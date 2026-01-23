Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante» La crescita di Ota Viaggi continua, riportando nell’anno appena concluso un fatturato di quasi 89 milioni di euro, con un incremento del 4,33% rispetto al 2024. Il quinquennio post-pandemico si chiude con numeri da record: «Nel 2025 le adv hanno sottoscritto con noi 33.732 pratiche: numeri che, per la destinazione Italia sono molto, molto importanti» introduce il direttore commerciale Massimo Diana. Riguardo ai passeggeri del Mare Italia, aggiunge: «Siamo partiti con circa 110.000 passeggeri trasportati nel 2021, fino agli oltre 140.000 toccati nel 2025» registrando una crescita del 6,59% sul 2024 e mantenendo un valore medio pratica di 2.637 euro, in linea con il 2024. Core business del t.o. capitolino resta la Sardegna con 17.850 prenotazioni e un fatturato di 52,5 milioni di euro, con uno stacco da Sicilia e Puglia che chiudono il 2025 con, rispettivamente, 6.300 e 4.326 prenotazioni. Risultati strabilianti «I risultati sono per noi strabilianti perché questo non è stato un anno facile, il Mare Italia vive un momento di forte difficoltà» confessa il ceo Domenico Aprea. Il tour operator ha saputo intercettare la domanda dei clienti, adeguando la proposta di soggiorno rispetto agli standard della villaggistica, con formule diverse rispetto ai tradizionali 7 o 14 giorni. «La sfida sarà nel prossimo futuro, nel capire come il mercato risponderà nei prossimi anni». I risultati positivi, secondo il tour operator, confermano il ruolo dell’advance booking come strumento di garanzia rendendo la vacanza economicamente accessibile e più facilmente pianificabile. Nel 2025, l’advance booking ha superato i 34 milioni di euro su un fatturato complessivo di 89 milioni, crescendo progressivamente dal 2022. Il prezzo fisso si conferma una garanzia sia per le agenzie di viaggio sia per il cliente finale. Il t.o. evidenzia inoltre l’obiettivo di posizionarsi come punto di riferimento per le adv sul prodotto mare Italia, in un modello in cui la gestione resta sempre affidata direttamente alle strutture. Offerta più ampia L’andamento positivo coincide con l’ampliamento del catalogo per il 2026, che si apre con 104 strutture e 5 in arrivo tra Sardegna, Abruzzo e Calabria. Tra le novità 2026 “Io prenoto… anticipa l’estate” è la campagna di incentivazione che consente alle adv di prenotare fino al 28 febbraio 2026 con anticipo minimo al 10% e annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della partenza e rimborso in caso di annullamento. Il tour operator continua a rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso webinar e incontri mirati, sia online sia in agenzia. Sul fronte delle novità tecnologiche, il cfo Mario Aprea annuncia l’integrazione dell’IA nei processi lavorativi e delle connessioni Xml, pensate per rendere i processi di lavoro tra fornitori e agenzie ancora più efficienti. OtaViaggi collabora principalmente con Ita Airways e Aeroitalia, e in parte con Volotea. Sul fronte operativo, è presente soprattutto a Olbia e Cagliari in Sardegna, con una minore attività ad Alghero, mentre in Sicilia il focus è su Palermo. Annunciate inoltre le date della prossima edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 24 al 26 aprile. (Elisa Biagioli) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una Polonia europea contemporanea, forte di un’offerta diversificata e integrata che fa perno su turismo esperienziale, cultura, outdoor, gastronomia e benessere quella che Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, presenta in qualità di ‘Destinazione Partner’ di Bit 2026. «Un momento strategico chiave per il dialogo con il trade italiano, con cui vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, focalizzandoci oltre le mete e i prodotti più tradizionali. Il ruolo delle agenzie di viaggio è fondamentale poiché la Polonia è una destinazione estremamente versatile, ma proprio per questo ha bisogno di essere raccontata, spiegata e costruita su misura. La consulenza delle adv è essenziale per trasformare l’interesse in un prodotto strutturato, capace di valorizzare territori meno noti, stagionalità alternative e proposte tematiche. Il nostro obiettivo è fornire agli agenti strumenti, contenuti e ispirazioni utili per vendere la Polonia non come “novità”, ma come scelta consapevole e di valore». All’interno dello stand polacco(pad 9, stand C16-D13) aranno presenti importanti realtà istituzionali e operatori turistici, tra cui la Regione della Bassa Slesia con Breslavia, la Regione di Malopolska con Cracovia, le città di Varsavia, Lodz e Czestochowa, la compagnia di bandiera Lot Polish Airlines e importanti DMC attivi sul mercato italiano, come Cracovia Travel, Sos Travel DMC & Tour Operator e Ivotrans Touroperator, a testimonianza di un’offerta ampia ed eterogenea, pensata per rispondere alle esigenze del mercato italiano. Durante la tre giorni di fiera, sarà presente anche il Ministro per il Turismo, Ireneusz Ras, in rappresentanza del Ministero dello Sport e del Turismo Il 2025 appena chiuso, in termini numerici segue la scia positiva del 2024: nei primi nove mesi dell’anno scorso gli arrivi dall’Italia hanno raggiunto quota 585.000, con 4.955.000 pernottamenti e una spesa complessiva di 340 milioni di euro. Un dato che, se confrontato con lo stesso periodo del 2024 (537.000 arrivi), evidenzia una crescita superiore al 9%, confermando il mercato italiano come uno dei più dinamici per la destinazione. [post_title] => Polonia, destinazione partner di Bit 2026: "Meta contemporanea e dall’offerta diversificata" [post_date] => 2026-01-23T13:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769175821000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505677" align="alignleft" width="229"] Alessandro Gandola[/caption] Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di "vacanza comoda". «Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab». Ottimizzare i tempi Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”. «Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità». Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia. Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente. [post_title] => Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh [post_date] => 2026-01-23T12:51:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769172673000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crescita di Ota Viaggi continua, riportando nell’anno appena concluso un fatturato di quasi 89 milioni di euro, con un incremento del 4,33% rispetto al 2024. Il quinquennio post-pandemico si chiude con numeri da record: «Nel 2025 le adv hanno sottoscritto con noi 33.732 pratiche: numeri che, per la destinazione Italia sono molto, molto importanti» introduce il direttore commerciale Massimo Diana. Riguardo ai passeggeri del Mare Italia, aggiunge: «Siamo partiti con circa 110.000 passeggeri trasportati nel 2021, fino agli oltre 140.000 toccati nel 2025» registrando una crescita del 6,59% sul 2024 e mantenendo un valore medio pratica di 2.637 euro, in linea con il 2024. Core business del t.o. capitolino resta la Sardegna con 17.850 prenotazioni e un fatturato di 52,5 milioni di euro, con uno stacco da Sicilia e Puglia che chiudono il 2025 con, rispettivamente, 6.300 e 4.326 prenotazioni. Risultati strabilianti «I risultati sono per noi strabilianti perché questo non è stato un anno facile, il Mare Italia vive un momento di forte difficoltà» confessa il ceo Domenico Aprea. Il tour operator ha saputo intercettare la domanda dei clienti, adeguando la proposta di soggiorno rispetto agli standard della villaggistica, con formule diverse rispetto ai tradizionali 7 o 14 giorni. «La sfida sarà nel prossimo futuro, nel capire come il mercato risponderà nei prossimi anni». I risultati positivi, secondo il tour operator, confermano il ruolo dell’advance booking come strumento di garanzia rendendo la vacanza economicamente accessibile e più facilmente pianificabile. Nel 2025, l’advance booking ha superato i 34 milioni di euro su un fatturato complessivo di 89 milioni, crescendo progressivamente dal 2022. Il prezzo fisso si conferma una garanzia sia per le agenzie di viaggio sia per il cliente finale. Il t.o. evidenzia inoltre l’obiettivo di posizionarsi come punto di riferimento per le adv sul prodotto mare Italia, in un modello in cui la gestione resta sempre affidata direttamente alle strutture. Offerta più ampia L’andamento positivo coincide con l’ampliamento del catalogo per il 2026, che si apre con 104 strutture e 5 in arrivo tra Sardegna, Abruzzo e Calabria. Tra le novità 2026 “Io prenoto… anticipa l’estate” è la campagna di incentivazione che consente alle adv di prenotare fino al 28 febbraio 2026 con anticipo minimo al 10% e annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della partenza e rimborso in caso di annullamento. Il tour operator continua a rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso webinar e incontri mirati, sia online sia in agenzia. Sul fronte delle novità tecnologiche, il cfo Mario Aprea annuncia l’integrazione dell’IA nei processi lavorativi e delle connessioni Xml, pensate per rendere i processi di lavoro tra fornitori e agenzie ancora più efficienti. OtaViaggi collabora principalmente con Ita Airways e Aeroitalia, e in parte con Volotea. Sul fronte operativo, è presente soprattutto a Olbia e Cagliari in Sardegna, con una minore attività ad Alghero, mentre in Sicilia il focus è su Palermo. Annunciate inoltre le date della prossima edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 24 al 26 aprile. (Elisa Biagioli) [post_title] => Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante» [post_date] => 2026-01-23T12:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769170406000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2026 di novità e crescita per l'aeroporto di Parma, che dopo un periodo di criticità, con rischi di chiusura, è stato poi salvato grazie a investimenti privati e supporto istituzionale, con un piano di rilancio che per quest'anno punta a raggiungere i 450.000 passeggeri. Gli investimenti includono 9 milioni di euro destinati all'allungamento della pista, alla realizzazione di nuove piazzole velivoli, all'ampliamento dei parcheggi e a strumenti per atterraggi in meteo avverso. Intanto, il cambiamento decolla con Ryanair che da prossimo 1° giugno collegherà il 'Giuseppe Verdi' a Tirana: decisione successiva all'eliminazione dell’addizionale municipale nell'aeroporto di Parma, attiva da inizio gennaio. L'8 gennaio il cco di Ryanair, Jason McGuinness aveva annunciato nuove rotte da Parma, proprio in seguito all'eliminazione dell'addizionale municipale. “Ryanair accoglie con favore la decisione del presidente De Pascale - ha sottolineato - di abolire l’addizionale municipale, a partire dai piccoli aeroporti dell’Emilia‑Romagna di Forlì, Parma e Rimini, una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per la Regione. Risponderemo a breve all’abolizione dell’addizionale comunale negli aeroporti minori dell’Emilia‑Romagna con nuove rotte e un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini". ​ Centerline Airport Partners ha acquisito il 51% nel 2024, focalizzandosi su miglioramenti infrastrutturali, sicurezza e customer experience. Con una pista di 2200 metri, e una aerostazione di 3.450 mq con capacità di 695 passeggeri/ora (700.000 annui) a Parma sono operativi 9 banchi check-in, 4 gate e la possibilità di interagire con la alta velocità via navetta. [post_title] => Aeroporto di Parma pronto per il rilancio. E Ryanair apre i voli per Tirana [post_date] => 2026-01-23T10:34:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769164491000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta una nuova interpretazione della Owner’s Residence grazie a una collaborazione esclusiva con Patricia Urquiola. Inaugurata a bordo di Explora III nell’estate 2026 e di Explora IV nel 2027, questa collaborazione introduce uhttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/explora-journeys-al-via-il-programma-di-inviti-explora-club/tqid-504045na seconda Owner’s Residence su ciascuna nave, riflettendo una visione condivisa di moderno vivere sul mare. Conosciuta per la sua visione