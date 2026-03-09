Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village a Turks and Caicos Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, un ampliamento da 150 milioni di dollari con 101 suite che dispongono di più camere da letto e una nuovissima collezione di concept food&bevarage. Tra le nuove suite di spicco figurano le CrystalSky 4-Bedroom Reserve Villas fronte oceano, che si sviluppano su una superficie di oltre 240 metri quadrati, suddivise su tre piani. In grado di ospitare fino a 10 persone, le ville, progettate per le famiglie, dispongono anche di piscina privata e terrazza sul tetto con telescopio. Su una superficie di oltre 260 metri quadrati distribuiti su due piani, invece, le Chairman’s Penthouse Suite ospitano fino a 10 persone in tre camere da letto, con una scala che collega gli ampi spazi abitativi. Le Oceanview Two-Storey Suites sono disponibili con due o tre camere da letto e presentano un design aperto, moderni letti a castello, zone pranzo e salotti open air. La collezione di Oceanview and Penthouse Concierge Suites possono ospitare fino a sei persone in due camere da letto, con ampi bagni e letti a castello. Il nuovo food&beverage Sei nuovi concept di food&bevarage includono l’arrivo del Butch’s Island Chop House, la steakhouse dei Sandals Resorts. Omaggio al defunto fondatore del brand, Gordon “Butch” Stewart, il ristorante riunisce generazioni diverse attorno a bistecche di prima qualità frollate a secco, pesce fresco e una proposta di bevande di alto livello per adulti. Prima nel suo genere per il brand, la Pinta Food Hall propone sapori internazionali in quattro varianti culinarie, dai tacos affumicati ai piatti asiatici saltati in padella, dalla cucina italiana all’aperto alla griglia à la carte, oltre alla prima postazione di churros in un Beaches Resorts. Con brand Blue Mountain giamaicano, il BRÜ Coffee Bar serve caffè locale di giorno mentre di notte si trasforma in un locale dove gustare cocktail artigianali. Il cuore del villaggio è costituito da una piscina in stile laguna di circa 14.000 metri quadrati, completa di tre vasche idromassaggio. Uno scivolo acquatico e un’area giochi soddisfano i piccoli ospiti, mentre un bar a bordo piscina offre un luogo di ritrovo per tutte le età e il Calypso Cones serve gelati. Al Treasure Beach Village debutta anche il primo Starfish Cinema di Beaches Resorts, un cinema da 32 posti aperto tutto il giorno, progettato per proiettare sitcom diurne e proporre serate cinema per famiglie, con popcorn e bevande inclusi. «Come nuovo capitolo della storia di Beaches Turks and Caicos, il Treasure Beach Village si basa su tutto ciò che le famiglie già amano di questo resort, aggiungendo sistemazioni spaziose ed esperienze inedite pensate per rispondere alle esigenze delle famiglie di oggi – sottolinea Adam Stewart, executive chairman di Sandals e Beaches Resorts -. È emozionante incontrare ospiti che sono stati per la prima volta al Beaches da bambini e che ora tornano con i loro piccoli. Più che mai, le famiglie riuniscono le diverse generazioni del proprio nucleo familiare, rallentano i ritmi e apprezzano il tempo trascorso insieme, e questo nuovo ampliamento concorre ancora di più alla possibilità di vivere e godere di momenti condivisi multigenerazionali». Con un investimento di quasi 1 miliardo di dollari volto a raddoppiare la presenza del brand nei prossimi anni, Beaches Resorts continua così la sua espansione nei Caraibi, offrendo più spazio, più flessibilità e più opportunità alle famiglie di ritrovarsi alle Bahamas, in Giamaica, alle Barbados e a Saint Vincent e Grenadine. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509120 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, un ampliamento da 150 milioni di dollari con 101 suite che dispongono di più camere da letto e una nuovissima collezione di concept food&bevarage. Tra le nuove suite di spicco figurano le CrystalSky 4-Bedroom Reserve Villas fronte oceano, che si sviluppano su una superficie di oltre 240 metri quadrati, suddivise su tre piani. In grado di ospitare fino a 10 persone, le ville, progettate per le famiglie, dispongono anche di piscina privata e terrazza sul tetto con telescopio. Su una superficie di oltre 260 metri quadrati distribuiti su due piani, invece, le Chairman’s Penthouse Suite ospitano fino a 10 persone in tre camere da letto, con una scala che collega gli ampi spazi abitativi. Le Oceanview Two-Storey Suites sono disponibili con due o tre camere da letto e presentano un design aperto, moderni letti a castello, zone pranzo e salotti open air. La collezione di Oceanview and Penthouse Concierge Suites possono ospitare fino a sei persone in due camere da letto, con ampi bagni e letti a castello. Il nuovo food&beverage Sei nuovi concept di food&bevarage includono l’arrivo del Butch’s Island Chop House, la steakhouse dei Sandals Resorts. Omaggio al defunto fondatore del brand, Gordon “Butch” Stewart, il ristorante riunisce generazioni diverse attorno a bistecche di prima qualità frollate a secco, pesce fresco e una proposta di bevande di alto livello per adulti. Prima nel suo genere per il brand, la Pinta Food Hall propone sapori internazionali in quattro varianti culinarie, dai tacos affumicati ai piatti asiatici saltati in padella, dalla cucina italiana all’aperto alla griglia à la carte, oltre alla prima postazione di churros in un Beaches Resorts. Con brand Blue Mountain giamaicano, il BRÜ Coffee Bar serve caffè locale di giorno mentre di notte si trasforma in un locale dove gustare cocktail artigianali. Il cuore del villaggio è costituito da una piscina in stile laguna di circa 14.000 metri quadrati, completa di tre vasche idromassaggio. Uno scivolo acquatico e un’area giochi soddisfano i piccoli ospiti, mentre un bar a bordo piscina offre un luogo di ritrovo per tutte le età e il Calypso Cones serve gelati. Al Treasure Beach Village debutta anche il primo Starfish Cinema di Beaches Resorts, un cinema da 32 posti aperto tutto il giorno, progettato per proiettare sitcom diurne e proporre serate cinema per famiglie, con popcorn e bevande inclusi. «Come nuovo capitolo della storia di Beaches Turks and Caicos, il Treasure Beach Village si basa su tutto ciò che le famiglie già amano di questo resort, aggiungendo sistemazioni spaziose ed esperienze inedite pensate per rispondere alle esigenze delle famiglie di oggi – sottolinea Adam Stewart, executive chairman di Sandals e Beaches Resorts -. È emozionante incontrare ospiti che sono stati per la prima volta al Beaches da bambini e