vacanza lontana da tutto e da tutti. Sul nostro sito c’è anche una sezione dedicata ai viaggi di nozze, con proposte di soggiorni mare in località come le isole della Micronesia, Fiji, Cook e Polinesia. E proposte di “viaggi della vita” come itinerari alla scoperta dell’Australia, una meta che abbiamo venduto molto bene nel 2025. Per quanto riguarda la situazione attuale, sono rientrati tutti i nostri clienti che si trovavano nelle aree interessate dal conflitto attraverso l’hub aeroportuale di Muscat. Attualmente abbiamo anche qualche gruppo in Oman, che sta seguendo l’itinerario previsto. L’Oman è comunque Paese privo di sconsiglio specifico secondo viaggiaresicuri.it, il sito della Farnesina». Le novità Tra le novità che l’operatore presenterà in fiera c’è una speciale partenza di gruppo il 13 agosto con rientro il 25 agosto da Roma e da Milano per la Malesia, con guida parlante italiano, che unisce grandi città, storia coloniale, tradizioni locali e natura incontaminata. Si parte da Kuala Lumpur per proseguire verso la storica Malacca, sito Unesco. L’itinerario offre esperienze come la visita alle Batu Caves, ai laboratori artigianali del batik e della lavorazione del peltro. Il cuore del viaggio in Malesia è l’immersione nella giungla del Taman Negara, tra trekking, navigazioni fluviali e incontri con comunità indigene. Il viaggio si conclude con il relax sulle spiagge di Redang Island. Un perfetto equilibrio tra cultura, tradizioni e paesaggi naturali. Sempre per l’Asia, Originaltour propone un tour Sri Lanka speciale estate di 8 giorni con partenze di gruppo a date fisse e guida in italiano, che unisce città, siti storici e paesaggi naturali alla scoperta del Paese. Dalla capitale Colombo si scende lungo la costa a Galle, fino alle mangrovie del fiume Madu e alle spiagge del sud. La natura diventa protagonista con il safari nel parco nazionale di Yala e con i paesaggi montani di piantagioni di tè attorno a Nuwara Eliya. Il viaggio continua tra spiritualità e tradizione con templi e città sacre come Kandy e il complesso rupestre del Tempio d’Oro di Dambulla, per concludersi tra i grandi siti archeologici come la rocca di Sigiriya e l’antica capitale Polonnaruwa. Infine Bali, con tour di gruppo con partenze a date fisse in italiano e visita dei principali templi e luoghi iconici come Sacred Monkey Forest Sanctuary, Tanah Lot e Pura Taman Ayun ed escursioni nella natura tra risaie, cascate e laghi. [post_title] => Originaltour: Malesia, Sri Lanka e Bali in primo piano [post_date] => 2026-03-11T11:02:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773226971000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'operativo SmallFly dall'Isola d'Elba per l'estate 2026 (1° giugno-30 settembre 2026) si rafforza e presenta anche la grande novità della nuova rotta per Roma Fiumicino. Con la new entry di Roma la compagnia aerea completa un network che, per la prima volta, connette l'Elba con i quattro principali poli aeroportuali della Toscana, Lombardia e Lazio, aprendo nuove opportunità di viaggio per residenti e turisti. Lo schedule prevede due collegamenti alla settimana, il giovedì e la domenica, con aeromobili da 18 posti: il collegamento garantisce ai viaggiatori un accesso rapido alla Capitale e ai voli intercontinentali in coincidenza a Fiumicino. Il resto del network prevede quindi i voli da Marina di Campo per Firenze Peretola, con frequenze plurisettimanali: i voli operano il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantendo una copertura di sei giorni su sette. Ogni aeromobile ha una capacità di 18 posti. Il tempo di volo è di 35 minuti (volo reale), con un tempo totale stimato di 40 minuti. I collegamenti con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa operano il lunedì, martedì, venerdì e sabato. I voli assicurano partenze in orari mattutini e pomeridiani, con capacità di 18 passeggeri per volo e un tempo di percorrenza di 30 minuti (35 minuti totali). Infine, i voli per Milano Linate operano il lunedì, venerdì e domenica, con aeromobili da 9 posti; i collegamento hanno un tempo di volo variabile tra 45 e 55 minuti (1h00'- 1h10' totali), con partenze nel primo pomeriggio. «L'estate 2026 rappresenta un momento di svolta per SmallFly e per l'accessibilità dell'Isola d'Elba - si legge in una nota della compagnia aerea -. La nuova rotta per Roma Fiumicino non è solo un collegamento in più: è un ponte verso il mondo. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini elbani e ai nostri passeggeri, residenti e turisti, un network più completo e competitivo, con standard di puntualità e servizio che ci contraddistinguono». [post_title] => SmallFly amplia il network dall'Isola d'Elba: debutta il volo per Roma Fiumicino [post_date] => 2026-03-11T10:42:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773225750000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_390673" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Il percorso celebrativo per i 25 anni di Aiav approda alla Bmt di Napoli, un palcoscenico che diviene oggi testimonianza di un impegno professionale mai così cruciale: in una fase di estrema criticità per gli equilibri geopolitici, la ricorrenza del quarto di secolo di attività associativa si fonde con la dimostrazione