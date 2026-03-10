Going: accesso diretto a tutta l’offerta di Disney World Florida Going annuncia l’accesso diretto all’intera offerta di Wald Disney World Florida. Il tour operator del gruppo Bluvacanze rafforza infatti la collaborazione con Disney Destinations e si conferma punto di accesso ufficiale per il mercato italiano all’offerta completa di Walt Disney World Resort. Grazie a una nuova interfaccia di prenotazione integrata all’interno di Going4You, le agenzie di viaggio italiane possono già accedere direttamente all’intero portafoglio della destinazione di Orlando utilizzando tutte le promozioni riservate da Disney, con il valore aggiunto dell’assistenza dedicata e della consulenza specialistica del team Going. Il sistema, sviluppato dal team it interno in accordo con Disney Destinations e nel rispetto del look&feel e delle linee guida ufficiali del brand, consente una navigazione intuitiva e completa, con funzionalità di ricerca e acquisto in modalità e-commerce. Attraverso la piattaforma è possibile prenotare soggiorni hotel + biglietti parchi; biglietti singoli per uno o più parchi, inclusi i due parchi acquatici; soggiorni alberghieri selezionati; offerte speciali e pacchetti tematici legati a periodi chiave dell’anno, come Halloween e Natale. Sono inoltre disponibili i principali prodotti esperienziali della destinazione, tra cui i biglietti Park Hopper, gli eventi serali Disney After Hours – Exclusive Nightime Magic e appuntamenti come il Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party e le celebrazioni natalizie. Walt Disney World Resort a Orlando rappresenta un complesso unico per dimensioni e varietà dell’offerta: quattro parchi a tema – Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom -, due parchi acquatici, circa 29.000 camere d’albergo, campi da golf, un centro sportivo e l’area di shopping e intrattenimento Disney Springs, su un’estensione territoriale paragonabile a quella della città di San Francisco. La piattaforma consente alle agenzie di personalizzare l’offerta attraverso filtri avanzati, come la cancellazione gratuita o l’inclusione dei pacchetti ristorazione, particolarmente rilevanti per il target family. A supporto della distribuzione sono inoltre disponibili schede prodotto dettagliate e costantemente aggiornate, frutto della formazione continua del team Going e delle site inspection a Orlando. Specializzazione sugli Usa La collaborazione si inserisce nella strategia di specializzazione di Going sulla destinazione Stati Uniti e consente di integrare Walt Disney World all’interno di itinerari più ampi. Il sistema permette infatti di combinare il soggiorno a Orlando con voli, hotel, tour ed esperienze in tutto il territorio americano, all’interno dello stesso ambiente tecnologico. «La collaborazione con Disney Destinations rappresenta per Going un progetto strategico di grande valore – ha dichiarato Domenico Pellegrino, ceo di Going -, che rafforza il nostro posizionamento come partner di riferimento per la distribuzione del prodotto in Italia. Mettiamo a disposizione delle agenzie di viaggio un accesso diretto e completo a Walt Disney World, combinando le condizioni ufficiali della destinazione con il valore della consulenza professionale, dell’assistenza dedicata e della costruzione su misura dell’esperienza. Walt Disney World è una destinazione unica per il mercato italiano. L’integrazione con la nostra piattaforma consente inoltre di inserirla facilmente all’interno di itinerari più ampi negli Stati Uniti, contribuendo a sviluppare ulteriormente la domanda verso questa destinazione». «Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con Going, partner strategico per il canale delle agenzie di viaggio per la vendita di Walt Disney World in Italia – ha affermato Monica Astuti, contry head Disney Destinations Italy -. La nostra destinazione, per essere pienamente valorizzata, richiede competenza, pianificazione e consulenza qualificata. La nuova integrazione con la piattaforma Going4You consente agli agenti di viaggio di accedere in modo semplice e completo al nostro prodotto, supportando una distribuzione professionale e contribuendo a rendere ancora più accessibile al pubblico italiano la magia e la qualità dell’esperienza Disney». Condividi

