Bahamas: con Mindtrip la pianificazione del viaggio su misura passa anche dall’AI Un’inedita collaborazione per le Bahamas è quella con Mindtrip, che consente di trasformare i contenuti della dmo in piani di viaggio personalizzati e fruibili. Dalla scoperta delle isole meno note ai festival gastronomici, dalle immersioni subacquee all’ecoturismo, Mindtrip for Business supporta la pianificazione e la creazione di itinerari su misura. Sul sito Bahamas.com i visitatori interagiscono con l’AI di Mindtrip che risponde a domande, suggerisce esperienze e genera istantaneamente itinerari personalizzati completi di foto e mappe interattive per ogni punto d’interesse. La piattaforma elabora query come il periodo migliore per visitare le isole, i resort più adatti alle famiglie, i ristoranti top-rated o quale isola risponde meglio alle specifiche esigenze, fornendo risposte dettagliate con suggerimenti localizzati ed eliminando tempi morti nella fase di ricerca «Le Bahamas rappresentano il partner ideale per Mindtrip for Business, essendo una destinazione in grado di offrire soluzioni per ogni tipologia di viaggiatore – ha dichiarato Andy Moss, co-fondatore e ceo di Mindtrip – Che si tratti di viaggi in famiglia, romantici, ecoturistici o di avventura outdoor, Mindtrip rende la scoperta e l’esperienza delle isole immediata ed efficace. È la pianificazione travel reinventata per l’esploratore moderno». «Nel nostro impegno continuo per migliorare l’esperienza del visitatore, stiamo implementando tecnologie innovative per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi verso le Bahamas – ha affermato Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del turismo, investimenti e aviazione – Questa partnership con Mindtrip rappresenta un passo importante verso una pianificazione più personalizzata, che permette ai visitatori di immergersi nella nostra cultura, nelle avventure e nelle bellezze naturali ancora prima dell’arrivo». Mindtrip fornisce, inoltre, condizioni meteo aggiornate in tempo reale offrendo update su tempeste tropicali, uragani ed eventi che potrebbero impattare i viaggi. Il sistema supporta i viaggiatori nella navigazione dei 20 aeroporti internazionali della regione, evidenziando i collegamenti di Nassau verso le Out Islands e i voli diretti o con coincidenze dalle principali destinazioni Usa e canadesi, oltre a guidare i visitatori internazionali verso gli aeroporti più funzionali alle loro esigenze. «Il nostro obiettivo è garantire che le Isole delle Bahamas rimangano una scelta prioritaria per i viaggiatori di tutto il mondo – ha dichiarato Latia Duncombe, direttore generale del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione – Attraverso questa partnership con Mindtrip, mettiamo in evidenza la cultura vibrante e la ricca diversità delle nostre 16 isole uniche, connettendo i viaggiatori alle esperienze più rilevanti per loro». Alla novità di Bahamas, Mindtrip for Business affianca un’ampia gamma di collaborazioni con altre destinazioni, tra cui Brand Usa e Visit Costa Rica, Discover Puerto Rico, Visit California e Travel Nevada. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501725 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo": questo il titolo della conferenza alla quale è intervenuto oggi, 17 novembre, il direttore generale Enac Alexander D'Orsogna (nella foto) nell'ambito del Corso di Finanza Pubblica organizzato dal Cesisp all'Università degli Studi di Milano Bicocca. D'Orsogna ha evidenziato i significativi volumi del traffico aereo nazionale che, con un incremento annuo del 5%, si appresta a raggiungere, nel 2025, circa 230 milioni di passeggeri. Cifre rilevanti che, se da un lato identificano un settore in piena espansione, dall’altro richiedono di essere sostenute da una pianificazione strategica e a lungo termine. Enac, «in linea con la sua mission istituzionale accompagna la crescita del trasporto aereo in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche valorizzando la grande capacità infrastrutturale del nostro Paese che affianca ai grandi hub e ai sistemi aeroportuali maggiori un network capillare di piccoli aeroporti disseminati sul territorio. Realtà che configurano diversi modelli di business e che, attraverso una governance lungimirante, potranno sviluppare crescenti opportunità per il territorio, rafforzando la competitività di un "modello Italia"». Il convegno, che ha visto tra i relatori Andrea Giuricin e Ugo Arrigo del Cesisp, ha ospitato un panel con i contributi dell'ad Aeroporti di Roma Marco Troncone, del dg Sacbo Amelia Corti, dello chief strategic projects, vision & innovation Ita Airways Francesco Presicce, del svp international pricing & revenue management Delta Roberto Ioriatti e dell'ad e fondatore Aeroitalia Gaetano Intrieri. [post_title] => Enac, D'Orsogna: «Lo sviluppo del trasporto aereo per rafforzare il modello Italia» [post_date] => 2025-11-17T14:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763388932000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'inedita collaborazione per le Bahamas è quella con Mindtrip, che consente di trasformare i contenuti della dmo in piani di viaggio personalizzati e fruibili. Dalla scoperta delle isole meno note ai festival gastronomici, dalle immersioni subacquee all'ecoturismo, Mindtrip for Business supporta la pianificazione e la creazione di itinerari su misura. Sul sito Bahamas.com i visitatori interagiscono con l'AI di Mindtrip che risponde a domande, suggerisce esperienze e genera istantaneamente itinerari personalizzati completi di foto e mappe interattive per ogni punto d'interesse. La piattaforma elabora query come il periodo migliore per visitare le isole, i resort più adatti alle famiglie, i ristoranti top-rated o quale isola risponde meglio alle specifiche esigenze, fornendo risposte dettagliate con suggerimenti localizzati ed eliminando tempi morti nella fase di ricerca «Le Bahamas rappresentano il partner ideale per Mindtrip for Business, essendo una destinazione in grado di offrire soluzioni per ogni tipologia di viaggiatore - ha dichiarato Andy Moss, co-fondatore e ceo di Mindtrip - Che si tratti di viaggi in famiglia, romantici, ecoturistici o di avventura outdoor, Mindtrip rende la scoperta e l'esperienza delle isole immediata ed efficace. È la pianificazione travel reinventata per l'esploratore moderno». «Nel nostro impegno continuo per migliorare l'esperienza del visitatore, stiamo implementando tecnologie innovative per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi verso le Bahamas - ha affermato Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del turismo, investimenti e aviazione - Questa partnership con Mindtrip rappresenta un passo importante verso una pianificazione più personalizzata, che permette ai visitatori di immergersi nella nostra cultura, nelle avventure e nelle bellezze naturali ancora prima dell'arrivo». Mindtrip fornisce, inoltre, condizioni meteo aggiornate in tempo reale offrendo update su tempeste tropicali, uragani ed eventi che potrebbero impattare i viaggi. Il sistema supporta i viaggiatori nella navigazione dei 20 aeroporti internazionali della regione, evidenziando i collegamenti di Nassau verso le Out Islands e i voli diretti o con coincidenze dalle principali destinazioni Usa e canadesi, oltre a guidare i visitatori internazionali verso gli aeroporti più funzionali alle loro esigenze. «Il nostro obiettivo è garantire che le Isole delle Bahamas rimangano una scelta prioritaria per i viaggiatori di tutto il mondo - ha dichiarato Latia Duncombe, direttore generale del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione - Attraverso questa partnership con Mindtrip, mettiamo in evidenza la cultura vibrante e la ricca diversità delle nostre 16 isole uniche, connettendo i viaggiatori alle esperienze più rilevanti per loro». Alla novità di Bahamas, Mindtrip for Business affianca un'ampia gamma di collaborazioni con altre destinazioni, tra cui Brand Usa e Visit Costa Rica, Discover Puerto Rico, Visit California e Travel Nevada. [post_title] => Bahamas: con Mindtrip la pianificazione del viaggio su misura passa anche dall'AI [post_date] => 2025-11-17T14:01:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763388085000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con 30 van di proprietà, vettori aggiuntivi attivi in alta stagione e una rete in continua espansione, GoOpti si conferma un partner strategico per chi cerca soluzioni di trasporto su strada con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’offerta di GoOpti si compone di varie opzioni di trasferimento «Il nostro core business è l’offerta di servizi condivisi per gli aeroporti del Nord Italia a prezzi low-cost» spiega Massimo Zuccati, responsabile del network di GoOpti in Italia -. Siamo gli unici in Italia ad offrire quotazioni così competitive, con un algoritmo che determina il costo per tratta in virtù dei tempi di prenotazione». GoOpti offre collegamenti da tutte le principali città delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna