Turisanda1924, Sogne: «La sfida al futuro fra flessibilità ed esperienze» In una fase molto delicata a causa dei conflitti in atto, il turismo outgoing serra le fila e prosegue lungo la strada di nuove proposte in grado di intercettare le esigenze del viaggiatore. Anche Alpitour World, attraverso il brand Turisanda1924, non fa eccezione e sostiene la mostra “100 fotografie per ereditare il mondo” in corso al Mudec di Milano, stabilendo un nuovo ponte fra viaggio e cultura. «Da oltre un secolo – spiega il brand manager di Made by Turisanda1924, Stefano Sogne – Turisanda comunica e promuove la conoscenza del mondo nei suoi molteplici aspetti e in questo il ponte con la fotografia, che dà voce alle personali visioni del mondo, è evidente». La filosofia del brand Turisanda1924 è portatore di un modo di viaggiare che non ricerca tanto il lusso a 5 stelle quanto le esperienze autentiche, che generino ricordi da portare con sè e raccontare al ritorno. In questo senso è la messa a punto di servizi tailor made a fare la differenza: «Il pro medio delle pratiche si alza ma il viaggiatore è più consapevole, disposto a pagare di più a patto che il viaggio sia unico». Anche in un momento difficile come quello attuale, e forse a maggior ragione proprio in questo momento, il fatto di appartenere a un grande gruppo integrato verticalmente come Alpitour giova anche a Turisanda1924, che a oggi procura il 10% circa del fatturato globale tour operating. «La macchina non si ferma. Abbiamo affrontato tante difficoltà e le abbiamo superate brillantemente. Il gruppo Alpitour ha la possibilità di operare con la massima flessibilità grazie al presidio di moltissime aree del mondo. A ciò di aggiunge anche la collaborazione con Neos, che può modulare l’operatività aerea in base alle necessità». I trend del 2025 Nel 2025 i trend che hanno guidato le prenotazioni dei viaggi si sono concentrati su sostenibilità ed esperienze, con particolare focus sui safari in Africa e sulle esperienze a contatto con le tribù locali, ma anche sui fenomeni naturali da osservare nel Nord europeo. «Successo riscuotono sempre anche i grandi eventi, come la Semana Santa in Guatemala o i Dia de Los Muertos in Messico. Gli appuntamenti sportivi, che siano i tornei di tennis o l’Nba, costituiscono poi straordinari catalizzatori di viaggio, anche se in questo caso le prenotazioni sono un po’ più sotto data rispetto all’andamento generale». Nel 2026 l’obiettivo di Turisanda1924 è quello di incrementare il fatturato di un ulteriore 20%: «Un risultato possibile, grazie anche ad alcune novità di prodotto». In primo luogo, Sogne fa riferimento all’introduzione dei tour Voyager Family come naturale evoluzione del concept “Voyager” declinato però sulle esigenze del target famiglie. Inoltre, grazie al volo diretto operato da Neos da Milano Malpensa all’aeroporto internazionale del Kilimanjaro dal 14 luglio al 20 ottobre 2026, sarà possibile organizzare safari in Tanzania da abbinare al mare di Zanzibar. Condividi

Il suo ingresso consente di completare l’organico del reparto marketing di Naar in una fase di crescita dell’azienda. «Siamo impegnati su diversi progetti di sviluppo, in termini dimensionali con le sedi estere per l’espansione nei mercati europei, strutturali in Italia. Il nostro Paese, oltre a rappresentare il principale mercato per volumi prodotti ad oggi, è la sede per l’approvvigionamento di prodotto e servizi a beneficio di tutti i mercati in cui Naar è presente. Era necessario dotarci di una struttura marketing ancora più solida, accrescere le nostre competenze, completare il team in linea con le esigenze dell’azienda e l’ingresso di Silvia Mussa rappresenta il completamento di questo percorso» commenta Luca Battifora, managing director.\r

Molte le iniziative programmate per il 2026. Appena conclusa l’Itb di Berlino dove il team Naar Bespoke Travel Germania, Svizzera e Benelux ha incontrato presso il proprio stand clienti e fornitori, il lavoro del marketing prosegue con eventi e molti altri appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggio partner, con la comunicazione - sia corporate sia trade – e con attività di consolidamento del brand a livello internazionale.","post_title":"Naar: Silvia Mussa nuova head of b2b marketing","post_date":"2026-03-09T11:24:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773055455000]}]}}