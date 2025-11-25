World Explorer rinnova la partnership con Singapore Airlines World Explorer e Singapore Airlines rinnovano anche per il 2026 la partnership che li lega. Sulla programmazione estiva del tour operator per il Sud-est asiatico, sia Singapore che la sua compagnia di bandiera giocheranno un ruolo importante non solo per i viaggi che prevedono stop-over, ma anche per sei itinerari con volo diretto su Bali di Singapore Airlines. Esperienze di viaggio al top Il focus di World Explorer, infatti, verterà anche su un’esperienza di viaggio superiore, oltre che su itinerari costruiti intorno ai bisogni reali di viaggiatori “explorer”: momenti di arricchimento personale a contatto con le popolazioni locali e strutture alberghiere confortevoli e affascinanti. «I nostri clienti possono vivere l’esperienza di uno degli aeroporti più belli e attrezzati al mondo per qualità e varietà dei servizi. Per noi Singapore è la porta su tutta la regione del Sud-est asiatico – conferma Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer – una scoperta inaspettata per molti di quei viaggiatori che, partiti alla volta di altre mete, tornano in Italia piacevolmente sorpresi dallo stop-over in questa città moderna e cosmopolita, così come dall’eccellenza di una delle migliori compagnie aeree al mondo». Le partenze dell’estate 2026 in partnership esclusiva World Explorer – Singapore Airlines sono già online sul sito del t.o. Le novità World Explorer per il Sud-est asiatico non si limitano alla rinnovata partnership con Singapore Airlines: è stato, infatti, appena pubblicato il nuovo viaggio di gruppo, esclusiva del marchio, Vietnam e Cambogia Summer. La proposta si distingue per il peculiare attraversamento del confine tra i due Paesi in motobarca, sul delta del fiume Mekong: «Abbiamo voluto creare un itinerario che abbinasse al Vietnam alcuni dei luoghi della Cambogia più rappresentativi – racconta Simonetti – oltre ad Angkor, passando dal fiume Mekong riusciremo a toccare la storica capitale Phnom Penh e il sito pre-angorkiano di Sambor Prei Kuk». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502340" align="alignleft" width="300"] Francesca Grandi[/caption] Alpitour World traccia la via anche nell'ambito dell'inclusione e della valorizzazione dell'individuo. E proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coinvolge le agenzie di viaggio partner in un'iniziativa di sensibilizzazione, predisponendo materiali ad hoc e destinando una quota di ogni pratica conclusa alla fondazione Una Nessuna Centomila. «In ognuna delle nostre sedi - spiega Francesca Grandi, chief human resources officer - abbiamo poi posizionato una panchina rossa, affinché non si dimentichi la gravità e l’urgenza del problema». Alpitour World è anche main sponsor della seconda edizione del concerto “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in concerto”, in programma sempre oggi a Pesaro. La via è tracciata e la portata del progetto è ben più ampia. «In ambito Diversity & Inclusion abbiamo ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rinnovata lo scorso ottobre». Rispetto e valorizzazione degli individui sono centrali nello sviluppo delle nuove attività aziendali, con in primo piano l'attualissimo tema della violenza di genere, che ha ispirato una serie di iniziative diverse. «Abbiamo stretto una collaborazione con la fondazione Una Nessuna Centomila, organizzando incontri nelle sedi di Alpitour World per la formazione e sensibilizzazione sui diversi aspetti connessi al tema della violenza. Inoltre, lavoriamo in sinergia con l’associazione Valore D». Verso il futuro «Stiamo valutando i prossimi step nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza - prosegue la manager -. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza attraverso un percorso costante, che allarghi il raggio ad altri soggetti, come i giovani adulti o gli adolescenti». Focus sempre sui dipendenti, al centro anche di attività di formazione che riguardano la genitorialità e la cura della persona in senso ampio. «Abbiamo dato vita a una serie di incontri sulla genitorialità realizzati in collaborazione con psicologi e coach di Unobravo. Siamo partiti dalla fascia dei bambini più piccoli, ma in futuro vorremmo allargare il discorso ad altre età, offrendo nel pacchetto welfare anche un supporto personalizzato. Sempre con Unobravo, vorremmo poi offrire consulenza per orientare sui diversi servizi attivi sul territorio i nostri dipendenti che ne hanno bisogno, indicando gli strumenti per prendere la giusta decisione nei diversi ambiti della vita». Un terzo filone di sviluppo riguarderà infine la consulenza per la valorizzazione in ambito professionale. «L’azienda deve rappresentare un punto di ancoraggio nella vita delle persone - chiude la manager -. Alpitour World vuole fare da apripista in un progetto di rispetto, inclusione e valorizzazione dell’individuo che crei nuovo valore e contribuisca a generare benessere dentro e fuori dall’azienda». [post_title] => Alpitour World insieme alle adv contro la violenza sulle donne [post_date] => 2025-11-25T10:04:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764065099000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026. L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L'accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente. «Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale». [post_title] => Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo [post_date] => 2025-11-25T09:55:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764064558000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione. Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico. Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori. «Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. «L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori. In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente. «Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate». [post_title] => Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure [post_date] => 2025-11-24T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763987045000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso. Del resto, chi ama e conosce la natura del Botswana sa bene che la pioggia può essere una benedizione. Il tour African Explorer propone un viaggio di 9 giorni – 6 notti con trattamento fully Iinclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season tra gennaio e aprile: un’esperienza per viaggiatori indipendenti, che non amano inseguire viaggi di gruppo a date fisse. I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4x4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua. La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio. [post_title] => African Explorer alla scoperta del "Botswana - Green Season" [post_date] => 2025-11-24T11:27:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763983658000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502237 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Creo travel riconferma la centralità di "Creo ti accompagna". Pensato per offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva, strutturata e condivisa, “Creo ti accompagna” è è una filosofia di viaggio di gruppo che unisce comfort, sicurezza e valore umano. In ogni partenza è presente un tour leader Creo dall’Italia, il quale parte insieme al gruppo da un aeroporto designato e resta al fianco dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. I clienti possono scegliere se unirsi alla partenza principale o raggiungere la destinazione tramite bretelle di collegamento personalizzate. A destinazione, il gruppo viene accolto e seguito da guide locali certificate. Tra gli elementi distintivi del format ci sono il prezzo finito e fisso, la trasparenza totale dei costi e le partenze garantite con un minimo di cinque partecipanti, che consentono di confermare il viaggio anche per piccoli gruppi. È inoltre possibile scegliere camere condivise.. Dal suo lancio, “Creo ti accompagna” ha registrato un successo crescente: dal 2024 ad oggi sono stati realizzati 26 viaggi, ognuno con un’identità forte e una formula collaudata. «Creo ti accompagna rappresenta un’ottima opportunità di vendita tailor made - afferma Luigi Leone, product manager -. Si tratta di percorsi costruiti su misura, ma con prezzo finito e fisso. All’interno i clienti troveranno esperienze irrinunciabili insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori, al tour leader e alle guide locali. Abbiamo voluto fortemente limitare il numero di partecipanti per garantire che ognuno possa vivere al meglio l’esperienza, in modo autentico e condiviso». Il calendario Nei prossimi mesi, il calendario delle partenze propone una programmazione eterogenea. Il 26 novembre si partirà per New York, viaggio già sold out, per vivere l’atmosfera unica del Black Friday tra luci, mercatini e grandi eventi. A dicembre, il 3 sarà la volta di Dubai, mentre il 10 dicembre si volerà in Georgia, immersi nel calore dei mercatini natalizi. Il 2026 si aprirà con l’India durante l’Holi Festival, con partenza il 26 febbrai. A seguire, il 10 marzo, un itinerario intenso e multiculturale toccherà Buenos Aires, le cascate di Iguazú e Rio de Janeiro. Il 20 aprile sarà dedicato a un viaggio tra New York e Washington D.C. Il 22 aprile si volerà in Nepal. L’estate proseguirà in Africa australe, con la partenza per il Sudafrica prevista il 5 giugno Il 9 luglio si esplorerà invece il West Usa, tra parchi iconici e città simbolo dell’immaginario americano. [post_title] => Creo ti accompagna: ecco le prossime date dei viaggi di gruppo [post_date] => 2025-11-24T09:40:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763977233000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione. La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione. «Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore». Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era. Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo. [post_title] => Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI [post_date] => 2025-11-24T09:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763976568000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria. Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato. L'itinerario In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio. Le Land Experiences A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria. Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay. [post_title] => Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste [post_date] => 2025-11-21T14:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763737102000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -. Non solo, "considerata l'elevata risposta del mercato" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine. La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik. "Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore. Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali. [post_title] => Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere [post_date] => 2025-11-21T12:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727313000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "world explorer rinnova la partnership con singapore airlines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2491,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502340\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Grandi[/caption]\r

