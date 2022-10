Meloni, nel discorso del presidente pochissime parole sul turismo Del discorso del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera abbiamo apprezzato il vigore e anche alcuni passaggi. Fra i quali sicuramente quello che fa riferimento ad una maggiore sorveglianza su aeroporti e autostrade, visto che i concessionari «sono seduti su una montagna di soldi, ma lesinano a fare le normali manutenzioni». A questo proposito sarebbe anche meglio sottrarre ai concessionari se non si comportano come si deve. Ma purtroppo, come al solito, del turismo poco o niente. C’è stato un solo passaggio nel lungo discorso del presidente che ha affrontato la materia che ci interessa. Il tono era più o meno questo: l’Italia è il paese più bello del mondo e il turismo è una risorsa importante per il Paese (sic). Punto. Francamente ci aspettavamo qualcosa in più dal discorso programmatico. Qualcosa di maggiormente incisivo di più forte. Associazioni C’è da dire però che Draghi nel suo discorso d’insediamento aveva speso molto tempo a parlare del turismo definendolo come una delle chiavi della rinascita italiana, per poi non occuparsene più. Magari la Meloni non ne parla e poi invece, magari, in futuro se ne interesserà. Anche se ritengo che ad occhio e croce non succederà. Da quello che si è visto per il suo governo il turismo, come del resto per tutti i governi, non ha nessuna importanza. E’ una cosa che dispiace e che non ci piace per niente. Le associazioni farebbero bene a rimarcare senza troppa subalternità l’importanza del settore sia per l’economia che per l’erario. Giuseppe Aloe

Fra i quali sicuramente quello che fa riferimento ad una maggiore sorveglianza su aeroporti e autostrade, visto che i concessionari «sono seduti su una montagna di soldi, ma lesinano a fare le normali manutenzioni». A questo proposito sarebbe anche meglio sottrarre ai concessionari se non si comportano come si deve.\r

\r

Ma purtroppo, come al solito, del turismo poco o niente. C'è stato un solo passaggio nel lungo discorso del presidente che ha affrontato la materia che ci interessa. Il tono era più o meno questo: l'Italia è il paese più bello del mondo e il turismo è una risorsa importante per il Paese (sic). Punto. Francamente ci aspettavamo qualcosa in più dal discorso programmatico. Qualcosa di maggiormente incisivo di più forte.\r

Associazioni\r

C'è da dire però che Draghi nel suo discorso d'insediamento aveva speso molto tempo a parlare del turismo definendolo come una delle chiavi della rinascita italiana, per poi non occuparsene più. Magari la Meloni non ne parla e poi invece, magari, in futuro se ne interesserà. Anche se ritengo che ad occhio e croce non succederà. Da quello che si è visto per il suo governo il turismo, come del resto per tutti i governi, non ha nessuna importanza. E' una cosa che dispiace e che non ci piace per niente. Le associazioni farebbero bene a rimarcare senza troppa subalternità l'importanza del settore sia per l'economia che per l'erario.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Meloni, nel discorso del presidente pochissime parole sul turismo","post_date":"2022-10-25T12:33:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666701197000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Diego Michelozzi ad alternarsi con Serena Melani al comando della Explora I, la prima delle sei navi di lusso della flotta Explora Journeys di casa Msc, che solcherà i mari a partire dal 2023. Il capitano Michelozzi è stato comandante per una linea di lusso nell'ultimo biennio e vanta un'esperienza di oltre 20 anni presso grandi compagnie di navigazione, dopo aver servito nella marina militare italiana. Ha inoltre studiato alla scuola nautica italiana Artiglio, ottenendo poi una laurea presso l'università di Phoenix, negli Usa, un diploma in gestione e leadership presso l'università del Kent e un Mba presso l'università Arden di Coventry, entrambe nel Regno Unito.\r