pragmatica del valore generato dalla filiera del turismo organizzato, impegnata in questi giorni in un’attività incessante per fronteggiare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente. “Quella che stiamo vivendo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – è una situazione estremamente drammatica. Sono già oltre 12.300 i voli cancellati, sino ad ora, e vi sono aeroporti nella fascia mediorientale che non vedranno decolli sino alla conclusione della stagione invernale. Il turismo organizzato nazionale sta subendo perdite ingenti, quantificabili per ora in circa 3.500 prenotazioni, per un valore di 6,5 milioni di euro. A questo si aggiunge il mancato arrivo previsto di 150.000 turisti da quelle aree, che comporta una flessione attesa di oltre 2,5 milioni di pernottamenti nel nostro Paese”. Stress test Le iniziative organizzate per celebrare i 25 anni di Aiav, che prevedono attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione delle istituzioni, hanno tutte l’obiettivo di elevare la percezione del ruolo dell'agente di viaggio presso il grande pubblico: non più solo intermediario, bensì fulcro di una rete di relazioni consolidate e competenze strategiche. In un mercato sempre più esposto all'imprevedibilità, l'Associazione rivendica la superiorità del modello organizzato rispetto alle insidie del "fai-da-te". “L’attuale instabilità in Medio Oriente funge da stress test per l’intera filiera, mettendo in luce un’asimmetria netta: mentre il viaggiatore fai-da-te è costretto a gestire autonomamente le problematiche rapportandosi con i singoli fornitori di servizi, i cui canali di assistenza sono spesso congestionati, chi si affida alle agenzie beneficia di una tutela normativa rigorosa e di una macchina operativa specializzata, in grado di attivare procedure straordinarie e soluzioni rapide per rimpatri e riprotezioni” – prosegue Avataneo. Voucher A fronte del numero molto alto di annullamenti di pacchetti di viaggio per il Medio Oriente, destinazione di grande appeal turistico nel periodo primaverile, Aiav ha scritto oggi al ministro del turismo Daniela Santanché per chiedere che sia ripristinato lo strumento dei voucher allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori, in primis le piccole e micro agenzie di viaggio. In ottemperanza alle disposizioni del codice del turismo, le agenzie di viaggio in questi giorni hanno sostenuto spese enormi per fronteggiare il prolungamento forzato del soggiorno e garantire il rimpatrio dei clienti bloccati, tanto nelle destinazioni direttamente coinvolte dalle ostilità, quanto in molte località dell’Oceano Indiano e del Far East, colpite indirettamente dalla cancellazione dei voli. Spese a cui adesso si somma l’obbligo di rimborsare i clienti in possesso di pacchetti di viaggio in partenza per le destinazioni interessate dalla crisi. [post_title] => Avataneo (Aiav): la differenza fra adv e fai-da-te. E richiede i voucher [post_date] => 2026-03-11T10:18:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773224322000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 78 i voli aggiuntivi che Air India ha programmato su nove rotte internazionali tra il 10 e il 18 marzo 2026 - per un totale di 17.660 posti supplementari - verso l'Europa, New York e l'oceano Indiano per intercettare una domanda in pieno rinvio. Tra Delhi, Mumbai e i principali hub europei, Air India aumenterà la frequenza dei voli verso Londra Heathrow, Francoforte, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo. Sulla rotta transatlantica sono previsti anche voli supplementari tra Delhi e New York-Jfk, previa autorizzazione delle autorità competenti. «Per sostenere i passeggeri nell'attuale contesto dell'Asia occidentale, Air India opererà 78 voli aggiuntivi su 9 rotte tra il 10 e il 18 marzo» ha indicato la compagnia sul suo account ufficiale X. Il network regionale include voli giornalieri aggiuntivi tra Delhi e Malé, nonché verso Colombo, con alcune modifiche ai giorni di operatività. Questo aumento di capacità viene effettuato principalmente con Boeing 787-8 sulle rotte europee, con Boeing 777-300Er su New York e con Airbus A320neo sui collegamenti con Malé e Colombo. In questo quadro frammentato, le rotte India-Europa e India-Stati Uniti stanno diventando un corridoio essenziale per molti passeggeri colpiti dalla riduzione dell'offerta attraverso gli hub del Golfo e orientali. Air India rivendica il mantenimento dei suoi collegamenti a lungo raggio verso l'Europa e il Nord America «ricorrendo a rotte alternative ritenute sicure», adeguando al contempo alcune frequenze quando le esigenze operative lo richiedono. [post_title] => Air India aumenta la capacità disponibile sulle rotte verso Europa e New York [post_date] => 2026-03-11T09:00:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773219651000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "neos cancella la rotta bari new york prevista per lestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2149,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2 aprile il Nikki Beach Monte Carlo apre la nuova stagione. Situato sull’unico rooftop del Principato, all’interno del Fairmont Monte Carlo, regala una vista mozzafiato sul Mediterraneo, sul porto e sullo skyline di Monaco.\r