\r

Alpitour World traccia la via anche nell'ambito dell'inclusione e della valorizzazione dell'individuo. E proprio oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coinvolge le agenzie di viaggio partner in un'iniziativa di sensibilizzazione, predisponendo materiali ad hoc e destinando una quota di ogni pratica conclusa alla fondazione Una Nessuna Centomila. «In ognuna delle nostre sedi - spiega Francesca Grandi, chief human resources officer - abbiamo poi posizionato una panchina rossa, affinché non si dimentichi la gravità e l’urgenza del problema». Alpitour World è anche main sponsor della seconda edizione del concerto “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Orchestra Olimpia in concerto”, in programma sempre oggi a Pesaro.\r

\r

La via è tracciata e la portata del progetto è ben più ampia. «In ambito Diversity & Inclusion abbiamo ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rinnovata lo scorso ottobre». Rispetto e valorizzazione degli individui sono centrali nello sviluppo delle nuove attività aziendali, con in primo piano l'attualissimo tema della violenza di genere, che ha ispirato una serie di iniziative diverse. «Abbiamo stretto una collaborazione con la fondazione Una Nessuna Centomila, organizzando incontri nelle sedi di Alpitour World per la formazione e sensibilizzazione sui diversi aspetti connessi al tema della violenza. Inoltre, lavoriamo in sinergia con l’associazione Valore D».\r

Verso il futuro\r

«Stiamo valutando i prossimi step nell’attività di sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla violenza - prosegue la manager -. L’obiettivo è quello di creare consapevolezza attraverso un percorso costante, che allarghi il raggio ad altri soggetti, come i giovani adulti o gli adolescenti».\r

\r

Focus sempre sui dipendenti, al centro anche di attività di formazione che riguardano la genitorialità e la cura della persona in senso ampio. «Abbiamo dato vita a una serie di incontri sulla genitorialità realizzati in collaborazione con psicologi e coach di Unobravo. Siamo partiti dalla fascia dei bambini più piccoli, ma in futuro vorremmo allargare il discorso ad altre età, offrendo nel pacchetto welfare anche un supporto personalizzato. Sempre con Unobravo, vorremmo poi offrire consulenza per orientare sui diversi servizi attivi sul territorio i nostri dipendenti che ne hanno bisogno, indicando gli strumenti per prendere la giusta decisione nei diversi ambiti della vita».\r

\r

Un terzo filone di sviluppo riguarderà infine la consulenza per la valorizzazione in ambito professionale.\r

\r

«L’azienda deve rappresentare un punto di ancoraggio nella vita delle persone - chiude la manager -. Alpitour World vuole fare da apripista in un progetto di rispetto, inclusione e valorizzazione dell’individuo che crei nuovo valore e contribuisca a generare benessere dentro e fuori dall’azienda».","post_title":"Alpitour World insieme alle adv contro la violenza sulle donne","post_date":"2025-11-25T10:04:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764065099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026.\r

\r

L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L'accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente.\r

\r

«Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. \r

\r

Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale».\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo","post_date":"2025-11-25T09:55:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764064558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull'edizione 2026 dell'Arabian Travel Market: con il tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology”, l'evento - in calendario dal 4 al 7 maggio - esplorerà le tendenze che stanno ridefinendo il panorama dei viaggi a livello globale. \r

\r

Il rapporto Atm Travel Trends Report, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, prevede che i pernottamenti turistici internazionali in Medio Oriente raggiungeranno 1,5 miliardi entro il 2030, con una crescita del 90% rispetto al 2024. Si stima inoltre che circa il 15% di questi pernottamenti sarà riconducibile a viaggiatori leisure provenienti da fuori della regione.\r

\r

Secondo l'indagine, i mercati europei rappresentano attualmente il 50% dei viaggi leisure in Medio Oriente, anche se nei prossimi cinque anni è prevista una crescita più rapida per i mercati africani e dell'Asia-Pacifico.\r

\r

Sono attesi oltre 2.600 espositori provenienti da 161 paesi e più di 47.000 visitatori.\r

«Entro il 2030, si prevede che ci saranno quasi 30 miliardi di pernottamenti turistici a livello globale, con il Medio Oriente che rappresenterà circa l'8% dei pernottamenti turistici - ha dichiarato Danielle Curtis, direttore della fiera -. Nello stesso periodo, i pernottamenti leisure nella regione dovrebbero crescere dell'87%, riflettendo il rapido sviluppo delle infrastrutture della regione e un'offerta esperienziale e culturale in espansione. \r