che ora tornano con i loro piccoli. Più che mai, le famiglie riuniscono le diverse generazioni del proprio nucleo familiare, rallentano i ritmi e apprezzano il tempo trascorso insieme, e questo nuovo ampliamento concorre ancora di più alla possibilità di vivere e godere di momenti condivisi multigenerazionali». Con un investimento di quasi 1 miliardo di dollari volto a raddoppiare la presenza del brand nei prossimi anni, Beaches Resorts continua così la sua espansione nei Caraibi, offrendo più spazio, più flessibilità e più opportunità alle famiglie di ritrovarsi alle Bahamas, in Giamaica, alle Barbados e a Saint Vincent e Grenadine. [post_title] => Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village a Turks and Caicos [post_date] => 2026-03-09T12:49:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773060595000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Minor Hotels annuncia un nuovo passo avanti nella propria strategia di crescita in Africa con la firma di due hotel firmati Nh Collection Hotels & Resorts: Nh Collection Pemba Island Resort in Tanzania e Nh Collection Accra in Ghana. Le nuove aperture, previste per il 2030, si aggiungono a NH Johannesburg Sandton, struttura già operativa, consolidando l’impegno del gruppo nello sviluppo dell’ospitalità di fascia alta nei mercati africani a maggiore potenziale. [post_title] => Minor Hotels: due nuove aperture in Africa per il brand Nh Collection [post_date] => 2026-03-09T09:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773049128000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Boscareto Resort & Spa, riapre il 27 marzo ed inaugura la stagione 2026 con esperienze e soggiorni speciali dedicati alla primavera e alla Pasqua. Tra i momenti più attesi della riapertura, il ritorno nelle sale de La Rei Natura, il ristorante gourmet del Resort, insignito a fine 2025 della terza Stella Michelin. Insieme al ristorante gourmet, il Bistrot Sunsì, guidato dallo chef Alessandro Capalbo, torna ad accogliere gli ospiti con la sua proposta conviviale e territoriale, ideale in ogni momento della giornata, dal pranzo panoramico alla cena con vista sulle colline. Protagonista della stagione è anche La Sovrana SPA, con trattamenti esclusivi e percorsi benessere pensati per armonizzarsi con i ritmi della natura. Per celebrare l’inizio stagione, il Resort propone la Promozione Riapertura 2026, con vantaggi esclusivi per i primi soggiorni primaverili, e una speciale Pasqua 2026 nelle Langhe, che unisce percorsi wellness, esperienze gourmet e momenti dedicati alla scoperta del territorio. L’arte si conferma elemento distintivo dell’identità del Resort, che consolida la propria natura di spazio capace di mettere in dialogo paesaggio, architettura e creatività. In questo contesto assume un significato ancora più rilevante la proclamazione di Alba Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2027, riconoscimento che rafforza la vocazione culturale delle Langhe. [post_title] => Il Boscareto Resort apre la stagione all'insegna del relax, natura ed eccellenza gastronomica [post_date] => 2026-03-06T12:44:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772801047000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines archivia il 2025 con ricavi totali in crescita del 6,3% su base annua, per 24,1 miliardi di dollari Usa, sostenuti dal forte contributo delle operazioni da trasporto passeggeri. Infatti, i soli ricavi passeggeri sono cresciuti del 7,4%, trainati dalla domanda nei segmenti internazionale e premium. La flessione dei rendimenti unitari cargo, riconducibile al rallentamento dei volumi del commercio globale e all’impatto delle tariffe doganali, è stata compensata da un incremento del 16,6% dei volumi trasportati, con ricavi cargo pari a 3,4 miliardi di dollari. In un contesto caratterizzato da pressioni inflattive sui costi e criticità tecniche legate ai motori, l’utile dalle attività principali si è attestato a 2,2 miliardi di dollari. «Nonostante un contesto operativo eccezionalmente complesso e imprevedibile - ha commentato Ahmet Bolat, chairman of the board and the Executive Committee di Turkish Airlines (nella foto) - i risultati finanziari conseguiti nel 2025 dimostrano ancora una volta la nostra capacità di adattamento a condizioni commerciali e geopolitiche in rapida evoluzione, grazie a una struttura dei ricavi diversificata. In linea con i nostri obiettivi di creazione di valore nel lungo termine, gli investimenti realizzati e le partnership strategiche attivate nel corso del 2025 rappresentano tappe fondamentali nell’espansione della nostra presenza globale e nel percorso verso la visione del centenario» Nel 2025 l’ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari, con un margine del 23,7%, superiore al valore mediano del target definito a inizio esercizio. Il mantenimento della solida performance anche nei primi mesi del 2026 consente di stimare un margine ebitdar per l’anno in corso compreso tra il 22% e il 24%, in linea con gli obiettivi strategici di lungo periodo della compagnia. [post_title] => Turkish Airlines: la domanda internazionale e quella premium trainano i risultati positivi [post_date] => 2026-03-06T11:50:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772797840000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_508953" align="alignleft" width="300"] Viva Miches by Wyndham[/caption] Viva Resorts by Wyndham riconferma un trend della domanda italiana verso i Caraibi improntato a prenotazioni anticipate fino a 60 giorni e crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo. Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham ha spiegato: «Continuiamo a registrare un buon trend di advance booking. Siamo molto soddisfatti e proseguiamo nel lavoro insieme ai nostri partner, tra cui Alpitour. Durante l’inverno abbiamo registrato prenotazioni con un anticipo fino a 60 giorni, mentre per la primavera e l’estate la media si attesta intorno ai 45 giorni. La formula all inclusive h24 rappresenta uno dei nostri principali punti di forza e continua a essere una scelta strategica per il posizionamento del brand. Nei prossimi mesi realizzeremo, inoltre, una serie di interventi di rinnovamento che includono il rifacimento di due piscine, il restyling di un ristorante e l’ammodernamento di circa novanta camere. In queste settimane il contesto internazionale è segnato dalle crisi in Medio Oriente, una situazione che osserviamo con attenzione e i cui riflessi sull’andamento dell’anno e delle prenotazioni potranno essere compresi solo strada facendo». Advance booking Il fenomeno della prenotazione anticipata rappresenta