\r

La stagione 2026 prende forma celebrando il fascino senza tempo della Costa Azzurra: luce, musica e stile si intrecciano in un’armonia spontanea, dando vita a un’estetica raffinata reinterpretata con uno sguardo contemporaneo.\r

\r

Il weekend di Pasqua invita a lasciarsi avvolgere dalla nuova atmosfera di Nikki Beach Monte Carlo. Easter in Bloom si sviluppa su tre giornate, da venerdì a domenica, dedicate a celebrare la primavera.\r

\r

Tra le novità di quest’estate, all’ingresso di Nikki Beach Monte Carlo accoglie gli ospiti un murale esclusivo firmato dall’artista locale Charlotte Colt, una vera e propria introduzione allo spirito della stagione. Ispirata alla luce e al dinamismo della Riviera, l’opera dialoga con l’architettura e l’energia del rooftop, trasformandosi in un segno distintivo che riflette l’anima contemporanea del luogo.\r

\r

Anche il ristorante si presenta con un’identità rinnovata. Il menu si arricchisce di nuove proposte, firmate dal corporate Executive chef di Nikki Beach Hospitality Group, Alessandro Pizza, ed è curata quotidianamente dallo chef on site Thomas Roux, in sinergia con Laurent Smeulders, executive chef del Fairmont Monte Carlo, che ha contribuito alla creazione della proposta.\r

\r

\r

Gli appuntamenti\r

Nei mesi di aprile e settembre, dal lunedì al giovedì, la pausa pranzo trova una nuova dimensione con La Piscine. È il momento in cui la giornata rallenta e si apre a un’esperienza sospesa tra i sapori della Riviera e l’eleganza informale dell’atmosfera a bordo piscina. Il venerdì segna il passaggio: con il Sunset Social, la golden hour si trasforma in un appuntamento fisso.\r

\r

Da giugno a settembre, il sabato propone Saturdance. Musica, stile e gusto si fondono tra DJ set e performance live che scandiscono le ore,. La domenica, invece, si apre come un gran finale affacciato sul mare con Amazing Sundays.\r

\r

","post_title":"Nikki Beach Monte Carlo riapre per l'estate. Le novità","post_date":"2026-03-11T14:40:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773240050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways, nel suo più recente aggiornamento dell'operativo, comunica di aver cancellato “sino alla fine del mese” (marzo, ndr) tutti i voli da e per Amman, Bahrain, Doha, Dubai e Tel Aviv mentre i collegamenti da e per Abu Dhabi vengono sospesi fino a data da destinarsi, \"più avanti, nel corso dell'anno\".\r

\r

La compagnia aerea britannica, che ha operato una serie di voli di rimpatrio a supporto dei passeggeri bloccati nell'area mediorientale - gli ultimi quelli previsti da Muscat a Londra Heathrow per l'11 e il 12 marzo - spiega che le rotte \"saranno sospese a causa della ridotta domanda” mentre “si terrà sotto costante controllo la situazione”.\r

\r

“Siamo in contatto con i clienti che riteniamo siano ancora negli Emirati Arabi Uniti per fornire loro assistenza e offrire opzioni di viaggio verso il Regno Unito. Chiediamo ai clienti che hanno preso accordi alternativi di comunicarcelo”.\r

\r

Nel frattempo, Dubai Airports ha confermato che, dopo una breve chiusura dello spazio aereo avvenuta nella giornata di oggi (mercoledì), le operazioni all'aeroporto internazionale di Dubai sono riprese e lo scalo è aperto e operativo. \"Dubai Airports sta lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e le autorità competenti per garantire il regolare svolgimento delle operazioni. Si consiglia ai clienti di verificare con la propria compagnia aerea gli ultimi aggiornamenti relativi ai loro voli\".\r