\r

«L'analisi di Atm e Tourism Economics ha rilevato che i viaggiatori della generazione Y e della generazione Z stanno pianificando più viaggi e abbracciando le innovazioni del turismo digitale, con gli eventi ricreativi sono stati considerati la principale opportunità di crescita del turismo, citati dalla metà degli esperti del settore intervistati dai ricercatori.\r

\r

In Medio Oriente, le vacanze balneari, i city break e le esperienze outdoor continuano ad essere popolari, mentre la domanda di turismo sportivo, viaggi culturali e viaggi all'insegna della salute e del benessere stanno crescendo rapidamente.\r

\r

«Il turismo leisure non può più essere definito da un unico gruppo demografico o stile di viaggio. I viaggiatori di oggi sono alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate che riflettano i loro valori - ha aggiunto Curtis -. Per questo motivo, il Medio Oriente è nella posizione ideale per svolgere un ruolo determinante nella prossima era del turismo globale, e non vediamo l'ora di dare il benvenuto all'industria turistica internazionale a Dubai a maggio per esplorare insieme le opportunità correlate».","post_title":"Arabian Travel Market 2026: Medio Oriente protagonista del boom di viaggiatori leisure","post_date":"2025-11-24T12:24:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763987045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"African Explorer punta sul Botswana. Il viaggio Botswana Special – Green Season è un invito ad abbandonare la pretesa turistica di trovare il sole tutto l’anno e ad abbracciare i piccoli imprevisti: è lì che si nascondono le sorprese più belle. Come la migrazione delle zebre tra febbraio e aprile nella riserva del Savute: in cerca di praterie e pozze d’acqua, questi animali durante la Green Season attraversano il Chobe National Park, dai fiumi del nord alle praterie del Sud-est, spesso seguite da una miriade di predatori pronti ad approfittare di ogni passo falso. Del resto, chi ama e conosce la natura del Botswana sa bene che la pioggia può essere una benedizione.\r

Il tour\r

African Explorer propone un viaggio di 9 giorni – 6 notti con trattamento fully Iinclusive, partenze individuali e giornaliere per tutta la durata della Green Season tra gennaio e aprile: un’esperienza per viaggiatori indipendenti, che non amano inseguire viaggi di gruppo a date fisse.\r

\r

I trasferimenti interni avvengono con piccoli aerei tipo Cessna. A terra, i safari si svolgono con veicoli 4x4 aperti, adatti a muoversi in terreni che possono essere morbidi, fangosi o semplicemente imprevedibili. Nell’Okavango, invece, ci si sposta in barca a motore o mokoro, la tradizionale canoa locale che porta davvero vicino al livello dell’acqua.\r

\r

La qualità dei lodge è un altro punto fermo: selezionati, comodi, integrati nel paesaggio senza fare rumore. Il trattamento è fully inclusive, comprensivo di attività, pasti, bevande locali, vini, liquori locali e persino la lavanderia, un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che in un viaggio come questo fa la differenza. Poter ripartire, dopo un’escursione in mokoro tra i canali dell’Okavango, con i vestiti asciutti costituisce un piccolo ma prezioso sollievo di fine viaggio.","post_title":"African Explorer alla scoperta del \"Botswana - Green Season\"","post_date":"2025-11-24T11:27:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763983658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Creo travel riconferma la centralità di \"Creo ti accompagna\". Pensato per offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva, strutturata e condivisa, “Creo ti accompagna” è è una filosofia di viaggio di gruppo che unisce comfort, sicurezza e valore umano.\r

\r

In ogni partenza è presente un tour leader Creo dall’Italia, il quale parte insieme al gruppo da un aeroporto designato e resta al fianco dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. I clienti possono scegliere se unirsi alla partenza principale o raggiungere la destinazione tramite bretelle di collegamento personalizzate. A destinazione, il gruppo viene accolto e seguito da guide locali certificate.\r

\r

Tra gli elementi distintivi del format ci sono il prezzo finito e fisso, la trasparenza totale dei costi e le partenze garantite con un minimo di cinque partecipanti, che consentono di confermare il viaggio anche per piccoli gruppi. È inoltre possibile scegliere camere condivise..\r

