Sandals Foundation: le donne dei Caraibi al centro del progetto di sviluppo In occasione della Giornata internazionale della donna, Sandals Foundation sostiene le donne dei Caraibi con un impegno costante e trasversale, promuovendo iniziative che migliorano la qualità della loro vita, rafforzano la loro indipendenza economica e ampliano le opportunità per le generazioni future. Per la fondazione, l’empowerment femminile non è una celebrazione stagionale, ma un percorso continuativo che dura tutto l’anno. Attraverso il programma Women helping others achieve, realizza progetti concreti e duraturi che coinvolgono donne in iniziative socio-economiche, formative, sanitarie e di sostegno alla dignità personale. L’obiettivo è quello di creare ponti tra competenze, risorse e opportunità, favorendo la piena partecipazione delle donne allo sviluppo delle loro comunità, perché sostenere le donne significa rafforzare famiglie, economie e comunità. Le nuove opportunità In alcune isole dei Caraibi, l’impegno della Sandals Foundation si concentra sulla creazione di opportunità economiche per le donne, soprattutto in ambiti tradizionalmente poco valorizzati. A Grenada, ad esempio, il gruppo di agricoltrici noto come Grenada Network of Rural Women Producers conta oggi 75 agricoltrici di età compresa tra i 40 e i 75 anni, 12 agricoltori maschi, quattro giovani agricoltori a tempo pieno di età inferiore ai 35 anni e tre aspiranti agricoltrici di età inferiore ai 10 anni, i cui genitori hanno iscritto le figlie alla rete. La Sandals Foundation ha recentemente donato 78.000 dollari al Grenrop per aprire un impianto di lavorazione del cocco e una cella frigorifera. Parallelamente, a Saint Lucia, la Sandals Foundation ha collaborato con l’organizzazione no profit locale Helen’s Daughters per sostenere il mercato pop-up bisettimanale “FarmHers market”, dove le agricoltrici si riuniscono per promuovere e vendere alla comunità i prodotti coltivati localmente e articoli artigianali di alta qualità. Il sostegno finanziario della Sandals Foundation ha migliorato le attività esistenti di Helen’s Daughters a Saint Lucia, consentendo l’acquisizione di infrastrutture e arredi fondamentali per operare in uno spazio dedicato al contatto con i clienti. A Saint Vincent and the Grenadines, il sostegno della Sandals Foundation ha sostenuto l’organizzazione di un mercato mensile FarmHers al Calliqua Playing Field. La salute è un elemento fondamentale per l’empowerment femminile. La Sandals Foundation supporta programmi medici volti a garantire l’accesso alla prevenzione, con particolare attenzione alla diagnosi precoce di problemi oncologici femminili. I Il sostegno alle donne passa anche attraverso percorsi di ascolto e recupero. In collaborazione con Stand Up for Jamaica, Sandals Foundation offre supporto psicologico e programmi educativi a donne detenute dell’isola. Infine, investire nelle ragazze significa garantire un futuro più equo e consapevole. Nel 2025, la Sandals Foundation ha aiutato la Bahamas Girl Guides Association ad aprire un dormitorio per offrire uno spazio sicuro alle ragazze. L’associazione mira a fornire opportunità per lo sviluppo delle ragazze e delle giovani donne, per costruire l’autostima, sitmolare un approccio positivo e diventare cittadine attive sia a livello nazionale che internazionale. Condividi

