Umbria, tra ruralità, cultura e innovazione in vista dell’800° anniversario di San Francesco L’Umbria si prepara alle celebrazioni dell’800° anniversario di San Francesco, nel 2026, raccontando sé stessa attraverso un mosaico di territori, ruralità, spiritualità, cultura e innovazione. Una regione dalle mille sfumature, dove paesaggi olivati, borghi antichi, cucina contadina, arte contemporanea e luoghi simbolici – come la Basilica di San Benedetto, riaperta al culto dopo il sisma di nove anni fa – compongono un’identità condivisa. I suoi cinque GAL valorizzano le peculiarità locali con progetti che vanno oltre la promozione turistica. Il Gal Alta Umbria, con Città di Castello e Gubbio, unisce natura, arte e spiritualità: il Monte Cucco dove è stato inaugurato il nuovo Osservatorio Astronomico della Pezza (tre cupole osservative, un planetario e percorsi sensoriali accessibili), coniuga ricerca scientifica, inclusione e attività outdoor e alla scoperta dei sapori tradizionali, dal tartufo al Friccò. L’acqua e la pietra sono il mood del GAL Trasimeno-Orvietano che, tra il lago e la rupe di Orvieto, tramandano antiche tradizioni di pesca e della cucina locale, come il Tegamaccio, insieme a produzioni vitivinicole di eccellenza. Il GAL Valle Umbra e Sibillini, con Spoleto, Montefalco e Trevi, rappresenta il cuore agricolo e spirituale dell’Umbria, patria del Sagrantino e dell’olio extravergine, ma anche della Fiorita di Castelluccio e del Sedano Nero di Trevi, presidio Slow Food, che incarnano la biodiversità agricola della valle. Il Tevere, emblema del GAL Media Valle del Tevere valorizza il territorio che da Deruta a Torgiano unisce tradizione ceramica, cultura enologica e i diletti di una tavola che rimandano alle feste contadine di un tempo. Le acque delle Cascate delle Marmore e il del lago di Piediluco sono il simbolo del GAL Ternano, elementi che connotano un paesaggio dialoga con la storia e il futuro: ad Amelia e Narni sono in corso interventi per potenziare il turismo sostenibile. Entro fine anno, a Narni saranno inaugurate due nuove aree camper lungo le Gole del Nera, con 38 piazzole, colonnine elettriche e percorsi accessibili. Sempre a Narni, la Rocca Albornoz ospita fino al 1° marzo 2026 la nuova edizione di ARTE al CUBO 2007/2011 & 2025, un “cantiere di arti urbane” che mette in dialogo opere storiche e lavori di giovani artisti under 33 del collettivo Arnia33. Tra le installazioni più attese, Nera di Maria Sky, pensata per interagire con gli spazi del castello trecentesco. F.D.L Condividi

\r

«La regione Lazio suo cammini sta lavorando benissimo, tanto che è è diventato argomento cardine di tantissimi stranieri, ma anche di italiani - ha affermato Ivana Jelinic -. Naturalmente c'è un cambiamento dei nostri comportamenti che deve essere intercettato per poi trasformarsi in prodotto turistico. Oggi quale è il grande lusso che tutti noi vogliamo a nostra disposizione? Il tempo. Per fare delle esperienze soprattutto autentiche. le persone che vivono nei grandi centri e che sono soggette ad enorme stress quotidiano, quando si riappropriamo del proprio tempo scelgono di riavvicinarsi alla natura, ad abbassare i ritmi, cosa che nella vita di tutti i giorni non riusciamo a fare. Quello che la regione Lazio ha fatto in modo intelligente, è puntare su un tema che è una tendenza, ma anche un'esigenza. Naturalmente il compito della politica e delle istituzioni è quella du tracciare un quadro, ma poi ci vogliono i professionisti del turismo che mettono in pratica le idee. Quindi dobbiamo dare sempre il massimo supporto ai professionisti del turismo affinché possano lavorare liberamente».\r

