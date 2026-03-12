Volonline Group in Bmt: focus sul mercato del Centro-sud «La nostra presenza in fiera ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro quotidiano che i nostri collaboratori svolgono dall’ufficio di Napoli ed è anche un’importante occasione per gli agenti di viaggio di incontrare il team booking e il reparto tailor made del gruppo direttamente allo stand» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. Le novità 2026 Tra le novità per l’estate 2026, Teorema Vacanze propone pacchetti di pronta vendita con soggiorni nelle isole della Grecia e della Spagna, offrendo un’ampia scelta di soluzioni alberghiere con voli in partenza da Napoli e da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Sempre dall’aeroporto del capoluogo campano sono inoltre disponibili partenze con voli diretti e soggiorni mare in Repubblica Dominicana, a Bayahibe, e nella Riviera Maya in Messico. Volonclick può contare nel Sud Italia – e in particolare in Campania – su una rete di agenzie molto fidelizzate, che conoscono lo strumento e ne apprezzano completezza e competitività di prodotto. In quest’ottica di sviluppo costante, Volonclick presenta nel 2026 per la prima volta un’ampia programmazione diretta sul Mare Italia, con un focus particolare sul Sud Italia. Sono infatti oltre 400 gli hotel, resort e rta prenotabili direttamente sulla piattaforma nelle principali località balneari delle coste italiane. Oltre a Teorema Vacanze e Volonclick, saranno presenti in fiera anche Volonline, la banca letti Reisenplatz ed eHotelXML, broker alberghiero. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509479" align="alignleft" width="300"] Castiglia e Leon, Parador di Ávila (ph. credits: Paradores)[/caption] La catena alberghiera pubblica spagnola, dei Paradores ha presentato la nuova campagna, “Paradores, per tutti. Per tutte”, un invito a riscoprire la compagnia in un momento chiave della sua storia: il più grande processo di trasformazione della rete in vista del centenario che celebrerà nel 2028. La nuova immagine ha l’obiettivo di mostrare l’essenza di Paradores: una marca storica, pubblica e profondamente legata al territorio, che evolve senza perdere la propria identità — patrimonio, cultura, natura, gastronomia, arte e sostenibilità — adattando il proprio linguaggio per aprirsi a nuove generazioni e a diversi stili di viaggio. Il piano di trasformazione La campagna accompagna un momento di trasformazione storica, che prevede il rinnovo di oltre il 50% della rete attraverso un investimento superiore ai 250 milioni di euro, in vista del centenario della compagnia nel 2028. Nel corso dell’ultimo anno sono stati già rinnovati e riaperti dieci Paradores, con miglioramenti in efficienza energetica, accessibilità ed esperienza del cliente. “Paradores, per tutti. Per tutte” nasce per ampliare questa visione e mostrare la realtà di Paradores: una rete diversificata di strutture che abbraccia natura, cultura, costa, gastronomia, sport, relax e soggiorni in coppia, in famiglia o con amici. Con questa campagna, la catena alberghiera punta a rafforzare il senso di appartenenza, diventando uno spazio comune che accoglie molteplici forme di viaggio. La rete dei Paradores comprende alloggi in undici città Patrimonio dell'Umanità. Oltre il 50% dei suoi stabilimenti si trova in monumenti dichiarati Beni di interesse culturale o inseriti in contesti storici, molti dei quali in aree naturali protette. Molti degli estabilimenti si trovano in castelli, palazzi ed edifici con secoli di storia in cui il viaggiatore potrà godere di un’atmosfera esclusiva, che combina tradizione e modernità, ristrutturati per garantire comfort e servizi moderni, conservando al contempo la loro autenticità e il valore storico. La rete di Paradores consente anche di creare percorsi tematici come l’itinerario del Cammino di Santiago di 3 giorni che percorre 2 località del cammino portoghese lungo la costa, Baiona e Pontevedra, fino a Santiago de Compostela. Nel 2026 si raggiungerà il traguardo dei 100 Paradores, con la prevista inaugurazione nel corso dell’anno del Parador del Monastero di Veruela (Vera del Moncayo, Saragozza) e, dopo la recente apertura del Parador di Ibiza, situato nel centro storico della città dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Con il primo stabilimento della rete nelle isole Baleari, la catena alberghiera pubblica è ora presente in tutte le regioni spagnole. [post_title] => “Paradores, per tutti. Per tutte”: una nuova immagine e investimenti per 250 milioni [post_date] => 2026-03-12T14:10:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773324653000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla Bmt di Napoli durante la presentazione della fiera il ministro del turismo Daniela Santanchè ha annunciato che il ministero supporterà sia le agenzie che i tour operator che stanno attraversando gravi difficoltà in questo momento. È una buona notizia per il settore. Speriamo che all'annuncio segua il fatto. Nei momenti complessi il ministero di solito ha risposto presente. Ma non si può mai sapere. Questa è la vera notizia di una presentazione che come le altre di tutte le fiere del turismo è una lunga elongazione di luoghi comuni. Fra le quali emerge che il turismo è un'industria. Cosa del tutto errata. Il turismo è un sistema complesso di servizi. Basterebbe leggere Cartesio per capire che le cose sono come sono e non come vorremmo che fossero. Naturalmente si è parlato della Coppa America e dei numeri impressionanti di Napoli, che è diventata una delle capitali del turismo. Ma questo lo sapevamo già Infine un momento