Ryanair a Perugia: dieci rotte e 80 voli settimanali per l’estate 2026 Dieci rotte per un totale di 80 voli settimanali: si riassume così la programmazione di Ryanair sull’aeroporto di Perugia per l’estate 2026. I collegamenti sono quelli da/per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted. La low cost irlandese opera sullo scalo dell’Umbria da 19 anni con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni. «Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair – ricorda Fabrizio Francioni, head of communications Italy -. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane». «Il consolidato rapporto tra Ryanair e l’aeroporto dell’Umbria si rafforza ulteriormente con una programmazione estiva 2026 di assoluto rilievo – sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria -. Oltre alla conferma dell’intero network, gli incrementi di frequenze su alcune destinazioni rappresentano un elemento concreto di crescita, in grado di offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri e di generare nuovo traffico. Una programmazione che testimonia la fiducia del vettore nel nostro scalo e nel potenziale del territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività e dell’attrattività dell’Umbria e del Centro Italia». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Internet ad alta velocità sull'intera flotta e per gli ospiti di tutte le classi del Gruppo Lufthansa: il colosso tedesco continua a investire sull'esperienza premium e da quest'anno doterà tutti i circa 850 aeromobili del gruppo di accesso a Internet a banda larga ad alta velocità, sia nella flotta esistente che su tutti i nuovi velivoli. Partner per l'aggiornamento è Starlink, che offre la connessione Internet in volo più veloce oggi disponibile nel settore: il sistema si basa sulla tecnologia satellitare e consente l'accesso a Internet in volo proprio come a terra. Una maggiore larghezza di banda e velocità consentiranno in futuro lo streaming, il lavoro basato sul cloud e altre applicazioni ad alta velocità durante i voli. Il nuovo servizio internet sarà gratuito per tutti i clienti status e gli utenti Travel ID, in tutte le classi di viaggio. Questo rende il Gruppo Lufthansa il più grande gruppo aereo europeo ad aggiornare la propria flotta con internet a banda larga all'avanguardia. La collaborazione fa parte dei cospicui investimenti del gruppo tedesco in nuovi aeromobili e innovazioni di prodotti e servizi premium lungo l'intera catena di viaggio. «Nell'anno in cui celebriamo il centesimo compleanno di Lufthansa, abbiamo deciso di introdurre una nuova soluzione internet ad alta velocità di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree - ha dichiarato Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa. - Il gruppo sta compiendo un ulteriore passo avanti e ponendo una pietra miliare fondamentale per l'esperienza di viaggio premium dei nostri passeggeri. La connettività a bordo riveste oggi un ruolo importante e, con Starlink, non stiamo solo investendo nel miglior prodotto sul mercato, ma anche nella soddisfazione dei nostri passeggeri». L'introduzione graduale di Starlink a bordo degli aerei del Gruppo Lufthansa inizierà nella seconda metà del 2026 ed entro il 2029, l'intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività. [post_title] => Gruppo Lufthansa: internet ad alta velocità con Starlink sulla flotta di tutti i vettori [post_date] => 2026-01-13T14:43:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768315415000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo porto per crociere sta per arrivare a Mayaguana, una delle isole più meridionali delle Bahamas, circa 350 miglia a sud-est di Nassau. È anche una delle isole più tranquille e incontaminate delle Bahamas. Per la realizzazione del progetto, come riporta Travel Weekly, il governo delle Bahamas ha avviato una partnership con degli imprenditori privati ​​per costruire il porto, che ospiterà sia navi da crociera che navi cargo. Progetto in tre fasi La prima delle tre fasi del progetto sarà lo sviluppo di un porto in acque profonde e di una struttura temporanea di scarico marittimo. Il terminal per navi da crociera verrà sviluppato nella seconda fase. La terza fase comprenderà un porto di trasbordo in acque profonde e un terminal per navi più grandi. Mayaguana si trova a nord-ovest di Turks e Caicos e il ministero del murismo delle Bahamas la definisce l'isola meno sviluppata del Paese. Il governo delle Bahamas condividerà la proprietà del nuovo porto con Mayaguana Island Development Fund e con Global Lead Consultant Group, con sede locale. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile apertura del porto per crociere. [post_title] => Bahamas: a Mayaguana un nuovo porto di scalo per le crociere [post_date] => 2026-01-13T14:40:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768315212000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci rotte per un totale di 80 voli settimanali: si riassume così la programmazione di Ryanair sull'aeroporto di Perugia per l'estate 2026. I collegamenti sono quelli da/per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted. La low cost irlandese opera sullo scalo dell'Umbria da 19 anni con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall'inizio delle operazioni. «Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair - ricorda Fabrizio Francioni, head of communications Italy -. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane». «Il consolidato rapporto tra Ryanair e l’aeroporto dell’Umbria si rafforza ulteriormente con una programmazione estiva 2026 di assoluto rilievo - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria -. Oltre alla conferma dell’intero network, gli incrementi di frequenze su alcune destinazioni rappresentano un elemento concreto di crescita, in grado di offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri e di generare nuovo traffico. Una programmazione che testimonia la fiducia del vettore nel nostro scalo e nel potenziale del territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività e dell’attrattività dell’Umbria e del Centro Italia». [post_title] => Ryanair a Perugia: dieci rotte e 80 voli settimanali per l'estate 2026 [post_date] => 2026-01-13T13:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768311882000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_355923" align="alignleft" width="300"] Elisabetta Fabri[/caption] «L’industria alberghiera è una delle espressioni più evolute del Made in Italy: è anche nei luoghi dell’accoglienza che si costruisce ogni giorno l’immagine concreta del Sistema Paese, nella qualità dei servizi, nella professionalità delle persone e nella capacità organizzativa». Lo ha dichiarato Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi, intervenendo oggi a Palazzo Madama all’evento “Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro”. «La forza attrattiva dell’Italia – ha sottolineato – va governata con una strategia industriale di lungo periodo. Servono regole chiare, investimenti e politiche orientate alla qualità e alla sostenibilità, per tutelare i territori, le comunità locali e la competitività delle imprese». Nel suo intervento, Fabri ha ribadito la necessità di riconoscere il turismo come asset strategico nazionale, richiamando l’urgenza di un tavolo permanente tra istituzioni, ministeri e imprese per affrontare in modo strutturale temi urgenti come la regolamentazione degli affitti brevi, la modernizzazione del patrimonio alberghiero, la semplificazione dei processi burocratici che ostacolano investimenti e crescita. Ampio spazio è stato dedicato anche a formazione e lavoro: «Senza capitale umano qualificato non c’è qualità né futuro per il settore. È indispensabile investire nella realizzazione di scuole di ospitalità competitive a livello internazionale, semplificare l’accesso di strumenti come il Fondo Nuove Competenze, sostenere le imprese che investono sul capitale umano e rendere il turismo un settore attrattivo per le nuove generazioni». «Sostenibilità, innovazione, professionalità e qualità – ha concluso – sono i pilastri su cui costruire l’ospitalità italiana dei prossimi dieci anni.» [post_title] => Fabri (Confindustria Alberghi): «Industri alberghiera espressione evoluta del Made in Italy» [post_date] => 2026-01-13T13:07:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768309673000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Londra Heathrow ha chiuso il 2025 con “poco più di 84 milioni di passeggeri”, con un lieve aumento rispetto agli 83,9 milioni del 2024. Nonostante una capacità quasi al limite della saturazione, il principale scalo britannico ha battuto un record mensile a dicembre, con quasi 7,2 milioni di viaggiatori, e ha registrato nove mesi su dodici al di sopra dei livelli del 2024, compreso il giorno più trafficato, il 1° agosto, con oltre 270.000 passeggeri. I dati annunciati dall'aeroporto devono ancora essere precisati nei dettagli, ma alcune fonti parlano di 84,5 milioni di passeggeri, il che dovrebbe consentire a Heathrow di mantenere, con un margine minimo, il suo primato di primo aeroporto europeo per numero di passeggeri, davanti all'Iga Istanbul che ha accolto circa 84,4 milioni di viaggiatori nel 2025 secondo l'Anadolu Agency (AA), dati ancora da confermare. L'aeroporto londinese sottolinea che rimane, per il terzo anno consecutivo, l'aeroporto più collegato al mondo, con una rete particolarmente fitta di collegamenti a lungo raggio e coincidenze. Heathrow rivendica anche il titolo di hub più puntuale d'Europa, dopo aver registrato le migliori prestazioni in termini di orari nel terzo trimestre del 2025, con meno cancellazioni rispetto agli altri grandi hub europei. Secondo l'aeroporto, nel 2025 oltre il 97% dei passeggeri ha superato i controlli di sicurezza in meno di cinque minuti, un livello confermato anche durante il picco di traffico estivo. Forte di questo anno record, Heathrow sta preparando