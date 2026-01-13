Londra Heathrow vola oltre gli 84 mln di passeggeri e si conferma hub più puntuale d’Europa L’aeroporto di Londra Heathrow ha chiuso il 2025 con “poco più di 84 milioni di passeggeri”, con un lieve aumento rispetto agli 83,9 milioni del 2024. Nonostante una capacità quasi al limite della saturazione, il principale scalo britannico ha battuto un record mensile a dicembre, con quasi 7,2 milioni di viaggiatori, e ha registrato nove mesi su dodici al di sopra dei livelli del 2024, compreso il giorno più trafficato, il 1° agosto, con oltre 270.000 passeggeri. I dati annunciati dall’aeroporto devono ancora essere precisati nei dettagli, ma alcune fonti parlano di 84,5 milioni di passeggeri, il che dovrebbe consentire a Heathrow di mantenere, con un margine minimo, il suo primato di primo aeroporto europeo per numero di passeggeri, davanti all’Iga Istanbul che ha accolto circa 84,4 milioni di viaggiatori nel 2025 secondo l’Anadolu Agency (AA), dati ancora da confermare. L’aeroporto londinese sottolinea che rimane, per il terzo anno consecutivo, l’aeroporto più collegato al mondo, con una rete particolarmente fitta di collegamenti a lungo raggio e coincidenze. Heathrow rivendica anche il titolo di hub più puntuale d’Europa, dopo aver registrato le migliori prestazioni in termini di orari nel terzo trimestre del 2025, con meno cancellazioni rispetto agli altri grandi hub europei. Secondo l’aeroporto, nel 2025 oltre il 97% dei passeggeri ha superato i controlli di sicurezza in meno di cinque minuti, un livello confermato anche durante il picco di traffico estivo. Forte di questo anno record, Heathrow sta preparando un nuovo ciclo di crescita e prevede di investire oltre 1,3 miliardi di sterline nel 2026 per modernizzare le sue strutture. Il programma prevede in particolare la ristrutturazione del terminal 4, la costruzione di un nuovo sistema di smistamento bagagli per il terminal 2 e il miglioramento dei servizi per i passeggeri con esigenze specifiche, con la completa implementazione di sistemi di sicurezza di nuova generazione in tutti e quattro i terminal. Questi investimenti fanno parte di un più ampio percorso di espansione, con Heathrow che ha annunciato un programma del valore di 49 miliardi di sterline che include i costi relativi al progetto della terza pista, sostenuto dal governo britannico dopo anni di controversie. L’aeroporto ha dichiarato di aver già stanziato oltre 900 milioni di sterline nel 2025 per migliorare la resilienza operativa, in particolare attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto interno e delle infrastrutture dei terminal. Condividi

[post_title] => Ryanair a Perugia: dieci rotte e 80 voli settimanali per l'estate 2026 [post_date] => 2026-01-13T13:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768311882000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Londra Heathrow ha chiuso il 2025 con “poco più di 84 milioni di passeggeri”, con un lieve aumento rispetto agli 83,9 milioni del 2024. Nonostante una capacità quasi al limite della saturazione, il principale scalo britannico ha battuto un record mensile a dicembre, con quasi 7,2 milioni di viaggiatori, e ha registrato nove mesi su dodici al di sopra dei livelli del 2024, compreso il giorno più trafficato, il 1° agosto, con oltre 270.000 passeggeri. I dati annunciati dall'aeroporto devono ancora essere precisati nei dettagli, ma alcune fonti parlano di 84,5 milioni di passeggeri, il che dovrebbe consentire a Heathrow di mantenere, con un margine minimo, il suo primato di primo aeroporto europeo per numero di passeggeri, davanti all'Iga Istanbul che ha accolto circa 84,4 milioni di viaggiatori nel 2025 secondo l'Anadolu Agency (AA), dati ancora da confermare. L'aeroporto londinese sottolinea che rimane, per il terzo anno consecutivo, l'aeroporto più collegato al mondo, con una rete particolarmente fitta di collegamenti a lungo raggio e coincidenze. Heathrow rivendica anche il titolo di hub più puntuale d'Europa, dopo aver