\r

\r

\r

“È un onore entrare a far parte del team di Explora Journeys - commenta lo stesso Michelozzi -. Sono nato sulla costa toscana e provengo da sei generazioni di marinai: mi sento, quindi, naturalmente vicino all'impegno dell'azienda volto a conservare l'ammagliante bellezza dei nostri oceani e della loro vita.”\r

\r

","post_title":"Diego Michelozzi si alternerà con Serena Melani al comando della Explora I","post_date":"2022-10-17T12:21:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666009305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432072\" align=\"aligncenter\" width=\"1151\"] Laghi Nabi[/caption]\r

\r

Forse è perché sono immersi nella natura, tra boschi, laghi e vette maestose, che gli hotel hanno deciso di utilizzare fonti di energia rinnovabili, minimizzare gli sprechi, usare prodotti biologici, seguire i dettami della bioedilizia e anche sensibilizzare i propri ospiti sul rispetto per l’ambiente.\r

\r

Ad esempio, in Alto Adige, regione pioniera per le politiche green, l’avveniristico Dolomites Lodge dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), è una struttura a basso consumo energetico, costruita come “CasaClima classe A”. Sono sati utilizzati materiali naturali, tra cui pietra, legno, ferro e vetro; un impianto di cogenerazione produce parte dell’energia elettrica, trasformando il gas naturale in calore e contribuendo a risparmiare circa il 20% di energia; la piscina panoramica con vasca in poliuretano consuma il 30% in meno rispetto ad una vasca in acciaio o di cemento. Inoltre, c’è una grande attenzione alla mobilità sostenibile, che coinvolge l’intero paese: il personale alloggia nel resort, gli ospiti lasciano l’auto in garage e possono spostarsi con i mezzi pubblici o a piedi. Ogni giorno, dall’hotel partono tour a piedi e in bicicletta insieme ai padroni di casa e alle guide esperte, alla scoperta del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies e a disposizione c’è un bus escursionistico gratuito.\r

\r

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ) sul Lago di Dobbiaco, sono cubi di vetro inseriti armoniosamente nel paesaggio e costruiti con materiali naturali (vetro e legno). Offrono un’esperienza unica, perché il tetto si trasforma in una vetrata che permette di osservare gli alberi e le stelle, annullando le barriere tra interno ed esterno. Direttamente dalla porta dello chalet, ci si incammina sui sentieri dei Parchi Naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Sennes-Braies, si sale fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, o si parte per tour in mountain bike ed e-bike. Anche la cucina è rispettosa dell’ambiente: le colazioni sono a base di prodotti biologici a km 0.\r

\r

La Val d’Ega (BZ) racchiude una perla eco: il Rifugio Oberholz che è stato costruito con materiali ecosostenibili (legni autoctoni come larice e abete rosso, pietra locale, vetro) a 2096 metri di altezza, a monte della seggiovia Oberholz di Nova Ponente (BZ). È una destinazione unica, immersa nella natura più intatta della valle, con vista sulle più belle cime delle Dolomiti (Lagorai, Dolomiti di Brenta, Ortler) con una architettura ardita ma semplice e naif (i volumi delle tre verande ricordano quelli di una capanna) in cui sentirsi in pace con se stessi e con l’habitat circostante.\r

\r

Prima erano cave di sabbia sul Litorale Domizio (CE), poi, grazie ad una saggia opera di rigenerazione ambientale, si sono trasformate nei Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania. Esempio, questo, di turismo sostenibile che ha riconvertito un luogo abbandonato e ne ha potenziato il patrimonio naturale e storico. Ecco che, allora, le strutture removibili del Glamping (tende e lodge pieds dans l’eau) preservano il territorio, il suo regno animale e vegetale, attraverso un’immersione totale nella natura. E se, accanto al Glamping si trova anche la struttura alberghiera a 4 stelle Plana Resort & SPA, tutt’intorno si pedala su una pista ciclabile luminescente – con il suo chilometro e mezzo è la più lunga del mondo - costruita secondo criteri di economia circolare, con pietre che catturano naturalmente la luce del sole sprigionandola poi di notte e risparmiando energia (www.laghinabi.it). Far rivivere un territorio destinato allo spopolamento.\r