motivazionale. Siamo italiani, dobbiamo essere orgogliosi e ottimisti ecc ecc ecc. [post_title] => Santanchè: «Supporteremo le adv e i t.o. danneggiati dalla guerra» [post_date] => 2026-03-12T13:19:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773321576000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurostars Hotel Company amplia il suo portfolio con Dorma Hotels, un nuovo marchio rivolto ai viaggiatori leisure e situato in destinazioni strategiche. Il marchio debutta con 29 strutture in Spagna, Slovenia, Francia, Ungheria, Italia e Portogallo, portando a sette il numero totale di marchi con cui opera la catena Hotusa Group. Il nuovo brand punterà su hotel situati sia nei centri urbani che nelle località turistiche, caratterizzati da un design curato e da una proposta pensata per vivere al meglio la destinazione. Dorma Hotels si propone come una soluzione ricettiva incentrata sul relax degli ospiti, con spazi accoglienti e una speciale attenzione ai dettagli. In un intervento riportato da Hosteltur, il presidente di Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha dichiarato che l'aggiunta di questo marchio rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del modello di brand del gruppo. López Seijas ha spiegato: «La specializzazione dei nostri marchi ci consente di rafforzare la nostra proposta di valore. Dorma Hotels è stato creato con l'obiettivo di offrire un'esperienza affidabile, confortevole e accessibile, supportata dagli standard di qualità di Eurostars Hotel Company». Il nuovo marchio verrà implementato gradualmente per garantire una perfetta integrazione nelle diverse destinazioni. Inizialmente, il marchio sarà applicato agli hotel situati nella Penisola Iberica. Successivamente, saranno incorporate le proprietà del gruppo in altre città europee, tra cui Budapest, Napoli, Roma, Parigi e Lubiana, rafforzandone ulteriormente la presenza internazionale. I brand di Eurostars Hotel Company Con il lancio di Dorma Hotels, Eurostars Hotel Company riorganizza il suo portafoglio in sette marchi distinti. Eurostars Hotels riunisce strutture di lusso in posizioni privilegiate, pensate sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti; Áurea Hotels riunisce hotel esclusivi situati in edifici storici; Exe Hotels integra una rete di hotel funzionali, orientati principalmente alla clientela aziendale e presenti in 11 paesi. A questi marchi si aggiungono Ikonik Hotels, focalizzato su hotel urbani alla moda; Crisol Hotels, con offerte base e funzionali; Tandem Suites, che riunisce appartamenti premium nei centri cittadini; Dorma Hotels, progettato per il segmento delle vacanze con soggiorni incentrati sull'esperienza della destinazione. [post_title] => Dorma Hotels, al via il nuovo marchio per i viaggiatori leisure [post_date] => 2026-03-12T13:07:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773320854000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500575" align="alignleft" width="300"] Francesca Marino[/caption] Grimaldi Lines è in Bmt con le principali novità della stagione turistica 2026, con particolare attenzione alle promozioni attualmente attive, pensate per favorire la pianificazione del viaggio e accessibili anche attraverso le agenzie di viaggio. «Le prenotazioni anticipate continuano a rappresentare una leva strategica importante per il nostro mercato - commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Per questo proponiamo offerte pensate per accompagnare il viaggiatore nelle diverse fasi dell’anno, consentendo di organizzare la vacanza con anticipo e in modo flessibile, scegliendo tra le numerose destinazioni del nostro network». Per l’alta stagione è attiva Happy Summer, la promozione advanced booking valida fino al 31 marzo che prevede il 20% di sconto per partenze selezionate tra il 1° giugno e il 30 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. Accanto all’offerta per l’estate, la compagnia propone anche Prenota e Parti, promozione dedicata ai viaggi di primavera e autunno che consente di ottenere uno sconto del 20% prenotando entro il 22 marzo per partenze su linee selezionate entro il 31 maggio oppure tra il 1° ottobre e il 13 dicembre. Il nuovo catalogo La presenza alla fiera napoletana è anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator, che propone numerose soluzioni di vacanza nel Mediterraneo combinando il viaggio via mare con soggiorni in hotel, villaggi e residence selezionati. Si tratta di formule particolarmente apprezzate dalle famiglie e da chi desidera viaggiare con il proprio veicolo e con l’animale domestico al seguito. Confermato anche il calendario dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia – Barcellona, disponibili in formula hotel on board o nave + hotel, che trasformano la traversata in un’esperienza tematica tra intrattenimento, cultura e benessere. Tra i primi appuntamenti della stagione figurano Pasqua a Barcellona (3–8 aprile) e il viaggio letterario Una nave di libri per Barcellona (21–25 aprile), cui seguono eventi dedicati al ballo e al fitness, come Ballando verso Barcellona con Simone Di Pasquale (30 maggio – 2 giugno) e la Grimaldi Dance Fit cruise (13–16 giugno). Il gruppo è attualmente impegnato nella definizione delle caratteristiche delle nuove navi che entreranno in servizio a partire dal 2028, unità progettate per offrire standard sempre più elevati in termini di comfort, efficienza operativa e sostenibilità ambientale. [post_title] => Grimaldi Lines in Bmt con le promozioni e le novità per il 2026 [post_date] => 2026-03-12T11:58:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773316719000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493222" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] «La