\r

«La r4egioen Lazio può essere definita la regione per eccellenza dei cammini. Due mila chilometri di cammini, penso alla via Francigena, a quella di San Francesco, di San benedetto - ha raccontato Elena palazzo -. Noi abbiamo un patrimonio immenso sul quale stiamo cercando di puntare una forte attenzione, e lo facciamo anche attraverso i concetti di turismo lento e quindi di turismo esperenziale. Stiamo cercando di investire sull'accoglienza diffusa. Come siamo partiti? Dal 2024 al 2025 siamo partiti investendo quasi 2 milioni di euro per mettere in sicurezza questi cammini. Abbiamo fatto un lavoro sulla segnaletica, dando inoltre la possibilità alle imprese che si trovano sui cammini di farsi conoscere le loro realtà. Il lavoro della regione è quello di creare una connessione fra tutte le potenzialità del Lazio. Dal mare alle città d'arte, dalla cultura al turismo storico. Per il 2026 abbiamo investito 1 milione di euro sul settore Sport e Salute. Che naturalmente possiamo legare ai cammini che sono itinerari per il turismo salutare, ma anche luoghi dove fare sport all'aria aperta. Si tratta quindi di un collegamento fondamentale per unire i vari cluster.\r

\r

","post_title":"Il Lazio al WTM promuove i cammini, ma anche lo sport e il turismo lento","post_date":"2025-11-05T11:41:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762342893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500931\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simona Meloni, Giorgo Mencaroni e Federico Quaranta[/caption]\r

\r

L’Umbria si prepara alle celebrazioni dell’800° anniversario di San Francesco, nel 2026, raccontando sé stessa attraverso un mosaico di territori, ruralità, spiritualità, cultura e innovazione.\r

\r

Una regione dalle mille sfumature, dove paesaggi olivati, borghi antichi, cucina contadina, arte contemporanea e luoghi simbolici – come la Basilica di San Benedetto, riaperta al culto dopo il sisma di nove anni fa – compongono un’identità condivisa. I suoi cinque GAL valorizzano le peculiarità locali con progetti che vanno oltre la promozione turistica.\r

\r

Il Gal Alta Umbria, con Città di Castello e Gubbio, unisce natura, arte e spiritualità: il Monte Cucco dove è stato inaugurato il nuovo Osservatorio Astronomico della Pezza (tre cupole osservative, un planetario e percorsi sensoriali accessibili), coniuga ricerca scientifica, inclusione e attività outdoor e alla scoperta dei sapori tradizionali, dal tartufo al Friccò.\r

\r

L’acqua e la pietra sono il mood del GAL Trasimeno-Orvietano che, tra il lago e la rupe di Orvieto, tramandano antiche tradizioni di pesca e della cucina locale, come il Tegamaccio, insieme a produzioni vitivinicole di eccellenza. Il GAL Valle Umbra e Sibillini, con Spoleto, Montefalco e Trevi, rappresenta il cuore agricolo e spirituale dell’Umbria, patria del Sagrantino e dell’olio extravergine, ma anche della Fiorita di Castelluccio e del Sedano Nero di Trevi, presidio Slow Food, che incarnano la biodiversità agricola della valle. Il Tevere, emblema del GAL Media Valle del Tevere valorizza il territorio che da Deruta a Torgiano unisce tradizione ceramica, cultura enologica e i diletti di una tavola che rimandano alle feste contadine di un tempo.\r

\r

Le acque delle Cascate delle Marmore e il del lago di Piediluco sono il simbolo del GAL Ternano, elementi che connotano un paesaggio dialoga con la storia e il futuro: ad Amelia e Narni sono in corso interventi per potenziare il turismo sostenibile. Entro fine anno, a Narni saranno inaugurate due nuove aree camper lungo le Gole del Nera, con 38 piazzole, colonnine elettriche e percorsi accessibili. Sempre a Narni, la Rocca Albornoz ospita fino al 1° marzo 2026 la nuova edizione di ARTE al CUBO 2007/2011 & 2025, un “cantiere di arti urbane” che mette in dialogo opere storiche e lavori di giovani artisti under 33 del collettivo Arnia33. Tra le installazioni più attese, Nera di Maria Sky, pensata per interagire con gli spazi del castello trecentesco.\r