Le prime dispongono di strumenti operativi, contrattuali e relazionali che consentono di gestire le criticità e garantire assistenza ai viaggiatori; le seconde espongono il cliente a un rischio operativo molto più elevato. Queste capacità si amplificano nelle organizzazioni di dimensioni maggiori, che possono contare su strutture, sistemi e relazioni istituzionali in grado di affrontare le difficoltà con maggiore efficacia». [post_title] => Gruppo Bluvacanze ha fatto rientrare tutti i passeggeri leisure [post_date] => 2026-03-10T13:17:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773148659000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viajes El Corte Inglés ha lanciato una nuova divisione dedicata ai viaggi di gruppo all'interno della sua area tour operator. Questo cambiamento, che riguarda i marchi Tourmundial e Club de Vacaciones, mira a offrire un prodotto specifico e specializzato per soddisfare le esigenze di gruppi di amici, famiglie o associazioni che desiderano viaggiare insieme. Risposta al mercato L'iniziativa, come riporta Hosteltur, è nata in risposta alla domanda del mercato, che, secondo l'azienda, richiedeva una soluzione più diretta per l'organizzazione di questo tipo di viaggi. Invece di gestire questi viaggi come un servizio secondario, Viajes El Corte Inglés ha deciso di integrarli nella sua struttura "standard" di tour operator. Con questa mossa, l'azienda intende fornire alle agenzie un modo molto più chiaro e diretto per acquistare questo prodotto. L'obiettivo non è solo quello di aggiungere un nuovo nome al gruppo, ma di sfruttare l'esperienza operativa, le capacità di negoziazione e la conoscenza della destinazione già possedute sia da Tourmundial che da Club de Vacaciones per creare proposte su misura. Per gli agenti di viaggio, questo cambiamento si traduce nell'accesso alla rete di destinazioni di questi tour operator con un servizio pensato esclusivamente per le esigenze di un gruppo. L'obiettivo finale è rendere l'organizzazione di un viaggio per un'associazione o una famiglia numerosa semplice come prenotare un pacchetto vacanza tradizionale. [post_title] => Viajes El Corte Inglés: nuova divisione per i viaggi di gruppo [post_date] => 2026-03-10T12:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773147100000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hawaii più facilmente raggiungibili dall'Italia con i nuovi collegamenti di Alaska Airlines via Seattle, che prenderanno il via il prossimo 28 aprile da Roma Fiumicino. I nuovi voli della compagnia aerea, rappresentata in Italia da Discover The World, consentiranno infatti ai passeggeri provenienti dal nostro paese di beneficiare dei collegamenti giornalieri in proseguimento da Seattle. L'operativo prevede decollo da Roma alle 15.26 con arrivo a Seattle alle 17.45; partenza da qui alle 20.50 e arrivo a Honolulu alle 23.57. Il rientro è previsto alle 7.30 con arrivo a Seattle alle 16.28; ripartenza da qui verso Roma alle 17.30 con atterraggio a Fiumicino alle 13.15 del giorno successivo. I voli Alaska Airlines sono prenotabili in tutti i crs, e i biglietti possono essere emessi in Bsp utilizzando la piastrina 'AS'. Nel Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia), si ricercano 570 candidati nei settori di ospitalità & ristorazione (465 posti); infanzia (30 posti);​ benessere & salute (25 posti); sport (10 posti); ​ arte & spettacolo (10 posti); ​ supporto & vendite (30 posti). Le tappe del recruiting Le prossime tappe di recruiting sono le seguenti: martedì 17 marzo, recruiting day presso il resort Club Med Cefalù​ mercoledì 18 marzo, recruiting day a Ragusa​ Giovedì 19 marzo, recruiting day a Siracusa​ mercoledì 25 marzo, recruiting day a Milano​ martedì 31 marzo, career talk presso l’alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza​ mercoledì 8 aprile, recruiting day Job Farm (evento online)​ mercoledì 22 aprile, recruiting day a Milano​ mercoledì 20 maggio, career talk – France Alumni Day a Roma​ mercoledì 20 maggio, recruiting day a Milano​ martedì 26 maggio, career talk – France Alumni Day a Milano [post_title] => Club Med, ecco le prossime tappe del recruiting [post_date] => 2026-03-10T11:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773143791000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509231 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa e Austrian Airlines potenziano la capacità offerta verso alcune destinazioni in Asia e Africa, in risposta all'aumento della domanda di voli a lungo raggio con breve anticipo. Lufthansa Airlines prevede quindi di aggiungere diversi voli supplementari nelle prossime settimane: sono già disponibili per la prenotazione quattro voli da Monaco a Singapore e