nostra presenza in fiera ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro quotidiano che i nostri collaboratori svolgono dall’ufficio di Napoli ed è anche un’importante occasione per gli agenti di viaggio di incontrare il team booking e il reparto tailor made del gruppo direttamente allo stand» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. Le novità 2026 Tra le novità per l’estate 2026, Teorema Vacanze propone pacchetti di pronta vendita con soggiorni nelle isole della Grecia e della Spagna, offrendo un’ampia scelta di soluzioni alberghiere con voli in partenza da Napoli e da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Sempre dall’aeroporto del capoluogo campano sono inoltre disponibili partenze con voli diretti e soggiorni mare in Repubblica Dominicana, a Bayahibe, e nella Riviera Maya in Messico. Volonclick può contare nel Sud Italia – e in particolare in Campania – su una rete di agenzie molto fidelizzate, che conoscono lo strumento e ne apprezzano completezza e competitività di prodotto. In quest’ottica di sviluppo costante, Volonclick presenta nel 2026 per la prima volta un’ampia programmazione diretta sul Mare Italia, con un focus particolare sul Sud Italia. Sono infatti oltre 400 gli hotel, resort e rta prenotabili direttamente sulla piattaforma nelle principali località balneari delle coste italiane. Oltre a Teorema Vacanze e Volonclick, saranno presenti in fiera anche Volonline, la banca letti Reisenplatz ed eHotelXML, broker alberghiero. [post_title] => Volonline Group in Bmt: focus sul mercato del Centro-sud [post_date] => 2026-03-12T11:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773314583000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semaforo verde per Itabus Plus, il programma fedeltà di Itabus che permette ai passeggeri di accumulare punti e ottenere voucher premio per viaggiare. Per ogni euro speso su viaggi operati da Itabus o dai suoi partner, il viaggiatore guadagnerà un punto premio. Al momento dell’iscrizione il cliente sarà member mentre al raggiungimento di 250 punti qualificanti otterrà il livello Gold. I voucher premio Iscrivendosi a Itabus Plus si riceve subito un primo voucher da 5 euro; ogni 100 punti premio viene generato in automatico un voucher fino a 10 euro utilizzabile sul viaggio successivo. Saranno automaticamente assegnati 25 punti premio per festeggiare ricorrenze speciali come il compleanno del passeggero e l’anniversario di iscrizione al programma fedeltà. I punti potranno essere accumulati acquistando biglietti su tutti i canali di vendita Itabus. «Abbiamo investito su questo progetto per dare nuove opportunità ai nostri passeggeri. Premiamo chi viaggia costantemente con noi, dedicandogli un programma fedeltà costruito su misura. Siamo certi che Itabus Plus sarà apprezzato dai viaggiatori, sempre al centro della nostra strategia. Introduciamo un servizio innovativo per la nostra community, continuando a puntare su strumenti tecnologici e all’avanguardia»commenta Dario Rietti, head of commercial office di Itabus. [post_title] => Itabus Plus, al via il programma di fidelizzazione dei passeggeri [post_date] => 2026-03-12T11:18:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773314292000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma il 21 marzo la finalissima dell'XI° campionato mondiale di pesto genovese al mortaio che si propone come testimonianza dell’eccellenza ligure nel mondo, vetrina di cultura, di tradizione gastronomica e salvaguardia della biodiversità. I 100 che quest’anno si sfidano a chi lo fa meglio sono uomini al 66% e donne al 34% e hanno un’età media di 54 anni. La selezione è avvenuta come sempre seguendo i tempi di iscrizione e inserendo di diritto i vincitori delle 28 gare eliminatorie (di cui 6 in Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Canada). Le persone provenienti dall’estero sono in totale 20, i liguri sono 54 e quelle di altre regioni 26, in linea con le precedenti edizioni. I Paesi new entry dell’XI edizione sono il Gambia e Malta. La giuria è formata da 30 chef gastronomi opinion leader e giornalisti provenienti da tutta Italia, selezionati per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food. A condurre la manifestazione saranno Roberto Panizza, direttore del campionato, e Giuseppe “Peppone” Calabrese noto ristoratore e conduttore televisivo. La gara La gara ufficiale inizierà alle 11,30 circa e terminerà alle 12.10. Tutti i concorrenti avranno a disposizione - solo, e rigorosamente – i 7 ingredienti della ricetta ufficiale del pesto genovese. Alle 14,30 i finalisti si confronteranno nell’ultima preparazione dalla quale emergerà il campione del mondo 2026 che verrà proclamato pubblicamente e ufficialmente alle ore 16 circa. Gli altri eventi più importanti della giornata sono: il Campionato dei bambini a cura del consorzio del Basilico genovese dop, la disegnata “Fumetti al Pesto” organizzata dalla Genoa Comics Academy, la premiazione del concorso letterario “Pesto da leggere” dedicato a Pietro Cheli e “Odissea del Pesto” a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia. La giornata di sabato prosegue alle ore 20 con il tradizionale “Pesto Party” offerto dalla Camera di Commercio a cura di “Genova Liguria Gourmet” in cui una decina di ristoranti aderenti al marchio di qualità della ristorazione ligure gestito dal sistema camerale, proporranno i loro piatti in degustazione con vini liguri. Altri eventi collaterali nella giornata di sabato 21 sono: i corner informativi delle dop liguri e di consorzi e associazioni nel settore del food, lo scaffale dei “pesti sbagliati” la mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e alle 17.15 “Un’ora