circa il 30% dei volumi complessivi dell’azienda. La domanda italiana verso i Caraibi continua a mostrare una buona stabilità, con una concentrazione delle presenze nei mesi da novembre ad aprile e nei mesi estivi di luglio e agosto. Un dato particolarmente significativo riguarda i repeater: il 25% degli ospiti italiani torna infatti nei resort della catena. Questa fidelizzazione poggia su due pilastri: la distribuzione e la solidità del prodotto. In Italia i Viva Resorts by Wyndham sono commercializzati attraverso la filiera del turismo organizzato. Tour operator e agenzie di viaggio individuano come punti di forza del brand il rapporto qualità-prezzo, considerato competitivo rispetto al mercato, gli investimenti nelle infrastrutture, la presenza di personale italiano e le numerose attività sportive e ricreative incluse nella formula. Se semplicità e affidabilità rappresentano elementi centrali per la distribuzione, il posizionamento competitivo dell’offerta permette di costruire proposte chiare e facilmente comunicabili al mercato. In questo senso la formula all inclusive 24 ore su 24 assume un valore strategico: includendo food & beverage e un’ampia possibilità di attività sportive e ricreative, consente di proporre pacchetti senza costi extra difficilmente prevedibili. I Caraibi accessibili Viva Resorts by Wyndham risponde così alle esigenze di un segmento di mercato che ricerca Caraibi accessibili: soggiorni medi di sette notti in strutture quattro stelle con trattamento all inclusive, raggiungibili, per lo più, con voli diretti dall’Italia e con personale in loco parlante italiano. Sul fronte del prodotto, nel corso del 2026, tra maggio e novembre, la catena alberghiera ha pianificato ristrutturazioni e interventi di rinnovamento in cinque delle nove strutture, tutte nella Repubblica Dominicana. Al Viva Dominicus Palace è previsto il restyling del ristorante sul mare Viva Café e di 12 camere ocean view; al Viva Dominicus Beach il riammodernamento di 46 camere superior; al Viva V Samaná il rinnovo delle plunge pool di 30 sistemazioni; al Viva Tangerine la sistemazione della piscina; a Viva Heavens il rifacimento completo della piscina. Le diverse strutture della collezione coprono posizionamenti distinti all’interno dell’offerta caraibica. Viva Miches si sta progressivamente affermando tra i viaggiatori più esperti, interessati a una destinazione ancora poco sviluppata e caratterizzata da un forte rapporto con l’ambiente naturale. Viva V Samaná si colloca nel segmento adults only, con un’offerta orientata a un soggiorno più tranquillo e riservato. Viva Fortuna Beach, alle Bahamas, è invece particolarmente apprezzato da chi pratica immersioni e sport acquatici, grazie anche alla presenza di un centro diving di alto livello. I resort Viva Maya e Viva Azteca, in Riviera Maya, intercettano invece un pubblico composto da famiglie e gruppi di amici, offrendo una combinazione equilibrata tra vacanza balneare, attività e possibilità di escursioni culturali nel territorio circostante. [post_title] => Viva Resorts by Wyndham, Carniel: «Caraibi accessibili, un modello vincente» [post_date] => 2026-03-06T09:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772788933000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508942 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 28 marzo Gardaland Sea Life Aquarium si arricchirà di Animal Crossing: New Horizons – il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo. La collaborazione con Nintendo La collaborazione nasce dall’incontro tra l’universo di Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita e si prende cura di oltre 5.000 creature marine appartenenti a più di 100 specie, e l’atmosfera rilassante, creativa e accogliente di Animal Crossing. Da questa fusione prenderanno forma le Sea Life Islands: isole tematiche che guideranno i visitatori in un viaggio tra ambienti acquatici, biodiversità e narrazione. A guidare l’esperienza sarà Blatero, il curatore del museo di Animal Crossing, che assumerà il ruolo di guida narrativa all’interno dell’acquario. Attraverso i suoi racconti, la visita si trasforma in un percorso educativo coinvolgente che unisce intrattenimento, approfondimento scientifico e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra mondo digitale e reale. Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita. I partecipanti esploreranno le 40 vasche tematiche di Gardaland Sea Life Aquarium, dagli ambienti di acqua dolce di fiumi e del lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi. In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie,Tom Nook. Al termine della visita, gli ospiti potranno inoltre scoprire e acquistare merchandising Animal Crossing. [post_title] => Gardaland Sea Life Aquarium, al via un percorso educativo con Nintendo [post_date] => 2026-03-06T09:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772788166000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Dubai Department of Economy and Tourism prende posizione in merito al soggiorno dei clienti che non hanno potuto rientrare nei paesi d'origine nei tempi previsti per via della cancellazione del volo a seguito del conflitto in Medio Oriente. «La sicurezza e il benessere dei cittadini, dei residenti e dei visitatori sono la massima priorità degli Emirati Arabi Uniti - si legge nella nota ufficiale diffusa dal dipartimento del turismo di Dubai -. Il governo degli Uae sta monitorando attentamente gli sviluppi e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione. La situazione nel Paese è stabile e i servizi pubblici continuano a funzionare. Le autorità competenti stanno coordinando attentamente e monitorando costantemente gli sviluppi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo. Emirates e FlyDubai hanno confermato che i servizi saranno ripristinati in modo graduale. I visitatori e i partner sono invitati a consultare i canali ufficiali del governo degli Uae e le compagnie aeree interessate per informazioni e aggiornamenti». La policy alberghiera «Nell'ambito dei consolidati protocolli di intervento stabiliti da Dubai, sono state attuate misure in tutto il settore del turismo e dell'ospitalità. Agli hotel è stato chiesto di supportare gli ospiti interessati facilitando la proroga dei soggiorni alle condizioni di prenotazione esistenti. In questo contesto, il Dubai Department of Economy and Tourism sta lavorando a stretto contatto con i partner turistici e i fornitori per supportare i visitatori e garantire con continuità la sicurezza, la stabilità e il funzionamento dei servizi in tutta la città. Dubai ha una comprovata esperienza nella gestione