\r

Salvaguardare l’ambiente e farlo diventare motore di sviluppo ecocompatibile. Dar vita a soluzioni innovative. Questi gli scopi per cui è nato l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), sull’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo. Le case coloniche abbandonate, le stalle, i fienili sono stati trasformati in piccole residenze di charme per gli ospiti, utilizzando materiali originali (pietra, legno, cotto) perfettamente integrati nel paesaggio, con soluzioni architettoniche tradizionali o d’avanguardia. Dalle terrazze delle abitazioni si ammirano i filari delle mele biologiche Melise, coltivate senza pesticidi e cresciute recuperando terreni fino a qualche tempo fa lasciati in abbandono e sui quali oggi ronzano le api del 1° Apiario di Comunità d’Italia. Vicino ai meleti ci sono le piante di luppolo e orzo del nuovo microbirrificio Maltolento, un’altra sfida vinta da questo paesino virtuoso.\r

\r

E non è tutto perché è stato messo a punto anche un Piano del Cibo di Castel del Giudice, una food policy per ridurre gli sprechi alimentari, restituire altri terreni all’agricoltura biologica e fare della salvaguardia ambientale uno stimolo all’economia locale. Se fuori c’è la Sicilia, l’interno non può essere da meno. Questo deve avere pensato Fausta Occhipinti quando, nel 2009, ha iniziato a immaginare Baglio Occhipinti come un luogo fatto per restare e per scoprire se stessi in quanto parte di un tutto in grado di coniugare i millenari principi della sostenibilità architettonica locale con quelli contemporanei. È l’idea di fondo di un’opera di famiglia quella che, nel segno di un connubio armonico tra eleganza, pragmatismo, naturalezza e affetto, ha guidato il recupero della proprietà nella campagna di Vittoria (RG), portandola all’attuale forma di country relais in perfetto equilibrio sul filo teso tra tipicità e futuro. I muretti a secco, l’orto, il frutteto, gli agrumi e i cespugli di erbe aromatiche partecipano a una concezione biologica e sostenibile che forse parte proprio dalla contemplazione di un paesaggio capace di ispirare una tregua necessaria tra l’ansia di sviluppo e la cultura rurale, producendo una ridefinizione del concetto di lusso, incentrato sulla restituzione del valore a materiali tradizionali, artigianalità e coerenza. E a proposito di esterno, inserita in un progetto di giardino mediterraneo e depurata con il sale per ridurre l’uso del cloro, la piscina diventa uno specchio per la vanità degli agrumeti che ne circondano il bordo in pietra naturale. Realizzato, inutile dirlo, da maestranze locali.","post_title":"La scelta green degli hotel per un autunno eco-friendly","post_date":"2022-10-13T08:00:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665648005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431783","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un bilancio dell’anno positivo, anche se i numeri non sono ancora tornati a quelli del 2019. È quanto afferma Originaltour. “Alcune delle nostre destinazioni hanno riaperto soltanto ad anno già iniziato e nonostante una buona domanda e una altrettanto soddisfacente vendita, non siamo ancora ai livelli pre-pandemia - commenta Loredana Arcangeli, direttore generale del to -. Abbiamo venduto numerosi itinerari in Oman, abbinati alle isole dell’oceano Indiano, in particolare Seychelles e Maldive, soprattutto nel caso dei viaggi di nozze che, come prevedevamo, sono ripresi alla grande. L’Oman, che programmiamo da oltre trent’anni, continua a essere richiesto soprattutto per i sit in coach con piccoli gruppi. Relativamente alla fascia alta, sono molto gettonati gli itinerari della nostra linea Tour Avventura, che prevedono di visitare il paese in modo differente, scoprendo località insolite e con pernottamenti in campi mobili”.\r