nel Centro Storico, tra curiosità e botteghe”, itinerario turistico gratuito nei caruggi del centro storico genovese, a cura di Confartigianato Liguria. [post_title] => Genova, il campionato mondiale di pesto al mortaio come vetrina di cultura [post_date] => 2026-03-12T11:09:48+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773313788000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ente nazionale croato per il turismo partecipa anche quest'anno alla Bmt di Napoli: i co-espositori di questa edizione 2026 sono la compagnia di navigazione Jadrolinija, il tour operator Amatori e il Parco nazionale di Krka. "La Bmt di Napoli è un’importante occasione per incontrare operatori del settore e il grande pubblico, presentare le novità dell’offerta turistica e illustrare i collegamenti tra Croazia e Italia. Un contesto dove si lavora bene, con grande professionalità, e che ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza della Croazia nel cuore di una regione strategica come la Campania così come nel Centro-sud Italia”, dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. Novità 2026 di Jadrolinija è il debutto della linea di catamarano Ancona-Zara, attiva dal 12 giugno al 30 agosto. La rotta si aggiunge ai collegamenti internazionali in traghetto sulle linee Ancona-Spalato, Bari-Spalato e Bari-Dubrovnik, operate dal traghetto Dalmacija. Jadrolinija effettua oltre 600 partenze al giorno durante la stagione estiva con la sua flotta bianca che attualmente conta 58 navi le quali operano su 37 linee locali e 4 linee internazionali. L'appuntamento di Napoli è l'occasione ideale per ribadire gli obiettivi della Croazia per il 2026: "Incrementare i flussi in pre e post-stagione e a rafforzare l’immagine di destinazione per tutto l’anno, con focus su turismo premium e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree meno conosciute e all’entroterra, dove il turismo rurale registra il maggiore potenziale di crescita grazie a esperienze autentiche e personalizzate". L'ente pone in risalto l'iniziativa Local Host (Vaš domaćin), che valorizza strutture gestite direttamente dai proprietari, "e sinonimo di autenticità, fiducia e accoglienza personalizzata, elementi sempre più richiesti dal viaggiatore contemporaneo". Tra le altre iniziative 2026 previste sul mercato italiano, "ci sono workshop e presentazioni dedicate agli agenti di viaggio e partecipazione a fiere b2b e b2c”. [post_title] => La Croazia in Bmt: focus sulle stagioni di spalla, turismo premium e sostenibile [post_date] => 2026-03-12T09:45:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773308749000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Campania in versione luxury. Questo uno dei temi principali al centro della 29a edizione di Bmt in programma da oggi a sabato a Napoli. L’area specifica allestita nel padiglione 3 e denominata “Napoli & Campania Luxury Destinations” e due convegni dedicati racconteranno di una delle opportunità in trend per il territorio, sia per quanto riguarda l’hospitality che per quanto riguarda le eccellenze. Il segmento ultra-luxury rappresenta oggi uno dei campi più dinamici e competitivi dell’economia globale. In un contesto in cui accesso, esclusività ed esperienze premium sono sempre più diffusi, la vera sfida per brand aziendali e destinazioni diventa quella di continuare a generare desiderabilità. Moda, ospitalità e destinazioni turistiche si confrontano oggi con una domanda sempre più sofisticata, dove il valore non è più solo nel prodotto o nel servizio ma nella capacità di creare significato, rarità ed esperienza. Il convegno di oggi L’assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato ne discuterà oggi alle 14.30 nell’area Napoli & Campania Luxury nel pad. 3 della Mostra d’Oltremare con Valentina Della Corte, coordinatrice del corso di Laurea in hospitality management; Gianna Mazzarella, presidente della sezione turismo dell’Unione Industriali Napoli; Francesca Pagliari, presidente Federalberghi Napoli e Vincenzo Equestre, ceo emea region e board member di Salvatore Ferragamo. L'appuntamento di domani Il secondo appuntamento è previsto per domani alle 12 sempre nell’Area Napoli & Campania Luxury . Si discuterà sul tema “Iconic by nature: come costruire destinazioni di lusso tra cultura e design”. In questo caso si guarderà alle destinazioni di lusso che oggi non si costruiscono solo attraverso l’offerta ricettiva ma anche attraverso un ecosistema di eccellenze capace di integrare ospitalità, cultura, creatività e design. Territori come Capri, Ischia e Napoli dimostrano come patrimonio culturale, tradizione artistica, moda e architettura possano contribuire a definire un’identità distintiva e riconoscibile a livello internazionale, trasformando il luogo in un vero e proprio brand. Con Valentina Della Corte ne parleranno Alfonso Saraco, general manager di Pazziella, Luxury Collection Hotel di Capri; Francesca Guarino, amministratore delegato di Villa Marina Capri; Emanuela Spedaliere, direttrice affari istituzionali e marketing del teatro di San Carlo; Alessio Visone, couterier partenopeo della Maison Alessio Visone e Antonella Miletti, docente di istituzioni di diritto privato. [post_title] => La Campania in "versione luxury" tiene banco alla Bmt [post_date] => 2026-03-12T09:33:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773307995000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volonline group in bmt focus sul mercato del centro sud" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3134,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509479\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Castiglia e Leon, Parador di Ávila (ph. credits: Paradores)[/caption]\r

