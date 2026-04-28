Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv» Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota. Tre velieri in flotta L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile “british”, quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all’aspetto gastronomico. Gli itinerari Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d’inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua». Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward». Prezzi fissi Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante. «Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali». Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgeranno quest'anno dal 3 al 6 settembre le Giornate Medievali della Città di Avila - “Mercato delle Tre Culture”, uno tra gli eventi storici più spettacolari della Spagna. Per l'occasione At Comunicazione seguirà le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa: l'agenzia avrà il compito di sviluppare e consolidare la visibilità dell’evento in Italia attraverso un piano strategico mirato a valorizzarne l’unicità e il forte legame con il patrimonio medievale della città di Avila, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco. Obiettivo della collaborazione sarà accrescere la notorietà della manifestazione presso il pubblico italiano, intercettando sia i viaggiatori interessati a esperienze autentiche sia stakeholder e operatori del settore, con l’intento di incrementare la presenza italiana durante i giorni dell’evento. Un’attenzione particolare sarà dedicata al racconto del suo valore storico e culturale, capace di trasformare Avila in un palcoscenico immersivo dove il Medioevo prende vita tra mura fortificate, torri e tradizioni secolari. Il “Mercato delle Tre Culture” rappresenta un viaggio nel tempo che interessa l’intera città e che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori: tra le sue mura del XII secolo – considerate tra le meglio conservate al mondo – si alternano spettacoli di falconeria, tornei cavallereschi, rievocazioni storiche, mercati artigianali e performance che celebrano l’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana. «Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia» commenta l’organizzazione dell’evento. «Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l’unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa», commentano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di At Comunicazione. [post_title] => Giornate Medievali della Città di Avila: At Comunicazione promuove l'evento in Italia [post_date] => 2026-04-28T14:13:36+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777385616000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512927" align="alignleft" width="300"] Birgit Gfölner[/caption] Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio. «Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota. Tre velieri in flotta L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile "british", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico. Gli itinerari Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua». Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward». Prezzi fissi Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante. «Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali». Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar. [post_title] => Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv» [post_date] => 2026-04-28T14:07:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777385253000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova lounge Star Alliance all’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, situata nel Terminal 3 di recente apertura. L’inaugurazione è successiva a quella della prima lounge dell’alleanza in Asia, inaugurata nel 2024 sempre a Guangzhou, e riflette la continua espansione della sua presenza in uno degli scali internazionali in maggiore crescita della regione. «Le lounge sono una parte fondamentale dell’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree membri di Star Alliance, a sostegno della nostra visione di viaggi più fluidi e senza intoppi - ha dichiarato Ambar Franco, vicepresidente - customer experience di Star Alliance -. Mentre Guangzhou continua a crescere come importante gateway internazionale in Cina, questo nuovo spazio riflette l’evoluzione della nostra offerta di lounge. È più grande e migliore e offrirà maggiore comfort e funzionalità ai clienti delle compagnie aeree membri