registrato le migliori prestazioni in termini di orari nel terzo trimestre del 2025, con meno cancellazioni rispetto agli altri grandi hub europei. Secondo l'aeroporto, nel 2025 oltre il 97% dei passeggeri ha superato i controlli di sicurezza in meno di cinque minuti, un livello confermato anche durante il picco di traffico estivo. Forte di questo anno record, Heathrow sta preparando un nuovo ciclo di crescita e prevede di investire oltre 1,3 miliardi di sterline nel 2026 per modernizzare le sue strutture. Il programma prevede in particolare la ristrutturazione del terminal 4, la costruzione di un nuovo sistema di smistamento bagagli per il terminal 2 e il miglioramento dei servizi per i passeggeri con esigenze specifiche, con la completa implementazione di sistemi di sicurezza di nuova generazione in tutti e quattro i terminal. Questi investimenti fanno parte di un più ampio percorso di espansione, con Heathrow che ha annunciato un programma del valore di 49 miliardi di sterline che include i costi relativi al progetto della terza pista, sostenuto dal governo britannico dopo anni di controversie. L'aeroporto ha dichiarato di aver già stanziato oltre 900 milioni di sterline nel 2025 per migliorare la resilienza operativa, in particolare attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto interno e delle infrastrutture dei terminal. [post_title] => Londra Heathrow vola oltre gli 84 mln di passeggeri e si conferma hub più puntuale d'Europa [post_date] => 2026-01-13T13:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768309480000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue scalda i motori in vista del debutto italiano, con il lancio della Boston-Milano Malpensa che decollerà il prossimo 11 maggio. La low cost, rappresentata nel nostro paese da Discover The World, mira a stabilire una partnership solida con le agenzie di viaggio, affinché «svolgano il ruolo di nostri ambasciatori e spieghino ai potenziali passeggeri italiani che JetBlue è un ottimo prodotto e un'alternativa valida per viaggiare attraverso l'Atlantico - afferma Maja Gedosev, general manager Europe del vettore -. E questo in virtù del forte rapporto che hanno saputo creare negli anni con i propri clienti, che si fidano di loro». Ecco allora la serata milanese - in una location d'eccezione come il Museo Bagatti Valsecchi - per incontrare faccia a faccia agenti di viaggio e stampa trade e illustrare le potenzialità della nuova rotta e l'intero team europeo della compagnia, che con Milano raggiunge le otto destinazioni servite nel Vecchio Continente, utilizzando aeromobili a corridoio singolo, gli A321neo Lr, «da 138 posti totali - ricorda il sales manager Italia, Gabriele Mannucci -, configurati con 2 Mint Studios e 22 Mint Suites, 24 posti 'EvenMore' e 90 Core. Vogliamo proporci sul mercato con una proposta in grado di offrire il meglio dei due mondi, quello low cost e quello dei vettori tradizionali, con i nostri quasi 25 anni di storia, segnati da passi importanti come quello dell'introduzione a bordo del wi-fi gratuito ad alta velocità per tutti i passeggeri, per primi, nel 2017». L'ingresso di JetBlue sui collegamenti del Nord Atlantico risale invece al 2021, con il primo volo su Londra da New York: «La rotta su Milano comincia come stagionale (fino al prossimo ottobre, ndr): vedremo in base ai risultati come potrà evolvere» e, chissà, lasciare spazio anche a ulteriori sviluppi nel nostro Paese «con una seconda destinazione, forse Roma?» osserva Mannucci, anche se per ora è prematuro anticipare i piani, che comunque vedono la low cost raddoppiare quest'anno in unaltro Paese europeo, la Spagna, che dopo il lancio su Madrid, quest'estate vedrà l'aggiunta di una rotta per Barcellona (sempre da Boston). Passo fondamentale è quello di rendere riconoscibile il marchio JetBlue tra i clienti italiani: «Dobbiamo lavorare sulla brand awareness e, come dicevo, in questo il trade potrà sostenerci, le agenzie di viaggio sono sicuramente i nostri migliori partner - continua Maja Gedosev -. Stimiamo che in questo primo anno di operatività fino al 