verso gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, Bergamo, Milano Linate e Milano Malpensa. Oltre ai trasferimenti condivisi, i trasferimenti Vip garantiscono un servizio privato, riservando al cliente tutta la disponibilità del veicolo. [caption id="attachment_501713" align="alignright" width="300"] Massimo Zuccati[/caption] La piattaforma La piattaforma, attiva in diversi Paesi europei, oltre a rivolgersi direttamente al cliente finale collabora con varie realtà del settore come Ita e Alpitour, oltre che con diversi portali come Omio. «Lavoriamo in particolare con la quasi totalità delle agenzie di viaggio del nord Italia – continua Zuccati. – Nel b2b, inoltre, garantiamo una commissione sul venduto che nel caso delle adv è pari al 3%». Con una grande disponibilità di van e un rapporto di 1,5 autisti per veicolo, GoOpti riesce a coprire anche la richiesta di servizi per itinerari turistici in tutta Italia e in Europa, con partenza e chiusura del tour dalle località italiane più vicine: «Con i nostri van da nove posti offriamo a piccoli gruppi itinerari che solitamente vengono effettuati in pullman, con il vantaggio di poter soddisfare anche la domanda dei gruppi più ridotti ed eliminare gli svantaggi tipici dei mezzi più grandi. I van permettono un servizio più rapido e agevole, anche su strade più strette o nelle Ztl, riducono i costi aggiuntivi e rendono la gestione dell’itinerario molto più flessibile». (Elisa Biagioli) [post_title] => GoOpti: il futuro del turismo passa dai trasporti su strada [post_date] => 2025-11-17T12:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763383944000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501704" align="alignleft" width="300"] Elisa Sebastianelli[/caption] Viaggialdo arricchisce il proprio catalogo Caraibi siglando un nuovo contratto con Viva Resorts by Wyndham, aggiungendo due strutture di forte attrattiva per il mercato italiano, il Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana e il Viva Fortuna Beach by Wyndham di Freeport, alle Bahamas. Il viva Miches è un resort da 535 camere, ideale per una clientela che cerca ampi spazi, servizi completi e il comfort di un villaggio internazionale. Il Viva Fortuna Beach by Wyndham propone 274 camere, ognuna con balcone o terrazza per garantire un soggiorno vista mare. Inoltre, il tour operator rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale grazie alla partnership con Eurostars Hotel, includendo nel portfolio Eurostars Winter Haven a Miami; Eurostars Casablanca; Reserve Hotel Exe El Pueblito a Holbox Island, in Messico; Eurostars Grand Cayacoa a Samaná. Si tratta di destinazioni ad altissima richiesta, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela che desidera il city-break o la vacanza balneare, il prodotto lifestyle o quello esotico. Infine, per supportare la crescita dell’area Africa, Viaggialdo annuncia l’ingresso a partire dal 1° dicembre di un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica. Il nome verrà svelato nelle prossime settimane, ma si tratta di una figura con una lunga esperienza sul continente e una forte competenza sul prodotto ‘wildlife + mare’. Il successo dei Travel Open Day Viaggialdo archivia con soddisfazione anche la partecipazione ai recenti Travel Open Day, eventi durante i quali il team ha incontrato numerose agenzie di viaggio. Gli appuntamenti si sono rivelati altamente produttivi, con forte interesse verso le nuove destinazioni e i progetti in sviluppo. «Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato. Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti» dichiara Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo. [post_title] => Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l'Africa [post_date] => 2025-11-17T11:56:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763380570000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La pipeline di sviluppo alberghiero in Europa ha chiuso il terzo trimestre del 2025 in modo stabile, con il segmento di fascia alta che ha raggiunto il numero di progetti più alto mai registrato. Secondo l'ultimo "Europe hotel construction pipeline trend report" di Lodging Econometrics riportato da TravelDailyNews, la pipeline totale della regione ha raggiunto 1.666 progetti e 245.705 camere, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. I progetti attualmente in costruzione rappresentano quasi la metà dell'attività complessiva, con 749 progetti e 113.306 camere in corso. Entro i prossimi 12 mesi è previsto l'avvio dei lavori per altri 359 progetti, per un totale di 54.283 camere, pari al 22% della pipeline. La pianificazione iniziale continua a crescere, con un aumento del 10% nel numero di progetti e dell'8% nelle camere rispetto all'anno precedente, raggiungendo 558 progetti e 78.116 camere. Anche gli annunci di nuovi progetti sono aumentati, raggiungendo 96 progetti e 11.108 camere, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Lo strapotere del lusso Per scala di catena, i progetti di fascia alta sono in testa alla pipeline con 357 progetti e 55.136 camere, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il segmento di fascia medio-alta segue con 300 progetti e 43.721 camere. La categoria di fascia alta ha raggiunto un traguardo importante, raggiungendo il record di 287 progetti e 45.885 camere, con un aumento del 7% dei progetti e del 4% delle camere rispetto al terzo trimestre del 2024. Insieme, i segmenti di fascia alta e di fascia medio-alta rappresentano il 39% di tutti i progetti in Europa. Cresce l'avvio dei lavori Anche l'avvio dei lavori è aumentato nel trimestre, raggiungendo 92 progetti e 11.203 camere, con un aumento dell'11% su base annua. Le ristrutturazioni e le conversioni del brand rimangono una parte sostanziale della pipeline, con 667 progetti e 87.640 camere, con un aumento del 5% nei progetti e del 7% nelle camere su base annua. Tra i principali mercati di sviluppo, il Regno Unito continua a mantenere il primo posto con 277 progetti e 39.402 camere. Segue la Germania con 152 progetti e 26.456 camere. La Turchia ha raggiunto il record di 140 progetti e 19.866 camere, mentre la Francia ha registrato un aumento del 9% nel numero di progetti, raggiungendo 114 progetti e 11.097 camere. Il Portogallo completa la top five con 108 progetti e 13.326 camere. Nella classifica delle città, Londra rimane il principale mercato di sviluppo con 76 progetti e 14.169 camere. Istanbul segue con 49 progetti e 7.403 camere, mentre Lisbona conta 38 progetti e 4.223 camere. Anche le aperture alberghiere hanno registrato un andamento costante nel terzo trimestre. L'Europa ha aggiunto 195 nuovi hotel, per un totale di 23.459 camere, nei primi nove mesi dell'anno. Lodging Econometrics prevede che entro la fine dell'anno apriranno altri 105 hotel con 14.041 camere, portando il totale per il 2025 a 300 hotel e 37.500 camere. Si prevede un'ulteriore crescita, con l'apertura di 338 hotel (47.694 camere) nel 2026 e di 350 hotel (47.987 camere) nel 2027. [post_title] => Hotellerie di lusso in Europa: è record con oltre 350 progetti in pipeline [post_date] => 2025-11-17T11:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763379507000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ruta40, operatore parte del gruppo BluFennec, rilancia sulle crociere Expeditions, che consentono esperienze di esplorazione autentiche, pensate per chi desidera andare oltre, ma senza rinunciare al comfort e al fascino del lusso contemporaneo. A bordo di navi di piccole dimensioni, eleganti e tecnologicamente all'avanguardia, si raggiungono angoli remoti del pianeta - dalle distese di ghiaccio dell'Antartide alla giungla amazzonica, dalle isole vulcaniche delle Galapagos ai paesaggi artici delle Svalbard. Quattro esperienze uniche Le crociere Expeditions in Antartide sono esperienze pensate per chi desidera vivere la natura più pura in un contesto di assoluto comfort. Tra iceberg imponenti, colonie di pinguini e la maestosità di un paesaggio incontaminato, la regione del Mare di Weddell si rivela come una delle zone più esclusive e remote del pianeta, accessibile solo grazie a navi dotate di tecnologia elevata ed equipaggio esperto. Nel cuore verde del Perù, la Aqua Nera di Aqua Expeditions consente di immergersi nella giugnla amazzonica. A bordo, design raffinato e un servizio impeccabile accompagnano esplorazioni fluviali, incontri con la fauna locale e tramonti suggestivi. Questa crociera, perfetta come parte di un itinerario più ampio in Amazzonia, è l'occasione per vivere un viaggio sensoriale tra lusso e avventura. La cucina firmata dallo chef Pedro Miguel Schiaffino aggiunge un plus importante a un viaggio a bordo di una nave a 5 stelle che taglierà in due il Rio delle Amazzoni. Un'ulteriore proposta riguarda l'arcipelago delle Galapagos, scoperto a bordo di un catamarano per 16 ospiti: la Seaman Journey è pensata proprio per chi sogna un viaggio su misura e autentico, lontano dalle folle. Tra momenti di avventura - escursioni a piedi, kayak, sorkeling - e pause di puro relax sul sundeck, ogni giornata è perfettamente bilanciata. Gli itinerari possono durare da 5 a 8 giorni, ma si possono combinare più percorsi per vivere un'esperienza di 11 o 15 giorni, esplorando diversi gruppi di isole. Infine, tra fiordi maestosi e ghiacciai, le isole Svalbard sono la nuova frontiera del viaggio d'esplorazione di Ruta40. Qui, orsi polari e balene dominano un paesaggio di luce e silenzio, perfetto per chi desidera vivere l'emozione dell'Artico. A metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, queste isole incantano e permettono di incontrare gli orsi polari. La popolazione degli orsi polari alle isole Svalbard è di circa 3.000 esemplari, una quantità che supera la presenza umana in questa zona. Gli avvistamenti sono possibili tutto l'anno, ma le migliori chance di incontri ravvicinati si hanno con le crociere e le navigazioni, in quanto è più semplice raggiungere le banchise di ghiaccio su cui questi animali cacciano le foche. [post_title] => Ruta40 ai confini del mondo con le crociere Expeditions [post_date] => 2025-11-17T09:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763373436000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "In Viaggio con Jaime" ed è la nuova attività che Idee per Viaggiare dedica ai suoi clienti. Si tratta di un nuovo modo di vivere - e raccontare - il viaggio firmato dal t.o.: un'avventura al mese verso destinazioni da sogno con un compagno di viaggio d'eccezione. A guidare il viaggio del mese c’è infatti Jaime, travel ambassador ufficiale di Idee per Viaggiare: sarà lui il tour leader del gruppo. In un mondo popolato da content creator e influencer, il t.o. sceglie di affidarsi a un viaggiatore appassionato, capace di catturare l’essenza dei luoghi e di raccontarla con autenticità. È questo lo spirito di “In Viaggio con Jaime”, il nuovo format creato da Idee per Viaggiare per far vivere ai propri viaggiatori un’esperienza unica, autentica e condivisa. Jaime, il vero viaggiatore Romano di nascita e giramondo per vocazione, Jaime ha trascorso anni a Bali, dove ha imparato a riconoscere e condividere la bellezza di ogni incontro. Dai mercati dell’Oman ai grandi panorami argentini, dalle avventure nel bush africano allo street food orientale, Jaime accompagnerà piccoli gruppi di viaggiatori in esperienze coinvolgenti, confidenziali e su misura, dove il viaggio diventerà una storia da vivere insieme. “In Viaggio con Jaime” è pensato per un pubblico trasversale: coppie, amici, viaggiatori solitari e amanti dell’esplorazione. Un format che unisce la cura del dettaglio tipica di Idee per Viaggiare con il piacere della condivisione e della scoperta, in linea con le nuove tendenze del turismo esperienziale. Libertà e personalizzazione Anche nella formula, il progetto rispecchia l’approccio flessibile e tailor made del brand. Il volo non è incluso, per lasciare ai viaggiatori la possibilità - con il supporto dei consulenti di Idee per Viaggiare - di scegliere compagnia, aeroporto di partenza e durata del viaggio, magari aggiungendo un soggiorno al mare o uno stopover in una città lungo il percorso. Con “In Viaggio con Jaime”, Idee per Viaggiare arricchisce la propria offerta con un prodotto pensato per intercettare nuovi target e valorizzare la forza del racconto come strumento di ispirazione e fidelizzazione. Un progetto che rinnova il dialogo tra tour operator, agenti di viaggio e viaggiatori, confermando la capacità del tour operator di unire professionalità, emozione e contemporaneità. [post_title] => Idee per Viaggiare: le nuove avventure "In Viaggio con Jaime" [post_date] => 2025-11-17T09:45:00+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763372700000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Siamo nel pieno di un cambiamento, ma non dobbiamo temerlo». Ivano Zilio, fondatore e ceo di Primarete, apre così il "Summit del turismo”. Un appuntamento che ha riunito i più importanti protagonisti del comparto - distribuzione, tour operator, compagnie aeree e agenzie di viaggio - con un’adesione così ampia da sorprendere lo stesso Zilio, che fin dall’inizio aveva posto proprio questo come obiettivo della manifestazione. Il manager ribadisce l’intento dell’iniziativa: offrire ai professionisti del turismo uno spazio dove confrontarsi senza filtri su sfide e opportunità. Un format nato prima della pandemia e rilanciato oggi con energia rinnovata. Il ceo paragona il momento attuale alla rivoluzione digitale dei primi anni 2000. «Primarete è totalmente digitale: la sfida è crescere insieme, senza aspettare che altri ci guidino». AI e nuovi modelli di business Il confronto sull’intelligenza artificiale - tema sempre più centrale per il futuro del turismo - è stato ricco, vivace e costruttivo, grazie anche all’intervento di Damiano De Marchi, professore all’università Ca’ Foscari, ispiratore del dibattito con la presentazione del suo libro E-tourism. Un’opera che esplora come le nuove tecnologie stiano ridisegnando il concetto di turismo e i modelli di business della filiera, offrendo al trade prospettive e strumenti utili per interpretare il cambiamento. «Siamo concorrenti fuori, ma qui siamo colleghi» ricorda Zilio, sottolineando il valore della collaborazione tra agenzie e partner. In un mercato dominato da consumatori sempre più rapidi e impulsivi, la consulenza professionale resta un pilastro. Il mercato si polarizza: i pacchetti aumentano di valore e la consulenza diventa più tecnica e psicologica.«Il budget non va fatto pesare. Il cliente va guidato», ribadisce Zilio. Il futuro del trade passa da strumenti digitali integrati e da un approccio di vendita più umano, empatico e competente. «Chi si ferma si spegne». I numeri Primarete presenta numeri in espansione: quasi 200 punti vendita, rete raddoppiata in due anni, oltre 400 consulenti attivi e 13 portali operativi. Un ecosistema che conferma il ruolo centrale delle agenzie nella distribuzione italiana. La rete entra in Aidit, associazione di Confindustria dedicata alla distribuzione turistica. «È il luogo giusto per rappresentare gli obiettivi della categoria» commenta Zilio. In sintesi, la convention ha dimostrato che il turismo cresce quando il trade dialoga, si aggiorna e affronta il cambiamento con coraggio. «Le agenzie restano il cuore della distribuzione, mentre il valore umano - sostenuto da tecnologia e formazione - continua a fare la differenza» conclude Zilio. (Quirino Falessi) [post_title] => Primarete: una convention per ribadire l'importanza di «fare sistema» [post_date] => 2025-11-17T09:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763372330000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In Val d’Ega, a Latemar, Obereggen e Carezza il 6 dicembre la stagione si apre con una nuova proposta ideale per chi non ha mai messo gli sci oppure per chi vuole finalmente imparare a sciare. Con "new to ski", il nuovo pacchetto vacanza per chi non ha mai sciato, apprendere l’arte dello spazzaneve per poi avvicinare le lamine, conviene in ogni senso. Da un lato, è il primo passo per innamorarsi di una disciplina che riempie il cuore di bellezza. Dall’altra è un un’opportunità per usufruire di prezzi scontati, in un’aula a cielo aperto senza pari, dotata di infrastrutture di altissimo livello e rifugi o malghe storiche. Prenotabile con almeno sette giorni di anticipo sui periodi di validità (dal 6 al 20 dicembre 2025, dall’11 gennaio all’1 febbraio 2026 e dal 15 al 29 marzo 2026), "new to ski" apre le porte a un universo di maestri di sci qualificati, tutta l’attrezzatura da sci necessaria e una cornice da favola, per una vacanza nel cuore delle Dolomiti dell’Alto Adige. Non esiste un’età massima per accedere a un sogno, superare una paura o decidere che è finalmente giunta l’ora di imparare a sciare, grazie a un pacchetto che comprende 7 notti di alloggio, 5 giorni di corso di sci per principianti senza esperienza (per bambini dai 4 anni e per adulti) presso le scuole di sci Ski & Snowboardschool Obereggen o Carezza Skischool, 6 giorni di skipass presso l’area sciistica Latemar a Obereggen o l’area sciistica Carezza Dolomites, 6 giorni di attrezzatura da sci (sci, bastoncini da sci, scarponi da sci, casco) da ritirare presso uno dei noleggi della Val d’Ega. Prezzi a partire da 1.062 euro a persona per una settimana in mezza pensione in un hotel 3 stelle. [post_title] => Val d'Ega, al via la stagione sciistica con la nuova proposta "new to ski" [post_date] => 2025-11-14T13:43:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763127831000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bahamas con mindtrip la pianificazione del viaggio su misura passa anche dallai" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1611,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo\": questo il titolo della conferenza alla quale è intervenuto oggi, 17 novembre, il direttore generale Enac Alexander D'Orsogna (nella foto) nell'ambito del Corso di Finanza Pubblica organizzato dal Cesisp all'Università degli Studi di Milano Bicocca.\r