un nuovo ciclo di crescita e prevede di investire oltre 1,3 miliardi di sterline nel 2026 per modernizzare le sue strutture. Il programma prevede in particolare la ristrutturazione del terminal 4, la costruzione di un nuovo sistema di smistamento bagagli per il terminal 2 e il miglioramento dei servizi per i passeggeri con esigenze specifiche, con la completa implementazione di sistemi di sicurezza di nuova generazione in tutti e quattro i terminal. Questi investimenti fanno parte di un più ampio percorso di espansione, con Heathrow che ha annunciato un programma del valore di 49 miliardi di sterline che include i costi relativi al progetto della terza pista, sostenuto dal governo britannico dopo anni di controversie. L'aeroporto ha dichiarato di aver già stanziato oltre 900 milioni di sterline nel 2025 per migliorare la resilienza operativa, in particolare attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto interno e delle infrastrutture dei terminal. [post_title] => Londra Heathrow vola oltre gli 84 mln di passeggeri e si conferma hub più puntuale d'Europa [post_date] => 2026-01-13T13:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768309480000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2026 Tap introdurrà progressivamente la nuova selezione di 55 etichette che compongono la nuova carta dei vini servita a bordo della propria flotta: al termine di tre fasi di selezione, tra quasi 1.300 candidature, la compagnial ha individuato 43 etichette dedicate alla Business Class e 12 alla Economy. In Business Class l’esperienza inizierà con un drink di benvenuto a base di Porto bianco e comprenderà 12 vini rossi, 12 bianchi, sei spumanti, sei Porto e sei Moscatel de Setúbal. La proposta riunisce vini provenienti da nove regioni differenti, per offrire a bordo un percorso completo che racconta la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico portoghese. Le novità, suddivise in otto categorie, saranno presentate con cadenza bimestrale. Con oltre 16 milioni di passeggeri e più di mille voli a settimana, il vettore portoghese serve ogni anno ai propri clienti circa mezzo milione di bottiglie di vino e rinnova il proprio impegno verso la cultura portoghese, selezionando produttori e vitigni rappresentativi delle diverse regioni del Paese. L’esperienza si arricchisce ulteriormente per gli appassionati di enoturismo: il sistema di intrattenimento di bordo vede infatti Tap come la prima compagnia aerea che integra una mappa interattiva dedicata al panorama del vino portoghese, offrendo ai clienti la possibilità di esplorare l’intera proposta nazionale. Ogni passeggero può così scoprire il patrimonio culturale e turistico del Portogallo, scegliendo tra proposte pensate per diversi profili di viaggio. Le esperienze di enoturismo sono segnalate sulla mappa e, tramite la scansione di un QR code, è possibile accedere direttamente al sito del produttore, senza costi di connessione a bordo, per poi vivere l’esperienza una volta arrivati a destinazione, anche nell’ambito del programma Portugal Stopover. Il programma Stopover consente ai passeggeri Tap di visitare due destinazioni al costo di una, consentendo uno scalo gratuito a Lisbona o Porto che può durare fino a dieci giorni, sia all’andata che al ritorno. Il programma offre inoltre sconti presso oltre 150 partner in tutto il Paese, tra cui diverse realtà legate all’enoturismo. La nuova carta dei vini si affianca al programma Local Stars, nato per valorizzare le eccellenze nazionali attraverso ingredienti e territori interpretati da chef portoghesi. In Classe Executive, l’offerta gastronomica a bordo porta la firma di Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) e António Galapito (Negrais). [post_title] => Tap seleziona 55 etichette di vini portoghesi per una vera esperienza enoturistica a bordo [post_date] => 2026-01-13T12:37:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768307829000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Igv «non è una società immobiliare, ma un tour operator a tutti gli effetti». A dichiararlo ancora una volta è Corinne Clementi, amministratore delegato de I Grandi Viaggi, che riconferma la volontà di procedere a un ambizioso piano di rilancio che ha nel tour operating il suo punto focale. «Il progetto al quale stiamo lavorando prevede una duplice linea d'azione. Da un lato continueremo nel solco del miglioramento qualitativo dell'offerta dei villaggi, con un sensibile upgrade dei prodotti. Dall'altro stiamo valutando attentamente eventuali novità - in Italia e non - da inserire in portfolio. Le strutture che proponiamo in proprietà e gestione ci consentono di avere un controllo diretto sul prodotto, ma rappresentano anche un grande impegno in termini operativi, strumentale all'attività di tour operator che continua a rappresentare il fulcro della nostra attività». La manager insiste sull'importanza di approcciare in modo più flessibile la nuova domanda della clientela, che richiede soluzioni