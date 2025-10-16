KKM Group punta su YesWeGooo: ogni passione è un’occasione di viaggio Dal 1998 pioniere nel turismo sportivo ed esperienziale, KKM Group lancia YesWeGooo, marketplace pensato per chi vuole vivere il viaggio da protagonista, mettendo al centro passioni, ed emozioni più che la destinazione. «Chiudiamo un anno molto positivo – afferma Andrea Cani, ceo di KKM Group – con una crescita tra il 10% e il 20% nel segmento gruppi, e un +30% per Enjoy Destination, il nostro tour operator interno, che vanta un’elevata fidelizzazione. Numeri ancora contenuti, ma in rapida espansione, anche grazie al passaparola e alla soddisfazione dei clienti, senza bisogno di campagne promozionali aggressive. Oggi puntiamo su YesWeGooo, una “casa delle esperienze” dinamica in cui sport, outdoor, wellness, cultura, food e lifestyle guidano una programmazione pensata per tutti i budget e che può intercettare le esigenze di agenzie ai viaggio attente a proposte alternative». Grazie al ricambio generazionale nel gruppo, che ha portato energie fresche e nuove competenze, KKM offre alle agenzie supporto completo, dalla progettazione tecnica alla formazione sino alla promozione digitale. Con la propria creatività le agenzie possono poi personalizzare le varie esperienze per i propri clienti secondo target e budget. La nuova programmazione La programmazione 2026 prevede 57 esperienze originali, suddivise in filoni tematici. «Le partnership che stiamo costruendo – spiega Dario Panella, ceo & founder di YesWeGooo -rappresentano il nostro impegno per un ecosistema integrato tra agenzie e t.o. Accanto allo sport, cresce anche l’offerta legata al wellness e outdoor, grazie alla partnership con Sharewood, operatore specializzato in viaggi tematici e retreat yoga. Pensata anche per target alto spendenti, include esperienze a minore impatto fisico, ideali per un pubblico adulto alla ricerca di relax, natura e qualità. Con Msa, leader nel marketing sportivo, costruiamo esperienze uniche per l’incoming, dando accesso esclusivo ai retroscena dei club, accompagnati da ‘legends’ e storyteller». Tra le novità più attese: il format “Gioca con i tuoi campioni” con il viaggio “San Paolo: sulle orme del Profeta”, e la nuova sezione, ideata con l’ente del turismo del principato di Monaco, dedicata agli eventi e agli sport minori in programma nel 2026 a Monte Carlo, spesso oscurati dalla Formula 1. A breve i sopralluoghi nei Pirenei potranno suggerire spunti di viaggio lungo i percorsi del Tour de France. Infine, Volleyland, co-prodotta con le principali squadre italiane di pallavolo, ambasciatrici di territori spesso poco noti, che offre un mix unico di sport e cultura. Per il 2027, grande attenzione sulla alla vela in vista delle regate finali della 38a Coppa America in programma nelle acque del golfo di Napoli. «E’ importante sottolineare che la programmazione è replicabile on demand e si presta tantissimo a incentive e team building – sottolinea Dario Panella –. Il gruppo KKM ha uno storico consolidato con il segmento business travel e ora YesWeGooo offre un nuovo modo per fare squadra». F.D.L Condividi

Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali - afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board - I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell'anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. \r

\r

Per l'accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l'opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo.\r

\r

La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro.\r

\r

A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, - conclude Cadet - È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un'identità vibrante».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste","post_date":"2025-10-16T10:52:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760611978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Panella e Andrea Cani[/caption]\r

\r

Dal 1998 pioniere nel turismo sportivo ed esperienziale, KKM Group lancia YesWeGooo, marketplace pensato per chi vuole vivere il viaggio da protagonista, mettendo al centro passioni, ed emozioni più che la destinazione.\r

\r

«Chiudiamo un anno molto positivo – afferma Andrea Cani, ceo di KKM Group – con una crescita tra il 10% e il 20% nel segmento gruppi, e un +30% per Enjoy Destination, il nostro tour operator interno, che vanta un’elevata fidelizzazione. Numeri ancora contenuti, ma in rapida espansione, anche grazie al passaparola e alla soddisfazione dei clienti, senza bisogno di campagne promozionali aggressive. Oggi puntiamo su YesWeGooo, una “casa delle esperienze” dinamica in cui sport, outdoor, wellness, cultura, food e lifestyle guidano una programmazione pensata per tutti i budget e che può intercettare le esigenze di agenzie ai viaggio attente a proposte alternative».\r