\r

F.D.L","post_title":"Umbria, tra ruralità, cultura e innovazione in vista dell’800° anniversario di San Francesco","post_date":"2025-11-05T10:37:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762339069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria \"San Francesco d'Assisi\" conferma, a chiusura del mese di ottobre, l'andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di sempre per lo scalo, con una crescita del +9% rispetto all'ottobre 2024 e del +7% rispetto all'ottobre 2023, precedente record mensile per questo periodo, con 53.913 passeggeri.\r

\r

Il record mensile assoluto è stato registrato lo scorso agosto, con 81.267 passeggeri transitati.\r

\r

Il consuntivo dei primi dieci mesi dell'anno - spiega una nota della Sase - registra oltre 570.000 passeggeri, superando di oltre 35.000 transiti l'intero traffico del 2024 - precedente record annuale - e portando le proiezioni al 31 dicembre verso un totale superiore ai 600.000 passeggeri.\r

\r

In parallelo prosegue la crescita anche dei servizi di collegamento con lo scalo: il servizio Umbria Airlink, che collega direttamente Perugia e Assisi con l'aeroporto internazionale dell'Umbria, continua a svilupparsi grazie a nuove migliorie introdotte nelle ultime settimane. È stata infatti installata e brandizzata la nuova pensilina di attesa \"Fermata Aeroporto\", che rende ancora più riconoscibile il servizio dedicato, e attivata la possibilità di acquistare il biglietto a bordo con carta contactless: un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più moderna e digitale.\r

\r

Il collegamento, realizzato in collaborazione tra Busitalia e Trenitalia, consente di raggiungere lo scalo in modo comodo e integrato, anche in combinazione treno+bus, con orari coordinati rispetto alle principali tratte ferroviarie e ai voli in partenza e in arrivo.\r

\r

Infine, la stagione invernale appena cominciata, vede confermati i collegamenti Ryanair da/per Londra Stansted, Cagliari, Catania e Palermo, e la rotta Wizz Air da/per Tirana, per un totale di 32 voli settimanali. Tutte le tratte vedranno un incremento di frequenze nel periodo delle festività natalizie. ","post_title":"Aeroporto dell'Umbria in corsa per un 2025 da record: ottobre a +9%","post_date":"2025-11-05T09:55:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762336508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gran Canaria celebra nel 2025 il 40º anniversario della regata Arc - Atlantic Rally for Cruisers, che è diventata una delle grandi manifestazioni sportive e turistiche del capoluogo Las Palmas de Gran Canaria. Quest'anno sono 239 le imbarcazioni iscritte nelle due rotte atlantiche verso i Caraibi: Arc+ e Arc.\r

E proprio per l'occasione speciale verrà anche riproposta la popolare regata dei dinghy, in programma domenica 16 novembre.\r

Il calendario prevede per il 9 novembre la partenza della Arc+ dal Muelle Deportivo verso l’isola di Grenada, con scalo a Mindelo (Capo Verde). In tutto 89 imbarcazioni percorreranno circa 3.000 miglia nautiche fino alla meta caraibica.\r

La Arc salperà invece il 23 novembre alla volta di Santa Lucia, con 150 yacht che affronteranno 2.700 miglia nautiche fino a Rodney Bay, in una traversata di 18–21 giorni.\r

Dalla prima edizione del 1986, oltre 7.000 imbarcazioni e decine di migliaia di velisti hanno attraversato l’oceano partendo dalla marina della capitale grancanaria.\r