inconfondibile, Patricia Urquiola porta la sua prospettiva distintiva per la prima volta su Explora III. In partenza per un Mediterranean Prelude Journey il 24 luglio, per il viaggio inaugurale da Barcellona a Lisbona il 3 agosto e per itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e Groenlandia più avanti nell’anno, Explora III è la prima nave di Explora Journeys a offrire due Owner’s Residences. Le Owner's Residence Posizionate a poppa sui ponti 7 e 8, le Owner’s Residences sono le abitazioni più grandi ed esclusive disponibili a bordo di Explora III. Ognuna offre 280 metri quadrati di spazi sapientemente progettati, di cui 125 metri quadrati dedicati a una spettacolare terrazza che si estende sull’intera larghezza della nave. La Owner’s Residence firmata Patricia Urquiola è situata sul ponte 7 e si apre su viste ininterrotte sulla scia della nave, creando una connessione costante con l’oceano. Con ampie vetrate che incorniciano il mare, l’interno di 155 metri quadrati comprende un soggiorno con zona pranzo e una camera da letto con bagno en suite. «Il lavoro di Patricia Urquiola riflette una sensibilità allineata con Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Lei è consapevole di come un design attento possa evocare emozioni e come il giusto equilibrio tra luce, texture e forma possa infondere immediatamente una sensazione di benessere. Questo è centrale nel nostro Ocean State of Mind, che invita gli ospiti a rallentare e a sentirsi profondamente connessi all’ambiente circostante. Nella Owner’s Residence, Patricia Urquiola ha tradotto questa filosofia in spazi generosi, equilibrati e profondamente in sintonia con il mare». «Ho immaginato la Owner’s Residence come uno spazio da vivere con il corpo tanto quanto con gli occhi, dove texture e materiali creano un senso di protezione pur rimanendo aperti al movimento del mare. Per me si tratta di creare un senso di appartenenza sull’acqua. Il progetto è cresciuto attraverso un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e su un dialogo continuo con la famiglia Aponte, e questo progetto ne è il riflesso» ha aggiunto Patricia Urquiola. La residenza può ospitare fino a quattro adulti se collegata a una Ocean Terrace Suite e offre il servizio di maggiordomo privato, di un residence manager dedicato e del suo team, che si prendono cura di ogni dettaglio con la massima discrezione. [post_title] => Explora Journeys ridisegna la Owner's Residence con Patricia Urquiola [post_date] => 2026-01-23T09:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769161485000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air aggiunge una nuova destinazione al network da Venezia: Craiova, in Romania, che sarà collegata al Marco Polo dal prossimo 23 maggio, con due voli settimanali, il martedì e il sabato. Un ulteriore tassello di crescita dopo l'arrivo lo scorso dicembre del terzo Airbus A321neo basato a Venezia: Craiova si affianca alle 19 destinazioni in tutta Europa raggiungibili dalla città lagunare, mete chiave come Atene, Barcellona, Londra, Madrid e Tel Aviv. Nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%. "Venezia è una delle nostre basi in Italia ed è uno scalo fondamentale per la nostra crescita nel paese. Celebrare questa nuova rotta insieme ai nostri partner di Save conferma la solidità di una collaborazione che mira a offrire collegamenti sempre più convenienti e attrattivi per i nostri passeggeri veneti” - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, - “L'arrivo del terzo aeromobile in Laguna è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale". “Il nuovo volo Venezia–Craiova rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air” – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save – “L’arrivo del terzo aeromobile basato a Venezia ha rafforzato una strategia comune orientata allo sviluppo del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti internazionali a beneficio dei passeggeri e del sistema economico veneto. Il nuovo collegamento va ad integrare l’offerta di voli diretti verso l’Europa centro-orientale, favorendo scambi culturali, turistici ed economici, confermando la centralità di Venezia nel network in espansione della compagnia.” [post_title] => Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova [post_date] => 2026-01-23T08:52:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769158356000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466117" align="alignleft" width="300"] Dillip Rajakarier[/caption] Minor Hotels comincia il 2026 con un approccio improntato alla crescita mirata, facendo leva su un anno di sviluppo da record per dare priorità alla profondità del mercato, alla diversificazione del portfolio e a un’espansione efficiente in termini di capitale. Nel 2025 il gruppo ha sottoscritto 40 nuovi contratti alberghieri e contratti di gestione– il numero più alto mai registrato in un singolo anno – e prevede di finalizzarne altri 25 nel primo trimestre del 2026. Con la pipeline più solida di sempre e un portfolio globale di oltre 640 strutture a livello globale, il 2026 segna così l’inizio di una nuova fase di crescita per il gruppo, caratterizzata da un’espansione asset-light più mirata, dall’introduzione di quattro nuovi brand alberghieri e dal rafforzamento della piattaforma globale sotto il master brand Minor Hotels. «Il ritmo con cui sono stati siglati i recenti accordi riflette la forte fiducia dei proprietari nei nostri brand e nella nostra piattaforma - ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor International -. Favorire la crescita attraverso una maggiore combinazione di contratti di gestione e franchising ci consente di espanderci in modo strutturato e sostenibile, mentre il nostro ruolo continuativo come proprietari ci mantiene allineati alle performance delle strutture e agli standard del brand. Con l’ulteriore ampliamento del nostro portfolio nel 2026, questa combinazione di portata globale e mentalità imprenditoriale ci fornisce la visione necessaria per adattare realmente le soluzioni ai diversi asset e alle ambizioni dei proprietari». I nuovi Collection brand Nel 2026 Minor Hotels porterà sul mercato i suoi brand più