di periodi di crisi globale con agilità e coordinamento, dando priorità all’assistenza dei cittadini, dei residenti e dei visitatori, mantenendo elevati standard di qualità del servizio. Questo approccio integrato tra partner governativi e del settore privato consente alla città di rispondere in modo rapido ed efficace» [post_title] => Dubai, il Det: «Proroga dei soggiorni in hotel alle stesse condizioni di prenotazione» [post_date] => 2026-03-05T13:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772716502000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della Giornata internazionale della donna, Sandals Foundation sostiene le donne dei Caraibi con un impegno costante e trasversale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della loro vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future. Per la fondazione, l’empowerment femminile non è una celebrazione stagionale, ma un percorso continuativo che dura tutto l’anno. Attraverso il programma Women helping others achieve, realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socio-economiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità. Le nuove opportunità In alcune isole dei Caraibi, l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di opportunità economiche per le donne, soprattutto in ambiti tradizionalmente poco valorizzati. A Grenada, ad esempio, il gruppo di agricoltrici noto come Grenada Network of Rural Women Producers conta oggi 75 agricoltrici di età compresa tra i 40 e i 75 anni, 12 agricoltori maschi, quattro giovani agricoltori a tempo pieno di età inferiore ai 35 anni e tre aspiranti agricoltrici di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera. Parallelamente, a Saint Lucia, la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Il sostegno finanziario della Sandals Foundation ha migliorato le attività esistenti di Helen’s Daughters a Saint Lucia, consentendo l’acquisizione di infrastrutture e arredi fondamentali per operare in uno spazio dedicato al contatto con i clienti. A Saint Vincent and the Grenadines, il sostegno della Sandals Foundation ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field. La salute è un elemento fondamentale per l’empowerment femminile. La Sandals Foundation supporta programmi medici volti a garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. I Il sostegno alle donne passa anche attraverso percorsi di ascolto e recupero. In collaborazione con Stand Up for Jamaica, Sandals Foundation offre supporto psicologico e programmi educativi a donne detenute dell’isola. Infine, investire nelle ragazze significa garantire un futuro più equo e consapevole. Nel 2025, la Sandals Foundation ha aiutato la Bahamas Girl Guides Association ad aprire un dormitorio per offrire uno spazio sicuro alle ragazze. L’associazione mira a fornire opportunità per lo sviluppo delle ragazze e delle giovani donne, per costruire l’autostima, sitmolare un approccio positivo e diventare cittadine attive sia a livello nazionale che internazionale. [post_title] => Sandals Foundation: le donne dei Caraibi al centro del progetto di sviluppo [post_date] => 2026-03-04T14:19:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772633950000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Olm Nature Escape conquista Gault Millau come hotel dell'anno 2026 ed entra nei Vitalpina Hotels Alto Adige. Olm Nature Escape, eco aparthotel adagiato tra le vette di Caminata di Tures, è nato da un'idea radicale: costruire con la natura. Un cerchio di vetro e legno di larice che accoglie la Valle Aurina come se ne fosse sempre stato parte, immerso in quella che viene chiamata "la valle dalle mille possibilità" per la sua straordinaria varietà paesaggistica e le sue 80 vette che superano i 3mila metri. Un tesoro alpino - che ha ottenuto fin dall'apertura la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) ed è entrato nella collezione Ecoluxury Retreats of the World. Nel nuovo anno Olm Nature Escape conquista il titolo di "Hotel dell'anno 2026 in Alto Adige", conferito dalla prestigiosa guida Gault Millau. Un riconoscimento che premia soprattutto la visione innovativa che permea ogni aspetto della struttura. Il premio Gault Millau celebra un approccio all'ospitalità che segue i ritmi della natura. A confermare questa filosofia è arrivato anche l'ingresso nei Vitalpina Hotels Alto Adige, il circuito delle strutture certificate che promuovono benessere autentico attraverso movimento, alimentazione consapevole e tutela dell’ambiente. Trentatré ApartSuite costruite secondo i principi della bioarchitettura ospitano chi cerca un rifugio diverso dal solito. Il legno di larice ricopre superfici e pavimenti, mentre materiali naturali creano atmosfere calde e avvolgenti. Venticinque ApartSuite dispongono di sauna finlandese privata, per un relax su misura dopo le giornate sulla neve. Al centro della struttura circolare, un laghetto naturale impreziosisce un giardino lasciato volutamente selvaggio, un piccolo ecosistema che ricorda come la natura, quando rispettata, offra spettacoli incomparabili. Il ristorante Prenn°, guidato dallo chef Berni Aichner, segue la filosofia Slow Food del "buono, pulito e giusto "reinterpretando la tradizione altoatesina con creatività contemporanea. Per vivere questa esperienza unica lontano dalla frenesia del weekend, Olm Nature Escape propone il Midweek Special 2026. L'offerta è disponibile fino al 27 marzo 2026, dal 10 al 13 maggio e dal 17 al 21 maggio, poi dal 7 al 18 giugno e infine dal 1° al 5 novembre 2026. Comprende il soggiorno nelle nuove Eco ApartSuite (con sauna privata per le suite M e L), colazione a buffet ricca di specialità regionali e biologiche, accesso illimitato all'Eco SPA, sala fitness e yoga con vista sul giardino, parcheggio privato, connessione wi-fi personalizzabile. Ed inoltre, un voucher da 50 euro a persona per cenare al ristorante PRENN°. Il soggiorno minimo è di 3 notti, prenotabili dal lunedì al venerdì, con prezzo partire da 312 euro a persona. [post_title] => Olm nature escape conquista Gault Millau ed entra nei Vitalpina hotels Alto Adige [post_date] => 2026-03-04T11:54:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772625262000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "beaches resorts inaugura il treasure beach village a turks and caicos" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":81,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1172,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, un ampliamento da 150 milioni di dollari con 101 suite che dispongono di più camere da letto e una nuovissima collezione di concept food&bevarage.\r