dell'alleanza». La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati con circa 245 posti a sedere e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aperto caratteristico che rimane raro negli ambienti aeroportuali, offrendo ai passeggeri un ambiente sereno in cui rilassarsi e distendersi prima del loro viaggio. La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati, con una capienza di circa 245 ospiti, e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aria aperta davvero unico, ormai raro negli ambienti aeroportuali, che offre ai passeggeri un ambiente sereno dove rilassarsi e distendersi prima del viaggio. Aperta 24 ore su 24, è stata progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali con orari di volo diversi, fornendo uno spazio tranquillo e confortevole dove riposare o lavorare prima della partenza. La lounge accoglierà i passeggeri di prima classe e business class, nonché i clienti con status Star Alliance Gold che viaggiano su voli delle compagnie aeree membri, indipendentemente dalla classe di viaggio, in partenza dal Terminal 3 di Guangzhou Baiyun. Sono 10 le compagnie aeree membri di Star Alliance che operano da Guangzhou, tra cui Air China, Ana, Asiana Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Eva Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Thai e Turkish Airlines, con un totale di 1.500 partenze settimanali verso 52 destinazioni in 10 paesi. [gallery ids="512913,512910,512911"] [post_title] => Star Alliance ha aperto la sua seconda lounge all'aeroporto di Guangzhou Baiyun [post_date] => 2026-04-28T12:07:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777378068000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Serata esclusiva in Puglia, presso il ‘Copacabana Suite’ a Margherita di Savoia, organizzata da Azemar per incontrare una selezione di agenti di viaggio pugliesi. L'evento è stato realizzato in partnership con Constance Hotels & Resorts, presente all'interno della Travel Collection del tour operator. Obiettivo su Halaveli e Moofushi Il focus principale riguardava i due resort del gruppo alle Maldive, il Constance Halaveli Maldives e il Constance Moofushi Maldives. Constance Halaveli, situato nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malè, è una location magica, dove acqua e sabbia contrastano il verde esuberante della vegetazione. Constance Hotels & Resorts presenta il nuovo concept delle sue Water Villas firmato dagli architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnes. Con questo progetto, il resort inaugura così una nuova visione stilistica per le sue 57 Water Villas. Constance Moofushi si trova nell’atollo di Ari Sud, con le ville armoniosamente dislocate sulla sabbia e su palafitte. Constance Hospitality ha annunciato la nomina di Bertrand Blanchet a general manager di Constance Moofushi da aprile 2026. Dopo aver costruito gran parte della sua carriera all’interno di Constance Hospitality, Bertrand Blanchet torna con una vasta esperienza internazionale. Il suo percorso attraverso diverse proprietà iconiche del gruppo Constance riflette sia la sua competenza operativa sia il suo legame di lunga data con il brand. [post_title] => Azemar in Puglia con gli adv: obiettivo su Constance Hotels & Resorts [post_date] => 2026-04-28T11:59:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777377591000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere investe sul segmento famiglie, che troverà a bordo di Msc World Asia un'ampia serie di attività da praticare durante la navigazione. La nave offrirà itinerari di sette notti verso alcune delle destinazioni più gettonate del Mediterraneo, tra cui Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia, Napoli e La Valletta, proponendo alle famiglie il perfetto mix tra mete affascinanti ed esperienze top a bordo. Family Aventura District Al centro della nave si trova il Family Aventura District, un hub progettato per riunire tutta la famiglia. Un’area dinamica che include spazi coinvolgenti, tra cui The Clubhouse, The Harbour e il kids club Doremiland, ognuno pensato per offrire nuovi modi di giocare, connettersi e creare ricordi indelebili. La Luna Park Arena propone poi divertimento per tutta la famiglia grazie ad un mix di intrattenimento ed esperienze interattive. Il vicepresidente dell’intrattenimento di Msc Crociere, Steve Leatham, ha dichiarato: «Msc Crociere è da sempre impegnata nella creazione di un’atmosfera magica per ogni famiglia in vacanza, con attività e strutture di intrattenimento pensate su misura per ospiti di tutte le età. A bordo di Msc World Asia, l’intrattenimento per famiglie sarà ancora più