\r

Grazie al ricambio generazionale nel gruppo, che ha portato energie fresche e nuove competenze, KKM offre alle agenzie supporto completo, dalla progettazione tecnica alla formazione sino alla promozione digitale. Con la propria creatività le agenzie possono poi personalizzare le varie esperienze per i propri clienti secondo target e budget.\r

La nuova programmazione\r

La programmazione 2026 prevede 57 esperienze originali, suddivise in filoni tematici. «Le partnership che stiamo costruendo – spiega Dario Panella, ceo & founder di YesWeGooo -rappresentano il nostro impegno per un ecosistema integrato tra agenzie e t.o. Accanto allo sport, cresce anche l’offerta legata al wellness e outdoor, grazie alla partnership con Sharewood, operatore specializzato in viaggi tematici e retreat yoga. Pensata anche per target alto spendenti, include esperienze a minore impatto fisico, ideali per un pubblico adulto alla ricerca di relax, natura e qualità. Con Msa, leader nel marketing sportivo, costruiamo esperienze uniche per l’incoming, dando accesso esclusivo ai retroscena dei club, accompagnati da ‘legends’ e storyteller».\r

\r

Tra le novità più attese: il format “Gioca con i tuoi campioni” con il viaggio \"San Paolo: sulle orme del Profeta\", e la nuova sezione, ideata con l’ente del turismo del principato di Monaco, dedicata agli eventi e agli sport minori in programma nel 2026 a Monte Carlo, spesso oscurati dalla Formula 1. A breve i sopralluoghi nei Pirenei potranno suggerire spunti di viaggio lungo i percorsi del Tour de France. Infine, Volleyland, co-prodotta con le principali squadre italiane di pallavolo, ambasciatrici di territori spesso poco noti, che offre un mix unico di sport e cultura.\r

\r

Per il 2027, grande attenzione sulla alla vela in vista delle regate finali della 38a Coppa America in programma nelle acque del golfo di Napoli.\r

\r

«E’ importante sottolineare che la programmazione è replicabile on demand e si presta tantissimo a incentive e team building – sottolinea Dario Panella –. Il gruppo KKM ha uno storico consolidato con il segmento business travel e ora YesWeGooo offre un nuovo modo per fare squadra».\r

\r

\r

\r

F.D.L","post_title":"KKM Group punta su YesWeGooo: ogni passione è un’occasione di viaggio","post_date":"2025-10-16T10:25:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760610336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova vita per l'ormai tradizionale partnership - la prima sponsorizzazione risale al 2007 - tra Emirates e l’AC Milan: la compagnia aerea di Dubai continuerà a essere principal partner, official Airline partner e official men’s jersey partner del club italiano.\r

Come parte dell’accordo, il logo “Fly Better” di Emirates continuerà a campeggiare sulla parte davanti delle maglie della prima squadra maschile dell’Ac Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni Uefa e Fifa, e nelle amichevoli internazionali.\r

Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale.\r

Emirates beneficerà anche di ampi diritti di branding e attivazione, come la presenza del proprio marchio sui display led allo stadio e nei centri di allenamento per tutte le partite in casa, oltre che contenuti digitali esclusivi, esperienze di coinvolgimento per i tifosi e servizi di ospitalità premium. Per rafforzare ulteriormente il legame tra la compagnia aerea e il Club, il rinnovo della partnership include anche iniziative speciali per coinvolgere i tifosi, come “watch party” organizzati in diverse città del mondo.\r

«Questa collaborazione, fondata su valori condivisi e su un impegno comune verso l’eccellenza, ha dato vita a esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo - commenta il presidente di Emirates Airline, Tim Clark -. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre prosegue il nostro impegno nel continuare a collegare Milano e altre città italiane con il mondo attraverso Dubai, avvicinando al contempo i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti».\r

\r

","post_title":"Nuovo smalto per la partnership tra Emirates e Ac Milan","post_date":"2025-10-16T09:24:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760606697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi si prepara all'atteso battesimo di Star Princess, la seconda nave più grande mai costruita presso un cantiere navale italiano. Padrini di Star Princess saranno Matthew McConaughey e la moglie Camila Alves, autrice del blog Women of Today, che prenderanno parte alla cerimonia in programma a Fort Lauderdale il prossimo 6 novembre.\r

