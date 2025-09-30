Ama Waterways, insieme agli adv sui fiumi più belli del mondo “Oceans take you to countries, rivers take you through them”. Ama Waterways rilancia la proposta di crociere fluviali in Europa e nel mondo “come alternativa di successo da proporre a un cliente esigente, che ha già viaggiato e che vuole avvicinare le destinazioni in modo diverso» spiega Selma Lakhial, cruise & multiple product supervisor di Gdsm Global, che rappresenta il marchio in Italia. Il prodotto di target elevato proposto da Ama Waterways si sposa però a una clientela trasversale: «Se il viaggiatore-tipo per questo tipo di crociera è il cliente di circa 50 anni, alcune proposte riscuotono il successo anche nella clientela più giovane e nelle famiglie». I punti di forza La crociera fluviale firmata Ama Waterways presenta diversi punti di forza: «dalla massima privacy garantita dalle piccole dimensioni delle imbarcazioni, che ospitano una media di 156 ospiti (fino a un massimo di 196), alla cucina di alto livello, servita in pranzi e cene à la carte. E ancora, tutte le escursioni incluse nel pacchetto e, aspetto praticamente unico nel mondo delle crociere fluviali, la maggior parte delle cabine (il 60-70% del totale) dotate di balconcino». Molto ampio il range delle soluzioni di accomodation proposte, che si aggiunge a servizi di alto livello, dalla presenza costante e discreta di un cruise manager, a un ricco programma di intrattenimento a bordo. Le destinazioni toccate dalle crociere settimanali, «che hanno l’ambizione di portare i passeggeri direttamente al cuore delle destinazioni, spaziano da Reno e Danubio a Senna e Provenza, fino agli itinerari in Olanda e Belgio e in Portogallo». Fra le crociere più richieste, quelle organizzate per le festività di Natale e Capodanno alla scoperta dei tradizionali mercatini. Ma Ama Watewrways si spinge ancora più lontano: «Abbiamo in programma anche crociere in Africa, sul Nilo o fra Sudafrica, Namibia e Botswana. Una vera avventura tocca poi Vietnam e Cambogia viaggiando sul Mekong. Infine la Colombia, novità pressochè unica che porta a navigare lungo le sponde del fiume Magdalena». Agli agenti di viaggio interessati, Ama Waterways propone un nuovo sito in italiano crociere.global-gsa.com, e tariffe speciali per sperimentare dal vivo una proposta che ha tutti i numeri per accrescere la sua quota di mercato anche in Italia. Condividi

