Naar: Silvia Mussa nuova head of b2b marketing Naar Bespoke Travel annuncia l’ingresso di Silvia Mussa, che assume il ruolo di head of b2b marketing, andando a rafforzare la struttura marketing del tour operator. Silvia Mussa porta con sè oltre tredici anni di esperienza manageriale nel marketing maturata all’interno di una primaria realtà del settore turistico, dove ha operato su business unit retail, corporate e tour operating, sviluppando progetti e strategie dedicate al trade. I progetti di sviluppo Il suo ingresso consente di completare l’organico del reparto marketing di Naar in una fase di crescita dell’azienda. «Siamo impegnati su diversi progetti di sviluppo, in termini dimensionali con le sedi estere per l’espansione nei mercati europei, strutturali in Italia. Il nostro Paese, oltre a rappresentare il principale mercato per volumi prodotti ad oggi, è la sede per l’approvvigionamento di prodotto e servizi a beneficio di tutti i mercati in cui Naar è presente. Era necessario dotarci di una struttura marketing ancora più solida, accrescere le nostre competenze, completare il team in linea con le esigenze dell’azienda e l’ingresso di Silvia Mussa rappresenta il completamento di questo percorso» commenta Luca Battifora, managing director. Molte le iniziative programmate per il 2026. Appena conclusa l’Itb di Berlino dove il team Naar Bespoke Travel Germania, Svizzera e Benelux ha incontrato presso il proprio stand clienti e fornitori, il lavoro del marketing prosegue con eventi e molti altri appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggio partner, con la comunicazione – sia corporate sia trade – e con attività di consolidamento del brand a livello internazionale. Condividi