recenti, con una serie di aperture e nuovi accordi selezionati in diversi segmenti. Al centro di questa strategia ci sono i nuovi “Collection brand” del Gruppo - Minor Reserve Collection e Colbert Collection - pensati per favorire la crescita tramite conversioni nei mercati più maturi, in particolare in Europa e nel Medio Oriente. The Wolseley Hotels si posiziona come una proposta di lusso volutamente esclusiva e rara: il 2026 sarà dedicato a consolidarne la presenza attraverso un numero limitato di progetti selezionati, rafforzando il posizionamento di lungo periodo nelle principali gateway city globali. Nel segmento più accessibile, iStay Hotels è destinato a svolgere un ruolo chiave nel sostenere la crescita tramite franchising, soprattutto nel segmento Select, dove la domanda di soluzioni di qualità a valore competitivo continua ad aumentare nei mercati urbani e nei gateway. [post_title] => Minor Hotels: i progetti di sviluppo per il 2026 [post_date] => 2026-01-22T12:52:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769086326000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beachcomber Resorts & Hotels chiude l'anno finanziario 2024/25 con un incremento del 44% in termini di room night, consolidando la propria posizione sul mercato italiano. «Il tasso medio di repeater si attesta al 39/40%, ma durante la prime season in alcuni hotel raggiungiamo il 70/80%», afferma Sheila Filippi, direttore Italia di Beachcomber Resorts & Hotels. Novità di prodotto Il 2025 ha visto protagonista il Shandrani Beachcomber Resort & Spa, riaperto ufficialmente il 16 ottobre dopo alcuni mesi di ristrutturazione e restyling. Il 4 stelle superior con direzione italiana ha letteralmente riconquistato il mercato dopo la riapertura. Ad agosto si è concluso il total restyling delle camere del Victoria Beachcomber Resort & Spa (4 stelle superior). I lavori sono stati gestiti a tranche senza chiudere il resort e senza causare nessun disagio agli ospiti, come ha sottolineato Filippi. Gli interventi hanno interessato anche il ristorante principale Le Superbe, con riorganizzazione degli spazi e rifacimento delle isole e cooking station. Tra le novità l'upgrading dei cinque bar, di cui tre on the beach, con l'introduzione del Tuk Tuk Aperol Spritz a bordo piscina e la ristrutturazione del Pinky Bar. Il 2025 ha celebrato anche il 40° anniversario del Royal Palm Beachcomber, icona della destinazione mauriziana. Nel mese di ottobre una settimana di eventi speciali, tra cui una cena a 10 mani con tutti gli executive chef che si sono susseguiti negli anni. A dicembre una charity dinner con asta di beneficenza a favore di FED, la fondazione Beachcomber impegnata in progetti sociali e di formazione. Strategie 2026 «Nel 2026 Beachcomber proseguirà la sua politica di costante upgrading dei resort, uno dei nostri punti di forza particolarmente apprezzato sia dalle agenzie che dai clienti», dichiara Filippi. Proseguono gli investimenti sulla sostenibilità, con impegno sia sul fronte ambientale che sociale. «L'anno in corso 2025/26 si sta rivelando altrettanto promettente, per cui continueremo ad investire con attività di promozione e formazione con e per le agenzie di viaggi, oltre alla partecipazione a fiere, workshop e roadshow», conclude il direttore Italia. Da inizio novembre è operativo il volo diretto Ita Airways, attualmente stagionale ma con prospettive di continuità. (Alessandra Favaro) [post_title] => Beachcomber Resorts: +44% di room night nell'anno fiscale 2024/25 [post_date] => 2026-01-22T12:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769083247000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490172" align="alignnone" width="270"] Park Resort Lake Garda[/caption] Il gruppo alberghiero Falkensteiner ha chiuso il 2025 con il miglior risultato operativo della sua storia. Il fatturato è cresciuto del 10% (escludendo il Falkensteiner Hotel Bozen), mentre l'Ebitdadegli hotel ha registrato un incremento superiore al 20% su base like-for-like. I mercati principali restano Austria, Germania, Italia, Croazia e Svizzera, con una crescita significativa dei mercati dell'Est, Regno Unito e Stati Uniti. Espansione branded residences Quest'anno il gruppo amplia la sua offerta di branded residences con l'apertura delle Residences Aurora a Punta Skala e delle Falkensteiner Residences Lake Garda. Le nuove strutture si aggiungono agli immobili già presenti a Salò e Licata, consolidando questo segmento di business che rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo del gruppo. Strategie 2026 Per il 2026 le prospettive sono positive, sia per la stagione invernale sia per le destinazioni balneari italiane, nonostante alcune difficoltà sul mercato tedesco. La strategia continuerà a puntare sullo sviluppo qualitativo degli hotel e sull'espansione del modello di branded residences, con nuovi progetti previsti a Punta Skala e Salò. Sono previsti investimenti importanti in Italia, mercato considerato prioritario per la crescita futura del gruppo. Performance mercato italiano Nel 2025 il gruppo ha registrato una crescita del fatturato proveniente dai clienti italiani, smentendo le preoccupazioni legate alla contrazione della capacità di spesa. Le previsioni per l'inverno 2026 confermano uno sviluppo positivo anche in questo segmento, rafforzando la scelta strategica di investire nel mercato domestico italiano. (Alessandra Favaro) [post_title] => Falkensteiner, fatturato 2025 a +10%: focus su branded residences e mercato italiano [post_date] => 2026-01-22T11:25:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769081122000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ota viaggi domenico aprea nel 2025 una crescita strabiliante" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":112,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7277,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una Polonia europea contemporanea, forte di un’offerta diversificata e integrata che fa perno su turismo esperienziale, cultura, outdoor, gastronomia e benessere quella che Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, presenta in qualità di ‘Destinazione Partner’ di Bit 2026.\r