\r

La catena alberghiera pubblica spagnola, dei Paradores ha presentato la nuova campagna, “Paradores, per tutti. Per tutte”, un invito a riscoprire la compagnia in un momento chiave della sua storia: il più grande processo di trasformazione della rete in vista del centenario che celebrerà nel 2028.\r

La nuova immagine ha l’obiettivo di mostrare l’essenza di Paradores: una marca storica, pubblica e profondamente legata al territorio, che evolve senza perdere la propria identità — patrimonio, cultura, natura, gastronomia, arte e sostenibilità — adattando il proprio linguaggio per aprirsi a nuove generazioni e a diversi stili di viaggio.\r

Il piano di trasformazione\r

La campagna accompagna un momento di trasformazione storica, che prevede il rinnovo di oltre il 50% della rete attraverso un investimento superiore ai 250 milioni di euro, in vista del centenario della compagnia nel 2028. Nel corso dell’ultimo anno sono stati già rinnovati e riaperti dieci Paradores, con miglioramenti in efficienza energetica, accessibilità ed esperienza del cliente.\r

\r

“Paradores, per tutti. Per tutte” nasce per ampliare questa visione e mostrare la realtà di Paradores: una rete diversificata di strutture che abbraccia natura, cultura, costa, gastronomia, sport, relax e soggiorni in coppia, in famiglia o con amici. Con questa campagna, la catena alberghiera punta a rafforzare il senso di appartenenza, diventando uno spazio comune che accoglie molteplici forme di viaggio. La rete dei Paradores comprende alloggi in undici città Patrimonio dell'Umanità. Oltre il 50% dei suoi stabilimenti si trova in monumenti dichiarati Beni di interesse culturale o inseriti in contesti storici, molti dei quali in aree naturali protette.\r

\r

Molti degli estabilimenti si trovano in castelli, palazzi ed edifici con secoli di storia in cui il viaggiatore potrà godere di un’atmosfera esclusiva, che combina tradizione e modernità, ristrutturati per garantire comfort e servizi moderni, conservando al contempo la loro autenticità e il valore storico.\r

\r

\r

\r

La rete di Paradores consente anche di creare percorsi tematici come l’itinerario del Cammino di Santiago di 3 giorni che percorre 2 località del cammino portoghese lungo la costa, Baiona e Pontevedra, fino a Santiago de Compostela.\r

\r

Nel 2026 si raggiungerà il traguardo dei 100 Paradores, con la prevista inaugurazione nel corso dell’anno del Parador del Monastero di Veruela (Vera del Moncayo, Saragozza) e, dopo la recente apertura del Parador di Ibiza, situato nel centro storico della città dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Con il primo stabilimento della rete nelle isole Baleari, la catena alberghiera pubblica è ora presente in tutte le regioni spagnole.","post_title":"“Paradores, per tutti. Per tutte”: una nuova immagine e investimenti per 250 milioni","post_date":"2026-03-12T14:10:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773324653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla Bmt di Napoli durante la presentazione della fiera il ministro del turismo Daniela Santanchè ha annunciato che il ministero supporterà sia le agenzie che i tour operator che stanno attraversando gravi difficoltà in questo momento.\r

\r

È una buona notizia per il settore. Speriamo che all'annuncio segua il fatto.\r

Nei momenti complessi il ministero di solito ha risposto presente. Ma non si può mai sapere.\r

\r

Questa è la vera notizia di una presentazione che come le altre di tutte le fiere del turismo è una lunga elongazione di luoghi comuni.\r

\r

Fra le quali emerge che il turismo è un'industria. Cosa del tutto errata. Il turismo è un sistema complesso di servizi. Basterebbe leggere Cartesio per capire che le cose sono come sono e non come vorremmo che fossero.\r

\r

Naturalmente si è parlato della Coppa America e dei numeri impressionanti di Napoli, che è diventata una delle capitali del turismo. Ma questo lo sapevamo già\r

\r

Infine un momento motivazionale. Siamo italiani, dobbiamo essere orgogliosi e ottimisti ecc ecc ecc.","post_title":"Santanchè: «Supporteremo le adv e i t.o. danneggiati dalla guerra»","post_date":"2026-03-12T13:19:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1773321576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurostars Hotel Company amplia il suo portfolio con Dorma Hotels, un nuovo marchio rivolto ai viaggiatori leisure e situato in destinazioni strategiche. Il marchio debutta con 29 strutture in Spagna, Slovenia, Francia, Ungheria, Italia e Portogallo, portando a sette il numero totale di marchi con cui opera la catena Hotusa Group.\r