alternative imponendo una costante revisione dell'offerta. «La clientela medio-alta si sta orientando verso soluzioni che premiano ad esempio l'accoglienza in appartamenti e in strutture di diversa tipologia e Grandi Viaggi sta guardando anche verso nuove formule abitative». Verso nuove destinazioni In attesa dell'approvazione del bilancio, prevista il prossimo 19 gennaio, Clementi sottolinea la volontà di aprire il tour operating anche verso nuove aree, sia a medio sia a lungo raggio. «Il potenziale c'è e le persone che viaggiano sono in aumento. Certo, molto dipenderà dall'evoluzione dei conflitti internazionali, ma il 2026 potrebbe rivelarsi un anno di forte sviluppo per chi sarà cogliere le occasioni favorevoli». Occasioni sulle quali torna anche Alice Tartara, responsabile del coordinamento del t.o. «Presenteremo in Bit il nuovo catalogo dedicato ai nostri tour esclusivi Explorer, riservati a un massimo di 14-16 persone e orientati alla scoperta dei territori seguendo il filone delle esperienze. La Blue Collection conduce alla scoperta di località in molte mete del mondo con Oriente e Africa in primo piano, alle quali aggiungeremo altre destinazioni e importanti novità che riveleremo già dai primi di febbraio». [post_title] => I Grandi Viaggi, Corinne Clementi: «Il t.o. al centro dei piani per il futuro» [post_date] => 2026-01-13T12:25:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768307120000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria stanzierà, anche quest’anno, fondi per la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge libere in base alla legge regionale 13/2008. È infatti ufficialmente aperta, fino al 31 gennaio, la possibilità per i comuni costieri della Liguria, 23 quelli finanziati nel 2025, di presentare domande per interventi di questa natura. «Fino al 31 gennaio i comuni hanno questa importante possibilità – spiega l’assessore regionale al demanio marittimo Marco Scajola - A inizio dicembre abbiamo già dato comunicazione anticipata a tutte le amministrazioni locali interessate tramite gli uffici tecnici regionali. L’obiettivo è quello di soddisfare, come fatto negli anni precedenti, tutte le domande che ci arriveranno dando così un contributo significativo per migliorare le nostre spiagge rendendole a misura di cittadini e turisti. Avere spiagge pulite, sicure e accessibili deve essere una priorità per i comuni e regione Liguria lavora per sostenerli. Questi fondi, 850mila euro nell'ultimo anno, si andranno ad aggiungere a quelli riservati ai ripascimenti. Nel 2025 abbiamo stanziato, complessivamente, 2,8 milioni di euro. Cifre che testimoniano l’attenzione massima riservata a questo tema. Contiamo di fare altrettanto nel 2026, dando comunicazione già a inizio primavera ai comuni di quanto percepiranno per poter così programmare al meglio i propri interventi». [post_title] => Liguria, nuovi fondi per sicurezza, pulizia e accessibilità delle spiagge libere del territorio [post_date] => 2026-01-13T12:23:17+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768306997000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta Tourism Authority - VisitMalta ha scelto Martinengo Communication per guidare le attività pr della destinazione sul mercato italiano. Un incarico che mira a rafforzare la conoscenza e il fascino dell’arcipelago maltese tra i viaggiatori italiani, valorizzandone l’identità e il patrimonio culturale, le meraviglie naturali e le numerose opportunità turistiche lungo tutto l’anno. Grazie alla profonda conoscenza del settore travel e a una rete consolidata di relazioni con i media, il piano di comunicazione curato da Martinengo Communication racconterà Malta e Gozo attraverso una narrazione innovativa e ispirazionale, capace di parlare a pubblici diversi. Dagli amanti della cultura e della storia, agli appassionati di attività outdoor e natura, dalle famiglie in cerca di relax e genuinità ai giovani alla ricerca di una destinazione dinamica e lifestyle, l’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Malta come una destinazione di riferimento per il mercato italiano, valorizzandone l’unicità e l’ampia offerta in ogni stagione dell’anno. [post_title] => VisitMalta sceglie Martinengo per la promozione sul mercato Italia [post_date] => 2026-01-13T12:02:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768305731000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair a perugia dieci rotte e 80 voli settimanali per lestate 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":94,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4091,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Internet ad alta velocità sull'intera flotta e per gli ospiti di tutte le classi del Gruppo Lufthansa: il colosso tedesco continua a investire sull'esperienza premium e da quest'anno doterà tutti i circa 850 aeromobili del gruppo di accesso a Internet a banda larga ad alta velocità, sia nella flotta esistente che su tutti i nuovi velivoli.\r