\r

Tra le nuove suite di spicco figurano le CrystalSky 4-Bedroom Reserve Villas fronte oceano, che si sviluppano su una superficie di oltre 240 metri quadrati, suddivise su tre piani. In grado di ospitare fino a 10 persone, le ville, progettate per le famiglie, dispongono anche di piscina privata e terrazza sul tetto con telescopio.\r

\r

Su una superficie di oltre 260 metri quadrati distribuiti su due piani, invece, le Chairman’s Penthouse Suite ospitano fino a 10 persone in tre camere da letto, con una scala che collega gli ampi spazi abitativi.\r

\r

Le Oceanview Two-Storey Suites sono disponibili con due o tre camere da letto e presentano un design aperto, moderni letti a castello, zone pranzo e salotti open air. La collezione di Oceanview and Penthouse Concierge Suites possono ospitare fino a sei persone in due camere da letto, con ampi bagni e letti a castello.\r

Il nuovo food&beverage\r

Sei nuovi concept di food&bevarage includono l’arrivo del Butch’s Island Chop House, la steakhouse dei Sandals Resorts. Omaggio al defunto fondatore del brand, Gordon “Butch” Stewart, il ristorante riunisce generazioni diverse attorno a bistecche di prima qualità frollate a secco, pesce fresco e una proposta di bevande di alto livello per adulti.\r

\r

Prima nel suo genere per il brand, la Pinta Food Hall propone sapori internazionali in quattro varianti culinarie, dai tacos affumicati ai piatti asiatici saltati in padella, dalla cucina italiana all’aperto alla griglia à la carte, oltre alla prima postazione di churros in un Beaches Resorts. Con brand Blue Mountain giamaicano, il BRÜ Coffee Bar serve caffè locale di giorno mentre di notte si trasforma in un locale dove gustare cocktail artigianali.\r

\r

Il cuore del villaggio è costituito da una piscina in stile laguna di circa 14.000 metri quadrati, completa di tre vasche idromassaggio. Uno scivolo acquatico e un’area giochi soddisfano i piccoli ospiti, mentre un bar a bordo piscina offre un luogo di ritrovo per tutte le età e il Calypso Cones serve gelati.\r

\r

Al Treasure Beach Village debutta anche il primo Starfish Cinema di Beaches Resorts, un cinema da 32 posti aperto tutto il giorno, progettato per proiettare sitcom diurne e proporre serate cinema per famiglie, con popcorn e bevande inclusi.\r

\r

«Come nuovo capitolo della storia di Beaches Turks and Caicos, il Treasure Beach Village si basa su tutto ciò che le famiglie già amano di questo resort, aggiungendo sistemazioni spaziose ed esperienze inedite pensate per rispondere alle esigenze delle famiglie di oggi – sottolinea Adam Stewart, executive chairman di Sandals e Beaches Resorts -. È emozionante incontrare ospiti che sono stati per la prima volta al Beaches da bambini e che ora tornano con i loro piccoli. Più che mai, le famiglie riuniscono le diverse generazioni del proprio nucleo familiare, rallentano i ritmi e apprezzano il tempo trascorso insieme, e questo nuovo ampliamento concorre ancora di più alla possibilità di vivere e godere di momenti condivisi multigenerazionali».\r

\r

\r

\r

Con un investimento di quasi 1 miliardo di dollari volto a raddoppiare la presenza del brand nei prossimi anni, Beaches Resorts continua così la sua espansione nei Caraibi, offrendo più spazio, più flessibilità e più opportunità alle famiglie di ritrovarsi alle Bahamas, in Giamaica, alle Barbados e a Saint Vincent e Grenadine.\r

\r

","post_title":"Beaches Resorts inaugura il Treasure Beach Village a Turks and Caicos","post_date":"2026-03-09T12:49:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773060595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Minor Hotels annuncia un nuovo passo avanti nella propria strategia di crescita in Africa con la firma di due hotel firmati Nh Collection Hotels & Resorts: Nh Collection Pemba Island Resort in Tanzania e Nh Collection Accra in Ghana.\r

\r

Le nuove aperture, previste per il 2030, si aggiungono a NH Johannesburg Sandton, struttura già operativa, consolidando l’impegno del gruppo nello sviluppo dell’ospitalità di fascia alta nei mercati africani a maggiore potenziale.\r

