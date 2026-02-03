Klm: Marjan Rintel confermata alla guida della compagnia per altri 4 anni Marjan Rintel è stata riconfermata alla guida di Klm Royal Dutch Airlines – in qualità di presidente e ceo – per un secondo mandato quadriennale, su proposta del Consiglio di sorveglianza di Klm e del ceo del Gruppo Air France-Klm, Benjamin Smith. L’approvazione definitiva è prevista per l’assemblea degli azionisti di Klm, in calendario nel maggio 2026. La continuazione della leadership di Rintel arriva in un momento cruciale per la compagnia aerea: la sua priorità assoluta sarà quella di accelerare la trasformazione in corso di Klm con l’obiettivo di costruire una base operativa e finanziaria più solida e stabile per un successo a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il vettore prevede importanti cambiamenti nella sua struttura e governance: questi adeguamenti mirano a renderla più resiliente e pronta ad affrontare le sfide future in un mercato dell’aviazione difficile. Con il nuovo approccio, il Consiglio di amministrazione della compagnia olandese, insieme ai leader delle più grandi unità operative, assumerà un ruolo più attivo nella gestione delle operazioni quotidiane. Condividi

Per raggiungere questo obiettivo, il vettore prevede importanti cambiamenti nella sua struttura e governance: questi adeguamenti mirano a renderla più resiliente e pronta ad affrontare le sfide future in un mercato dell'aviazione difficile. Con il nuovo approccio, il Consiglio di amministrazione della compagnia olandese, insieme ai leader delle più grandi unità operative, assumerà un ruolo più attivo nella gestione delle operazioni quotidiane. 