50% delle nostre vendite in Italia potrà arrivare dalle agenzie di viaggio. E questo sulla base di quanto già accaduto nel Regno Unito, dove operiamo ormai da cinque anni e il contributo delle adv è tuttora molto elevato». Positivi i risultati in termini di riempimento sulle rotte transatlantiche: «Voliamo con load factor piuttosto elevati, considerando che il nostro aereo non è così grande, ma è proprio per questo che è stato così conveniente quando abbiamo lanciato il servizio (la classe business si attesta a livelli di prezzo inferiori del 40-50% rispetto alla media). Siamo attorno all'80%, un dato che, guardando al quadro generale e tenendo conto che stiamo parlando comunque di nuovi mercati, è un livello elevato». [gallery ids="505014,505015,505013"] [post_title] => JetBlue, Gedosev: «Puntiamo ad un rapporto win-win con il trade italiano» [post_date] => 2026-01-13T11:47:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768304871000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505005" align="alignleft" width="232"] Riccardo Fantoni[/caption] Costa Crociere presenta C|Training Days, un programma di incontri dedicato ai partner della distribuzione. Da oggi al 4 febbraio la comphttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/costa-crociere-all-inclusive-c-training-days-promozione-formazione-piu-valore-adv-ed-ospiti/tqid-504922agnia visiterà 30 città, effettuando 60 sessioni di formazione dedicati a 1.800 agenti per 240 ore complessive di training. L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere la visione e la strategia di Costa per il 2026, raccontare la nuova campagna di comunicazione e commerciale, presentare e approfondire le incentivazioni pensate per incrementare il valore e il guadagno delle agenzie. Al centro dei contenuti formativi le unicità del prodotto come le Sea & Land Destinations, la qualità della proposta gastronomica e l’ospitalità che contraddistingue il brand. Durante i C|Training Days verranno inoltre presentati gli strumenti digitali messi a disposizione degli agenti di viaggio, pensati per supportarli nella presenza sui social media, velocizzare il dialogo con i clienti e aumentare il livello di ingaggio. Dialogo con il trade «Gli appuntamenti sul territorio appena avviati rappresentano la migliore espressione della collaborazione con gli agenti di viaggio, partner strategici che da sempre accompagnano le nostre scelte commerciali – dichiara Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere –. Il canale agenziale, quindi, è e resta centrale per Costa Crociere: vogliamo essere il punto di riferimento in termini di servizi e formazione. Abbiamo un prodotto eccezionale, riconosciuto dai nostri ospiti e dai partner della distribuzione, e delle unicità che solo Costa è in grado di offrire. Per questo motivo investiamo costantemente nella formazione. Accanto alle pillole di e-learning della C|Academy, torniamo in presenza oggi proprio con i C|Training Days per offrire strumenti utili a raccontare al meglio l’esperienza di vacanza Costa». [post_title] => Costa Crociere, agenti al centro con i C|Training Days [post_date] => 2026-01-13T11:08:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768302500000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505042" align="alignleft" width="450"] Da sinistra, Tobias Stüber, ad di Flibco e André Schwämmlein, ad di Flix[/caption] Flix ha acquisito una quota di maggioranza di Flibco, piattaforma specializzata nel settore dei trasferimenti aeroportuali in Europa, attualmente di proprietà della compagnia Slg (ex Sales-Lentz Group), con sede in Lussemburgo. Flix si espande così nel segmento del trasporto aeroportuale rafforzando la sua posizione sul mercato europeo e supportando, allo stesso tempo, la crescita di Flibco come parte del gruppo. Slg resterà azionista di minoranza e un partner strategico. Grazie a questo investimento, Flix può ampliare il range dei servizi offerti al di là dei viaggi di lunga percorrenza. La società, che in passato ha già lanciato con successo servizi shuttle in mercati come la Svezia e offre