\r

Dal suo lancio, “Creo ti accompagna” ha registrato un successo crescente: dal 2024 ad oggi sono stati realizzati 26 viaggi, ognuno con un’identità forte e una formula collaudata. «Creo ti accompagna rappresenta un’ottima opportunità di vendita tailor made - afferma Luigi Leone, product manager -. Si tratta di percorsi costruiti su misura, ma con prezzo finito e fisso. All’interno i clienti troveranno esperienze irrinunciabili insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori, al tour leader e alle guide locali. Abbiamo voluto fortemente limitare il numero di partecipanti per garantire che ognuno possa vivere al meglio l’esperienza, in modo autentico e condiviso».\r

Il calendario\r

Nei prossimi mesi, il calendario delle partenze propone una programmazione eterogenea. Il 26 novembre si partirà per New York, viaggio già sold out, per vivere l’atmosfera unica del Black Friday tra luci, mercatini e grandi eventi. A dicembre, il 3 sarà la volta di Dubai, mentre il 10 dicembre si volerà in Georgia, immersi nel calore dei mercatini natalizi.\r

\r

Il 2026 si aprirà con l’India durante l’Holi Festival, con partenza il 26 febbrai. A seguire, il 10 marzo, un itinerario intenso e multiculturale toccherà Buenos Aires, le cascate di Iguazú e Rio de Janeiro. Il 20 aprile sarà dedicato a un viaggio tra New York e Washington D.C. Il 22 aprile si volerà in Nepal. L’estate proseguirà in Africa australe, con la partenza per il Sudafrica prevista il 5 giugno Il 9 luglio si esplorerà invece il West Usa, tra parchi iconici e città simbolo dell’immaginario americano.","post_title":"Creo ti accompagna: ecco le prossime date dei viaggi di gruppo","post_date":"2025-11-24T09:40:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763977233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates stringe una nuova collaborazione strategica con OpenAI per favorire l’adozione dell’intelligenza artificiale e promuovere l’innovazione.\r

\r

La collaborazione prevede l'implementazione su scala aziendale di ChatGpt Enterprise, che sarà supportata da programmi mirati di alfabetizzazione all'IA, da attività di esplorazione tecnica e allineamento strategico a livello esecutivo, il tutto finalizzato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione.\r

\r

«Riteniamo che la tecnologia IA abbia un enorme potenziale per supportare le esigenze della nostra azienda, aiutandoci ad affrontare complesse sfide commerciali, a rafforzare le nostre operazioni e a migliorare l’esperienza dei nostri clienti - ha spiegato Ali Serdar Yakut, executive vice president IT -. Collaborare con OpenAI ci consentirà di rendere i nostri investimenti tecnologici sia strategici che scalabili, permettendoci di offrire maggiore valore ai nostri dipendenti e ai nostri clienti e di cambiare radicalmente il modo in cui innoviamo, generiamo valore e manteniamo il nostro vantaggio competitivo nel settore».\r

\r

\r

Nell’ambito della collaborazione, Emirates e OpenAI esploreranno opportunità per introdurre best practice concrete, sviluppare una rete interna di specialisti dell’IA e istituire un Centro di Eccellenza dedicato all’IA. \r

La partnership consentirà di individuare le aree chiave in cui potenziare ed espandere le capacità dell’IA in tutta l’organizzazione, includendo le competenze, i processi e le tecnologie critiche necessarie per guidare Emirates verso la prossima era.\r

\r

Emirates potrà inoltre beneficiare di un accesso anticipato alle ricerche più avanzate e alle nuove scoperte nel campo dell’IA, nonché di collaborazioni su progetti e acceleratori di innovazione promossi dal governo.\r

","post_title":"Rotta sull'intelligenza artificiale per Emirates: nuova collaborazione con Open AI","post_date":"2025-11-24T09:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763976568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il giro del mondo di Costa Crociere a bordo di Costa Deliziosa comincia oggi da Trieste, con possibilità di imbarco anche nelle tappe successive di Bari, Napoli e Savona. L’edizione 2026 si concluderà l’11 aprile 2026 a Trieste. A bordo, oltre 2.000 ospiti prenotati, provenienti in prevalenza da Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Austria.\r

Come nei più grandi romanzi di avventura, questo viaggio unico regalerà agli ospiti un’esperienza ai confini della terra e l’edizione più ricca di sempre: oltre 4 mesi e mezzo di navigazione per scoprire 51 destinazioni diverse in 33 paesi, attraversando 5 continenti e tre oceani sulle tracce dei grandi esploratori del passato.\r