Il World Cruising Club, organizzatore della regata, ha confermato la partecipazione di oltre 1.200 velisti provenienti da 38 paesi, in un’edizione particolarmente significativa che, dal 1986, fa di Las Palmas de Gran Canaria la grande porta d’uscita verso l’Atlantico.\r

«Questo evento ha un valore strategico per il turismo dell’isola - ha commentato Carlos Álamo, assessore al Turismo di Gran Canaria -. L’impatto economico è reale e contribuisce a diversificare l’offerta turistica. La Arc rappresenta il mare come esperienza di vita: un turismo che va oltre la spiaggia, fatto di famiglie di navigatori che cercano emozioni autentiche».","post_title":"Gran Canaria: countdown per la partenza della 40ª edizione della regata Arc","post_date":"2025-11-05T09:45:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762335929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_500851\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Futura Club Parc Hotel Posta[/caption]\r

\r

Futura Vacanze rilancia con decisione sulla montagna e la prima mossa è l’apertura per la stagione sciistica del nuovo Futura Club Parc Hotel Posta, a San Vigilio di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti.\r

\r

Questa significativa new entry in Alto Adige sarà seguita a breve dall’arrivo di nuovi Club anche all’estero e segna un passaggio strategico per l’operatore: la montagna – sia estiva sia invernale – torna ad avere un ruolo di primo piano all’interno della programmazione.\r

\r

La diversificazione del portfolio con l’apertura di Futura Club sulle Dolomiti risponde alla volontà di rinnovare un segmento storicamente legato alle radici di Futura Vacanze, con servizi allineati alle aspettative del mercato attuale. In quest’ottica l’accordo di management sulla gestione è nato con l’obiettivo di presidiare direttamente ogni fase della costruzione dell’offerta, garantendo coerenza e qualità su tutti i livelli.\r

L'hotel\r

L’hotel, in passato già parte del prodotto Futura Club, è stato completamente ristrutturato e accoglierà i primi ospiti proprio in occasione dell’imminente apertura invernale. Gli interventi hanno riguardato sia l’adeguamento degli ambienti sia l’introduzione di nuovi servizi capaci di rispondere alle esigenze dell’ospitalità contemporanea.\r

\r

«Il ritorno in montagna rappresenta per noi un passaggio strategico e naturale. Questo segmento ha sempre fatto parte della nostra identità e oggi vogliamo rilanciarlo con un’offerta aggiornata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Con il Futura Club Parc Hotel Posta poniamo le basi per un progetto che guarda alla montagna non solo come destinazione invernale, ma come proposta completa e trasversale, in grado di vivere tutto l’anno. Con questa novità aggiungiamo, inoltre, anche un tassello importante al piano di ampliamento del prodotto Futura Club in area nazionale e internazionale», ha dichiarato Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze.\r

\r

La posizione della struttura è uno degli asset distintivi: il Futura Club Parc Hotel Posta si trova nel centro di San Vigilio di Marebbe, all’interno del parco nNaturale di Fanes – Sennes – Braies, vicino agli impianti sciistici. La prossimità alle piste si unisce alla possibilità di praticare numerose attività outdoor, sia per la stagione invernale sia per quella estiva, dal trekking a diverse discipline sulla neve, dal climbing alle escursioni a cavallo, fino alla mountain bike e al nordic walking.\r

\r

La tipologia delle sistemazioni si suddivide tra Superior, Suite, Suite Deluxe e Suite Premium, che possono ospitare fino a 6 persone, soluzione ideale per le famiglie e per i gruppi di amici. Tra le attività esclusive per gli ospiti di Futura Vacanze, intrattenimento serale, miniclub e servizi dedicati ai bambini. In evidenza anche il centro benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, area massaggi e solarium.\r

\r

\r

","post_title":"Futura Vacanze punta sulla montagna: si comincia con il Parc Hotel Posta","post_date":"2025-11-04T14:43:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762267393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways torna anche quest'anno al Wtm di Londra - nel padiglione Europa all'interno dell'area Enit -, dove presenta la winter 2025-26 con le sue 53 destinazioni: 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali.\r