collegamenti di lungo raggio con gli aeroporti di tutta Europa, vede in questa operazione un grande potenziale grazie alla rete consolidata di Flibco e al suo know-how nel settore. Flibco, che opera in sette Paesi in collaborazione con le aziende partner locali, si è affermata come uno dei principali servizi di trasporto aeroportuale in Europa. Il suo modello di business asset-light e l’attenzione agli aspetti di innovazione e digitalizzazione rappresentano il presupposto ideale per una sua facile integrazione nell’ecosistema digitale di Flix. «Negli anni, abbiamo osservato che esiste una richiesta di forme di trasporto affidabili e convenienti per spostarsi da e verso gli aeroporti, oltre che fra le città - ha dichiarato André Schwämmlein, amministratore delegato di Flix -. Questo investimento ci consentirà di espanderci all’interno del segmento del trasporto aeroportuale in modo mirato. Flibco ha saputo costruire un business solido in un mercato frammentato, e siamo fiduciosi che, sfruttando l’infrastruttura tecnologica e l’ampia rete internazionale di Flix, potremo valorizzarne ancora di più il potenziale». I passeggeri continueranno a prenotare i propri biglietti direttamente sul sito flibco.com. In futuro, le tratte Flibco saranno prenotabili anche sui canali Flix: i passeggeri potranno così combinare l’offerta degli shuttle aeroportuali di Flibco con quella erogata da Flix per i collegamenti interurbani di lunga percorrenza. [post_title] => Flibco entra nell'orbita Flix, che ne acquisisce la quota di maggioranza [post_date] => 2026-01-13T10:41:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768300866000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz Class l'ultima delle novità targate Wizz Air: un nuovo servizio opzionale pensato per i viaggiatori attenti ai costi che danno valore allo spazio personale e alla praticità. Il servizio è disponibile per l’acquisto su voli selezionati da e per Budapest, Bucarest Otopeni, Varsavia, Londra Luton, Londra Gatwick e Roma Fiumicino. Scegliendo la Wizz Class, uno dei sedili centrali nelle prime file (1B o 1E) rimarrà riservato. Poiché la prima fila offre già spazio extra per le gambe, il servizio garantirà maggiore comfort per rilassarsi o lavorare pur volando nella consueta cabina a classe unica della compagnia. Il prodotto sarà disponibile come opzione aggiuntiva durante il processo di prenotazione per chi acquista i pacchetti Smart e Plus, nella pagina di selezione del posto. Questi pacchetti includono già l’imbarco prioritario con trolley da 10 kg; con l'integrazione della Wizz Class, i passeggeri otterranno anche il posto centrale bloccato e uno snack con bevanda analcolica in omaggio. «I viaggi d’affari sono in crescita in tutto il nostro network e abbiamo ascoltato le richieste dei nostri passeggeri - ha dichiarato Silvia Mosquera, commercial officer della low cost ungherese -. Ci chiedono un po’ più di spazio e velocità, ma non vogliono pagare i prezzi delle business class delle compagnie di linea tradizionali. Wizz Class risponde a questa domanda, offrendo ai passeggeri lo spazio che desiderano e il servizio che meritano, senza scendere a compromessi con il nostro modello semplice e conveniente. Confermiamo inoltre il nostro impegno a rimanere un vettore a classe unica per mantenere i nostri obiettivi di efficienza». [post_title] => La Wizz Class debutta anche sui voli da Roma Fiumicino offrendo più spazio e comfort [post_date] => 2026-01-13T10:07:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768298858000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La collezione degli Small Luxury Hotels of the World si arricchisce con l'ingresso del Boscareto Resort & Spa, immerso nel verde delle Langhe. Valentina Dogliani, amministratore delegato del resort, conferma che «entrare in Small Luxury Hotels of the World significa condividere una visione comune: offrire un’accoglienza che metta al centro l’ospite, la qualità e l’emozione. Per noi è un traguardo che valorizza il lavoro di squadra e la nostra identità: un luogo dove il paesaggio, la cucina e il