\r

","post_title":"Minor Hotels: due nuove aperture in Africa per il brand Nh Collection","post_date":"2026-03-09T09:38:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773049128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boscareto Resort & Spa, riapre il 27 marzo ed inaugura la stagione 2026 con esperienze e soggiorni speciali dedicati alla primavera e alla Pasqua.\r

\r

Tra i momenti più attesi della riapertura, il ritorno nelle sale de La Rei Natura, il ristorante gourmet del Resort, insignito a fine 2025 della terza Stella Michelin.\r

\r

Insieme al ristorante gourmet, il Bistrot Sunsì, guidato dallo chef Alessandro Capalbo, torna ad accogliere gli ospiti con la sua proposta conviviale e territoriale, ideale in ogni momento della giornata, dal pranzo panoramico alla cena con vista sulle colline.\r

\r

Protagonista della stagione è anche La Sovrana SPA, con trattamenti esclusivi e percorsi benessere pensati per armonizzarsi con i ritmi della natura.\r

\r

Per celebrare l’inizio stagione, il Resort propone la Promozione Riapertura 2026, con vantaggi esclusivi per i primi soggiorni primaverili, e una speciale Pasqua 2026 nelle Langhe, che unisce percorsi wellness, esperienze gourmet e momenti dedicati alla scoperta del territorio.\r

\r

L’arte si conferma elemento distintivo dell’identità del Resort, che consolida la propria natura di spazio capace di mettere in dialogo paesaggio, architettura e creatività.\r

\r

In questo contesto assume un significato ancora più rilevante la proclamazione di Alba Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2027, riconoscimento che rafforza la vocazione culturale delle Langhe.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Boscareto Resort apre la stagione all'insegna del relax, natura ed eccellenza gastronomica","post_date":"2026-03-06T12:44:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772801047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines archivia il 2025 con ricavi totali in crescita del 6,3% su base annua, per 24,1 miliardi di dollari Usa, sostenuti dal forte contributo delle operazioni da trasporto passeggeri. Infatti, i soli ricavi passeggeri sono cresciuti del 7,4%, trainati dalla domanda nei segmenti internazionale e premium.\r

\r

La flessione dei rendimenti unitari cargo, riconducibile al rallentamento dei volumi del commercio globale e all’impatto delle tariffe doganali, è stata compensata da un incremento del 16,6% dei volumi trasportati, con ricavi cargo pari a 3,4 miliardi di dollari. In un contesto caratterizzato da pressioni inflattive sui costi e criticità tecniche legate ai motori, l’utile dalle attività principali si è attestato a 2,2 miliardi di dollari.\r

\r

«Nonostante un contesto operativo eccezionalmente complesso e imprevedibile - ha commentato Ahmet Bolat, chairman of the board and the Executive Committee di Turkish Airlines (nella foto) - i risultati finanziari conseguiti nel 2025 dimostrano ancora una volta la nostra capacità di adattamento a condizioni commerciali e geopolitiche in rapida evoluzione, grazie a una struttura dei ricavi diversificata. In linea con i nostri obiettivi di creazione di valore nel lungo termine, gli investimenti realizzati e le partnership strategiche attivate nel corso del 2025 rappresentano tappe fondamentali nell’espansione della nostra presenza globale e nel percorso verso la visione del centenario» \r

\r

Nel 2025 l’ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari, con un margine del 23,7%, superiore al valore mediano del target definito a inizio esercizio. Il mantenimento della solida performance anche nei primi mesi del 2026 consente di stimare un margine ebitdar per l’anno in corso compreso tra il 22% e il 24%, in linea con gli obiettivi strategici di lungo periodo della compagnia.","post_title":"Turkish Airlines: la domanda internazionale e quella premium trainano i risultati positivi","post_date":"2026-03-06T11:50:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772797840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_508953\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Viva Miches by Wyndham[/caption]\r

Viva Resorts by Wyndham riconferma un trend della domanda italiana verso i Caraibi improntato a prenotazioni anticipate fino a 60 giorni e crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo.\r

Giuliana Carniel, vice president sales & revenue manager di Viva Resorts by Wyndham ha spiegato: «Continuiamo a registrare un buon trend di advance booking. Siamo molto soddisfatti e proseguiamo nel lavoro insieme ai nostri partner, tra cui Alpitour. Durante l’inverno abbiamo registrato prenotazioni con un anticipo fino a 60 giorni, mentre per la primavera e l’estate la media si attesta intorno ai 45 giorni. La formula all inclusive h24 rappresenta uno dei nostri principali punti di forza e continua a essere una scelta strategica per il posizionamento del brand. Nei prossimi mesi realizzeremo, inoltre, una serie di interventi di rinnovamento che includono il rifacimento di due piscine, il restyling di un ristorante e l’ammodernamento di circa novanta camere. In queste settimane il contesto internazionale è segnato dalle crisi in Medio Oriente, una situazione che osserviamo con attenzione e i cui riflessi sull’andamento dell’anno e delle prenotazioni potranno essere compresi solo strada facendo».\r

Advance booking\r

Il fenomeno della prenotazione anticipata rappresenta circa il 30% dei volumi complessivi dell’azienda. La domanda italiana verso i Caraibi continua a mostrare una buona stabilità, con una concentrazione delle presenze nei mesi da novembre ad aprile e nei mesi estivi di luglio e agosto.\r

Un dato particolarmente significativo riguarda i repeater: il 25% degli ospiti italiani torna infatti nei resort della catena. Questa fidelizzazione poggia su due pilastri: la distribuzione e la solidità del prodotto. In Italia i Viva Resorts by Wyndham sono commercializzati attraverso la filiera del turismo organizzato. Tour operator e agenzie di viaggio individuano come punti di forza del brand il rapporto qualità-prezzo, considerato competitivo rispetto al mercato, gli investimenti nelle infrastrutture, la presenza di personale italiano e le numerose attività sportive e ricreative incluse nella formula.\r