\r

Emirates continua a operare con un programma di voli ridotto da Dubai, affermando che “continua a monitorare la situazione” e che “adeguerà il proprio programma operativo di conseguenza”.\r

\r

Anche Etihad Airways sta effettuando voli limitati da Abu Dhabi fino al 19 marzo, compresi due voli per Heathrow oggi (mercoledì) e uno giovedì.\r

\r

Qatar Airways intende servire domani 15 destinazioni, come previsto dal programma voli ridotto da Doha, mentre si prepara al ritorno in sicurezza delle sue normali operazioni.\r

\r

\r

\r

","post_title":"British Airways sospende fino a data da destinarsi i voli per Abu Dhabi","post_date":"2026-03-11T13:34:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773236079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines posticipa fino al 7 maggio la ripresa dei voli sulla Philadelphia-Doha, e al 23 aprile quelli sulla New York Jfk-Tel Aviv, a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente che continuano a perturbare lo spazio aereo regionale e le operazioni di volo.\r

\r

«Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree partner per assistere i clienti che viaggiano tra il Medio Oriente e le città europee con collegamenti verso gli Stati Uniti durante questo periodo» afferma la compagnia aerea.\r

\r

In entrambi i casi, la compagnia cita le preoccupazioni relative alla sicurezza e le difficoltà nel garantire rotte di volo sicure attraverso la regione.\r

\r

La Faa ha imposto restrizioni sul sorvolo dell'Iran e di alcune parti dell'Iraq e ha emesso un avviso di sicurezza per gran parte della regione del Golfo.\r

\r

American offre ai passeggeri interessati dalle modifiche il rimborso completo o la riprenotazione senza costi aggiuntivi. La sospensione ha ripercussioni anche sui passeggeri American che prenotano voli di collegamento a lungo raggio verso l'Asia e oltre tramite la compagnia partner Qatar Airways.","post_title":"American posticipa al 7 maggio la ripresa dei voli su Doha; e Tel Aviv al 23 aprile","post_date":"2026-03-11T12:28:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773232133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478506\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luana de Angelis[/caption]\r

Si aggrava la situazione per le agenzie di viaggio italiane a causa della chiusura degli spazi aerei e dell'instabilità geopolitica nell'area mediorientale. Un’indagine condotta dall’Osservatorio Fiavet Confcommercio tra i suoi associati delinea una paralisi operativa diffusa e un danno economico rilevante non solo nell’attualità, ma anche nell’immediato futuro. Il dato che emerge in modo inequivocabile è che il 65% delle agenzie sta gestendo un volume di crisi che supera le 16 pratiche per singola unità operativa, con un terzo del campione totale (33%) che si trova a gestire volumi critici superiori alle 30 pratiche.\r

Questo conferma che non si tratta di un'emergenza isolata, ma di un problema diffuso che coinvolge la maggioranza delle agenzie di viaggio associate.\r

La stima della perdita di fatturato diretta legata a questa crisi nell'ultima settimana si attesta su una media di 38.800 euro per agenzia, con un 48% del campione che dichiara perdite superiori a 50.000 euro (Fascia 5.000€ - 20.000€: 18% del campione, Fascia 20.001€ - 50.000€: 34% del campione).\r

\r

Destinazioni in difficoltà\r

Attualmente le destinazioni che registrano le maggiori difficoltà operative sono gli Emirati Arabi con il 92% di criticità rilevate in agenzia di viaggio, un numero che non riguarda solo la destinazione in sé, ma l'intero sistema di smistamento del traffico aereo verso il lungo raggio (Asia, Oceania, Oceano Indiano). Segue nella classifica dei Paesi in difficoltà operative il Qatar: l'88% conferma che è il secondo hub colpito da queste problematiche, rafforzando la tesi che l'emergenza sia di natura infrastrutturale (aerea) prima ancora che geopolitica locale.\r

Tutto questo ha un impatto importante sulle prenotazioni e sulle proiezioni economiche come conferma la totalità del campione di agenti di viaggio .\r

\r

Lungo raggio\r

Per le destinazioni di lungo raggio (es. Cina, Thailandia, Maldive, India, Australia), si registra un 38% di cancellazioni secche e un 45% di pratiche in \"stand-by\". Dunque quasi quattro viaggiatori su dieci hanno deciso di annullare completamente la prenotazione. Il motivo principale non è solo il timore geopolitico, ma l'impossibilità oggettiva di accettare itinerari con tempi di percorrenza eccessivi (per la riduzione ulteriore degli spazi aerei o scali incerti). Tuttavia la percentuale più ampia (45%) è quella dei viaggiatori che avrebbero dovuto confermare il viaggio per marzo e hanno deciso di congelare la pratica, in attesa che la situazione degli spazi aerei si stabilizzi e questo rappresenta il danno più grave per il fatturato del futuro a breve termine.\r