\r

«Un momento strategico chiave per il dialogo con il trade italiano, con cui vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione, focalizzandoci oltre le mete e i prodotti più tradizionali. Il ruolo delle agenzie di viaggio è fondamentale poiché la Polonia è una destinazione estremamente versatile, ma proprio per questo ha bisogno di essere raccontata, spiegata e costruita su misura. La consulenza delle adv è essenziale per trasformare l’interesse in un prodotto strutturato, capace di valorizzare territori meno noti, stagionalità alternative e proposte tematiche. Il nostro obiettivo è fornire agli agenti strumenti, contenuti e ispirazioni utili per vendere la Polonia non come “novità”, ma come scelta consapevole e di valore».\r

\r

All’interno dello stand polacco(pad 9, stand C16-D13) aranno presenti importanti realtà istituzionali e operatori turistici, tra cui la Regione della Bassa Slesia con Breslavia, la Regione di Malopolska con Cracovia, le città di Varsavia, Lodz e Czestochowa, la compagnia di bandiera Lot Polish Airlines e importanti DMC attivi sul mercato italiano, come Cracovia Travel, Sos Travel DMC & Tour Operator e Ivotrans Touroperator, a testimonianza di un’offerta ampia ed eterogenea, pensata per rispondere alle esigenze del mercato italiano. Durante la tre giorni di fiera, sarà presente anche il Ministro per il Turismo, Ireneusz Ras, in rappresentanza del Ministero dello Sport e del Turismo\r

\r

Il 2025 appena chiuso, in termini numerici segue la scia positiva del 2024: nei primi nove mesi dell’anno scorso gli arrivi dall’Italia hanno raggiunto quota 585.000, con 4.955.000 pernottamenti e una spesa complessiva di 340 milioni di euro. Un dato che, se confrontato con lo stesso periodo del 2024 (537.000 arrivi), evidenzia una crescita superiore al 9%, confermando il mercato italiano come uno dei più dinamici per la destinazione.","post_title":"Polonia, destinazione partner di Bit 2026: \"Meta contemporanea e dall’offerta diversificata\"","post_date":"2026-01-23T13:43:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1769175821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505677\" align=\"alignleft\" width=\"229\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

Nuovo volo diretto da Cuneo a Sharm el Sheikh. A introdurre il collegamento charter è Baobab, che per tutti i martedì di agosto ha previsto di collegare direttamente Cuneo al Mar Rosso. L’operazione, nata dalla stretta collaborazione con l’aeroporto di Cuneo, punta a ridefinire il concetto di \"vacanza comoda\".\r

«Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab, parte di Th Group -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità BaoBab».\r

\r

Ottimizzare i tempi\r

Oltre alla comodità della rotta diretta, con un operativo voli pensato per ottimizzare i tempi di permanenza a Sharm garantendo partenze puntuali ogni martedì di agosto, BaoBab propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata per abbattere costi accessori e stress da partenza, nel pieno rispetto dal payoff “viaggiare bene conviene”.\r

«Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network - aggiunge Anna Milanese, accountable manager di Cuneo Airport -. L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento, che speriamo apra a ulteriori opportunità».\r

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e l’ampia gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggio attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia top seller, che potrà vivere un’esperienza unica legata al mondo del volo e dell’enogastronomia.\r

Il messaggio per l’estate è chiaro: ad agosto volare a Sharm direttamente da casa è possibile, più comodo e più conveniente.\r

","post_title":"Baobab: nuovo volo charter da Cuneo a Sharm el Sheikh","post_date":"2026-01-23T12:51:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769172673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crescita di Ota Viaggi continua, riportando nell’anno appena concluso un fatturato di quasi 89 milioni di euro, con un incremento del 4,33% rispetto al 2024. Il quinquennio post-pandemico si chiude con numeri da record: «Nel 2025 le adv hanno sottoscritto con noi 33.732 pratiche: numeri che, per la destinazione Italia sono molto, molto importanti» introduce il direttore commerciale Massimo Diana.\r

\r

Riguardo ai passeggeri del Mare Italia, aggiunge: «Siamo partiti con circa 110.000 passeggeri trasportati nel 2021, fino agli oltre 140.000 toccati nel 2025» registrando una crescita del 6,59% sul 2024 e mantenendo un valore medio pratica di 2.637 euro, in linea con il 2024.\r

\r

Core business del t.o. capitolino resta la Sardegna con 17.850 prenotazioni e un fatturato di 52,5 milioni di euro, con uno stacco da Sicilia e Puglia che chiudono il 2025 con, rispettivamente, 6.300 e 4.326 prenotazioni.\r

