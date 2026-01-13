Gruppo Lufthansa: internet ad alta velocità con Starlink sulla flotta di tutti i vettori Internet ad alta velocità sull’intera flotta e per gli ospiti di tutte le classi del Gruppo Lufthansa: il colosso tedesco continua a investire sull’esperienza premium e da quest’anno doterà tutti i circa 850 aeromobili del gruppo di accesso a Internet a banda larga ad alta velocità, sia nella flotta esistente che su tutti i nuovi velivoli. Partner per l’aggiornamento è Starlink, che offre la connessione Internet in volo più veloce oggi disponibile nel settore: il sistema si basa sulla tecnologia satellitare e consente l’accesso a Internet in volo proprio come a terra. Una maggiore larghezza di banda e velocità consentiranno in futuro lo streaming, il lavoro basato sul cloud e altre applicazioni ad alta velocità durante i voli. Il nuovo servizio internet sarà gratuito per tutti i clienti status e gli utenti Travel ID, in tutte le classi di viaggio. Questo rende il Gruppo Lufthansa il più grande gruppo aereo europeo ad aggiornare la propria flotta con internet a banda larga all’avanguardia. La collaborazione fa parte dei cospicui investimenti del gruppo tedesco in nuovi aeromobili e innovazioni di prodotti e servizi premium lungo l’intera catena di viaggio. «Nell’anno in cui celebriamo il centesimo compleanno di Lufthansa, abbiamo deciso di introdurre una nuova soluzione internet ad alta velocità di Starlink per tutte le nostre compagnie aeree – ha dichiarato Dieter Vranckx, chief commercial officer del Gruppo Lufthansa. – Il gruppo sta compiendo un ulteriore passo avanti e ponendo una pietra miliare fondamentale per l’esperienza di viaggio premium dei nostri passeggeri. La connettività a bordo riveste oggi un ruolo importante e, con Starlink, non stiamo solo investendo nel miglior prodotto sul mercato, ma anche nella soddisfazione dei nostri passeggeri». L’introduzione graduale di Starlink a bordo degli aerei del Gruppo Lufthansa inizierà nella seconda metà del 2026 ed entro il 2029, l’intera flotta sarà dotata della nuova offerta di connettività. Condividi