benessere dialogano in armonia». Qualità al centro Marco Filippi, general manager, aggiunge: «Il Boscareto Resort & Spa intraprende un nuovo e importante passo nel percorso di consolidamento tra le eccellenze dell’ospitalità internazionale. L’ingresso in Small Luxury Hotels of the World segna un’ulteriore crescita nella qualità del servizio, frutto degli ultimi due anni di lavoro di un team impegnato ed entusiasta, e di un percorso di rinnovamento che ha reso e renderà la struttura sempre più attrattiva e unica». Il resort accoglie gli ospiti in 49 camere e suite dal design luminoso, una Spa concepita come rifugio rigenerante e una proposta gastronomica di rilievo. Fiore all’occhiello è il ristorante La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, che a novembre 2025 ha guadagnato la terza stella Michelin. A completare l’offerta, il bistrot Sunsì, guidato dallo chef Alessandro Capalbo, che celebra la convivialità delle Langhe con un tocco contemporaneo. [post_title] => Il Boscareto Resort entra in Small Luxury Hotels of the World [post_date] => 2026-01-13T10:02:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768298536000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504965 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Marocco archivia il 2025 con 19,8 milioni di turisti internazionali, circa il 14% in più rispetto all'anno precedente e un record storico: per la prima volta la destinazione ha sfiorato i 20 milioni di visitatori. Trend che pone il Paese sulla rotta corretta per raggiungere il target dei 26 milioni di viaggiatori entro il 2030. Già nel 2024, il Paese magrebino ha ampiamente superato le aspettative, raggiungendo 17,4 milioni di viaggiatori rispetto ai 16 milioni previsti. In parallelo anche i ricavi generati dal settore turistico lo scorso anno hanno registrato una crescita significativa, raggiungendo i 124 miliardi di dirham (11,553 miliardi di euro) alla fine di novembre, il 19% in più rispetto al 2024, secondo quanto indicato dal Ministero del Turismo del Marocco. Questi risultati riflettono la “profonda trasformazione” del turismo marocchino, guidata da un'offerta più competitiva, sostenibile e generatrice di valore locale, in linea con la strategia nazionale che mira a raggiungere i 26 milioni di visitatori entro il 2030, come ha sottolineato il ministro del Turismo, Fatim-Zahra Ammor. [post_title] => Marocco: nel 2025 i visitatori internazionali hanno sfiorato i 20 mln, +14% [post_date] => 2026-01-13T09:15:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768295751000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche per l'estate 2026 Gulf Air effettuerà collegamenti stagionali per Ginevra e Nizza, operati con scalo a Milano Malpensa. Entrambe le rotte sono ora disponibili per la prenotazione, offrendo a passeggeri leisure e alle famiglie un comodo accesso alle principali destinazioni estive europee. I voli per Nizza inizieranno il 24 maggio e saranno operativi fino al 27 settembre 2026, mentre i voli per Ginevra saranno attivi dal 5 giugno all'11 settembre 2026. Entrambe le rotte saranno operate due volte a settimana utilizzando gli Airbus A321neo, garantendo comodi arrivi mattutini in Europa. I servizi stagionali fanno parte del più ampio programma estivo della compagnia aerea del Bahrain, fornendo ulteriori opzioni di viaggio e connettività attraverso l'aeroporto Internazionale del Bahrain per i viaggiatori provenienti dal Bahrain e da tutto il Gcc. Il ripristino di queste rotte offre ai passeggeri maggiore scelta durante il periodo di punta dei viaggi, supportata da orari affidabili e standard di servizio costanti.. «L'Europa continua a essere una destinazione di viaggio estiva preferita per i passeggeri provenienti dal Bahrain e dalla regione - sottolinea il ceo di Gulf Air, Martin Gauss -. Con il ritorno di Ginevra e Nizza, Gulf Air può offrire ai clienti orari convenienti, un servizio affidabile e accesso a due destinazioni molto richieste. L'attenzione rimane focalizzata sull'allineamento del network con la domanda stagionale e le preferenze dei passeggeri». 