\r

Il nuovo brand punterà su hotel situati sia nei centri urbani che nelle località turistiche, caratterizzati da un design curato e da una proposta pensata per vivere al meglio la destinazione. Dorma Hotels si propone come una soluzione ricettiva incentrata sul relax degli ospiti, con spazi accoglienti e una speciale attenzione ai dettagli. In un intervento riportato da Hosteltur, il presidente di Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha dichiarato che l'aggiunta di questo marchio rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del modello di brand del gruppo. López Seijas ha spiegato: «La specializzazione dei nostri marchi ci consente di rafforzare la nostra proposta di valore. Dorma Hotels è stato creato con l'obiettivo di offrire un'esperienza affidabile, confortevole e accessibile, supportata dagli standard di qualità di Eurostars Hotel Company».\r

\r

Il nuovo marchio verrà implementato gradualmente per garantire una perfetta integrazione nelle diverse destinazioni. Inizialmente, il marchio sarà applicato agli hotel situati nella Penisola Iberica. Successivamente, saranno incorporate le proprietà del gruppo in altre città europee, tra cui Budapest, Napoli, Roma, Parigi e Lubiana, rafforzandone ulteriormente la presenza internazionale. \r

I brand di Eurostars Hotel Company\r

Con il lancio di Dorma Hotels, Eurostars Hotel Company riorganizza il suo portafoglio in sette marchi distinti. Eurostars Hotels riunisce strutture di lusso in posizioni privilegiate, pensate sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti; Áurea Hotels riunisce hotel esclusivi situati in edifici storici; Exe Hotels integra una rete di hotel funzionali, orientati principalmente alla clientela aziendale e presenti in 11 paesi. A questi marchi si aggiungono Ikonik Hotels, focalizzato su hotel urbani alla moda; Crisol Hotels, con offerte base e funzionali; Tandem Suites, che riunisce appartamenti premium nei centri cittadini; Dorma Hotels, progettato per il segmento delle vacanze con soggiorni incentrati sull'esperienza della destinazione.\r

\r

","post_title":"Dorma Hotels, al via il nuovo marchio per i viaggiatori leisure","post_date":"2026-03-12T13:07:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773320854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Grimaldi Lines è in Bmt con le principali novità della stagione turistica 2026, con particolare attenzione alle promozioni attualmente attive, pensate per favorire la pianificazione del viaggio e accessibili anche attraverso le agenzie di viaggio.\r

\r

«Le prenotazioni anticipate continuano a rappresentare una leva strategica importante per il nostro mercato - commenta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -. Per questo proponiamo offerte pensate per accompagnare il viaggiatore nelle diverse fasi dell’anno, consentendo di organizzare la vacanza con anticipo e in modo flessibile, scegliendo tra le numerose destinazioni del nostro network».\r

\r

Per l’alta stagione è attiva Happy Summer, la promozione advanced booking valida fino al 31 marzo che prevede il 20% di sconto per partenze selezionate tra il 1° giugno e il 30 settembre verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia.\r

\r

Accanto all’offerta per l’estate, la compagnia propone anche Prenota e Parti, promozione dedicata ai viaggi di primavera e autunno che consente di ottenere uno sconto del 20% prenotando entro il 22 marzo per partenze su linee selezionate entro il 31 maggio oppure tra il 1° ottobre e il 13 dicembre.\r

Il nuovo catalogo\r

La presenza alla fiera napoletana è anche l’occasione per presentare il nuovo catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator, che propone numerose soluzioni di vacanza nel Mediterraneo combinando il viaggio via mare con soggiorni in hotel, villaggi e residence selezionati. Si tratta di formule particolarmente apprezzate dalle famiglie e da chi desidera viaggiare con il proprio veicolo e con l’animale domestico al seguito.\r

\r

Confermato anche il calendario dei viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia – Barcellona, disponibili in formula hotel on board o nave + hotel, che trasformano la traversata in un’esperienza tematica tra intrattenimento, cultura e benessere. Tra i primi appuntamenti della stagione figurano Pasqua a Barcellona (3–8 aprile) e il viaggio letterario Una nave di libri per Barcellona (21–25 aprile), cui seguono eventi dedicati al ballo e al fitness, come Ballando verso Barcellona con Simone Di Pasquale (30 maggio – 2 giugno) e la Grimaldi Dance Fit cruise (13–16 giugno).\r

\r

Il gruppo è attualmente impegnato nella definizione delle caratteristiche delle nuove navi che entreranno in servizio a partire dal 2028, unità progettate per offrire standard sempre più elevati in termini di comfort, efficienza operativa e sostenibilità ambientale.","post_title":"Grimaldi Lines in Bmt con le promozioni e le novità per il 2026","post_date":"2026-03-12T11:58:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773316719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493222\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

«La nostra presenza in fiera ha l’obiettivo di dare continuità al lavoro quotidiano che i nostri collaboratori svolgono dall’ufficio di Napoli ed è anche un’importante occasione per gli agenti di viaggio di incontrare il team booking e il reparto tailor made del gruppo direttamente allo stand» dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

Le novità 2026\r

Tra le novità per l’estate 2026, Teorema Vacanze propone pacchetti di pronta vendita con soggiorni nelle isole della Grecia e della Spagna, offrendo un’ampia scelta di soluzioni alberghiere con voli in partenza da Napoli e da altri aeroporti del Sud Italia come Bari, Palermo e Catania. Sempre dall’aeroporto del capoluogo campano sono inoltre disponibili partenze con voli diretti e soggiorni mare in Repubblica Dominicana, a Bayahibe, e nella Riviera Maya in Messico.\r