Se semplicità e affidabilità rappresentano elementi centrali per la distribuzione, il posizionamento competitivo dell’offerta permette di costruire proposte chiare e facilmente comunicabili al mercato. In questo senso la formula all inclusive 24 ore su 24 assume un valore strategico: includendo food & beverage e un’ampia possibilità di attività sportive e ricreative, consente di proporre pacchetti senza costi extra difficilmente prevedibili.\r

\r

I Caraibi accessibili\r

Viva Resorts by Wyndham risponde così alle esigenze di un segmento di mercato che ricerca Caraibi accessibili: soggiorni medi di sette notti in strutture quattro stelle con trattamento all inclusive, raggiungibili, per lo più, con voli diretti dall’Italia e con personale in loco parlante italiano.\r

Sul fronte del prodotto, nel corso del 2026, tra maggio e novembre, la catena alberghiera ha pianificato ristrutturazioni e interventi di rinnovamento in cinque delle nove strutture, tutte nella Repubblica Dominicana. Al Viva Dominicus Palace è previsto il restyling del ristorante sul mare Viva Café e di 12 camere ocean view; al Viva Dominicus Beach il riammodernamento di 46 camere superior; al Viva V Samaná il rinnovo delle plunge pool di 30 sistemazioni; al Viva Tangerine la sistemazione della piscina; a Viva Heavens il rifacimento completo della piscina.\r

Le diverse strutture della collezione coprono posizionamenti distinti all’interno dell’offerta caraibica. Viva Miches si sta progressivamente affermando tra i viaggiatori più esperti, interessati a una destinazione ancora poco sviluppata e caratterizzata da un forte rapporto con l’ambiente naturale. Viva V Samaná si colloca nel segmento adults only, con un’offerta orientata a un soggiorno più tranquillo e riservato. Viva Fortuna Beach, alle Bahamas, è invece particolarmente apprezzato da chi pratica immersioni e sport acquatici, grazie anche alla presenza di un centro diving di alto livello. I resort Viva Maya e Viva Azteca, in Riviera Maya, intercettano invece un pubblico composto da famiglie e gruppi di amici, offrendo una combinazione equilibrata tra vacanza balneare, attività e possibilità di escursioni culturali nel territorio circostante.","post_title":"Viva Resorts by Wyndham, Carniel: «Caraibi accessibili, un modello vincente»","post_date":"2026-03-06T09:22:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772788933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 28 marzo Gardaland Sea Life Aquarium si arricchirà di Animal Crossing: New Horizons – il videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo.\r

La collaborazione con Nintendo\r

La collaborazione nasce dall’incontro tra l’universo di Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita e si prende cura di oltre 5.000 creature marine appartenenti a più di 100 specie, e l’atmosfera rilassante, creativa e accogliente di Animal Crossing. Da questa fusione prenderanno forma le Sea Life Islands: isole tematiche che guideranno i visitatori in un viaggio tra ambienti acquatici, biodiversità e narrazione. A guidare l’esperienza sarà Blatero, il curatore del museo di Animal Crossing, che assumerà il ruolo di guida narrativa all’interno dell’acquario. Attraverso i suoi racconti, la visita si trasforma in un percorso educativo coinvolgente che unisce intrattenimento, approfondimento scientifico e sensibilizzazione ambientale, creando un ponte tra mondo digitale e reale. Il percorso includerà attività interattive e una caccia ai timbri dedicata ad alcuni dei personaggi del videogioco, con un timbro da collezione esclusivo disponibile al termine della visita. I partecipanti esploreranno le 40 vasche tematiche di Gardaland Sea Life Aquarium, dagli ambienti di acqua dolce di fiumi e del lago di Garda fino ai mari e agli oceani più profondi.\r

\r

In giorni selezionati della settimana, l’esperienza culminerà con l’incontro con uno dei personaggi della serie,Tom Nook. Al termine della visita, gli ospiti potranno inoltre scoprire e acquistare merchandising Animal Crossing.\r

\r

","post_title":"Gardaland Sea Life Aquarium, al via un percorso educativo con Nintendo","post_date":"2026-03-06T09:09:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1772788166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Dubai Department of Economy and Tourism prende posizione in merito al soggiorno dei clienti che non hanno potuto rientrare nei paesi d'origine nei tempi previsti per via della cancellazione del volo a seguito del conflitto in Medio Oriente.\r

«La sicurezza e il benessere dei cittadini, dei residenti e dei visitatori sono la massima priorità degli Emirati Arabi Uniti - si legge nella nota ufficiale diffusa dal dipartimento del turismo di Dubai -. Il governo degli Uae sta monitorando attentamente gli sviluppi e adottando tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione. La situazione nel Paese è stabile e i servizi pubblici continuano a funzionare. Le autorità competenti stanno coordinando attentamente e monitorando costantemente gli sviluppi per garantire la sicurezza e il benessere di tutti.\r

Le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo. Emirates e FlyDubai hanno confermato che i servizi saranno ripristinati in modo graduale. I visitatori e i partner sono invitati a consultare i canali ufficiali del governo degli Uae e le compagnie aeree interessate per informazioni e aggiornamenti».\r

\r

La policy alberghiera\r

«Nell'ambito dei consolidati protocolli di intervento stabiliti da Dubai, sono state attuate misure in tutto il settore del turismo e dell'ospitalità. Agli hotel è stato chiesto di supportare gli ospiti interessati facilitando la proroga dei soggiorni alle condizioni di prenotazione esistenti. In questo contesto, il Dubai Department of Economy and Tourism sta lavorando a stretto contatto con i partner turistici e i fornitori per supportare i visitatori e garantire con continuità la sicurezza, la stabilità e il funzionamento dei servizi in tutta la città. Dubai ha una comprovata esperienza nella gestione di periodi di crisi globale con agilità e coordinamento, dando priorità all’assistenza dei cittadini, dei residenti e dei visitatori, mantenendo elevati standard di qualità del servizio. Questo approccio integrato tra partner governativi e del settore privato consente alla città di rispondere in modo rapido ed efficace»","post_title":"Dubai, il Det: «Proroga dei soggiorni in hotel alle stesse condizioni di prenotazione»","post_date":"2026-03-05T13:15:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1772716502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della Giornata internazionale della donna, Sandals Foundation sostiene le donne dei Caraibi con un impegno costante e trasversale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della loro vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future. Per la fondazione, l’empowerment femminile non è una celebrazione stagionale, ma un percorso continuativo che dura tutto l’anno.\r