D'Orsogna ha evidenziato i significativi volumi del traffico aereo nazionale che, con un incremento annuo del 5%, si appresta a raggiungere, nel 2025, circa 230 milioni di passeggeri. Cifre rilevanti che, se da un lato identificano un settore in piena espansione, dall’altro richiedono di essere sostenute da una pianificazione strategica e a lungo termine.\r

Enac, «in linea con la sua mission istituzionale accompagna la crescita del trasporto aereo in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche valorizzando la grande capacità infrastrutturale del nostro Paese che affianca ai grandi hub e ai sistemi aeroportuali maggiori un network capillare di piccoli aeroporti disseminati sul territorio. Realtà che configurano diversi modelli di business e che, attraverso una governance lungimirante, potranno sviluppare crescenti opportunità per il territorio, rafforzando la competitività di un \"modello Italia\"».\r

Il convegno, che ha visto tra i relatori Andrea Giuricin e Ugo Arrigo del Cesisp, ha ospitato un panel con i contributi dell'ad Aeroporti di Roma Marco Troncone, del dg Sacbo Amelia Corti, dello chief strategic projects, vision & innovation Ita Airways Francesco Presicce, del svp international pricing & revenue management Delta Roberto Ioriatti e dell'ad e fondatore Aeroitalia Gaetano Intrieri.","post_title":"Enac, D'Orsogna: «Lo sviluppo del trasporto aereo per rafforzare il modello Italia»","post_date":"2025-11-17T14:15:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763388932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'inedita collaborazione per le Bahamas è quella con Mindtrip, che consente di trasformare i contenuti della dmo in piani di viaggio personalizzati e fruibili. Dalla scoperta delle isole meno note ai festival gastronomici, dalle immersioni subacquee all'ecoturismo, Mindtrip for Business supporta la pianificazione e la creazione di itinerari su misura.\r