Volonclick può contare nel Sud Italia – e in particolare in Campania – su una rete di agenzie molto fidelizzate, che conoscono lo strumento e ne apprezzano completezza e competitività di prodotto. In quest’ottica di sviluppo costante, Volonclick presenta nel 2026 per la prima volta un’ampia programmazione diretta sul Mare Italia, con un focus particolare sul Sud Italia. Sono infatti oltre 400 gli hotel, resort e rta prenotabili direttamente sulla piattaforma nelle principali località balneari delle coste italiane.\r

Oltre a Teorema Vacanze e Volonclick, saranno presenti in fiera anche Volonline, la banca letti Reisenplatz ed eHotelXML, broker alberghiero.\r

","post_title":"Volonline Group in Bmt: focus sul mercato del Centro-sud","post_date":"2026-03-12T11:23:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773314583000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per Itabus Plus, il programma fedeltà di Itabus che permette ai passeggeri di accumulare punti e ottenere voucher premio per viaggiare. Per ogni euro speso su viaggi operati da Itabus o dai suoi partner, il viaggiatore guadagnerà un punto premio. Al momento dell’iscrizione il cliente sarà member mentre al raggiungimento di 250 punti qualificanti otterrà il livello Gold.\r

I voucher premio\r

Iscrivendosi a Itabus Plus si riceve subito un primo voucher da 5 euro; ogni 100 punti premio viene generato in automatico un voucher fino a 10 euro utilizzabile sul viaggio successivo.\r

\r

Saranno automaticamente assegnati 25 punti premio per festeggiare ricorrenze speciali come il compleanno del passeggero e l’anniversario di iscrizione al programma fedeltà. I punti potranno essere accumulati acquistando biglietti su tutti i canali di vendita Itabus.\r

\r

«Abbiamo investito su questo progetto per dare nuove opportunità ai nostri passeggeri. Premiamo chi viaggia costantemente con noi, dedicandogli un programma fedeltà costruito su misura. Siamo certi che Itabus Plus sarà apprezzato dai viaggiatori, sempre al centro della nostra strategia. Introduciamo un servizio innovativo per la nostra community, continuando a puntare su strumenti tecnologici e all’avanguardia»commenta Dario Rietti, head of commercial office di Itabus.","post_title":"Itabus Plus, al via il programma di fidelizzazione dei passeggeri","post_date":"2026-03-12T11:18:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773314292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma il 21 marzo la finalissima dell'XI° campionato mondiale di pesto genovese al mortaio che si propone come testimonianza dell’eccellenza ligure nel mondo, vetrina di cultura, di tradizione gastronomica e salvaguardia della biodiversità.\r

\r

I 100 che quest’anno si sfidano a chi lo fa meglio sono uomini al 66% e donne al 34% e hanno un’età media di 54 anni. La selezione è avvenuta come sempre seguendo i tempi di iscrizione e inserendo di diritto i vincitori delle 28 gare eliminatorie (di cui 6 in Germania, Stati Uniti, Spagna, Francia e Canada). Le persone provenienti dall’estero sono in totale 20, i liguri sono 54 e quelle di altre regioni 26, in linea con le precedenti edizioni. I Paesi new entry dell’XI edizione sono il Gambia e Malta. La giuria è formata da 30 chef gastronomi opinion leader e giornalisti provenienti da tutta Italia, selezionati per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food. A condurre la manifestazione saranno Roberto Panizza, direttore del campionato, e Giuseppe “Peppone” Calabrese noto ristoratore e conduttore televisivo.\r

La gara\r

La gara ufficiale inizierà alle 11,30 circa e terminerà alle 12.10. Tutti i concorrenti avranno a disposizione - solo, e rigorosamente – i 7 ingredienti della ricetta ufficiale del pesto genovese. Alle 14,30 i finalisti si confronteranno nell’ultima preparazione dalla quale emergerà il campione del mondo 2026 che verrà proclamato pubblicamente e ufficialmente alle ore 16 circa.\r

\r

Gli altri eventi più importanti della giornata sono: il Campionato dei bambini a cura del consorzio del Basilico genovese dop, la disegnata “Fumetti al Pesto” organizzata dalla Genoa Comics Academy, la premiazione del concorso letterario “Pesto da leggere” dedicato a Pietro Cheli e “Odissea del Pesto” a cura dell’Istituto Italiano di Tecnologia.\r

\r

La giornata di sabato prosegue alle ore 20 con il tradizionale “Pesto Party” offerto dalla Camera di Commercio a cura di “Genova Liguria Gourmet” in cui una decina di ristoranti aderenti al marchio di qualità della ristorazione ligure gestito dal sistema camerale, proporranno i loro piatti in degustazione con vini liguri.\r

\r

Altri eventi collaterali nella giornata di sabato 21 sono: i corner informativi delle dop liguri e di consorzi e associazioni nel settore del food, lo scaffale dei “pesti sbagliati” la mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e alle 17.15 “Un’ora nel Centro Storico, tra curiosità e botteghe”, itinerario turistico gratuito nei caruggi del centro storico genovese, a cura di Confartigianato Liguria.\r