Risultati strabilianti\r

«I risultati sono per noi strabilianti perché questo non è stato un anno facile, il Mare Italia vive un momento di forte difficoltà» confessa il ceo Domenico Aprea. Il tour operator ha saputo intercettare la domanda dei clienti, adeguando la proposta di soggiorno rispetto agli standard della villaggistica, con formule diverse rispetto ai tradizionali 7 o 14 giorni. «La sfida sarà nel prossimo futuro, nel capire come il mercato risponderà nei prossimi anni».\r

\r

I risultati positivi, secondo il tour operator, confermano il ruolo dell’advance booking come strumento di garanzia rendendo la vacanza economicamente accessibile e più facilmente pianificabile. Nel 2025, l’advance booking ha superato i 34 milioni di euro su un fatturato complessivo di 89 milioni, crescendo progressivamente dal 2022. Il prezzo fisso si conferma una garanzia sia per le agenzie di viaggio sia per il cliente finale. Il t.o. evidenzia inoltre l’obiettivo di posizionarsi come punto di riferimento per le adv sul prodotto mare Italia, in un modello in cui la gestione resta sempre affidata direttamente alle strutture.\r

Offerta più ampia\r

L’andamento positivo coincide con l’ampliamento del catalogo per il 2026, che si apre con 104 strutture e 5 in arrivo tra Sardegna, Abruzzo e Calabria.\r

\r

Tra le novità 2026 “Io prenoto… anticipa l’estate” è la campagna di incentivazione che consente alle adv di prenotare fino al 28 febbraio 2026 con anticipo minimo al 10% e annullamento senza penali fino a 30 giorni prima della partenza e rimborso in caso di annullamento. Il tour operator continua a rafforzare la collaborazione con le agenzie di viaggio attraverso webinar e incontri mirati, sia online sia in agenzia.\r

\r

Sul fronte delle novità tecnologiche, il cfo Mario Aprea annuncia l’integrazione dell’IA nei processi lavorativi e delle connessioni Xml, pensate per rendere i processi di lavoro tra fornitori e agenzie ancora più efficienti.\r

\r

OtaViaggi collabora principalmente con Ita Airways e Aeroitalia, e in parte con Volotea. Sul fronte operativo, è presente soprattutto a Olbia e Cagliari in Sardegna, con una minore attività ad Alghero, mentre in Sicilia il focus è su Palermo. Annunciate inoltre le date della prossima edizione di Obiettivo X, che si terrà dal 24 al 26 aprile.\r

\r

(Elisa Biagioli)","post_title":"Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante»","post_date":"2026-01-23T12:13:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769170406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 di novità e crescita per l'aeroporto di Parma, che dopo un periodo di criticità, con rischi di chiusura, è stato poi salvato grazie a investimenti privati e supporto istituzionale, con un piano di rilancio che per quest'anno punta a raggiungere i 450.000 passeggeri.\r

\r

Gli investimenti includono 9 milioni di euro destinati all'allungamento della pista, alla realizzazione di nuove piazzole velivoli, all'ampliamento dei parcheggi e a strumenti per atterraggi in meteo avverso.\r

\r

Intanto, il cambiamento decolla con Ryanair che da prossimo 1° giugno collegherà il 'Giuseppe Verdi' a Tirana: decisione successiva all'eliminazione dell’addizionale municipale nell'aeroporto di Parma, attiva da inizio gennaio.\r

\r

L'8 gennaio il cco di Ryanair, Jason McGuinness aveva annunciato nuove rotte da Parma, proprio in seguito all'eliminazione dell'addizionale municipale.\r

\r

“Ryanair accoglie con favore la decisione del presidente De Pascale - ha sottolineato - di abolire l’addizionale municipale, a partire dai piccoli aeroporti dell’Emilia‑Romagna di Forlì, Parma e Rimini, una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per la Regione. Risponderemo a breve all’abolizione dell’addizionale comunale negli aeroporti minori dell’Emilia‑Romagna con nuove rotte e un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini\". ​\r

Centerline Airport Partners ha acquisito il 51% nel 2024, focalizzandosi su miglioramenti infrastrutturali, sicurezza e customer experience. Con una pista di 2200 metri, e una aerostazione di 3.450 mq con capacità di 695 passeggeri/ora (700.000 annui) a Parma sono operativi 9 banchi check-in, 4 gate e la possibilità di interagire con la alta velocità via navetta.","post_title":"Aeroporto di Parma pronto per il rilancio. E Ryanair apre i voli per Tirana","post_date":"2026-01-23T10:34:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1769164491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta una nuova interpretazione della Owner’s Residence grazie a una collaborazione esclusiva con Patricia Urquiola. Inaugurata a bordo di Explora III nell’estate 2026 e di Explora IV nel 2027, questa collaborazione introduce uhttps://www.travelquotidiano.com/tour_operator/explora-journeys-al-via-il-programma-di-inviti-explora-club/tqid-504045na seconda Owner’s Residence su ciascuna nave, riflettendo una visione condivisa di moderno vivere sul mare. Conosciuta per la sua visione inconfondibile, Patricia Urquiola porta la sua prospettiva distintiva per la prima volta su Explora III. In partenza per un Mediterranean Prelude Journey il 24 luglio, per il viaggio inaugurale da Barcellona a Lisbona il 3 agosto e per itinerari verso nuove destinazioni nel Nord Europa, in Islanda e Groenlandia più avanti nell’anno, Explora III è la prima nave di Explora Journeys a offrire due Owner’s Residences.\r