\r

Camila e Matthew McConaughey condividono i valori portanti di Princess Cruises, a partire dallo spirito di innovazione, dalla passione e dalla generosità che profondono nel loro lavoro e nella loro vita privata. Camila e Matthew sono inoltre i fondatori del brand Pantalones Organic Tequila, i cui prodotti fanno parte della Love Line Premium Liquors Collection di Princess Cruises e vengono utilizzati a bordo della flotta per preparare il cocktail 24K Gold Margarita.\r

\r

«E’ per noi un onore entrare a far parte della storia di questa compagnia, in qualità di padrini della Star Princess - hanno dichiarato Camila e Matthew McConaughey -. Quella a bordo delle navi Princess Cruises non è una semplice vacanza: è tempo ben speso insieme alla famiglia e agli amici, è la possibilità di incontrare nuove persone e creare nuovi indimenticabili ricordi».\r

\r

«Siamo entusiasti che Camila e Matthew McConaughey abbiano accettato di essere i padrini della Star Princess - ha aggiunto Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises -. La loro passione per la vita, l’impegno nel restituire agli altri e l’inconfondibile carisma fanno di loro la coppia perfetta per tenere a battesimo la nostra nuova nave. É un piacere accoglierli nella nostra famiglia».\r

\r

Il programma\r

La Star Princess, seconda nave di classe Sphere della flotta Princess Cruises, è stata consegnata ufficialmente all’armatore lo scorso 26 settembre al termine della fase di costruzione presso Fincantieri di Monfalcone. A\r

\r

Dal 4 ottobre Star Princess naviga nel Mediterraneo con itinerari da Barcellona. Attraverserà quindi l'Atlantico per raggiungere Fort Lauderdale dove sarà ufficialmente battezzata il 6 novembre, prima di iniziare la sua stagione caraibica. Successivamente transiterà nel canale di Panama per raggiungere l'Alaska, dove nel 2026 inaugurerà la sua prima stagione estiva tra i ghiacciai.\r

\r

Con una stazza lorda di 177.800 tonnellate e una capacità di oltre 4.300 passeggeri, Star Princess è la nave gemella di Sun Princess. Offre oltre 1.500 cabine con balcone e 30 tra ristoranti e lounge bar.\r

\r

Tra le novità della nave spicca la Sanctuary Collection, oasi di lusso particolarmente riservata, con ristorante esclusivo, piscina dedicata solo agli adulti e tanti servizi selezionati. Tra gli spazi più iconici si distinguono invece The Dome destinato al relax e all’intrattenimento, il teatro The Princess Arena e The Piazza, che è il cuore architettonico della nave con le sue altissime vetrate.","post_title":"Star Princess, il battesimo con Matthew McConaughey e Camila Alves","post_date":"2025-10-15T09:50:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760521847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'iter di integrazione tra Alaska Airlines e Hawaiian Airlines entra nelle fasi finali: entro aprile 2026, il codice Iata di Hawaiian - HA - cesserà infatti di esistere, dopo quasi un secolo di storia, e verrà sostituito con quello di Alaska Airlines.\r

\r

A distanza di anno e mezzo dopo l'approvazione del merger tra le due compagnie aeree da parte del Dot statunitense, proseguono a ritmo serrato i di lavori di integrazione: durante l'estate del 2025 il Dot ha approvato il trasferimento dei certificati di esercizio, dei collegamenti internazionali e degli accordi di code-sharing da Hawaiian ad Alaska Air Group, società madre di Alaska Airlines e della filiale regionale Horizon Air.\r

\r

In tal modo Alaska assume pienamente le operazioni del vettore hawaiano. «Il via libera del Dot segna una tappa fondamentale nell'unificazione delle nostre attività - spiega la direzione del gruppo. L'obiettivo dichiarato: un sistema unificato che copra sia la biglietteria e la manutenzione che la pianificazione degli equipaggi e i codici radio dei piloti.\r

\r

La transizione avverrà in due fasi: dal 26 ottobre 2025, i voli avranno temporaneamente numeri nella serie HA800–1299. Il passaggio completo al codice unico AS è previsto per il 22 aprile 2026. Nel frattempo, l'intero programma sarà progressivamente rinumerato per evitare sovrapposizioni.\r

\r

L'allineamento non si limita ai numeri dei voli: l'integrazione si riflette già nella flotta, con Hawaiian che ha iniziato a ridipingere i suoi Boeing 787 con i colori di Alaska Airlines, simboleggiando visivamente la fusione delle identità.","post_title":"Avanza l'integrazione fra Alaska e Hawaiian Airlines: il codice Iata di quest'ultima sparirà, da aprile 2026","post_date":"2025-10-15T09:45:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760521545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il programma di Bluvacanze conferma una crescita costante e sostenuta e oggi conta 34 partner. Il progetto, avviato quattro anni fa, nel corso dell’ultimo anno ha visto uno share sul totale venduto cresciuto di quasi cinque punti, arrivando al 57%, con l’obiettivo di raggiungere il 65%. \r