Il focus sul Regno Unito, che si conferma un mercato strategico per la compagnia, prevede fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra London City e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, tutte operate con l’Airbus A220-100.\r

Come anticipato, per la summer 2026, Ita Airways rafforzerà ulteriormente le sue operazioni nel mercato britannico riprendendo i collegamenti da e verso Londra Heathrow: la ​​rotta da Roma Fiumicino vero il principale aeroporto britannico sarà operata con due frequenze giornaliere.\r

Oltre ai voli diretti, i viaggiatori britannici potranno agevolmente proseguire in connessione da Roma Fiumicino verso tutto il network domestico e internazionale di Ita, tra cui le più popolari destinazioni del Mediterraneo (Italia, Spagna e Grecia) e le rotte di lungo raggio per il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires.\r

«Il Regno Unito è un mercato strategico per Ita Airways e siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri tra l'Italia e Londra - ha affermato Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways -. Siamo lieti di annunciare qui al Wtm, un'importante vetrina del settore, che a partire dalla prossima summer riprenderemo i voli diretti da Roma Fiumicino a London Heathrow, rafforzando la connettività tra il nostro hub e il principale gateway del Regno Unito. Allo stesso tempo, i nostri servizi da Milano Linate a London City continueranno a soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari, garantendo un accesso efficiente al cuore di Londra. Grazie a questi collegamenti, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio ancora più ampia e fluida, costruita sull'eccellenza, la qualità e l'innovazione italiane».\r

Gli highlights della stagione invernale in corso includono: il lancio del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino alle Mauritius, dal 7 novembre 2025, operata con Airbus A330neo, con due frequenze settimanali.\r

La ripresa del volo diretto tra Roma Fiumicino e Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio 2026. Successivamente, la rotta sarà servita con tre voli settimanali, che diventeranno quattro nel mese di febbraio. La rotta sarà operata fino a coprire anche le festività pasquali del prossimo anno.\r

L’aumento delle frequenze su Bangkok da cinque a sette frequenze settimanali, dall'8 dicembre 2025 e l’incremento dei voli su Buenos Aires da nove a dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.","post_title":"Ita Airways al Wtm: 43 le frequenze settimanali tra London City, Roma e Linate","post_date":"2025-11-04T10:22:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762251761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500729\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Paradisi[/caption]\r

\r

Il mercato crocieristico in Italia sta vivendo una seconda giovinezza. A confermarlo è Francesco Paradisi, senior country manager Italy, France, Malta, Cyprus, North Africa di Norwegian Cruise Line. «Sul mercato italiano ci sono ampi spazi di crescita e per Ncl le prospettive di sviluppo sono ottime, andando a intercettare un'utenza alternativa, quella che predilige la nave comunque grande ma con spazi più intimi, in modo tale da non avere la sensazione della massificazione dei grandi numeri».\r

\r

Con all'attivo una flotta di 18 unità, l'offerta firmata da Norwegian Cruise Line è ampia: «Ci basiamo molto sulle destinazioni da scoprire, proponendo ad esempio nel Mediterraneo visite ed escursioni alternative. Malgrado il nostro core business resti focalizzato sulla clientela nordamericana, abbiamo frecce al nostro arco da scoccare, tutte all'insegna di una formula molto gradita agli italiani. Mi riferisco al lifestyle informale che contraddistingue le nostre crociere, così come al freestyle che consente la massima libertà nella gestione degli orari e delle attività da praticare».\r