\r

L'itinerario\r

In 142 giorni, Costa Deliziosa compirà la circumnavigazione del globo, navigando sempre verso ovest. Dall’Italia attraverserà il Mediterraneo e l’Atlantico sino ai Caraibi, visitando Francia, Spagna Marocco e isole Canarie, prima di vivere il fascino tropicale di Barbados. Dopo il passaggio nel canale di Panama, la nave entrerà nel cuore dell’America Latina alla scoperta di Perù e Cile fino all’isola di Pasqua. L’itinerario prosegue nell’immensità dell’oceano Pacifico, tra le isole Pitcairn e la Polinesia francese, per poi toccare le isole più remote di Samoa, Tonga, Fiji, Vanuatu e Nuova Caledonia, fino a raggiungere l'Australia. Da qui la rotta continua verso nord, toccando Papua Nuova Guinea e Giappone, fino alla Corea del Sud. Ripresa la navigazione verso ovest, si raggiungeranno Taiwan, Hong Kong e le coste del Vietnam, per poi immergersi nelle atmosfere di Singapore e Malesia. Infine, l’oceano Indiano regala emozioni uniche, con Sri Lanka, Maldive e Mauritius ad anticipare l’Africa australe. E poi, dal Sudafrica, ai deserti della Namibia, fino a Capo Verde per poi riavvicinarsi all’Europa, con l’Italia come destinazione finale di questo viaggio.\r

\r

Le Land Experiences\r

A rendere ancora memorabile questo viaggio, un ricco programma di Land Experiences: oltre 200 esperienze a terra autentiche e indimenticabili, dal trekking tra i geoglifi del deserto di Atacama alle immersioni nelle acque delle Barbados, dai safari africani nel parco Chobe alle cerimonie del tè a Kyoto, fino alle danze tribali di Mystery Island. Gli ospiti potranno poi vivere un vero viaggio nel viaggio con gli esclusivi overland, tour che regalano tempo e intensità per scoprire luoghi iconici come Machu Picchu, Angkor Wat e le cascate Vittoria.\r

Il giro del mondo continua anche a bordo di Costa Deliziosa. Gli ospiti potranno vivere la magia delle feste celebrando Natale e Capodanno su una nave vestita a festa, con spettacoli e party musicali dedicati. C\r

Costa Crociere propone altri due giri del mondo in partenza a fine 2026: a ottobre, Costa Serena salperà da Tokyo a Buenos Aires per un giro del mMondo di 66 giorni tra Asia, Oceania e Sud America, mentre a novembre tornerà protagonista Costa Deliziosa con un itinerario esclusivo di 139 giorni attraverso mete in Nord America, Hawaii e l’isola privata di Half Moon Cay.","post_title":"Costa Crociere: il giro del mondo in partenza oggi da Trieste","post_date":"2025-11-21T14:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative sul lancio della Seattle-Roma, primo collegamento europeo firmato da Alaska Airlines, tanto che la compagnia ha deciso di anticiparne il decollo al 28 aprile 2026 - rispetto all'11 maggio inizialmente previsto -.\r

\r

Non solo, \"considerata l'elevata risposta del mercato\" la rotta stagionale verrà operata quotidianamente, invece che quattro volte alla settimana come stabilito in origine.\r

\r

La prossima primavera Alaska Airlines inaugurerà anche i voli da Seattle per Londra Heathrow e Reykjavik.\r

\r

\"Con il nostro collegamento non-stop da Seattle a Roma e Londra, apriamo le porte a due delle regioni più iconiche del mondo con lo stile e la cura che i nostri ospiti si aspettano da noi. Queste nuove rotte segnano un passo importante nella nostra espansione globale e riflettono il nostro impegno a offrire un'esperienza internazionale di alto livello da Seattle. Siamo entusiasti di collegare il Pacifico nord-occidentale a una parte più ampia del mondo\" ha dichiarato Andrew Harrison, chief commercial officer del vettore.\r

\r

Sulla Seattle-Roma la compagnia opererà con un Boeing 787-9 Dreamliner, in concorrenza con Delta, che debutterà anch'essa sulla rotta nel maggio 2026. I voli Delta utilizzeranno aeromobili Airbus A330-900neo, con quattro voli settimanali.","post_title":"Alaska Airlines anticipa al 28 aprile il volo su Roma. E le frequenze saranno giornaliere","post_date":"2025-11-21T12:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763727313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]}]}}