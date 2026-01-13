Bahamas: a Mayaguana un nuovo porto di scalo per le crociere Un nuovo porto per crociere sta per arrivare a Mayaguana, una delle isole più meridionali delle Bahamas, circa 350 miglia a sud-est di Nassau. È anche una delle isole più tranquille e incontaminate delle Bahamas. Per la realizzazione del progetto, come riporta Travel Weekly, il governo delle Bahamas ha avviato una partnership con degli imprenditori privati ​​per costruire il porto, che ospiterà sia navi da crociera che navi cargo. Progetto in tre fasi La prima delle tre fasi del progetto sarà lo sviluppo di un porto in acque profonde e di una struttura temporanea di scarico marittimo. Il terminal per navi da crociera verrà sviluppato nella seconda fase. La terza fase comprenderà un porto di trasbordo in acque profonde e un terminal per navi più grandi. Mayaguana si trova a nord-ovest di Turks e Caicos e il ministero del murismo delle Bahamas la definisce l’isola meno sviluppata del Paese. Il governo delle Bahamas condividerà la proprietà del nuovo porto con Mayaguana Island Development Fund e con Global Lead Consultant Group, con sede locale. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile apertura del porto per crociere. Condividi

