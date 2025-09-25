L’Abruzzo incontra il Giappone per u nuovi accordi turistici L’Abruzzo apre i propri orizzonti e incontra il Giappone per offrire nuove opportunità turistiche. Mercoledì mattina il sottosegretario regionale con delega al turismo, Daniele D’Amario, ha partecipato all’educational tour organizzato dalla camera di commercio Chieti Pescara insieme alla Regione Abruzzo e alla camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, che ha portato in regione la Jtb – Japan travel bureau, il più grande tour operator giapponese e tra i leader mondiali del settore. In questi giorni la delegazione nipponica sta scoprendo alcune delle località simbolo dell’Abruzzo, tra cui Campo Imperatore, Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila, Sulmona, Scanno, Vasto e la costa dei trabocchi: l’obiettivo è di valutare l’inserimento della regione nei pacchetti turistici dedicati al mercato giapponese. L’iniziativa si concluderà con un incontro B2B a Pescara tra gli operatori turistici locali e i rappresentanti della Japan travel bureau. Condividi