\r

Buoni risultati anche per la Malesia che ha decisamente ripreso soprattutto in versione mare con molte richieste, sempre di viaggi di nozze, per l’eco-isola di Lankayan, nel mare di Sulu, a nord del Borneo Malese, che offre un ambiente intatto ed è da poco parco marino protetto, con una sola struttura, il Lankayan Dive, 24 chalet tutti realizzati con materiali naturali.\r

\r

“L’estate è stata caratterizzata dai cambiamenti e dagli annullamenti dei voli che hanno causato disagi se non veri e propri problemi alla nostra clientela e in molti casi ci siamo fatti carico anche di pagare gli hotel ai clienti anche se questo sarebbe stato compito delle compagnie aree, che spesso non sono intervenute - prosegue Loredana Arcangeli -. Una situazione spiacevole che è stata vissuta anche da altri colleghi tour operator. Adesso i problemi sono il rapporto euro-dollaro che ci penalizza con un cambio sfavorevole e l’aumento dei costi dei voli dovuto alla crisi energetica. Attualmente non stiamo ricorrendo ad adeguamenti prezzi e nemmeno a blocco a pagamento del prezzo del viaggio”.\r

\r

In estate, l’operatore ha già inserito online sul suo sito le proposte per le festività di Natale e Capodanno. Per l’Oman, partenze tra il 26 e il 30 dicembre per chi desidera festeggiare l’anno nuovo nel paese, con itinerari a bordo di fuoristrada, capodanno nel deserto ospiti di campi tendati, cenone compreso. Per queste speciali partenze sono inclusi anche i voli da Milano Malpensa con Oman Air. Quote a partire da 2.790 euro. Online anche il tour per trascorrere il Capodanno in Vietnam, con un itinerario che tocca tutte le principali località, Hanoi, Ho Chi Minh, Halong Bay, Lang Co, Da Nang e il delta del Mekong. Si parte da Milano Malpensa il 30 dicembre con volo Korean Airways e rientro l’8 gennaio; la quota parte da 2.490 euro, con trattamento di pensione completa, guida locale in italiano.","post_title":"Originaltour chiude una buona estate e si prepara all'inverno senza adeguamenti carburante","post_date":"2022-10-06T10:59:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665053942000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è soltanto il Nord America, con le sue preziose rotte, tra i mercati che Certares mira a far diventare strategici per Ita Airways, ma assumono rilievo anche America Latina e Africa. Nel primo caso si scommette sulla vasta presenza di discendenti italiani nella regione, nonché sull'emigrazione sudamericana quale zoccolo duro di clientela; nel secondo sulla capacità per alcune destinazioni di trasformarsi in rotte redditizie in tempi solitamente più veloci di quanto normalmente accada al lancio delle new entry.\r

\r

Sono questi gli ultimi dettagli che emergono dal piano del fondo Usa per il futuro di Ita Airways, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, oltre a un possibile maggior peso di Delta Air Lines che viene dato come partner industriale e una partecipazione del 10-15% nel capitale della compagnia aerea, con un investimento di 80-100 milioni di euro.\r

\r

La grande attenzione alle regioni del sud del mondo pone poi l'aeroporto di Roma Fiumicino in una posizione centrale quale hub per i collegamenti con l’America Latina e l’Africa.\r

\r

Intanto, Certares si appresta a incontrare il prossimo 11 ottobre i sindacati del settore, mentre l'intero dossier Ita verrà \"personalmente attenzionato da Giorgia Meloni\" come sottolineato da Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia: l'ennesima sfida per il nuovo esecutivo che si appresta a governare il paese.","post_title":"Ita Airways-Certares e quel progetto che fa rotta verso il Sud del mondo","post_date":"2022-10-06T10:25:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665051941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo i primi rumours che davano l'inaugurazione per il quarto trimestre di quest'anno, arriva ora la comunicazione ufficiale che situa in realtà a inizio 2023 il debutto del nuovissimo Six Senses Rome (le prenotazioni sono peraltro già aperte, ndr). L'urban resort capitolino sarà la prima struttura del brand in Italia: un'oasi verde nella frenesia di via del Corso ricavata dalla conversione di palazzo Salviati Cesi Mellini, un edificio del quindicesimo secolo.\r

