Liguria, nuovi fondi per sicurezza, pulizia e accessibilità delle spiagge libere del territorio La Liguria stanzierà, anche quest’anno, fondi per la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge libere in base alla legge regionale 13/2008. È infatti ufficialmente aperta, fino al 31 gennaio, la possibilità per i comuni costieri della Liguria, 23 quelli finanziati nel 2025, di presentare domande per interventi di questa natura. «Fino al 31 gennaio i comuni hanno questa importante possibilità – spiega l’assessore regionale al demanio marittimo Marco Scajola – A inizio dicembre abbiamo già dato comunicazione anticipata a tutte le amministrazioni locali interessate tramite gli uffici tecnici regionali. L’obiettivo è quello di soddisfare, come fatto negli anni precedenti, tutte le domande che ci arriveranno dando così un contributo significativo per migliorare le nostre spiagge rendendole a misura di cittadini e turisti. Avere spiagge pulite, sicure e accessibili deve essere una priorità per i comuni e regione Liguria lavora per sostenerli. Questi fondi, 850mila euro nell’ultimo anno, si andranno ad aggiungere a quelli riservati ai ripascimenti. Nel 2025 abbiamo stanziato, complessivamente, 2,8 milioni di euro. Cifre che testimoniano l’attenzione massima riservata a questo tema. Contiamo di fare altrettanto nel 2026, dando comunicazione già a inizio primavera ai comuni di quanto percepiranno per poter così programmare al meglio i propri interventi». Condividi