Le Owner's Residence\r

Posizionate a poppa sui ponti 7 e 8, le Owner’s Residences sono le abitazioni più grandi ed esclusive disponibili a bordo di Explora III. Ognuna offre 280 metri quadrati di spazi sapientemente progettati, di cui 125 metri quadrati dedicati a una spettacolare terrazza che si estende sull’intera larghezza della nave. La Owner’s Residence firmata Patricia Urquiola è situata sul ponte 7 e si apre su viste ininterrotte sulla scia della nave, creando una connessione costante con l’oceano. Con ampie vetrate che incorniciano il mare, l’interno di 155 metri quadrati comprende un soggiorno con zona pranzo e una camera da letto con bagno en suite.\r

\r

«Il lavoro di Patricia Urquiola riflette una sensibilità allineata con Explora Journeys - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Lei è consapevole di come un design attento possa evocare emozioni e come il giusto equilibrio tra luce, texture e forma possa infondere immediatamente una sensazione di benessere. Questo è centrale nel nostro Ocean State of Mind, che invita gli ospiti a rallentare e a sentirsi profondamente connessi all’ambiente circostante. Nella Owner’s Residence, Patricia Urquiola ha tradotto questa filosofia in spazi generosi, equilibrati e profondamente in sintonia con il mare».\r

\r

«Ho immaginato la Owner’s Residence come uno spazio da vivere con il corpo tanto quanto con gli occhi, dove texture e materiali creano un senso di protezione pur rimanendo aperti al movimento del mare. Per me si tratta di creare un senso di appartenenza sull’acqua. Il progetto è cresciuto attraverso un rapporto di lunga data basato sulla fiducia e su un dialogo continuo con la famiglia Aponte, e questo progetto ne è il riflesso» ha aggiunto Patricia Urquiola.\r

\r

La residenza può ospitare fino a quattro adulti se collegata a una Ocean Terrace Suite e offre il servizio di maggiordomo privato, di un residence manager dedicato e del suo team, che si prendono cura di ogni dettaglio con la massima discrezione.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys ridisegna la Owner's Residence con Patricia Urquiola","post_date":"2026-01-23T09:44:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769161485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aggiunge una nuova destinazione al network da Venezia: Craiova, in Romania, che sarà collegata al Marco Polo dal prossimo 23 maggio, con due voli settimanali, il martedì e il sabato.\r

Un ulteriore tassello di crescita dopo l'arrivo lo scorso dicembre del terzo Airbus A321neo basato a Venezia: Craiova si affianca alle 19 destinazioni in tutta Europa raggiungibili dalla città lagunare, mete chiave come Atene, Barcellona, Londra, Madrid e Tel Aviv. Nel 2025, Wizz Air ha registrato a Venezia oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%. \r

\"Venezia è una delle nostre basi in Italia ed è uno scalo fondamentale per la nostra crescita nel paese. Celebrare questa nuova rotta insieme ai nostri partner di Save conferma la solidità di una collaborazione che mira a offrire collegamenti sempre più convenienti e attrattivi per i nostri passeggeri veneti” - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, - “L'arrivo del terzo aeromobile in Laguna è stata la prova tangibile del nostro impegno a lungo termine nel Nord-Est: una risorsa che ci ha permesso di ampliare il network e contribuire allo sviluppo dell’economia locale\".\r

“Il nuovo volo Venezia–Craiova rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Marco Polo e testimonia la solidità della collaborazione con Wizz Air” – ha affermato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save – “L’arrivo del terzo aeromobile basato a Venezia ha rafforzato una strategia comune orientata allo sviluppo del territorio, ampliando l’offerta di collegamenti internazionali a beneficio dei passeggeri e del sistema economico veneto. Il nuovo collegamento va ad integrare l’offerta di voli diretti verso l’Europa centro-orientale, favorendo scambi culturali, turistici ed economici, confermando la centralità di Venezia nel network in espansione della compagnia.”","post_title":"Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova","post_date":"2026-01-23T08:52:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769158356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466117\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dillip Rajakarier[/caption]\r

\r

Minor Hotels comincia il 2026 con un approccio improntato alla crescita mirata, facendo leva su un anno di sviluppo da record per dare priorità alla profondità del mercato, alla diversificazione del portfolio e a un’espansione efficiente in termini di capitale.\r

\r

Nel 2025 il gruppo ha sottoscritto 40 nuovi contratti alberghieri e contratti di gestione– il numero più alto mai registrato in un singolo anno – e prevede di finalizzarne altri 25 nel primo trimestre del 2026.\r

\r

Con la pipeline più solida di sempre e un portfolio globale di oltre 640 strutture a livello globale, il 2026 segna così l’inizio di una nuova fase di crescita per il gruppo, caratterizzata da un’espansione asset-light più mirata, dall’introduzione di quattro nuovi brand alberghieri e dal rafforzamento della piattaforma globale sotto il master brand Minor Hotels.\r

\r

«Il ritmo con cui sono stati siglati i recenti accordi riflette la forte fiducia dei proprietari nei nostri brand e nella nostra piattaforma - ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor International -. Favorire la crescita attraverso una maggiore combinazione di contratti di gestione e franchising ci consente di espanderci in modo strutturato e sostenibile, mentre il nostro ruolo continuativo come proprietari ci mantiene allineati alle performance delle strutture e agli standard del brand. Con l’ulteriore ampliamento del nostro portfolio nel 2026, questa combinazione di portata globale e mentalità imprenditoriale ci fornisce la visione necessaria per adattare realmente le soluzioni ai diversi asset e alle ambizioni dei proprietari».\r

