Club Med, ecco le prossime tappe del recruiting In circa 70 resort di tutta l’area Emea, Club Med apre 1.900 posizioni per rafforzare i suoi team e preparare una stagione di successo. Nel Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), si ricercano 570 candidati nei settori di ospitalità & ristorazione (465 posti); infanzia (30 posti);​ benessere & salute (25 posti); sport (10 posti); ​ arte & spettacolo (10 posti); ​ supporto & vendite (30 posti). Le tappe del recruiting Le prossime tappe di recruiting sono le seguenti: martedì 17 marzo, recruiting day presso il resort Club Med Cefalù​

mercoledì 18 marzo, recruiting day a Ragusa​

Giovedì 19 marzo, recruiting day a Siracusa​

mercoledì 25 marzo, recruiting day a Milano​

martedì 31 marzo, career talk presso l’alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza​

mercoledì 8 aprile, recruiting day Job Farm (evento online)​

mercoledì 22 aprile, recruiting day a Milano​

mercoledì 20 maggio, career talk – France Alumni Day a Roma​

mercoledì 20 maggio, recruiting day a Milano​

martedì 26 maggio, career talk – France Alumni Day a Milano