ricco e innovativo. Con la nostra ampia gamma di programmi ed esperienze immersive, interattive e personalizzate per tutti, dai più piccoli agli adolescenti, le famiglie possono godersi momenti indimenticabili in mare.». Il direttore dello sviluppo dell’intrattenimento per famiglie di Msc Crociere, Matteo Mancini, ha aggiunto: «Per noi, la più grande soddisfazione è vedere la gioia sui volti delle famiglie quando scoprono qualcosa di completamente nuovo. Su Msc World Asia, ogni esperienza è stata progettata per sorprendere, ispirare e stimolare l’immaginazione. Abbiamo spinto la creatività oltre ogni limite e siamo certi che gli ospiti rimarranno esterefatti». [post_title] => Msc World Asia punta sulle famiglie con il Family Aventura District [post_date] => 2026-04-28T11:29:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777375747000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Japan Airlines sperimenterà da maggio l'utilizzo di robot umanoidi in aeroporto con l’obiettivo di impiegarli in modo permanente come soluzione alla cronica carenza di manodopera del Paese. Gli umanoidi di fabbricazione cinese si occuperanno di movimentare i bagagli dei viaggiatori e le merci sulla pista dell'aeroporto di Tokyo Haneda, che gestisce oltre 60 milioni di passeggeri all'anno. Jal e il suo partner nell'iniziativa, Japan Airlines Gmo Internet Group, sperano che il test - che terminerà nel 2028 - alleggerisca il carico di lavoro dei dipendenti umani, in un contesto caratterizzato da un'impennata del turismo in entrata e da previsioni di carenze di manodopera ancora più gravi. In questi giorni si è svolta una dimostrazione per i media, con un robot alto 130 cm prodotto dalla Unitree di Hangzhou che è stato visto “spingere” con cautela le merci su un nastro trasportatore accanto a un aereo passeggeri della Jal e salutare con la mano un collega non visibile. Come riportato dall'agenzia di stampa Kyodo, il presidente di Jal Ground Service, Yoshiteru Suzuki, ha affermato che l'utilizzo di robot per svolgere lavori fisicamente impegnativi «ridurrebbe inevitabilmente il carico di lavoro sui lavoratori e apporterebbe notevoli benefici ai dipendenti». Il manager ha però precisato che alcune mansioni chiave - come la gestione della sicurezza - continueranno a essere svolte da esseri umani. [post_title] => Japan Airlines testa l'impiego di robot umanoidi nell'aeroporto di Tokyo Haneda [post_date] => 2026-04-28T10:40:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777372815000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512849" align="alignleft" width="300"] Davide Bomben[/caption] L'Africa nel cuore e una passione che si tramanda di padre in figlio. Davide Bomben, project manager del Diamante, racconta quello che da sogno di famiglia, negli anni, ha saputo trasformarsi anche un’attività imprenditoriale, che anno dopo anno produce frutti all’interno di Quality Group. Obiettivo Africa Parlare d’Africa si rivela strategico, anche e soprattutto in un momento in cui il continente diventa una valvola di sfogo preziosa per quei viaggiatori curiosi e appassionati che, malgrado la difficile situazione internazionale, non vogliono rinunciare a un viaggio di scoperta. «L’Africa procura circa 30 dei 46 milioni di fatturato globale di Diamante e resta un prodotto fondamentale nella nostra offerta. Attualmente – spiega Bomben – continua il flusso di richieste su Namibia, Botswana e Tanzania, destinazioni nelle quali organizzare tour che rispecchiano perfettamente il nostro spirito, attento a investire sulle emozioni e sulla qualità di una proposta lontana dai circuiti di massa. Diverso il discorso per Kenya e Sudafrica, che stanno invece soffrendo data la forte dipendenza dai collegamenti aerei via Medio Oriente». Fra le destinazioni emergenti, Bomben cita poi il Senegal - «un vero gioiello che abbina la natura a una cultura affascinante» - e Ghana, Togo e Benin, «tutti Paesi ancora poco conosciuti che rappresentano il volto inedito dell’Africa». In arrivo anche un nuovo campo in Namibia, che si aggiunge al Damaraland Glamping Camp e al Desert Hill Glamping Camp e che verrà inaugurato nella primavera del 2027. «Un modo diverso per assaporare e arrivare al cuore del Paese». [post_title] => Il Diamante, Bomben: «Africa area strategica sulla quale puntare» [post_date] => 2026-04-28T09:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777368975000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512831 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia di crociere di lusso Oceania Cruises ha presentato Oceania Aurelia, una nuova nave da