\r

L'hotel disporrà di 96 camere e suite decorate con la tecnica del cocciopesto: uno speciale intonaco usato nell’antica Roma, con Travertino di origine locale e con elementi grafici che richiamano la natura. Gli spazi ventilati, le terrazze soleggiate, i soffitti alti e le ampie vetrate pongono poi l’accento sul benessere e sulla convivialità.\r

\r

I lavori di restauro dell’hotel hanno quindi portato agli antichi splendori la facciata originale del palazzo e la scala monumentale. Anche il fronte dell’adiacente chiesa di San Marcello al Corso, uno dei migliori esempi del Barocco italiano, è stata recentemente restaurata e rappresenta il primo progetto di sostenibilità di Six Senses Rome, in un’ottica di riqualificazione della zona. Gli interni hanno uno stile contemporaneo caratterizzato da elementi architettonici sostenibili e di design; il tutto arricchito da piante ornamentali e luce naturale in spazi aperti e ariosi. Il concept dell’hotel è frutto della visione di Patricia Urquiola.\r

\r

La strutture includerà pure, al piano terra, il Bivium Restaurant-Café-Bar con cucina a vista, grill Josper e il forno a legna. Curato dall’executive chef Nadia Frisina, il menu proporrà piatti tipici locali e ingredienti rigorosamente stagionali. All’ultimo piano, il Notos Rooftop consente di gustare assaggi e drink con vista a 360 gradi sulla città. La spa interna offrirà poi l'esperienza delle antiche terme romane con tanto di calidarium, tepidarium e frigidarium in un percorso di 60 minuti. Presenti pure un Hammam, aree biohacking e meditazione, sauna, terrazza per yoga all’aperto, fitness center e cinque sale per trattamenti, di cui una per coppie. Grazie all’Alchemy bar ci sarà pure la possibilità di conoscere il potere terapeutico di erbe e piante. Six Senses Rome sta infine preparando per i suoi ospiti delle esperienze esclusive behind-the-scene, alla scoperta di luoghi magici della città come Palazzo Colonna, Galleria Borghese e Doria Pamphilj. A disposizione persino una masterclass di pittura.\r

\r

“Sono onorata per l’opportunità e orgogliosa che il debutto di Six Senses in Italia avvenga proprio nella mia città - sottolinea Francesca Tozzi, general manager della struttura capitolina -. Il nostro obiettivo è quello di rappresentare una nuova concezione di lusso nella città, fatto di esperienze fuori dall'ordinario, nel rispetto e nella valorizzazione della comunità locale, con un approccio divertente e fuori dagli schemi”.","post_title":"Sarà a inizio 2023 il debutto italiano di Six Senses: 96 camere e suite nel centro di Roma","post_date":"2022-09-23T13:28:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1663939706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Bangkok, il Nord del Paese e Phuket le tre località protagoniste della proposta Capodanno in Thailandia di Dimensione Turismo. In programma due partenze: la prima il 22 dicembre con rientro il 4 gennaio e con due opzioni di tour (sette giorni tra Bangkok e il Nord del Paese con escursioni più soggiorno mare di quattro giorni a Phuket; oppure un’alternativa più “lenta”, con tre notti a Bangkok e otto notti di relax a Phuket). La seconda partenza è invece prevista per il 27 dicembre, con rientro il 6 gennaio, con due notti a Bangkok con escursioni e sei notti a Phuket.\r

\r

Il tour Capodanno in Vietnam è poi un viaggio importante, ricco di suggestioni, della durata di 14 giorni e 11 notti, con volo da Milano Malpensa il 25 dicembre e rientro in Italia il 7 gennaio. Il viaggio si snoda tra una selezione di tappe, che conducono alla scoperta di Hanoi, la baia di Halong (una delle sette meraviglie del Mondo) costellata da ben 2.600 isolotti, faraglioni e scogliere. E poi Tam Coc, località parte del Tràng An scenic landscape complex, sito Patrimonio dell'umanità Unesco, e Hue con la Città imperiale e la Città Proibita Viola. Il tour prosegue verso il delta del Mekong e Ho Chi Minh, città antica e moderna di fondamentale importanza storica e culturale. Il tour si chiude con un soggiorno mare a Phú Quốc, un’isola lunga una cinquantina di chilometri e con una superficie di 565 chilometri quadrati.\r