Una formula diversa\r

Una formula diversa rispetto a quella dei grandi competitor quindi, che richiede un intenso programma di formazione per gli agenti di viaggio. Si spazia dalle visite nave, che riprenderanno dall'aprile 2026, a momenti di incontro sul territorio. «Garantiamo la commissione d'uso su tutto il pacchetto, compresi quindi anche i voli che possiamo fornire grazie alla sinergia con Amadeus. E dal 2026, in programma gli itinerari \"aperti\" alla scoperta del Mediterraneo, che consentiranno una visita più approfondita delle destinazioni toccate in quanto si farà ritorno alla città di partenza utilizzando un volo. Tappe più lunghe quindi, per meglio assaporare le soste ad esempio a Istanbul o ad Atene». Per apprezzare le destinazioni toccate inoltre, dall'estate 2026 Ncl impiegherà in Europa navi più piccole, «per vivere al meglio l'esperienza land».\r

\r

Intanto, per quanto riguarda l'inverno in arrivo, Ncl garantirà un'estesa offerta sui Caraibi, «la più ampia al mondo», con partenze da 19 porti negli Stati Uniti e un pricing particolarmente aggressivo. «Siamo partner di Visit Usa e continueremo a effettuare attività di promozione congiunta. Di particolare soddisfazione le crociere in Alaska, destinazione che vede numerosi gruppi già confermati».\r

\r

In fase di stallo invece le Hawaii, colpite da una tassa sulle crociere calcolata sui giorni trascorsi nei porti locali. «Un vero peccato, poichè questa destinazione stava registrando un gradimento ottimo».\r

\r

","post_title":"Norwegian Cruise Line, la rivincita della crociera \"alternativa\"","post_date":"2025-11-03T14:27:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762180033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Guyana Francese è uno dei territori che hanno partecipato al workshop French Overseas Territories organizzato a Parigi da Atout France.\r

\r

«Ci sono cinque ragioni per visitare la Guyana. - ha esordito Sonia Cippe del Comite du tourisme de la Guyane - La Foresta Amazzonica, la biodiversità, il mosaico culturale nato dall’incontro di diverse popolazioni, lo spettacolare lancio dei razzi nel cielo e un’ecoturismo avventuroso, accessibile a tutti.\r

\r

La Guyana Francese non è un’isola: siamo parte del Sud-America e ci troviamo tra il Suriname e il Brasile, con le stesse dimensioni del Portogallo: circa 85mila km2. Si tratta del più grande dipartimento francese d’oltremare e siamo l’unico territorio dell’Unione europea in Sud America. \r

\r

Gli arrivi turistici per via aerea hanno raggiunto le 85.826 unità, mentre sono 9mila i passeggeri delle crociere. La durata media del soggiorno è di 17,4giorni. I motivi di un viaggio nella Guyana Francese sono la visita a parenti e amici (42,7%), il business travel (34%) e i viaggi leisure (23,4%). L’età dei visitatori è tra i 25 e i 64 anni; di questi l’84,3% ha acquistato il proprio viaggio online, mentre il 16,4% si è appoggiato a una adv per riservare il volo. La spesa dei viaggiatori ha raggiunto i 150mln di euro.\r

\r

Molti dei nostri visitatori vengono dalla Francia e solo 5% del numero totale dal resto dell'Europa. Abbiamo un volo quotidiano di Air France da Charles De Gaulle di Parigi. Anche Air Carïbbean vola 4 volte al giorno dall’aeroporto di Orly alla capitale, 6 nell’alta stagione. Air France opera poi due voli giornalieri tra Cayenne e Martinica e Guadalupa, uno alla settimana tra Cayenne e Belem (Brasile) e tra Cayenne e Fortaleza (Brasile). Crediamo che questi numeri possano crescere con l’aiuto dei to internazionali che hanno partecipato al workshop parigino, magari portando al 10% gli arrivi di ospiti europei.\r