\r

","post_title":"Genova, il campionato mondiale di pesto al mortaio come vetrina di cultura","post_date":"2026-03-12T11:09:48+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1773313788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ente nazionale croato per il turismo partecipa anche quest'anno alla Bmt di Napoli: i co-espositori di questa edizione 2026 sono la compagnia di navigazione Jadrolinija, il tour operator Amatori e il Parco nazionale di Krka.\r

\r

\"La Bmt di Napoli è un’importante occasione per incontrare operatori del settore e il grande pubblico, presentare le novità dell’offerta turistica e illustrare i collegamenti tra Croazia e Italia. Un contesto dove si lavora bene, con grande professionalità, e che ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza della Croazia nel cuore di una regione strategica come la Campania così come nel Centro-sud Italia”, dichiara Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.\r

\r

Novità 2026 di Jadrolinija è il debutto della linea di catamarano Ancona-Zara, attiva dal 12 giugno al 30 agosto. La rotta si aggiunge ai collegamenti internazionali in traghetto sulle linee Ancona-Spalato, Bari-Spalato e Bari-Dubrovnik, operate dal traghetto Dalmacija. Jadrolinija effettua oltre 600 partenze al giorno durante la stagione estiva con la sua flotta bianca che attualmente conta 58 navi le quali operano su 37 linee locali e 4 linee internazionali.\r

\r

L'appuntamento di Napoli è l'occasione ideale per ribadire gli obiettivi della Croazia per il 2026: \"Incrementare i flussi in pre e post-stagione e a rafforzare l’immagine di destinazione per tutto l’anno, con focus su turismo premium e sostenibile. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree meno conosciute e all’entroterra, dove il turismo rurale registra il maggiore potenziale di crescita grazie a esperienze autentiche e personalizzate\".\r

\r

L'ente pone in risalto l'iniziativa Local Host (Vaš domaćin), che valorizza strutture gestite direttamente dai proprietari, \"e sinonimo di autenticità, fiducia e accoglienza personalizzata, elementi sempre più richiesti dal viaggiatore contemporaneo\".\r

\r

Tra le altre iniziative 2026 previste sul mercato italiano, \"ci sono workshop e presentazioni dedicate agli agenti di viaggio e partecipazione a fiere b2b e b2c”.","post_title":"La Croazia in Bmt: focus sulle stagioni di spalla, turismo premium e sostenibile","post_date":"2026-03-12T09:45:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1773308749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Campania in versione luxury. Questo uno dei temi principali al centro della 29a edizione di Bmt in programma da oggi a sabato a Napoli. L’area specifica allestita nel padiglione 3 e denominata “Napoli & Campania Luxury Destinations” e due convegni dedicati racconteranno di una delle opportunità in trend per il territorio, sia per quanto riguarda l’hospitality che per quanto riguarda le eccellenze.\r

Il segmento ultra-luxury rappresenta oggi uno dei campi più dinamici e competitivi dell’economia globale. In un contesto in cui accesso, esclusività ed esperienze premium sono sempre più diffusi, la vera sfida per brand aziendali e destinazioni diventa quella di continuare a generare desiderabilità. Moda, ospitalità e destinazioni turistiche si confrontano oggi con una domanda sempre più sofisticata, dove il valore non è più solo nel prodotto o nel servizio ma nella capacità di creare significato, rarità ed esperienza.\r

\r

Il convegno di oggi\r

L’assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato ne discuterà oggi alle 14.30 nell’area Napoli & Campania Luxury nel pad. 3 della Mostra d’Oltremare con Valentina Della Corte, coordinatrice del corso di Laurea in hospitality management; Gianna Mazzarella, presidente della sezione turismo dell’Unione Industriali Napoli; Francesca Pagliari, presidente Federalberghi Napoli e Vincenzo Equestre, ceo emea region e board member di Salvatore Ferragamo.\r

\r

L'appuntamento di domani\r

Il secondo appuntamento è previsto per domani alle 12 sempre nell’Area Napoli & Campania Luxury . Si discuterà sul tema “Iconic by nature: come costruire destinazioni di lusso tra cultura e design”. In questo caso si guarderà alle destinazioni di lusso che oggi non si costruiscono solo attraverso l’offerta ricettiva ma anche attraverso un ecosistema di eccellenze capace di integrare ospitalità, cultura, creatività e design. Territori come Capri, Ischia e Napoli dimostrano come patrimonio culturale, tradizione artistica, moda e architettura possano contribuire a definire un’identità distintiva e riconoscibile a livello internazionale, trasformando il luogo in un vero e proprio brand.\r

Con Valentina Della Corte ne parleranno Alfonso Saraco, general manager di Pazziella, Luxury Collection Hotel di Capri; Francesca Guarino, amministratore delegato di Villa Marina Capri; Emanuela Spedaliere, direttrice affari istituzionali e marketing del teatro di San Carlo; Alessio Visone, couterier partenopeo della Maison Alessio Visone e Antonella Miletti, docente di istituzioni di diritto privato.","post_title":"La Campania in \"versione luxury\" tiene banco alla Bmt","post_date":"2026-03-12T09:33:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1773307995000]}]}}