\r

Il vettore prescelto da Dimensione Turismo è Singapore Airlines. Le quote delle proposte Capodanno Dimensione Turismo includono voli e soggiorni in doppia e tour con guida in lingua italiana. Per le prenotazioni effettuate entro il 25 ottobre è previsto uno sconto che va dai 90 ai 150 euro a seconda del tour.","post_title":"Dimensione Turismo punta su Thailandia e Vietnam per il Capodanno","post_date":"2022-09-19T09:56:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1663581417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc World Europa, la nuova ammiraglia di Msc Crociere, sarà caratterizzata da nuove proposte di intrattenimento che completano il design innovativo e la tecnologia della nave e porteranno l'esperienza degli ospiti a bordo a un livello completamente nuovo.\r

\r

I passeggeri di tutte le età potranno usufruire di un intrattenimento in ogni momento della giornata, tra cui tre nuovi spettacoli in stile concerto nella polifunzionale Luna Park Arena; cinque nuove produzioni teatrali in scala reale nel World Theatre; quattro esperienze a tema nel Panorama Lounge e mostre dal vivo a sorpresa in tutta la nave. \r

\r

«Il nuovissimo intrattenimento interattivo a bordo di Msc World Europa sarà diverso da qualsiasi altra proposta che i nostri ospiti abbiano mai sperimentato, combinando tecnologia futuristica e luoghi unici appositamente progettati - ha affermato Steve Leatham, global head of entertainment di Msc Crociere -. Dai momenti a sorpresa che si svolgeranno durante l'intera crociera agli spettacoli nelle location all'avanguardia, i nostri passeggeri rimarranno sbalorditi dalle fantastiche opzioni di intrattenimento a bordo, diventando protagonisti delle produzioni e immergendosi in incredibili performance e attività».\r

L'offerta a bordo\r

La nuova Luna Park Arena è un luogo di intrattenimento multifunzionale da 300 posti che servirà per la proiezione di film, giochi, attività per bambini e diverse feste a tema. Durante il giorno, la struttura ospiterà una varietà di attività per tutte le età, tra cui una nuova VR Drone Academy, una Digital Dance Academy con tre lezioni dedicate di Dance with Flavia tenute dalla campionessa di Strictly Come Dancing Flavia Cacace-Mistry, il Wake Up Rave di Doremi per gli ospiti più giovani della nave e due nuovi giochi interattivi su larga scala. Durante la crociera, gli ospiti avranno anche l'opportunità di partecipare a una serie di sfide volte a battere il Guinness World Records attraverso eventi diurni e uno spettacolo serale su larga scala nell'arena. \r

\r

Di notte, la struttura si anima ancora una volta con tre concerti interattivi che uniscono tecnologia e immagini mozzafiato per creare esperienze uniche per gli ospiti. I tre nuovi spettacoli interattivi includono: Symphonic Ibiza: Gli ospiti possono godersi una notte di musica e misticismo con un'orchestra su grande schermo, musica da ballo moderna europea, tre artisti speciali, ballerini, un DJ, due vocalist e un after-party in discoteca. Supershow: Questa festa K POP unica nel suo genere permetterà agli ospiti di scatenarsi imparando le routine di danza e cantando insieme alle grandi canzoni. Lo spettacolo prevede la presenza di street dancers specializzati, acrobati, ballerini e vocalist. I partecipanti potranno anche vedersi in una Boogie Cam sullo schermo mentre seguono le danze. Crimson Club: Questa avventura per tutta la famiglia prevede uno spettacolo di acrobazie a tema cinematografico con momenti a sorpresa nell'auditorium. Il pubblico potrà scegliere da che parte stare e interagire grazie alle telecamere spia dei film e agli attori che si mescolano tra il pubblico.\r