\r

Dal punto di vista turistico il fascino della Guyana è nella natura, nella scienza e nella cultura. Abbiamo la Foresta Amazzonica dove visitare la riserva naturale The Kaw-Roura Marshland, di quasi 95mila ettari: unica per biodiversità. Si può anche assistere alla nidificazione delle tartarughe sulle spiagge pittoresche di Remire-Montjoly, Cayenne e Awala-Yalimapo. Poi ci sono The Salvation Islands o le Îles du Salut, tre piccole isole vulcaniche a soli 11km dalla costa. L’Île du Diable (Isola del Diavolo) è nota per aver ospitato una colonia penale francese dal 1852 al 1954 e proprio qui, nel 1973, è stato girato il film Papillon. Ancora, l’Île Royale e l’Île Saint-Joseph. Un altro punto forte della Guyana Francese è la scienza, grazie al Centro Spaziale di Kourou: in 3h si possono visitare anche il centro di controllo e un museo adatto alle famiglie; l’accesso è gratuito. Dal punto di vista della cultura nella parte occidentale del paese ci sono ancora villaggi di tribù amerinde dove incontrare antiche tradizioni.\r

\r

A giugno e a dicembre dei festival culturali celebrano le popolazioni indigene. L’ultima attrazione turistica che vogliamo sviluppare è il Carnevale di Cayenne. - conclude Cippe, sottolineando che - Nella Guyana francese ci si può immergere nella foresta, respirare l’aria fresca e staccarsi dal cellulare, recuperando una dimensione lenta, ricca di pace e benessere».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: Guyana Francese, fra natura e ricerca spaziale","post_date":"2025-11-03T10:00:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762164007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino ha celebrato oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il 65° anniversario: dall’inaugurazione del 20 agosto 1960, in pieno boom economico, lo scalo ha accompagnato la crescita del Paese, diventando la principale porta d’accesso dell’Italia al mondo e affermandosi negli ultimi anni come miglior aeroporto d’Europa e tra i primi al mondo, punto di riferimento per la qualità dei servizi ai passeggeri e per l’innovazione.\r

\r

La cerimonia promossa da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce il sistema aeroportuale della Capitale – con il “G. B. Pastine” di Ciampino – ha ripercorso le tappe più significative dell’evoluzione del “Leonardo da Vinci”, che si appresta a superare, per la prima volta, il traguardo dei 50 milioni di viaggiatori annui.\r

\r

L’evento si è aperto con la visita del Capo dello Stato all’Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che rappresenta il cuore della strategia di innovazione di ADR. Qui, i giovani rappresentanti delle nuove idee d’impresa Whill, Assaia, Proteso e Ailytics, già operative nello scalo, hanno illustrato i propri progetti al Presidente della Repubblica affiancati da alcuni membri dell’Innovation Cabin Crew, il team di colleghi di ADR che accompagna lo sviluppo e la crescita dei progetti delle startup. Hanno preso parte alla presentazione anche i vertici di Edizione, il Presidente Alessandro Benetton e l’Amministratore Delegato Enrico Laghi, i vertici di Mundys, il Presidente Giampiero Massolo e l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni, i vertici di Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato Marco Troncone, e il Presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma.\r

\r

L’esperienza dell’Innovation Hub riflette la visione di ADR, basata sulla spinta agli investimenti in sviluppo sostenibile e su un approccio partecipativo che pone le persone e i giovani al centro delle strategie di crescita dell’intero Gruppo. Un modello che ha consentito allo scalo di ottenere, per otto anni consecutivi, il riconoscimento come miglior aeroporto europeo per la qualità dei servizi da parte di Airports Council International (ACI) World.\r

\r

“Aeroporti di Roma celebra oggi un anniversario storico, mantenendo lo sguardo costantemente rivolto al futuro e agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, il Leonardo da Vinci è diventato il miglior aeroporto d’Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi di euro, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio. Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Gruppo, il Presidente della Repubblica, che ci ha onorato della sua presenza, incontrando anche i giovani imprenditori del nostro Innovation Hub.” ha dichiarato il Presidente di Edizione e Vicepresidente di Mundys, Alessandro Benetton.\r