\r

Partner per l'aggiornamento è Starlink, che offre la connessione Internet in volo più veloce oggi disponibile nel settore: il sistema si basa sulla tecnologia satellitare e consente l'accesso a Internet in volo proprio come a terra.\r

\r

Una maggiore larghezza di banda e velocità consentiranno in futuro lo streaming, il lavoro basato sul cloud e altre applicazioni ad alta velocità durante i voli. Il nuovo servizio internet sarà gratuito per tutti i clienti status e gli utenti Travel ID, in tutte le classi di viaggio. Questo rende il Gruppo Lufthansa il più grande gruppo aereo europeo ad aggiornare la propria flotta con internet a banda larga all'avanguardia.\r

\r

La collaborazione fa parte dei cospicui investimenti del gruppo tedesco in nuovi aeromobili e innovazioni di prodotti e servizi premium lungo l'intera catena di viaggio.\r

\r

«Nell'anno in cui celebriamo il centesimo compleanno di Lufthansa, abbiamo deciso di introdurre una nuova soluzione internet ad alta velocità di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree - ha dichiarato Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa. - Il gruppo sta compiendo un ulteriore passo avanti e ponendo una pietra miliare fondamentale per l'esperienza di viaggio premium dei nostri passeggeri. La connettività a bordo riveste oggi un ruolo importante e, con Starlink, non stiamo solo investendo nel miglior prodotto sul mercato, ma anche nella soddisfazione dei nostri passeggeri».\r

\r

L'introduzione graduale di Starlink a bordo degli aerei del Gruppo Lufthansa inizierà nella seconda metà del 2026 ed entro il 2029, l'intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività. ","post_title":"Gruppo Lufthansa: internet ad alta velocità con Starlink sulla flotta di tutti i vettori","post_date":"2026-01-13T14:43:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768315415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo porto per crociere sta per arrivare a Mayaguana, una delle isole più meridionali delle Bahamas, circa 350 miglia a sud-est di Nassau. È anche una delle isole più tranquille e incontaminate delle Bahamas.\r

Per la realizzazione del progetto, come riporta Travel Weekly, il governo delle Bahamas ha avviato una partnership con degli imprenditori privati ​​per costruire il porto, che ospiterà sia navi da crociera che navi cargo.\r

Progetto in tre fasi\r

La prima delle tre fasi del progetto sarà lo sviluppo di un porto in acque profonde e di una struttura temporanea di scarico marittimo. Il terminal per navi da crociera verrà sviluppato nella seconda fase.\r

\r

La terza fase comprenderà un porto di trasbordo in acque profonde e un terminal per navi più grandi.\r

\r

Mayaguana si trova a nord-ovest di Turks e Caicos e il ministero del murismo delle Bahamas la definisce l'isola meno sviluppata del Paese.\r

\r

Il governo delle Bahamas condividerà la proprietà del nuovo porto con Mayaguana Island Development Fund e con Global Lead Consultant Group, con sede locale. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile apertura del porto per crociere.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Bahamas: a Mayaguana un nuovo porto di scalo per le crociere","post_date":"2026-01-13T14:40:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1768315212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci rotte per un totale di 80 voli settimanali: si riassume così la programmazione di Ryanair sull'aeroporto di Perugia per l'estate 2026. I collegamenti sono quelli da/per Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted.\r

\r

La low cost irlandese opera sullo scalo dell'Umbria da 19 anni con oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati dall'inizio delle operazioni.\r

\r

«Per incrementare ulteriormente il traffico e il turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando una crescita trasformativa di Ryanair - ricorda Fabrizio Francioni, head of communications Italy -. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le Regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, portando il traffico a 80 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane».\r