\r

Attraverso il programma Women helping others achieve, realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socio-economiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità.\r

Le nuove opportunità\r

In alcune isole dei Caraibi, l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di opportunità economiche per le donne, soprattutto in ambiti tradizionalmente poco valorizzati. A Grenada, ad esempio, il gruppo di agricoltrici noto come Grenada Network of Rural Women Producers conta oggi 75 agricoltrici di età compresa tra i 40 e i 75 anni, 12 agricoltori maschi, quattro giovani agricoltori a tempo pieno di età inferiore ai 35 anni e tre aspiranti agricoltrici di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera.\r

\r

Parallelamente, a Saint Lucia, la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Il sostegno finanziario della Sandals Foundation ha migliorato le attività esistenti di Helen’s Daughters a Saint Lucia, consentendo l’acquisizione di infrastrutture e arredi fondamentali per operare in uno spazio dedicato al contatto con i clienti. A Saint Vincent and the Grenadines, il sostegno della Sandals Foundation ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field.\r

\r

La salute è un elemento fondamentale per l’empowerment femminile. La Sandals Foundation supporta programmi medici volti a garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. I\r

\r

Il sostegno alle donne passa anche attraverso percorsi di ascolto e recupero. In collaborazione con Stand Up for Jamaica, Sandals Foundation offre supporto psicologico e programmi educativi a donne detenute dell’isola.\r

\r

Infine, investire nelle ragazze significa garantire un futuro più equo e consapevole. Nel 2025, la Sandals Foundation ha aiutato la Bahamas Girl Guides Association ad aprire un dormitorio per offrire uno spazio sicuro alle ragazze. L’associazione mira a fornire opportunità per lo sviluppo delle ragazze e delle giovani donne, per costruire l’autostima, sitmolare un approccio positivo e diventare cittadine attive sia a livello nazionale che internazionale.","post_title":"Sandals Foundation: le donne dei Caraibi al centro del progetto di sviluppo","post_date":"2026-03-04T14:19:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772633950000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Olm Nature Escape conquista Gault Millau come hotel dell'anno 2026 ed entra nei Vitalpina Hotels Alto Adige.\r

\r

Olm Nature Escape, eco aparthotel adagiato tra le vette di Caminata di Tures, è nato da un'idea radicale: costruire con la natura. Un cerchio di vetro e legno di larice che accoglie la Valle Aurina come se ne fosse sempre stato parte, immerso in quella che viene chiamata \"la valle dalle mille possibilità\" per la sua straordinaria varietà paesaggistica e le sue 80 vette che superano i 3mila metri. Un tesoro alpino - che ha ottenuto fin dall'apertura la certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) ed è entrato nella collezione Ecoluxury Retreats of the World.\r

\r

Nel nuovo anno Olm Nature Escape conquista il titolo di \"Hotel dell'anno 2026 in Alto Adige\", conferito dalla prestigiosa guida Gault Millau. Un riconoscimento che premia soprattutto la visione innovativa che permea ogni aspetto della struttura. Il premio Gault Millau celebra un approccio all'ospitalità che segue i ritmi della natura.\r

\r

A confermare questa filosofia è arrivato anche l'ingresso nei Vitalpina Hotels Alto Adige, il circuito delle strutture certificate che promuovono benessere autentico attraverso movimento, alimentazione consapevole e tutela dell’ambiente.\r

\r

Trentatré ApartSuite costruite secondo i principi della bioarchitettura ospitano chi cerca un rifugio diverso dal solito. Il legno di larice ricopre superfici e pavimenti, mentre materiali naturali creano atmosfere calde e avvolgenti. Venticinque ApartSuite dispongono di sauna finlandese privata, per un relax su misura dopo le giornate sulla neve. Al centro della struttura circolare, un laghetto naturale impreziosisce un giardino lasciato volutamente selvaggio, un piccolo ecosistema che ricorda come la natura, quando rispettata, offra spettacoli incomparabili.\r

\r

Il ristorante Prenn°, guidato dallo chef Berni Aichner, segue la filosofia Slow Food del \"buono, pulito e giusto \"reinterpretando la tradizione altoatesina con creatività contemporanea.\r

\r

Per vivere questa esperienza unica lontano dalla frenesia del weekend, Olm Nature Escape propone il Midweek Special 2026. L'offerta è disponibile fino al 27 marzo 2026, dal 10 al 13 maggio e dal 17 al 21 maggio, poi dal 7 al 18 giugno e infine dal 1° al 5 novembre 2026. Comprende il soggiorno nelle nuove Eco ApartSuite (con sauna privata per le suite M e L), colazione a buffet ricca di specialità regionali e biologiche, accesso illimitato all'Eco SPA, sala fitness e yoga con vista sul giardino, parcheggio privato, connessione wi-fi personalizzabile. Ed inoltre, un voucher da 50 euro a persona per cenare al ristorante PRENN°. Il soggiorno minimo è di 3 notti, prenotabili dal lunedì al venerdì, con prezzo partire da 312 euro a persona.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Olm nature escape conquista Gault Millau ed entra nei Vitalpina hotels Alto Adige","post_date":"2026-03-04T11:54:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1772625262000]}]}}