ritorno, nonché due voli speciali da Francoforte a Città del Capo e ritorno. Inoltre, sono previsti due voli aggiuntivi da Francoforte a Riyadh. Austrian Airlines ha già organizzato 10 voli speciali da Vienna a Bangkok e ritorno. «I voli già pubblicati possono essere prenotati attraverso tutti i canali di vendita» precisa una nota del gruppo tedesco che «monitora costantemente gli sviluppi del mercato» e si riserva di «comunicare successivamente eventuali ulteriori voli supplementari». [post_title] => Lufthansa e Austrian Airlines: nuovi voli supplementari verso Asia e Africa [post_date] => 2026-03-10T11:54:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773143642000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Is Molas Resort aprirà a maggio la stagione 2026. La struttura propone la sua esclusiva offerta early booking: prenotando la vacanza entro il 31 marzo si ottiene uno sconto del 15% e, per chi sceglie di soggiornare a maggio, è previsto un upgrade gratuito della camera (soggetto a disponibilità). Situato nel cuore del sud della Sardegna, a pochi chilometri da Pula e a soli 40 minuti dall'aeroporto di Cagliari, Is Molas Resort è un'oasi 4 stelle Superior completamente rinnovata: un luogo dove la natura, il comfort e la bellezza del territorio si incontrano in perfetto equilibrio. Le 72 camere e le 5 ville lusso con piscina privata accolgono gli ospiti in ambienti confortevoli e curati, pensati per offrire un soggiorno all’insegna del relax e del benessere. La struttura ospita inoltre u campo da golf a 27 buche, un Beach Club e una selezione di bar e ristoranti, servizi che richiamano l’invito della stagione a trascorrere dei momenti di divertimento e relax all’aria aperta e senza fretta. Italian International Ladies’ Amateur Championship L’evento di golf, parte del European Amateur Order of Merit 2026, farà la sua tappa italiana nel Golf Club Is Molas di Pula dal 23 al 26 aprile 2026. Louis Vuitton 38th America’s Cup Cagliari, a pochi chilometri dal resort, si prepara ad accogliere le regate preliminari della Louis Vuitton 38th America's Cup: lo spettacolo velico più esclusivo e atteso del mondo farà tappa nel Golfo degli Angeli dal 21 al 24 maggio, trasformando il capoluogo sardo in un palcoscenico internazionale. Soggiornare a Is Molas a maggio significa avere il resort come rifugio esclusivo e Cagliari come teatro di una manifestazione che unisce il meglio della tradizione marinara con il glamour del grande evento globale. [post_title] => Is Molas resort, un'offerta speciale per vivere la Sardegna fuori stagione [post_date] => 2026-03-10T10:11:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773137501000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Olbia si consolida come porto strategico nel Mediterraneo con una programmazione in crescita rispetto al 2025. Come riporta La Nuova Sardegna, secondo il calendario dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, nel 2026 sono previsti 85 scali, 13 in più rispetto ai 72 programmati per il 2025. Un incremento significativo che conferma l’interesse delle grandi compagnie internazionali verso Olbia e la Costa Smeralda e la volontà di rafforzare la presenza sulla città e tutta la Gallura, ampliando anche il periodo operativo. Destagionalizzazione Tra le novità più rilevanti c’è la destagionalizzazione. Se nel 2025 il picco si era registrato a maggio, con 23 approdi, nel 2026 la distribuzione sarà più equilibrata e continuativa, con settembre destinato a diventare il mese record con 18 arrivi, superando di fatto il cuore dell’estate. La stagione inizierà ad aprile con tre navi e si protrarrà fino a dicembre inoltrato, segno di una strategia sempre più orientata a portare flussi turistici anche nei mesi autunnali e invernali. Il 2025 ha confermato la solidità del trend: traffico in crescita, calendario fitto tra primavera e autunno e presenza di navi di medie e grandi dimensioni. Olbia si è affermata sia come scalo tecnico sia come destinazione turistica, grazie alla vicinanza con la Costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena e l’entroterra gallurese. Le escursioni spaziano tra natura, archeologia ed enogastronomia, ampliando l’esperienza dei crocieristi oltre il turismo balneare. Le ricadute economiche sono chiare: ogni attracco genera indotto per servizi portuali, trasporti, guide, ristorazione e commercio. Il centro storico beneficia di flussi sempre più internazionali, mentre cresce l’attenzione all’organizzazione della mobilità urbana nei giorni di maggiore affluenza. 