Sul sito Bahamas.com i visitatori interagiscono con l'AI di Mindtrip che risponde a domande, suggerisce esperienze e genera istantaneamente itinerari personalizzati completi di foto e mappe interattive per ogni punto d'interesse. La piattaforma elabora query come il periodo migliore per visitare le isole, i resort più adatti alle famiglie, i ristoranti top-rated o quale isola risponde meglio alle specifiche esigenze, fornendo risposte dettagliate con suggerimenti localizzati ed eliminando tempi morti nella fase di ricerca\r

«Le Bahamas rappresentano il partner ideale per Mindtrip for Business, essendo una destinazione in grado di offrire soluzioni per ogni tipologia di viaggiatore - ha dichiarato Andy Moss, co-fondatore e ceo di Mindtrip - Che si tratti di viaggi in famiglia, romantici, ecoturistici o di avventura outdoor, Mindtrip rende la scoperta e l'esperienza delle isole immediata ed efficace. È la pianificazione travel reinventata per l'esploratore moderno».\r

«Nel nostro impegno continuo per migliorare l'esperienza del visitatore, stiamo implementando tecnologie innovative per rivoluzionare la pianificazione dei viaggi verso le Bahamas - ha affermato Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del turismo, investimenti e aviazione - Questa partnership con Mindtrip rappresenta un passo importante verso una pianificazione più personalizzata, che permette ai visitatori di immergersi nella nostra cultura, nelle avventure e nelle bellezze naturali ancora prima dell'arrivo».\r

Mindtrip fornisce, inoltre, condizioni meteo aggiornate in tempo reale offrendo update su tempeste tropicali, uragani ed eventi che potrebbero impattare i viaggi.\r

Il sistema supporta i viaggiatori nella navigazione dei 20 aeroporti internazionali della regione, evidenziando i collegamenti di Nassau verso le Out Islands e i voli diretti o con coincidenze dalle principali destinazioni Usa e canadesi, oltre a guidare i visitatori internazionali verso gli aeroporti più funzionali alle loro esigenze. «Il nostro obiettivo è garantire che le Isole delle Bahamas rimangano una scelta prioritaria per i viaggiatori di tutto il mondo - ha dichiarato Latia Duncombe, direttore generale del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione - Attraverso questa partnership con Mindtrip, mettiamo in evidenza la cultura vibrante e la ricca diversità delle nostre 16 isole uniche, connettendo i viaggiatori alle esperienze più rilevanti per loro».\r

Alla novità di Bahamas, Mindtrip for Business affianca un'ampia gamma di collaborazioni con altre destinazioni, tra cui Brand Usa e Visit Costa Rica, Discover Puerto Rico, Visit California e Travel Nevada.","post_title":"Bahamas: con Mindtrip la pianificazione del viaggio su misura passa anche dall'AI","post_date":"2025-11-17T14:01:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763388085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 30 van di proprietà, vettori aggiuntivi attivi in alta stagione e una rete in continua espansione, GoOpti si conferma un partner strategico per chi cerca soluzioni di trasporto su strada con un ottimo rapporto qualità-prezzo.\r