\r

La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale eseguito dall’artista Chiara Civello, cui sono seguiti i saluti del Sindaco della Città di Fiumicino Mario Baccini, che ha affermato “Per noi cittadini di Fiumicino, l’aeroporto non è solo un luogo di transito o di lavoro, ma una parte integrante della nostra identità. È attorno a esso che si è sviluppata una città moderna, dinamica e aperta al mondo. L’impegno della nostra Amministrazione comunale è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’aeroporto Leonardo da Vinci è la Porta d’Italia sul mondo, ma anche la Porta del mondo sull’Italia”.\r

\r

\r

\r

Il Presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato “Considero un privilegio aver potuto illustrare, davanti al Presidente della Repubblica e qui a Fiumicino, porta d’ingresso e lustro del nostro Paese, il percorso di rinascita del trasporto aereo italiano nel post-Covid. Dopo una crisi senza precedenti, il settore è tornato tra i più dinamici del Paese, motore di sviluppo e garanzia di mobilità per oltre 200 milioni di passeggeri, in un’ottica di sostenibilità e integrazione intermodale. Questa rinascita si fonda sull’infaticabile lavoro di donne e uomini del comparto che, grazie a un’azione politica lungimirante, hanno reso possibile la “ripartenza rock” dopo la pandemia, ricostruendo non solo un sistema economico, ma anche un ponte immateriale tra culture diverse, fondato su sicurezza, centralità del passeggero e tutela dei diritti delle persone a ridotta mobilità”.\r

\r

Nel corso del suo intervento, il CEO di ADR Marco Troncone ha ricordato le parole di incoraggiamento del Capo dello Stato per l’intero settore del trasporto aereo, in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid, e ha ripercorso l’evoluzione del “Leonardo da Vinci” come motore della crescita civile e industriale del Paese. Troncone ha poi rimarcato il valore strategico del Piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato, che assicurerà la capacità necessaria a rafforzare la competitività del Paese nel contesto globale del trasporto aereo, confermando anche nel medio-lungo termine eccellenza nei servizi e massimo rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto, presentato all’ENAC nel 2021, prevede un riassetto del sistema piste, con lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un nuovo, grande Parco di interesse archeologico accessibile alla cittadinanza, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto acustico sulle aree abitate.\r

\r

“Un Piano – lo ha definito l’AD di Aeroporti di Roma nel suo intervento – che unisce attrattività e tutela del territorio, progresso e bellezza, occupazione e sostenibilità, valorizzando al massimo la comunità territoriale a cui apparteniamo e con la quale manteniamo un dialogo costante e costruttivo. È certamente un grande progetto industriale. Ma è per noi, innanzitutto, un impegno civile: perché un’infrastruttura così strategica appartiene al Paese intero ed è il frutto di una visione che si realizza ogni giorno, grazie alle persone che la rendono possibile”.\r

\r

\r

\r

Alla celebrazione, ospitata presso il Terminal 5, per anni dedicato ai voli sensibili, recentemente rinnovato e ora adibito anche ai grandi eventi di ADR, hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto di Roma Lamberto Giannini.\r

\r

Prima della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha assistito allo svelamento dell’opera “Aeroporto” della giovane artista Camilla Gurgone, due pannelli di alluminio che simboleggiano l’incontro tra umanità e tecnologia. All’interno del Terminal, l’installazione “Leonardo, uomo illuminato” di Marco Lodola, che celebra lo spirito innovatore e creativo del genio Da Vinci, cui lo scalo è dedicato.\r

\r

A margine dell’evento, ADR ha donato al Capo dello Stato una medaglia d’argento commemorativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ispirata al disegno originale del 1960 dello scultore bulgaro Assen Peikov, autore della celebre statua di Leonardo che accoglie i passeggeri in aeroporto.\r

\r

\r

\r

","post_title":"L'Aeroporto di Fiumicino celebra oggi 65 anni di storia in presenza del Presidente della Repubblica","post_date":"2025-10-31T16:13:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761927222000]}]}}