Attualmente la stima della perdita di fatturato totale per il comparto, limitatamente alle sole mancate prenotazioni per il periodo di Pasqua e primavera, ammonta a oltre 222 milioni di euro, con una proiezione media di 33.650 euro per singola agenzia (ad oggi) in considerazione anche del fatto che solo il 17% dei viaggiatori ha accettato di modificare l'itinerario verso mete diverse da quelle prenotate.\r

\r

Destinazioni percepite a rischio\r

Vi sono poi da aggiungere, se proseguirà oltre questa situazione, le destinazioni percepite a rischio da alcuni viaggiatori. Qualche problema si sta rilevando con gli Usa: il 75% delle agenzie segnala incertezze, ma attenzione alle diverse motivazioni: gli italiani esitano a prenotare perché temono cambiamenti di procedure di ingresso (visto, ESTA, controlli rigidi) il 15%, invece, è preoccupato per l’instabilità sociale, e il 40% dei clienti è in fase di attesa, non annulla e non conferma il viaggio negli Stati Uniti.\r

Grave la situazione riguardante i rimborsi per le agenzie di viaggio italiane. Le compagnie assicurative stanno negando il rimborso nell'85% dei casi appellandosi alle clausole sugli \"atti bellici\". Solo il 10% accoglie richieste di rimborso in casi specifici, e il 5% è in fase di valutazione. Si lasciano così le agenzie di viaggi abbandonate a sé stesse a dover gestire l'onere economico e la relazione con il cliente insoddisfatto.\r

\r

Biglietteria aerea\r

Per l’estate si temono ripercussioni anche sui costi della biglietteria aerea per l’aumento del prezzo del greggio. Secondo il 62% degli agenti di viaggio questo potrà tradursi nella necessità di chiedere al cliente che ha già comprato un pacchetto turistico ulteriore denaro per i costi di adeguamento carburante, Solo una piccola fetta di operatori (9%) segnala che, per il momento, i prezzi restano stabili, e probabilmente grazie a politiche di hedging sul prezzo del petrolio già stipulate dai vettori nei mesi precedenti e probabilmente non vi saranno cambiamenti rilevanti.\r

Purtroppo la situazione non è positiva anche per i turisti che vengono in Italia dalle aree del Golfo e da Israele. Il 45% delle agenzie che operano sull’incoming segnalano il blocco totale da questi mercati (in questo momento), e arrivano, per il 32% di queste imprese, anche le prime cancellazioni di eventi e matrimoni che sono le principali motivazioni che spingono alcuni di questi turisti a venire in Italia e investire molto per i loro soggiorni.\r

\r

Intervento istituzionale\r

Fiavet Confcommercio ci tiene infine a sottolineare l’importanza, in queste situazioni, dell’iscrizione al portale “Viaggiare Sicuri” prima della partenza. Purtroppo il 55% dei clienti che si trovavano nell’area si è iscritto solo al momento della crisi. Attualmente solo il 31% dei viaggiatori provvede alla registrazione prima di mettersi in viaggio su consiglio del proprio agente di viaggio, e sono quelli che in queste situazioni hanno maggiore possibilità di essere contattati subito e aiutati.\r

“In questo quadro quasi tutti i nostri associati stanno richiedendo a gran voce un intervento istituzionale prima che la sia troppo tardi - afferma Luana De Angelis, vice presidente vicario f.f. di Fiavet Confcommercio – abbiamo dato vita a questa ricerca istantanea proprio per cercare di capire quanto stiamo perdendo e quando potremmo perdere in futuro, e se si possono trovare soluzioni a un rischio di default che si sta concretizzando per le nostre PMI”.\r

“Se si protrae la crisi potrebbe esserci una necessità di ristori economici, sicuramente sarebbe ideale una sospensione degli obblighi fiscali, con moratorie su scadenze tributarie o contributive per le agenzie maggiormente esposte” conclude la vice presidente Fiavet Confcommercio.","post_title":"Fiavet: le adv perdono 38 mila euro per la guerra. Prospettive incerte","post_date":"2026-03-11T12:27:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773232061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509318\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Boccato[/caption]\r

L’assemblea dei soci di Hnh Hospitality ha approvato il bilancio di esercizio per l’anno fiscale chiuso al 31 ottobre 2025. A parità di perimetro con il 2024 il gruppo ha registrato un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 117,34 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al dato 2024. L’Ebitda al 31 ottobre 2025 è stato di 18,6 milioni di euro, pari al 15,3% di aumento sul 2024.\r