\r

L’offerta di GoOpti si compone di varie opzioni di trasferimento «Il nostro core business è l’offerta di servizi condivisi per gli aeroporti del Nord Italia a prezzi low-cost» spiega Massimo Zuccati, responsabile del network di GoOpti in Italia -. Siamo gli unici in Italia ad offrire quotazioni così competitive, con un algoritmo che determina il costo per tratta in virtù dei tempi di prenotazione».\r

\r

GoOpti offre collegamenti da tutte le principali città delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna verso gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, Bergamo, Milano Linate e Milano Malpensa. Oltre ai trasferimenti condivisi, i trasferimenti Vip garantiscono un servizio privato, riservando al cliente tutta la disponibilità del veicolo.\r

\r

[caption id=\"attachment_501713\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Massimo Zuccati[/caption]\r

La piattaforma\r

La piattaforma, attiva in diversi Paesi europei, oltre a rivolgersi direttamente al cliente finale collabora con varie realtà del settore come Ita e Alpitour, oltre che con diversi portali come Omio. «Lavoriamo in particolare con la quasi totalità delle agenzie di viaggio del nord Italia – continua Zuccati. – Nel b2b, inoltre, garantiamo una commissione sul venduto che nel caso delle adv è pari al 3%».\r

\r

Con una grande disponibilità di van e un rapporto di 1,5 autisti per veicolo, GoOpti riesce a coprire anche la richiesta di servizi per itinerari turistici in tutta Italia e in Europa, con partenza e chiusura del tour dalle località italiane più vicine: «Con i nostri van da nove posti offriamo a piccoli gruppi itinerari che solitamente vengono effettuati in pullman, con il vantaggio di poter soddisfare anche la domanda dei gruppi più ridotti ed eliminare gli svantaggi tipici dei mezzi più grandi. I van permettono un servizio più rapido e agevole, anche su strade più strette o nelle Ztl, riducono i costi aggiuntivi e rendono la gestione dell’itinerario molto più flessibile».\r

\r

(Elisa Biagioli)\r

\r

\r

\r

","post_title":"GoOpti: il futuro del turismo passa dai trasporti su strada","post_date":"2025-11-17T12:52:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763383944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501704\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisa Sebastianelli[/caption]\r

Viaggialdo arricchisce il proprio catalogo Caraibi siglando un nuovo contratto con Viva Resorts by Wyndham, aggiungendo due strutture di forte attrattiva per il mercato italiano, il Viva Miches by Wyndham in Repubblica Dominicana e il Viva Fortuna Beach by Wyndham di Freeport, alle Bahamas.\r

Il viva Miches è un resort da 535 camere, ideale per una clientela che cerca ampi spazi, servizi completi e il comfort di un villaggio internazionale.\r

Il Viva Fortuna Beach by Wyndham propone 274 camere, ognuna con balcone o terrazza per garantire un soggiorno vista mare.\r

Inoltre, il tour operator rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale grazie alla partnership con Eurostars Hotel, includendo nel portfolio Eurostars Winter Haven a Miami; Eurostars Casablanca; Reserve Hotel Exe El Pueblito a Holbox Island, in Messico; Eurostars Grand Cayacoa a Samaná. Si tratta di destinazioni ad altissima richiesta, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela che desidera il city-break o la vacanza balneare, il prodotto lifestyle o quello esotico.\r

Infine, per supportare la crescita dell’area Africa, Viaggialdo annuncia l’ingresso a partire dal 1° dicembre di un nuovo product manager specializzato su Kenya, Zanzibar e Sudafrica. Il nome verrà svelato nelle prossime settimane, ma si tratta di una figura con una lunga esperienza sul continente e una forte competenza sul prodotto ‘wildlife + mare’.\r

\r

Il successo dei Travel Open Day\r

Viaggialdo archivia con soddisfazione anche la partecipazione ai recenti Travel Open Day, eventi durante i quali il team ha incontrato numerose agenzie di viaggio. Gli appuntamenti si sono rivelati altamente produttivi, con forte interesse verso le nuove destinazioni e i progetti in sviluppo.\r

«Il nostro obiettivo è offrire alle agenzie un prodotto sempre più completo e competitivo, selezionando partner affidabili e destinazioni che rispondano alle richieste reali del mercato. Le nuove collaborazioni e l’ingresso di una figura dedicata all’Africa rappresentano un passo importante nella crescita di Viaggialdo. Gli ottimi riscontri dei Travel Open Day ci confermano che siamo sulla strada giusta e che le agenzie riconoscono il valore del lavoro che stiamo portando avanti» dichiara Elisa Sebastianelli, amministratore di Viaggialdo.","post_title":"Viaggialdo: due nuove partnership e un product manager per l'Africa","post_date":"2025-11-17T11:56:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763380570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La pipeline di sviluppo alberghiero in Europa ha chiuso il terzo trimestre del 2025 in modo stabile, con il segmento di fascia alta che ha raggiunto il numero di progetti più alto mai registrato. Secondo l'ultimo \"Europe hotel construction pipeline trend report\" di Lodging Econometrics riportato da TravelDailyNews, la pipeline totale della regione ha raggiunto 1.666 progetti e 245.705 camere, rimanendo sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente.\r

I progetti attualmente in costruzione rappresentano quasi la metà dell'attività complessiva, con 749 progetti e 113.306 camere in corso. Entro i prossimi 12 mesi è previsto l'avvio dei lavori per altri 359 progetti, per un totale di 54.283 camere, pari al 22% della pipeline. La pianificazione iniziale continua a crescere, con un aumento del 10% nel numero di progetti e dell'8% nelle camere rispetto all'anno precedente, raggiungendo 558 progetti e 78.116 camere. Anche gli annunci di nuovi progetti sono aumentati, raggiungendo 96 progetti e 11.108 camere, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Lo strapotere del lusso\r

Per scala di catena, i progetti di fascia alta sono in testa alla pipeline con 357 progetti e 55.136 camere, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. Il segmento di fascia medio-alta segue con 300 progetti e 43.721 camere. La categoria di fascia alta ha raggiunto un traguardo importante, raggiungendo il record di 287 progetti e 45.885 camere, con un aumento del 7% dei progetti e del 4% delle camere rispetto al terzo trimestre del 2024. Insieme, i segmenti di fascia alta e di fascia medio-alta rappresentano il 39% di tutti i progetti in Europa.\r

