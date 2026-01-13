Tap seleziona 55 etichette di vini portoghesi per una vera esperienza enoturistica a bordo Nel 2026 Tap introdurrà progressivamente la nuova selezione di 55 etichette che compongono la nuova carta dei vini servita a bordo della propria flotta: al termine di tre fasi di selezione, tra quasi 1.300 candidature, la compagnial ha individuato 43 etichette dedicate alla Business Class e 12 alla Economy. In Business Class l’esperienza inizierà con un drink di benvenuto a base di Porto bianco e comprenderà 12 vini rossi, 12 bianchi, sei spumanti, sei Porto e sei Moscatel de Setúbal. La proposta riunisce vini provenienti da nove regioni differenti, per offrire a bordo un percorso completo che racconta la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico portoghese. Le novità, suddivise in otto categorie, saranno presentate con cadenza bimestrale. Con oltre 16 milioni di passeggeri e più di mille voli a settimana, il vettore portoghese serve ogni anno ai propri clienti circa mezzo milione di bottiglie di vino e rinnova il proprio impegno verso la cultura portoghese, selezionando produttori e vitigni rappresentativi delle diverse regioni del Paese. L’esperienza si arricchisce ulteriormente per gli appassionati di enoturismo: il sistema di intrattenimento di bordo vede infatti Tap come la prima compagnia aerea che integra una mappa interattiva dedicata al panorama del vino portoghese, offrendo ai clienti la possibilità di esplorare l’intera proposta nazionale. Ogni passeggero può così scoprire il patrimonio culturale e turistico del Portogallo, scegliendo tra proposte pensate per diversi profili di viaggio. Le esperienze di enoturismo sono segnalate sulla mappa e, tramite la scansione di un QR code, è possibile accedere direttamente al sito del produttore, senza costi di connessione a bordo, per poi vivere l’esperienza una volta arrivati a destinazione, anche nell’ambito del programma Portugal Stopover. Il programma Stopover consente ai passeggeri Tap di visitare due destinazioni al costo di una, consentendo uno scalo gratuito a Lisbona o Porto che può durare fino a dieci giorni, sia all’andata che al ritorno. Il programma offre inoltre sconti presso oltre 150 partner in tutto il Paese, tra cui diverse realtà legate all’enoturismo. La nuova carta dei vini si affianca al programma Local Stars, nato per valorizzare le eccellenze nazionali attraverso ingredienti e territori interpretati da chef portoghesi. In Classe Executive, l’offerta gastronomica a bordo porta la firma di Ana Moura (Alentejo), Marco Almeida (Coimbra), Lídia Brás (Trás-os-Montes), Ricardo Luz (Algarve), Rita Magro (Porto) e António Galapito (Negrais). Condividi

