Lufthansa e Austrian Airlines: nuovi voli supplementari verso Asia e Africa Lufthansa e Austrian Airlines potenziano la capacità offerta verso alcune destinazioni in Asia e Africa, in risposta all’aumento della domanda di voli a lungo raggio con breve anticipo. Lufthansa Airlines prevede quindi di aggiungere diversi voli supplementari nelle prossime settimane: sono già disponibili per la prenotazione quattro voli da Monaco a Singapore e ritorno, nonché due voli speciali da Francoforte a Città del Capo e ritorno. Inoltre, sono previsti due voli aggiuntivi da Francoforte a Riyadh. Austrian Airlines ha già organizzato 10 voli speciali da Vienna a Bangkok e ritorno. «I voli già pubblicati possono essere prenotati attraverso tutti i canali di vendita» precisa una nota del gruppo tedesco che «monitora costantemente gli sviluppi del mercato» e si riserva di «comunicare successivamente eventuali ulteriori voli supplementari». Condividi