\r

\r

I nuovi Collection brand\r

Nel 2026 Minor Hotels porterà sul mercato i suoi brand più recenti, con una serie di aperture e nuovi accordi selezionati in diversi segmenti. Al centro di questa strategia ci sono i nuovi “Collection brand” del Gruppo - Minor Reserve Collection e Colbert Collection - pensati per favorire la crescita tramite conversioni nei mercati più maturi, in particolare in Europa e nel Medio Oriente.\r

\r

The Wolseley Hotels si posiziona come una proposta di lusso volutamente esclusiva e rara: il 2026 sarà dedicato a consolidarne la presenza attraverso un numero limitato di progetti selezionati, rafforzando il posizionamento di lungo periodo nelle principali gateway city globali.\r

\r

Nel segmento più accessibile, iStay Hotels è destinato a svolgere un ruolo chiave nel sostenere la crescita tramite franchising, soprattutto nel segmento Select, dove la domanda di soluzioni di qualità a valore competitivo continua ad aumentare nei mercati urbani e nei gateway.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Minor Hotels: i progetti di sviluppo per il 2026","post_date":"2026-01-22T12:52:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769086326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Beachcomber Resorts & Hotels chiude l'anno finanziario 2024/25 con un incremento del 44% in termini di room night, consolidando la propria posizione sul mercato italiano. «Il tasso medio di repeater si attesta al 39/40%, ma durante la prime season in alcuni hotel raggiungiamo il 70/80%», afferma Sheila Filippi, direttore Italia di Beachcomber Resorts & Hotels.\r

\r

Novità di prodotto\r

\r

Il 2025 ha visto protagonista il Shandrani Beachcomber Resort & Spa, riaperto ufficialmente il 16 ottobre dopo alcuni mesi di ristrutturazione e restyling. Il 4 stelle superior con direzione italiana ha letteralmente riconquistato il mercato dopo la riapertura.\r

\r

Ad agosto si è concluso il total restyling delle camere del Victoria Beachcomber Resort & Spa (4 stelle superior). I lavori sono stati gestiti a tranche senza chiudere il resort e senza causare nessun disagio agli ospiti, come ha sottolineato Filippi. Gli interventi hanno interessato anche il ristorante principale Le Superbe, con riorganizzazione degli spazi e rifacimento delle isole e cooking station. Tra le novità l'upgrading dei cinque bar, di cui tre on the beach, con l'introduzione del Tuk Tuk Aperol Spritz a bordo piscina e la ristrutturazione del Pinky Bar.\r

\r

Il 2025 ha celebrato anche il 40° anniversario del Royal Palm Beachcomber, icona della destinazione mauriziana. Nel mese di ottobre una settimana di eventi speciali, tra cui una cena a 10 mani con tutti gli executive chef che si sono susseguiti negli anni. A dicembre una charity dinner con asta di beneficenza a favore di FED, la fondazione Beachcomber impegnata in progetti sociali e di formazione.\r

\r

Strategie 2026\r

\r

«Nel 2026 Beachcomber proseguirà la sua politica di costante upgrading dei resort, uno dei nostri punti di forza particolarmente apprezzato sia dalle agenzie che dai clienti», dichiara Filippi. Proseguono gli investimenti sulla sostenibilità, con impegno sia sul fronte ambientale che sociale. «L'anno in corso 2025/26 si sta rivelando altrettanto promettente, per cui continueremo ad investire con attività di promozione e formazione con e per le agenzie di viaggi, oltre alla partecipazione a fiere, workshop e roadshow», conclude il direttore Italia.\r

\r

Da inizio novembre è operativo il volo diretto Ita Airways, attualmente stagionale ma con prospettive di continuità.\r

\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Beachcomber Resorts: +44% di room night nell'anno fiscale 2024/25","post_date":"2026-01-22T12:00:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769083247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490172\" align=\"alignnone\" width=\"270\"] Park Resort Lake Garda[/caption]\r

\r

Il gruppo alberghiero Falkensteiner ha chiuso il 2025 con il miglior risultato operativo della sua storia. Il fatturato è cresciuto del 10% (escludendo il Falkensteiner Hotel Bozen), mentre l'Ebitdadegli hotel ha registrato un incremento superiore al 20% su base like-for-like. I mercati principali restano Austria, Germania, Italia, Croazia e Svizzera, con una crescita significativa dei mercati dell'Est, Regno Unito e Stati Uniti.\r

Espansione branded residences\r

Quest'anno il gruppo amplia la sua offerta di branded residences con l'apertura delle Residences Aurora a Punta Skala e delle Falkensteiner Residences Lake Garda. Le nuove strutture si aggiungono agli immobili già presenti a Salò e Licata, consolidando questo segmento di business che rappresenta uno dei pilastri della strategia di sviluppo del gruppo.\r

Strategie 2026\r

Per il 2026 le prospettive sono positive, sia per la stagione invernale sia per le destinazioni balneari italiane, nonostante alcune difficoltà sul mercato tedesco. La strategia continuerà a puntare sullo sviluppo qualitativo degli hotel e sull'espansione del modello di branded residences, con nuovi progetti previsti a Punta Skala e Salò. Sono previsti investimenti importanti in Italia, mercato considerato prioritario per la crescita futura del gruppo.\r

Performance mercato italiano\r

Nel 2025 il gruppo ha registrato una crescita del fatturato proveniente dai clienti italiani, smentendo le preoccupazioni legate alla contrazione della capacità di spesa. Le previsioni per l'inverno 2026 confermano uno sviluppo positivo anche in questo segmento, rafforzando la scelta strategica di investire nel mercato domestico italiano.\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Falkensteiner, fatturato 2025 a +10%: focus su branded residences e mercato italiano","post_date":"2026-01-22T11:25:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1769081122000]}]}}