\r

L'occasione per fare il punto è stato il Ttg Travel Experience di Rimini con una serata di premiazioni e di bilancio: gli operatori coinvolti sono in larga parte fedelissimi, con alcuni nuovi ingressi e nessuna uscita. Soprattutto gli accordi sono ormai su base triennale. Restano saldi gli obiettivi principali come creare legami più solidi con i fornitori e supportare le attività commerciali delle agenzie associate.\r

\r

«Il Gold Partner Program non è solo un incentivo commerciale – sottolinea Claudio Busca, direzione retail del Gruppo Bluvacanze -. È uno strumento concreto per aumentare il margine di contribuzione netto delle agenzie, un indicatore chiave nel nostro settore».\r

\r

L'evento Gold Party ha premiato i fornitori e celebra il rapporto di fiducia costruito negli anni. Il Gruppo Bluvacanze ha ribadito l'impegno verso la salute dei punti vendita e supportando la loro autonomia con il sistema gestionale Ada, che consente di monitorare in tempo reale le performance del punto vendita, oltre a fornire dati dettagliati sulle vendite, i margini e altri indicatori di gestione.","post_title":"Bluvacanze, cresce il Gold Partner program","post_date":"2025-10-15T09:33:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760520797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo anniversario in Italia per Air France-Klm che celebra i 35 anni della rotta da Bologna a Parigi Charles de Gaulle. «Bologna è una città fondamentale per il network Air France e, grazie al nostro hub di Parigi-Cdg offriamo accesso ad oltre 150 destinazioni - afferma Alexander Vervoort, commercial director East Mediterranean del gruppo franco-olandese -. Qualsiasi sia l’esigenza del proprio viaggio, come motivi leisure o business, permettiamo di raggiungere la destinazione scelta con lo stile per cui la nostra compagnia è famosa in tutto il mondo».\r

«Air France, nel corso degli anni, ha contribuito in maniera importante alla crescita del Marconi, sia in valore assoluto sia in termini di connettività con il mondo, anche grazie all’alleanza SkyTeam di cui Air France è parte - dichiara Nazareno Ventola, amministratore delegato di Aeroporto di Bologna -. E anche oggi, con quattro voli giornalieri per Parigi Charles de Gaulle, Air France consente ai nostri passeggeri di accedere con facilità alle oltre 150 destinazioni del suo network in tutto il mondo».\r

Dal Concorde all’Airbus A220\r

Bologna è stata la prima città in Italia ad accogliere il Concorde di Air France. Era il 18 aprile 1987 quando, su richiesta di un’azienda privata, la compagnia aerea francese operò un volo charter tra Bologna e Parigi utilizzando il suo aereo più iconico. Questo evento ha suscitato grande interesse, attirando migliaia di persone all'aeroporto. Attualmente la rotta Parigi Cdg-Bologna è operata da aeromobili Airbus tra cui l’Airbus A220, il gioiello della flotta di breve-medio raggio del vettore. Grazie ad una una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e un impatto acustico ridotto del 34%, l’Airbus A220 si conferma come una risorsa importante per Air France nell’ambito del programma di rinnovo flotta per migliorare le sue prestazioni economiche ed ambientali.","post_title":"Air France celebra a Bologna i primi 35 anni del volo per Parigi Cdg","post_date":"2025-10-15T09:25:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760520355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno Ryanair da Pisa porta con sè due nuove destinazioni: Amman e Varsavia. Il network sale così a quota 37 rotte in totale; è già previsto anche l’aumento delle frequenze settimanali su alcune delle rotte già operative più richieste, come Dublino, Madrid, Marrakech, e Tirana.\r

\r

L’operativo sarà supportato dagli 8 aeromobili basati al Galileo Galilei, che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari e sostengono oltre 3.600 posti di lavoro nella regione. La low cost punta a movimentare 4,5 milioni di passeggeri all'anno dallo scalo pisano. Ryanair opera da/per Pisa da 27 anni e fino ad oggi ha trasportato oltre 57 milioni di passeggeri.\r