Cresce l'avvio dei lavori\r

Anche l'avvio dei lavori è aumentato nel trimestre, raggiungendo 92 progetti e 11.203 camere, con un aumento dell'11% su base annua. Le ristrutturazioni e le conversioni del brand rimangono una parte sostanziale della pipeline, con 667 progetti e 87.640 camere, con un aumento del 5% nei progetti e del 7% nelle camere su base annua.\r

Tra i principali mercati di sviluppo, il Regno Unito continua a mantenere il primo posto con 277 progetti e 39.402 camere. Segue la Germania con 152 progetti e 26.456 camere. La Turchia ha raggiunto il record di 140 progetti e 19.866 camere, mentre la Francia ha registrato un aumento del 9% nel numero di progetti, raggiungendo 114 progetti e 11.097 camere. Il Portogallo completa la top five con 108 progetti e 13.326 camere.\r

Nella classifica delle città, Londra rimane il principale mercato di sviluppo con 76 progetti e 14.169 camere. Istanbul segue con 49 progetti e 7.403 camere, mentre Lisbona conta 38 progetti e 4.223 camere. \r

Anche le aperture alberghiere hanno registrato un andamento costante nel terzo trimestre. L'Europa ha aggiunto 195 nuovi hotel, per un totale di 23.459 camere, nei primi nove mesi dell'anno. Lodging Econometrics prevede che entro la fine dell'anno apriranno altri 105 hotel con 14.041 camere, portando il totale per il 2025 a 300 hotel e 37.500 camere. Si prevede un'ulteriore crescita, con l'apertura di 338 hotel (47.694 camere) nel 2026 e di 350 hotel (47.987 camere) nel 2027.","post_title":"Hotellerie di lusso in Europa: è record con oltre 350 progetti in pipeline","post_date":"2025-11-17T11:38:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1763379507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ruta40, operatore parte del gruppo BluFennec, rilancia sulle crociere Expeditions, che consentono esperienze di esplorazione autentiche, pensate per chi desidera andare oltre, ma senza rinunciare al comfort e al fascino del lusso contemporaneo.\r

\r

A bordo di navi di piccole dimensioni, eleganti e tecnologicamente all'avanguardia, si raggiungono angoli remoti del pianeta - dalle distese di ghiaccio dell'Antartide alla giungla amazzonica, dalle isole vulcaniche delle Galapagos ai paesaggi artici delle Svalbard.\r

Quattro esperienze uniche\r

Le crociere Expeditions in Antartide sono esperienze pensate per chi desidera vivere la natura più pura in un contesto di assoluto comfort. Tra iceberg imponenti, colonie di pinguini e la maestosità di un paesaggio incontaminato, la regione del Mare di Weddell si rivela come una delle zone più esclusive e remote del pianeta, accessibile solo grazie a navi dotate di tecnologia elevata ed equipaggio esperto.\r

\r

Nel cuore verde del Perù, la Aqua Nera di Aqua Expeditions consente di immergersi nella giugnla amazzonica. A bordo, design raffinato e un servizio impeccabile accompagnano esplorazioni fluviali, incontri con la fauna locale e tramonti suggestivi. Questa crociera, perfetta come parte di un itinerario più ampio in Amazzonia, è l'occasione per vivere un viaggio sensoriale tra lusso e avventura. La cucina firmata dallo chef Pedro Miguel Schiaffino aggiunge un plus importante a un viaggio a bordo di una nave a 5 stelle che taglierà in due il Rio delle Amazzoni.\r

\r

Un'ulteriore proposta riguarda l'arcipelago delle Galapagos, scoperto a bordo di un catamarano per 16 ospiti: la Seaman Journey è pensata proprio per chi sogna un viaggio su misura e autentico, lontano dalle folle. Tra momenti di avventura - escursioni a piedi, kayak, sorkeling - e pause di puro relax sul sundeck, ogni giornata è perfettamente bilanciata. Gli itinerari possono durare da 5 a 8 giorni, ma si possono combinare più percorsi per vivere un'esperienza di 11 o 15 giorni, esplorando diversi gruppi di isole.\r

\r

Infine, tra fiordi maestosi e ghiacciai, le isole Svalbard sono la nuova frontiera del viaggio d'esplorazione di Ruta40. Qui, orsi polari e balene dominano un paesaggio di luce e silenzio, perfetto per chi desidera vivere l'emozione dell'Artico. A metà strada tra la Norvegia e il Polo Nord, queste isole incantano e permettono di incontrare gli orsi polari.\r

\r

La popolazione degli orsi polari alle isole Svalbard è di circa 3.000 esemplari, una quantità che supera la presenza umana in questa zona. Gli avvistamenti sono possibili tutto l'anno, ma le migliori chance di incontri ravvicinati si hanno con le crociere e le navigazioni, in quanto è più semplice raggiungere le banchise di ghiaccio su cui questi animali cacciano le foche.","post_title":"Ruta40 ai confini del mondo con le crociere Expeditions","post_date":"2025-11-17T09:57:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763373436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"In Viaggio con Jaime\" ed è la nuova attività che Idee per Viaggiare dedica ai suoi clienti. Si tratta di un nuovo modo di vivere - e raccontare - il viaggio firmato dal t.o.: un'avventura al mese verso destinazioni da sogno con un compagno di viaggio d'eccezione. A guidare il viaggio del mese c’è infatti Jaime, travel ambassador ufficiale di Idee per Viaggiare: sarà lui il tour leader del gruppo.\r

In un mondo popolato da content creator e influencer, il t.o. sceglie di affidarsi a un viaggiatore appassionato, capace di catturare l’essenza dei luoghi e di raccontarla con autenticità. È questo lo spirito di “In Viaggio con Jaime”, il nuovo format creato da Idee per Viaggiare per far vivere ai propri viaggiatori un’esperienza unica, autentica e condivisa.\r

\r

Jaime, il vero viaggiatore\r

Romano di nascita e giramondo per vocazione, Jaime ha trascorso anni a Bali, dove ha imparato a riconoscere e condividere la bellezza di ogni incontro. Dai mercati dell’Oman ai grandi panorami argentini, dalle avventure nel bush africano allo street food orientale, Jaime accompagnerà piccoli gruppi di viaggiatori in esperienze coinvolgenti, confidenziali e su misura, dove il viaggio diventerà una storia da vivere insieme.\r