\r

«Il consolidato rapporto tra Ryanair e l’aeroporto dell’Umbria si rafforza ulteriormente con una programmazione estiva 2026 di assoluto rilievo - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria -. Oltre alla conferma dell’intero network, gli incrementi di frequenze su alcune destinazioni rappresentano un elemento concreto di crescita, in grado di offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri e di generare nuovo traffico. Una programmazione che testimonia la fiducia del vettore nel nostro scalo e nel potenziale del territorio, contribuendo allo sviluppo della connettività e dell’attrattività dell’Umbria e del Centro Italia».","post_title":"Ryanair a Perugia: dieci rotte e 80 voli settimanali per l'estate 2026","post_date":"2026-01-13T13:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768311882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_355923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

\r

«L’industria alberghiera è una delle espressioni più evolute del Made in Italy: è anche nei luoghi dell’accoglienza che si costruisce ogni giorno l’immagine concreta del Sistema Paese, nella qualità dei servizi, nella professionalità delle persone e nella capacità organizzativa».\r

\r

Lo ha dichiarato Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi, intervenendo oggi a Palazzo Madama all’evento “Visione turismo: politiche, territori, competenze, futuro”. «La forza attrattiva dell’Italia – ha sottolineato – va governata con una strategia industriale di lungo periodo. Servono regole chiare, investimenti e politiche orientate alla qualità e alla sostenibilità, per tutelare i territori, le comunità locali e la competitività delle imprese».\r

\r

Nel suo intervento, Fabri ha ribadito la necessità di riconoscere il turismo come asset strategico nazionale, richiamando l’urgenza di un tavolo permanente tra istituzioni, ministeri e imprese per affrontare in modo strutturale temi urgenti come la regolamentazione degli affitti brevi, la modernizzazione del patrimonio alberghiero, la semplificazione dei processi burocratici che ostacolano investimenti e crescita.\r

\r

Ampio spazio è stato dedicato anche a formazione e lavoro: «Senza capitale umano qualificato non c’è qualità né futuro per il settore. È indispensabile investire nella realizzazione di scuole di ospitalità competitive a livello internazionale, semplificare l’accesso di strumenti come il Fondo Nuove Competenze, sostenere le imprese che investono sul capitale umano e rendere il turismo un settore attrattivo per le nuove generazioni».\r

\r

«Sostenibilità, innovazione, professionalità e qualità – ha concluso – sono i pilastri su cui costruire l’ospitalità italiana dei prossimi dieci anni.»","post_title":"Fabri (Confindustria Alberghi): «Industri alberghiera espressione evoluta del Made in Italy»","post_date":"2026-01-13T13:07:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1768309673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Londra Heathrow ha chiuso il 2025 con “poco più di 84 milioni di passeggeri”, con un lieve aumento rispetto agli 83,9 milioni del 2024. Nonostante una capacità quasi al limite della saturazione, il principale scalo britannico ha battuto un record mensile a dicembre, con quasi 7,2 milioni di viaggiatori, e ha registrato nove mesi su dodici al di sopra dei livelli del 2024, compreso il giorno più trafficato, il 1° agosto, con oltre 270.000 passeggeri.\r

\r

I dati annunciati dall'aeroporto devono ancora essere precisati nei dettagli, ma alcune fonti parlano di 84,5 milioni di passeggeri, il che dovrebbe consentire a Heathrow di mantenere, con un margine minimo, il suo primato di primo aeroporto europeo per numero di passeggeri, davanti all'Iga Istanbul che ha accolto circa 84,4 milioni di viaggiatori nel 2025 secondo l'Anadolu Agency (AA), dati ancora da confermare. L'aeroporto londinese sottolinea che rimane, per il terzo anno consecutivo, l'aeroporto più collegato al mondo, con una rete particolarmente fitta di collegamenti a lungo raggio e coincidenze.\r

\r

Heathrow rivendica anche il titolo di hub più puntuale d'Europa, dopo aver registrato le migliori prestazioni in termini di orari nel terzo trimestre del 2025, con meno cancellazioni rispetto agli altri grandi hub europei. Secondo l'aeroporto, nel 2025 oltre il 97% dei passeggeri ha superato i controlli di sicurezza in meno di cinque minuti, un livello confermato anche durante il picco di traffico estivo.\r

\r

Forte di questo anno record, Heathrow sta preparando un nuovo ciclo di crescita e prevede di investire oltre 1,3 miliardi di sterline nel 2026 per modernizzare le sue strutture. Il programma prevede in particolare la ristrutturazione del terminal 4, la costruzione di un nuovo sistema di smistamento bagagli per il terminal 2 e il miglioramento dei servizi per i passeggeri con esigenze specifiche, con la completa implementazione di sistemi di sicurezza di nuova generazione in tutti e quattro i terminal.\r