Da giugno 2025 è entrato a far parte del portfolio l’hotel Leon d’Oro di Verona attraverso l’omonima controllata, fusa per incorporazione dal 1° novembre 2025. Complessivamente, quindi, le strutture gestite nel 2025 hanno fatturato 121,2 milioni di euro (+6,8% rispetto al 2024) che corrisponde a un Ebitda di 17 milioni di euro (in crescita rispetto ai 16,3 milioni del 2024) e un utile netto di 5,7 milioni di euro.\r

Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni e in tutti gli hotel, spicca in particolare l’evoluzione dei resort Almar, che beneficiano degli investimenti che l’azienda ha dedicato a rafforzare il brand, affiancata dal continuo sviluppo del segmento leisure su Milano e dal balzo compiuto da Gorizia, Capitale europea della cultura 2025.\r

\r

I principali step compiuti nel 2025\r

Nell'anno appena concluso, oltre all’ingresso dell’hotel Leon d’Oro, è proseguita l’attività di sviluppo di Hnh:. In particolare, è stato sottoscritto un nuovo accordo di gestione alberghiera con Sea Aeroporti di Milano, per l’apertura del DoubleTree by Hilton Milano Linate, il nuovo hotel quattro stelle (216 camere) che sorgerà all’interno delle aree dell’aeroporto di Milano Linate. L’apertura ufficiale è prevista nel primo semestre 2028.\r

Inoltre, ha debuttato Homy, il nuovo concept dedicato al segmento extended stay; Homy Livia Verona è la prima struttura di questo tipo ad aprire al pubblico con 23 appartamenti situati nel cuore del centro storico, all’interno di Palazzo Tedeschi.\r

Infine, è stato confermato il ritorno di Hnh Hospitality nella città di Trento dove il gruppo ha rilevato la gestione alberghiera del Grand Hotel Trento (136 chiavi).\r

«I risultati del 2025 evidenziano una crescita equilibrata del gruppo e una solida capacità di generare valore dall’attuale assetto operativo. I 117 milioni di euro di ricavi rappresentano l’andamento a perimetro costante e consentono un confronto omogeneo con l’esercizio precedente, mentre il dato complessivo di 121 milioni riflette anche il contributo dell’hotel Leon d’Oro, entrato nel portafoglio nel corso dell’anno - ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di Hnh Hospitality -. Siamo oggi impegnati in una nuova fase, sostenuta da un piano strutturato di investimenti e da progetti di sviluppo che ci consentono di guardare con fiducia al futuro: stimiamo di raggiungere i 140 milioni di euro nel 2026, insieme a un Ebitda che prevediamo per la prima volta superiore ai 20 milioni di euro, a conferma del rafforzamento della redditività e del posizionamento del gruppo nel medio-lungo periodo».","post_title":"Hnh Hospitality, Boccato: «Obiettivo a 140 milioni nel 2026»","post_date":"2026-03-11T11:19:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773227961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509313\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Loredana Arcangeli[/caption]\r

Originaltour partecipa a Bmt (padiglione 6, stand 6065) con tutta la sua programmazione e con qualche novità in fatto di tour con partenze di gruppo e a date fisse per Malesia, Sri Lanka e Bali. «Vogliamo aumentare la nostra presenza nel mercato del Sud Italia - spiega il direttore generale Loredana Arcangeli -, e per questo è per noi essenziale incontrare gli agenti di viaggio e illustrare il nostro ampio prodotto e i servizi che proponiamo. Oltre a Oman, sul quale siamo specializzati, proponiamo tour e soggiorni in molte destinazioni, ideali sia per un viaggio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni sia per chi preferisce una vacanza lontana da tutto e da tutti. Sul nostro sito c’è anche una sezione dedicata ai viaggi di nozze, con proposte di soggiorni mare in località come le isole della Micronesia, Fiji, Cook e Polinesia. E proposte di “viaggi della vita” come itinerari alla scoperta dell’Australia, una meta che abbiamo venduto molto bene nel 2025. Per quanto riguarda la situazione attuale, sono rientrati tutti i nostri clienti che si trovavano nelle aree interessate dal conflitto attraverso l’hub aeroportuale di Muscat. Attualmente abbiamo anche qualche gruppo in Oman, che sta seguendo l’itinerario previsto. L’Oman è comunque Paese privo di sconsiglio specifico secondo viaggiaresicuri.it, il sito della Farnesina».\r