\r

“In Viaggio con Jaime” è pensato per un pubblico trasversale: coppie, amici, viaggiatori solitari e amanti dell’esplorazione. Un format che unisce la cura del dettaglio tipica di Idee per Viaggiare con il piacere della condivisione e della scoperta, in linea con le nuove tendenze del turismo esperienziale.\r

Libertà e personalizzazione\r

Anche nella formula, il progetto rispecchia l’approccio flessibile e tailor made del brand. Il volo non è incluso, per lasciare ai viaggiatori la possibilità - con il supporto dei consulenti di Idee per Viaggiare - di scegliere compagnia, aeroporto di partenza e durata del viaggio, magari aggiungendo un soggiorno al mare o uno stopover in una città lungo il percorso.\r

Con “In Viaggio con Jaime”, Idee per Viaggiare arricchisce la propria offerta con un prodotto pensato per intercettare nuovi target e valorizzare la forza del racconto come strumento di ispirazione e fidelizzazione. Un progetto che rinnova il dialogo tra tour operator, agenti di viaggio e viaggiatori, confermando la capacità del tour operator di unire professionalità, emozione e contemporaneità.","post_title":"Idee per Viaggiare: le nuove avventure \"In Viaggio con Jaime\"","post_date":"2025-11-17T09:45:00+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763372700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Siamo nel pieno di un cambiamento, ma non dobbiamo temerlo». Ivano Zilio, fondatore e ceo di Primarete, apre così il \"Summit del turismo”. Un appuntamento che ha riunito i più importanti protagonisti del comparto - distribuzione, tour operator, compagnie aeree e agenzie di viaggio - con un’adesione così ampia da sorprendere lo stesso Zilio, che fin dall’inizio aveva posto proprio questo come obiettivo della manifestazione.\r

Il manager ribadisce l’intento dell’iniziativa: offrire ai professionisti del turismo uno spazio dove confrontarsi senza filtri su sfide e opportunità. Un format nato prima della pandemia e rilanciato oggi con energia rinnovata.\r

Il ceo paragona il momento attuale alla rivoluzione digitale dei primi anni 2000. «Primarete è totalmente digitale: la sfida è crescere insieme, senza aspettare che altri ci guidino».\r

\r

AI e nuovi modelli di business\r

\r

Il confronto sull’intelligenza artificiale - tema sempre più centrale per il futuro del turismo - è stato ricco, vivace e costruttivo, grazie anche all’intervento di Damiano De Marchi, professore all’università Ca’ Foscari, ispiratore del dibattito con la presentazione del suo libro E-tourism. Un’opera che esplora come le nuove tecnologie stiano ridisegnando il concetto di turismo e i modelli di business della filiera, offrendo al trade prospettive e strumenti utili per interpretare il cambiamento.\r

«Siamo concorrenti fuori, ma qui siamo colleghi» ricorda Zilio, sottolineando il valore della collaborazione tra agenzie e partner. In un mercato dominato da consumatori sempre più rapidi e impulsivi, la consulenza professionale resta un pilastro.\r

Il mercato si polarizza: i pacchetti aumentano di valore e la consulenza diventa più tecnica e psicologica.«Il budget non va fatto pesare. Il cliente va guidato», ribadisce Zilio.\r

Il futuro del trade passa da strumenti digitali integrati e da un approccio di vendita più umano, empatico e competente. «Chi si ferma si spegne».\r

\r

I numeri\r

Primarete presenta numeri in espansione: quasi 200 punti vendita, rete raddoppiata in due anni, oltre 400 consulenti attivi e 13 portali operativi. Un ecosistema che conferma il ruolo centrale delle agenzie nella distribuzione italiana. La rete entra in Aidit, associazione di Confindustria dedicata alla distribuzione turistica. «È il luogo giusto per rappresentare gli obiettivi della categoria» commenta Zilio.\r

In sintesi, la convention ha dimostrato che il turismo cresce quando il trade dialoga, si aggiorna e affronta il cambiamento con coraggio. «Le agenzie restano il cuore della distribuzione, mentre il valore umano - sostenuto da tecnologia e formazione - continua a fare la differenza» conclude Zilio.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Primarete: una convention per ribadire l'importanza di «fare sistema»","post_date":"2025-11-17T09:38:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763372330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Val d’Ega, a Latemar, Obereggen e Carezza il 6 dicembre la stagione si apre con una nuova proposta ideale per chi non ha mai messo gli sci oppure per chi vuole finalmente imparare a sciare.\r

\r

Con \"new to ski\", il nuovo pacchetto vacanza per chi non ha mai sciato, apprendere l’arte dello spazzaneve per poi avvicinare le lamine, conviene in ogni senso. Da un lato, è il primo passo per innamorarsi di una disciplina che riempie il cuore di bellezza. Dall’altra è un un’opportunità per usufruire di prezzi scontati, in un’aula a cielo aperto senza pari, dotata di infrastrutture di altissimo livello e rifugi o malghe storiche.\r

\r

Prenotabile con almeno sette giorni di anticipo sui periodi di validità (dal 6 al 20 dicembre 2025, dall’11 gennaio all’1 febbraio 2026 e dal 15 al 29 marzo 2026), \"new to ski\" apre le porte a un universo di maestri di sci qualificati, tutta l’attrezzatura da sci necessaria e una cornice da favola, per una vacanza nel cuore delle Dolomiti dell’Alto Adige. Non esiste un’età massima per accedere a un sogno, superare una paura o decidere che è finalmente giunta l’ora di imparare a sciare, grazie a un pacchetto che comprende 7 notti di alloggio, 5 giorni di corso di sci per principianti senza esperienza (per bambini dai 4 anni e per adulti) presso le scuole di sci Ski & Snowboardschool Obereggen o Carezza Skischool, 6 giorni di skipass presso l’area sciistica Latemar a Obereggen o l’area sciistica Carezza Dolomites, 6 giorni di attrezzatura da sci (sci, bastoncini da sci, scarponi da sci, casco) da ritirare presso uno dei noleggi della Val d’Ega.\r

\r

Prezzi a partire da 1.062 euro a persona per una settimana in mezza pensione in un hotel 3 stelle.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, al via la stagione sciistica con la nuova proposta \"new to ski\"","post_date":"2025-11-14T13:43:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1763127831000]}]}}