\r

Questi investimenti fanno parte di un più ampio percorso di espansione, con Heathrow che ha annunciato un programma del valore di 49 miliardi di sterline che include i costi relativi al progetto della terza pista, sostenuto dal governo britannico dopo anni di controversie. L'aeroporto ha dichiarato di aver già stanziato oltre 900 milioni di sterline nel 2025 per migliorare la resilienza operativa, in particolare attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto interno e delle infrastrutture dei terminal.\r

\r

","post_title":"Londra Heathrow vola oltre gli 84 mln di passeggeri e si conferma hub più puntuale d'Europa","post_date":"2026-01-13T13:04:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768309480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2026 Tap introdurrà progressivamente la nuova selezione di 55 etichette che compongono la nuova carta dei vini servita a bordo della propria flotta: al termine di tre fasi di selezione, tra quasi 1.300 candidature, la compagnial ha individuato 43 etichette dedicate alla Business Class e 12 alla Economy. In Business Class l’esperienza inizierà con un drink di benvenuto a base di Porto bianco e comprenderà 12 vini rossi, 12 bianchi, sei spumanti, sei Porto e sei Moscatel de Setúbal.\r

\r

La proposta riunisce vini provenienti da nove regioni differenti, per offrire a bordo un percorso completo che racconta la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico portoghese. Le novità, suddivise in otto categorie, saranno presentate con cadenza bimestrale.\r

\r

Con oltre 16 milioni di passeggeri e più di mille voli a settimana, il vettore portoghese serve ogni anno ai propri clienti circa mezzo milione di bottiglie di vino e rinnova il proprio impegno verso la cultura portoghese, selezionando produttori e vitigni rappresentativi delle diverse regioni del Paese.\r

\r

L’esperienza si arricchisce ulteriormente per gli appassionati di enoturismo: il sistema di intrattenimento di bordo vede infatti Tap come la prima compagnia aerea che integra una mappa interattiva dedicata al panorama del vino portoghese, offrendo ai clienti la possibilità di esplorare l’intera proposta nazionale.\r

Ogni passeggero può così scoprire il patrimonio culturale e turistico del Portogallo, scegliendo tra proposte pensate per diversi profili di viaggio. Le esperienze di enoturismo sono segnalate sulla mappa e, tramite la scansione di un QR code, è possibile accedere direttamente al sito del produttore, senza costi di connessione a bordo, per poi vivere l’esperienza una volta arrivati a destinazione, anche nell’ambito del programma Portugal Stopover.\r

\r

\r

Il programma Stopover consente ai passeggeri Tap di visitare due destinazioni al costo di una, consentendo uno scalo gratuito a Lisbona o Porto che può durare fino a dieci giorni, sia all’andata che al ritorno. Il programma offre inoltre sconti presso oltre 150 partner in tutto il Paese, tra cui diverse realtà legate all’enoturismo.\r

\r

\r

La nuova carta dei vini si affianca al programma Local Stars, nato per valorizzare le eccellenze nazionali attraverso ingredienti e territori interpretati da chef portoghesi. In Classe Executive, l’offerta gastronomica a bordo porta la firma di Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) e António Galapito (Negrais).","post_title":"Tap seleziona 55 etichette di vini portoghesi per una vera esperienza enoturistica a bordo","post_date":"2026-01-13T12:37:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768307829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Igv «non è una società immobiliare, ma un tour operator a tutti gli effetti». A dichiararlo ancora una volta è Corinne Clementi, amministratore delegato de I Grandi Viaggi, che riconferma la volontà di procedere a un ambizioso piano di rilancio che ha nel tour operating il suo punto focale.\r

\r

«Il progetto al quale stiamo lavorando prevede una duplice linea d'azione. Da un lato continueremo nel solco del miglioramento qualitativo dell'offerta dei villaggi, con un sensibile upgrade dei prodotti. Dall'altro stiamo valutando attentamente eventuali novità - in Italia e non - da inserire in portfolio. Le strutture che proponiamo in proprietà e gestione ci consentono di avere un controllo diretto sul prodotto, ma rappresentano anche un grande impegno in termini operativi, strumentale all'attività di tour operator che continua a rappresentare il fulcro della nostra attività».\r