\r

Le novità\r

Tra le novità che l’operatore presenterà in fiera c’è una speciale partenza di gruppo il 13 agosto con rientro il 25 agosto da Roma e da Milano per la Malesia, con guida parlante italiano, che unisce grandi città, storia coloniale, tradizioni locali e natura incontaminata. Si parte da Kuala Lumpur per proseguire verso la storica Malacca, sito Unesco. L’itinerario offre esperienze come la visita alle Batu Caves, ai laboratori artigianali del batik e della lavorazione del peltro. Il cuore del viaggio in Malesia è l’immersione nella giungla del Taman Negara, tra trekking, navigazioni fluviali e incontri con comunità indigene. Il viaggio si conclude con il relax sulle spiagge di Redang Island. Un perfetto equilibrio tra cultura, tradizioni e paesaggi naturali.\r

Sempre per l’Asia, Originaltour propone un tour Sri Lanka speciale estate di 8 giorni con partenze di gruppo a date fisse e guida in italiano, che unisce città, siti storici e paesaggi naturali alla scoperta del Paese. Dalla capitale Colombo si scende lungo la costa a Galle, fino alle mangrovie del fiume Madu e alle spiagge del sud. La natura diventa protagonista con il safari nel parco nazionale di Yala e con i paesaggi montani di piantagioni di tè attorno a Nuwara Eliya. Il viaggio continua tra spiritualità e tradizione con templi e città sacre come Kandy e il complesso rupestre del Tempio d’Oro di Dambulla, per concludersi tra i grandi siti archeologici come la rocca di Sigiriya e l’antica capitale Polonnaruwa.\r

Infine Bali, con tour di gruppo con partenze a date fisse in italiano e visita dei principali templi e luoghi iconici come Sacred Monkey Forest Sanctuary, Tanah Lot e Pura Taman Ayun ed escursioni nella natura tra risaie, cascate e laghi.","post_title":"Originaltour: Malesia, Sri Lanka e Bali in primo piano","post_date":"2026-03-11T11:02:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773226971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'operativo SmallFly dall'Isola d'Elba per l'estate 2026 (1° giugno-30 settembre 2026) si rafforza e presenta anche la grande novità della nuova rotta per Roma Fiumicino.\r

\r

Con la new entry di Roma la compagnia aerea completa un network che, per la prima volta, connette l'Elba con i quattro principali poli aeroportuali della Toscana, Lombardia e Lazio, aprendo nuove opportunità di viaggio per residenti e turisti.\r

\r

Lo schedule prevede due collegamenti alla settimana, il giovedì e la domenica, con aeromobili da 18 posti: il collegamento garantisce ai viaggiatori un accesso rapido alla Capitale e ai voli intercontinentali in coincidenza a Fiumicino.\r

\r

Il resto del network prevede quindi i voli da Marina di Campo per Firenze Peretola, con frequenze plurisettimanali: i voli operano il lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, garantendo una copertura di sei giorni su sette. Ogni aeromobile ha una capacità di 18 posti. Il tempo di volo è di 35 minuti (volo reale), con un tempo totale stimato di 40 minuti.\r

\r

I collegamenti con l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa operano il lunedì, martedì, venerdì e sabato. I voli assicurano partenze in orari mattutini e pomeridiani, con capacità di 18 passeggeri per volo e un tempo di percorrenza di 30 minuti (35 minuti totali).\r

\r

Infine, i voli per Milano Linate operano il lunedì, venerdì e domenica, con aeromobili da 9 posti; i collegamento hanno un tempo di volo variabile tra 45 e 55 minuti (1h00'- 1h10' totali), con partenze nel primo pomeriggio.\r

\r

«L'estate 2026 rappresenta un momento di svolta per SmallFly e per l'accessibilità dell'Isola d'Elba - si legge in una nota della compagnia aerea -. La nuova rotta per Roma Fiumicino non è solo un collegamento in più: è un ponte verso il mondo. Siamo orgogliosi di offrire ai cittadini elbani e ai nostri passeggeri, residenti e turisti, un network più completo e competitivo, con standard di puntualità e servizio che ci contraddistinguono».","post_title":"SmallFly amplia il network dall'Isola d'Elba: debutta il volo per Roma Fiumicino","post_date":"2026-03-11T10:42:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773225750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_390673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

Il percorso celebrativo per i 25 anni di Aiav approda alla Bmt di Napoli, un palcoscenico che diviene oggi testimonianza di un impegno professionale mai così cruciale: in una fase di estrema criticità per gli equilibri geopolitici, la ricorrenza del quarto di secolo di attività associativa si fonde con la dimostrazione pragmatica del valore generato dalla filiera del turismo organizzato, impegnata in questi giorni in un’attività incessante per fronteggiare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente.\r