Il teatro\r

l palcoscenico principale a bordo, il World Theatre, presenterà cinque nuovi spettacoli teatrali originali su larga scala incentrati su esplorazione, viaggi, mare, teatro e sostenibilità. Gli spettacoli avranno nuove ed entusiasmanti caratteristiche che lasceranno il pubblico a bocca aperta, tra cui performance straordinarie, immagini a LED e incredibili scenografie con oggetti di scena, oltre a 350 spettacolari costumi personalizzati. Gli spettacoli includono Eko, con costumi realizzati utilizzando materiali riciclati, l'originale spettacolo di Amelia Earhart a bordo di una bicicletta elettrica acrobatica, A Night on Broadway, con le classiche melodie teatrali che il pubblico conoscerà e amerà, Cadmo The Landwalker, incentrato sull'esplorazione, e Yellow Submarine, con incredibili elementi circensi e magici basati sulle canzoni dei Beatles.\r

\r

Situata a poppa della nave, la splendida Panorama Lounge offrirà esperienze a tema musicale da gustare prima dello spettacolo, un pavimento interattivo con disegni unici che trasformeranno lo spazio e schermi mutevoli che riflettono il tema della serata.\r

Creatività\r

Durante il giorno, gli ospiti potranno dare sfogo alla loro creatività nella lounge con l'aiuto di schermi interattivi che proietteranno i loro disegni sul pavimento della lounge sotto forma di GIF o guarderanno come il pavimento si trasforma in un gigantesco libro da colorare per tutte le età per riempire disegni unici. Di notte, i passeggeri vivranno quattro esperienze musicali coinvolgenti della durata di 90 minuti che presentano stili di danza di decenni e di tutto il mondo, tra cui samba, tango, valzer, disco, lindy hop e molti altri. Con gruppi musicali dal vivo, ballerini, cantanti, antennisti e acrobati, ogni esperienza seguirà temi diversi, come Let's Get Loud con musica a tema fiesta come \"Despacito\" e \"Bailamos\", Ultimate Disco con colori vivaci e classici come \"Boogie Wonderland\" e \"Turn the Beat Around\", Bandstand Boogie, che riporta gli ospiti indietro nel tempo con brani della vecchia scuola, Rock Evolution, una festa da ballo rock and roll con hit iconiche come \"Girls Just Want to Have Fun\", che farà alzare gli ospiti dalla sedia. E poi rimanete ancora un po', perché il locale si trasforma in un after party a tema in stile nightclub.\r

\r

Oltre agli spettacoli e alle attività interattive che si possono svolgere nei locali dedicati di Msc World Europa, ci saranno anche una serie di momenti a sorpresa che appariranno in diverse aree della nave durante tutta la crociera. Le due diverse mostre viventi si concentrano su contenuti Instagrammabili incentrati sui temi della Terra e dell'Oceano. Artisti, attori, musicisti e gonfiabili contribuiranno a queste esperienze a sorpresa sulla nave durante il tragitto di MSC World Europa.\r

\r

","post_title":"Msc World Europa: come cambia l'intrattenimento a bordo","post_date":"2022-09-15T13:55:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1663250156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riparte in tre tappe, tra Ancona, Venezia e Bologna, Shopping Tourism, il forum italiano: l’appuntamento ideato da Risposte Turismo nel 2016, e organizzato quest’anno in partnership con il sistema Confcommercio, dedicato all’analisi di un segmento che coinvolge trasversalmente il mondo del turismo, quello del retail e un’ancor più ampia tipologia di servizi. Tra gli obiettivi, ragionare sulle potenzialità dello shopping tourism, creare nuove opportunità di business e networking per gli operatori e contribuire alla conoscenza di un fenomeno turistico dal potenziale elevato per il nostro Paese.\r