\r

La manager insiste sull'importanza di approcciare in modo più flessibile la nuova domanda della clientela, che richiede soluzioni alternative imponendo una costante revisione dell'offerta. «La clientela medio-alta si sta orientando verso soluzioni che premiano ad esempio l'accoglienza in appartamenti e in strutture di diversa tipologia e Grandi Viaggi sta guardando anche verso nuove formule abitative».\r

Verso nuove destinazioni\r

In attesa dell'approvazione del bilancio, prevista il prossimo 19 gennaio, Clementi sottolinea la volontà di aprire il tour operating anche verso nuove aree, sia a medio sia a lungo raggio. «Il potenziale c'è e le persone che viaggiano sono in aumento. Certo, molto dipenderà dall'evoluzione dei conflitti internazionali, ma il 2026 potrebbe rivelarsi un anno di forte sviluppo per chi sarà cogliere le occasioni favorevoli».\r

\r

Occasioni sulle quali torna anche Alice Tartara, responsabile del coordinamento del t.o. «Presenteremo in Bit il nuovo catalogo dedicato ai nostri tour esclusivi Explorer, riservati a un massimo di 14-16 persone e orientati alla scoperta dei territori seguendo il filone delle esperienze. La Blue Collection conduce alla scoperta di località in molte mete del mondo con Oriente e Africa in primo piano, alle quali aggiungeremo altre destinazioni e importanti novità che riveleremo già dai primi di febbraio».","post_title":"I Grandi Viaggi, Corinne Clementi: «Il t.o. al centro dei piani per il futuro»","post_date":"2026-01-13T12:25:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1768307120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria stanzierà, anche quest’anno, fondi per la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge libere in base alla legge regionale 13/2008. È infatti ufficialmente aperta, fino al 31 gennaio, la possibilità per i comuni costieri della Liguria, 23 quelli finanziati nel 2025, di presentare domande per interventi di questa natura.\r

\r

«Fino al 31 gennaio i comuni hanno questa importante possibilità – spiega l’assessore regionale al demanio marittimo Marco Scajola - A inizio dicembre abbiamo già dato comunicazione anticipata a tutte le amministrazioni locali interessate tramite gli uffici tecnici regionali. L’obiettivo è quello di soddisfare, come fatto negli anni precedenti, tutte le domande che ci arriveranno dando così un contributo significativo per migliorare le nostre spiagge rendendole a misura di cittadini e turisti. Avere spiagge pulite, sicure e accessibili deve essere una priorità per i comuni e regione Liguria lavora per sostenerli. Questi fondi, 850mila euro nell'ultimo anno, si andranno ad aggiungere a quelli riservati ai ripascimenti. Nel 2025 abbiamo stanziato, complessivamente, 2,8 milioni di euro. Cifre che testimoniano l’attenzione massima riservata a questo tema. Contiamo di fare altrettanto nel 2026, dando comunicazione già a inizio primavera ai comuni di quanto percepiranno per poter così programmare al meglio i propri interventi».","post_title":"Liguria, nuovi fondi per sicurezza, pulizia e accessibilità delle spiagge libere del territorio","post_date":"2026-01-13T12:23:17+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1768306997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta Tourism Authority - VisitMalta ha scelto Martinengo Communication per guidare le attività pr della destinazione sul mercato italiano. Un incarico che mira a rafforzare la conoscenza e il fascino dell’arcipelago maltese tra i viaggiatori italiani, valorizzandone l’identità e il patrimonio culturale, le meraviglie naturali e le numerose opportunità turistiche lungo tutto l’anno.\r

\r

Grazie alla profonda conoscenza del settore travel e a una rete consolidata di relazioni con i media, il piano di comunicazione curato da Martinengo Communication racconterà Malta e Gozo attraverso una narrazione innovativa e ispirazionale, capace di parlare a pubblici diversi. Dagli amanti della cultura e della storia, agli appassionati di attività outdoor e natura, dalle famiglie in cerca di relax e genuinità ai giovani alla ricerca di una destinazione dinamica e lifestyle, l’obiettivo è chiaro: rafforzare il posizionamento di Malta come una destinazione di riferimento per il mercato italiano, valorizzandone l’unicità e l’ampia offerta in ogni stagione dell’anno.","post_title":"VisitMalta sceglie Martinengo per la promozione sul mercato Italia","post_date":"2026-01-13T12:02:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1768305731000]}]}}