“Quella che stiamo vivendo – dichiara Fulvio Avataneo, presidente Aiav – è una situazione estremamente drammatica. Sono già oltre 12.300 i voli cancellati, sino ad ora, e vi sono aeroporti nella fascia mediorientale che non vedranno decolli sino alla conclusione della stagione invernale. Il turismo organizzato nazionale sta subendo perdite ingenti, quantificabili per ora in circa 3.500 prenotazioni, per un valore di 6,5 milioni di euro. A questo si aggiunge il mancato arrivo previsto di 150.000 turisti da quelle aree, che comporta una flessione attesa di oltre 2,5 milioni di pernottamenti nel nostro Paese”.\r

\r

Stress test\r

Le iniziative organizzate per celebrare i 25 anni di Aiav, che prevedono attività di comunicazione, formazione e sensibilizzazione delle istituzioni, hanno tutte l’obiettivo di elevare la percezione del ruolo dell'agente di viaggio presso il grande pubblico: non più solo intermediario, bensì fulcro di una rete di relazioni consolidate e competenze strategiche. In un mercato sempre più esposto all'imprevedibilità, l'Associazione rivendica la superiorità del modello organizzato rispetto alle insidie del \"fai-da-te\".\r

“L’attuale instabilità in Medio Oriente funge da stress test per l’intera filiera, mettendo in luce un’asimmetria netta: mentre il viaggiatore fai-da-te è costretto a gestire autonomamente le problematiche rapportandosi con i singoli fornitori di servizi, i cui canali di assistenza sono spesso congestionati, chi si affida alle agenzie beneficia di una tutela normativa rigorosa e di una macchina operativa specializzata, in grado di attivare procedure straordinarie e soluzioni rapide per rimpatri e riprotezioni” – prosegue Avataneo.\r

\r

Voucher\r

A fronte del numero molto alto di annullamenti di pacchetti di viaggio per il Medio Oriente, destinazione di grande appeal turistico nel periodo primaverile, Aiav ha scritto oggi al ministro del turismo Daniela Santanché per chiedere che sia ripristinato lo strumento dei voucher allo scopo di scongiurare il rischio di crisi finanziaria degli operatori, in primis le piccole e micro agenzie di viaggio.\r

In ottemperanza alle disposizioni del codice del turismo, le agenzie di viaggio in questi giorni hanno sostenuto spese enormi per fronteggiare il prolungamento forzato del soggiorno e garantire il rimpatrio dei clienti bloccati, tanto nelle destinazioni direttamente coinvolte dalle ostilità, quanto in molte località dell’Oceano Indiano e del Far East, colpite indirettamente dalla cancellazione dei voli. Spese a cui adesso si somma l’obbligo di rimborsare i clienti in possesso di pacchetti di viaggio in partenza per le destinazioni interessate dalla crisi.","post_title":"Avataneo (Aiav): la differenza fra adv e fai-da-te. E richiede i voucher","post_date":"2026-03-11T10:18:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773224322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 78 i voli aggiuntivi che Air India ha programmato su nove rotte internazionali tra il 10 e il 18 marzo 2026 - per un totale di 17.660 posti supplementari - verso l'Europa, New York e l'oceano Indiano per intercettare una domanda in pieno rinvio.\r

\r

Tra Delhi, Mumbai e i principali hub europei, Air India aumenterà la frequenza dei voli verso Londra Heathrow, Francoforte, Amsterdam, Parigi Charles de Gaulle e Zurigo. Sulla rotta transatlantica sono previsti anche voli supplementari tra Delhi e New York-Jfk, previa autorizzazione delle autorità competenti.\r

\r

«Per sostenere i passeggeri nell'attuale contesto dell'Asia occidentale, Air India opererà 78 voli aggiuntivi su 9 rotte tra il 10 e il 18 marzo» ha indicato la compagnia sul suo account ufficiale X.\r

\r

Il network regionale include voli giornalieri aggiuntivi tra Delhi e Malé, nonché verso Colombo, con alcune modifiche ai giorni di operatività. Questo aumento di capacità viene effettuato principalmente con Boeing 787-8 sulle rotte europee, con Boeing 777-300Er su New York e con Airbus A320neo sui collegamenti con Malé e Colombo.\r

\r

In questo quadro frammentato, le rotte India-Europa e India-Stati Uniti stanno diventando un corridoio essenziale per molti passeggeri colpiti dalla riduzione dell'offerta attraverso gli hub del Golfo e orientali. Air India rivendica il mantenimento dei suoi collegamenti a lungo raggio verso l'Europa e il Nord America «ricorrendo a rotte alternative ritenute sicure», adeguando al contempo alcune frequenze quando le esigenze operative lo richiedono.","post_title":"Air India aumenta la capacità disponibile sulle rotte verso Europa e New York","post_date":"2026-03-11T09:00:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773219651000]}]}}