\r

«In una fase storica così complicata – dichiara Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo – prestare attenzione a tutte le componenti che sul piano turistico ed economico possono dare nuova spinta alle dinamiche territoriali diventa fondamentale. In questo lo shopping tourism può assumere un ruolo decisivo: un fenomeno che, come sappiamo, incrocia turismo e commercio e può garantire vantaggi in termini di flussi di visitatori da attrarre e ricadute economiche territoriali grazie alla loro spesa, anche in shopping. Per questa ragione il nostro progetto di forum, ma ancor più il nostro contributo a mettere in relazione il mondo del turismo e quello del retail e i risultati del report di ricerca che presenteremo in ciascuna tappa (lo Shopping Tourism Italian Monitor), vanno letti come occasione per riflettere sugli scenari che si aprono, capire come affrontarli, scegliere quali azioni mettere in campo».\r

\r

Le tappe e i temi del tour 2022\r

\r

Giunto alla quinta edizione dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia, il forum di Risposte Turismo torna quindi nel 2022 in una nuova versione in tour, con un ciclo di incontri e focus territoriali dedicati.\r

\r

Partenza giovedì 22 settembre ad Ancona (sede: teatro delle Muse, sala del Ridotto), tappa iniziale del tour, con una sessione dedicata al confronto tra luoghi dello shopping, operatori del turismo e retail: un’occasione per fare il punto sul comparto in Italia tracciandone le possibili linee evolutive. Il focus territoriale marchigiano sarà dedicato ai luoghi del saper fare tra le sfide dell’e-commerce e la rinnovata attenzione dei turisti all’unicità dell’esperienza vissuta in presenza.\r

\r

Tra i relatori attesi nella tappa inaugurale, Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche, Maurizio Coltorti, a.d. dell'omonima azienda, Alberto Corti, responsabile settore turismo Confcommercio-Imprese per l’Italia; Fabrizio Doria, chief development office Bwh Hotel Group Italia; Alexander D'Orsogna, a.d. aeroporto internazionale Ancona; Andrea Fassi, vicepresidente de Gli Storici - caffè e ristoranti storici d'Italia e titolare Palazzo del Freddo Roma, Giulio Felloni, presidente FedermodaItalia, Ivana Jelinic, presidente Fiavet, Gino Sabatini, presidente Camera di commercio delle Marche, e Luca Zaccomer, marketing director Land of Fashion outlet management; .\r

\r

Nell’appuntamento di Venezia, in programma giovedì 27 ottobre (sede: Ca' Vendramin Calergi, palazzo del Casinò), l’attenzione si sposterà invece sulle tempistiche di ritorno dei big shopper internazionali e sull’analisi dei nuovi turisti a maggiore propensione shopping per provenienza, profilo e interessi. Nella sessione dedicata al territorio spazio al binomio, ancora da esplorare, tra shopping ed eventi.\r

\r

Il tour 2022 di Shopping Tourism – il forum italiano si concluderà quindi giovedì 1° dicembre a Bologna (sede: palazzo Segni Masetti, salone dei Carracci). La tappa emiliana vedrà al centro i nuovi desiderata dello shopping tourist e l’adeguatezza dell’offerta turistica nelle città italiane per questo particolare segmento della domanda turistica internazionale. L’enogastronomia sarà il tema di interesse locale analizzato con l’obiettivo di capire quanto i turisti siano potenziali acquirenti di prodotti simbolo del territorio.\r

\r

«Questa utile e interessantissima attività di studio e confronto, alla quale finalmente possiamo tornare a dare il nostro supporto dopo la pausa forzata della pandemia, mette in relazione due pilastri fondamentali della nostra economia: turismo e commercio - commenta il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -.Un rapporto complementare di due settori che insieme speriamo diventino prioritari nell’agenda del prossimo governo, perché sono in grado di contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’occupazione nel nostro Paese».","post_title":"Ad Ancona, Venezia e Bologna le tappe dello Shopping Tourism 2022 di Risposte Turismo","post_date":"2022-09-13T09:48:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1663062509000]}]}}