\r

«Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano e alle Regioni affinché venga eliminata l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair -. Del resto, la riduzione dei costi di accesso e l’abolizione dell’addizionale municipale si sono dimostrate misure di grande successo, nel generare una trasformazione positiva in termini di connettività, turismo e crescita dell’occupazione in queste Regioni dove Ryanair ha aggiunto 8 aeromobili e nuove rotte da quando l’addizionale municipale è stata eliminata. Se il Governo decidesse di abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, creando 1.500 nuovi posti di lavoro in Ryanair e oltre 250 nuove rotte».\r

\r

«In questo quadro, come Toscana Aeroporti siamo lavorando per l’ampliamento e la ristrutturazione del nuovo terminal, con una prima fase di lavori che si concluderà entro la summer 2026. Un investimento di 70 milioni che ci permetterà di offrire un’esperienza aeroportuale sempre più efficiente e competitiva» sottolinea Toscana Aeroporti.","post_title":"Ryanair a Pisa con due nuove destinazioni per l'inverno: Amman e Varsavia","post_date":"2025-10-15T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760519735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Polinesia francese è una delle destinazioni di punta di Discover. Oriana Pelagalli, pm South Pacific di Discover, ha affermato: «Il mercato si sta trasformando: ci sono nuove richieste e nuove tendenze. Visto il budget importante, un tempo la Polinesia veniva scelta soprattutto per i viaggi di nozze. Oggi, grazie anche alle nostre strategie di vendita, abbiamo un nuovo target: single, famiglie con bambini o con nonni e anche clienti senior che viaggiano con amici. Consigliamo di prenotare le escursioni in loco: la Polinesia non è solo mare e spiaggia, è una destinazione attiva e complessa e Tahiti Tourism sostiene la cultura e l’economia locale tutelando gli operatori turistici polinesiani. Per questo Discover si appoggia ai fornitori locali per le escursioni, privilegiando chi ha un atteggiamento green: la sostenibilità è fondamentale per preservare il delicato equilibrio del territorio». Fra le chicche, la crociera a bordo dell'Aranui, la nave per metà cargo che offre un itinerario più culturale e raggiunge le Iisole Marchesi.\r

\r

Cesare Ferrari di Grandi Viaggi, responsabile delle destinazioni degli Stati Uniti, Canada, Messico e delle estensioni mare ai Caraibi, nella Polinesia francese e nelle altre isole dell’Oceano Pacifico, ha posto l'accento sull'unicità della destinazione Polinesia. «La Polinesia francese è un prodotto richiesto e di alta qualità, scelto per i viaggi di nozze e dalle coppie senior dati i costi elevati. In Polinesia ci sono pochi alberghi, quindi bisogna programmare il viaggio con largo anticipo. La vera sfida è saper trovare idee sempre nuove».\r

Il Parau Parau nel 2027\r

Hironui Johnston, in rappresentanza di Tahiti Tourism, ha presentato le ultime novità, fra le quali la formula del Parau Parau, la fiera internazionale del turismo polinesiano: «Nel 2023 il Parau Parau ha riunito i 14 mercati che acquistano e poi propongono l’offerta dell’arcipelago polinesiano. Abbiamo deciso di renderlo biennnale e di ospitare in ogni edizione solo due macro-mercati: nel 2027 accoglieremo gli operatori provenienti dall’Europa e dall’Asia. Nel periodo tra un’edizione e l’altra investitori e imprenditori svilupperanno nuovi prodotti, attività e strutture d’accoglienza».\r

\r

Il turismo nella Polinesia Francese sta vivendo un momento di crescita: «nel 2024 abbiamo raggiunto un nuovo record con 256 mila presenze. Per la fine di quest’anno contiamo di raggiungere i 270mila turisti. Vogliamo essere sostenibili e preservare il nostro arcipelago: distribuiremo gli ospiti sulle 40 isole orientate al turismo e continueremo a favorire l’utilizzo di tecnologie energetiche rinnovabili. Inoltre teniamo in grande considerazione la volontà della nostra popolazione nei confronti dello sviluppo turistico: ogni isola può decidere di non volere un hotel 5 stelle o può scegliere di avere un eco lodge. Abbiamo scritto in tahitiano le linee guida di sviluppo proprio per coinvolgere i polinesiani. I nostri ospiti condividono con noi il mana, la spiritualità dell’arcipelago polinesiano: li accogliamo e chiediamo loro di interagire con la nostra cultura per capire chi siamo e come viviamo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Polinesia francese, prodotto \"top\" per i tour operator","post_date":"2025-10-15T09:12:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760519578000]}]}}