crociera boutique progettata per itinerari a lungo raggio, inclusi i viaggi intorno al mondo del 2028 e del 2029. Con una capacità di meno di 500 passeggeri e un equipaggio di 400 persone, Oceania Aurelia sarà il risultato della ristrutturazione dell'attuale Oceania Nautica, nell'ambito del programma OceaniaNext che mira a elevare gli standard di comfort e personalizzazione in mare. Il debutto nel 2027 Con un debutto previsto per la fine del 2027, come riporta Hosteltur, la nave sarà pensata per viaggi lunghi come i giri del mondo e una serie di grandi traversate, grazie ai suoi spazi e al design che emulano un boutique hotel in mare. «Oceania Aurelia è la nostra nave da esplorazione per eccellenza, ideale per circumnavigare il globo - ha dichiarato Jason Montague, direttore del settore lusso di Oceania Cruises -. È stata progettata specificamente per gli ospiti che desiderano più spazio, più suite e un livello superiore di servizio personalizzato, soprattutto per le crociere più lunghe. Oceania Aurelia sarà una nave più piccola, con un'atmosfera da club, che farà sentire i passeggeri come a casa in mare, offrendo loro un legame più profondo con i porti che visitano». La nave disporrà di 179 delle sue 238 cabine in spaziose suite, con dimensioni che variano dai 28 ai 93 metri quadrati, ognuna con uno stile unico. L' offerta gastronomica comprende ristoranti ispirati alle regioni esplorate, caffè e pasticcerie con specialità europee, bar e cocktail lounge, attività e workshop. [post_title] => Oceania Cruises presenta Aurelia, la nave per le crociere intorno al mondo [post_date] => 2026-04-27T15:14:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777302853000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512825 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova iniziativa nel settore delle crociere, promossa da una società alberghiera, ha ufficialmente avviato le proprie attività questo mese. La Elegant, una nave da 216 passeggeri gestita dal Grupo Vidanta, ha preso il largo nel Mediterraneo. Come riporta TravelWeekly, il gruppo Vidanta possiede resort e hotel in Messico e fin dal 2021 aveva annunciato l'intenzione di espandersi nel settore delle crociere. Le crociere Gli itinerari dell'Elegant sono principalmente crociere di sette giorni e includono alcuni viaggi riservati esclusivamente agli adulti. Le 108 suite e cabine variano da monolocali di 12 metri quadrati alla Suite Imperiale di 133 metri quadrati. Originariamente costruita per ospitare oltre 600 passeggeri, la nave è stata riconfigurata per ridurre significativamente il numero di ospiti e aumentare le dimensioni degli alloggi. A bordo sono presenti tre ristoranti: un ristorante messicano, un ristorante di cucina fusion asiatica e un ristorante mediterraneo. La nave dispone anche di un buffet e di diversi punti di ristoro con spuntini leggeri. Tra le altre strutture figurano bar, un casinò, una piscina con vasca idromassaggio e un porticciolo gonfiabile. La Elegant ha effettuato il suo viaggio inaugurale dal Portogallo l'11 aprile e la sua stagione 2026 proseguirà fino a ottobre con itinerari di sette giorni. La stagione 2027 inizierà a maggio del prossimo anno. [post_title] => Gruppo Vidanta: grande prima nelle crociere con la Elegant [post_date] => 2026-04-27T14:42:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777300949000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "star clippers gfolner le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1601,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgeranno quest'anno dal 3 al 6 settembre le Giornate Medievali della Città di Avila - “Mercato delle Tre Culture”, uno tra gli eventi storici più spettacolari della Spagna.\r

\r

Per l'occasione At Comunicazione seguirà le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa: l'agenzia avrà il compito di sviluppare e consolidare la visibilità dell’evento in Italia attraverso un piano strategico mirato a valorizzarne l’unicità e il forte legame con il patrimonio medievale della città di Avila, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco.\r

\r

Obiettivo della collaborazione sarà accrescere la notorietà della manifestazione presso il pubblico italiano, intercettando sia i viaggiatori interessati a esperienze autentiche sia stakeholder e operatori del settore, con l’intento di incrementare la presenza italiana durante i giorni dell’evento. Un’attenzione particolare sarà dedicata al racconto del suo valore storico e culturale, capace di trasformare Avila in un palcoscenico immersivo dove il Medioevo prende vita tra mura fortificate, torri e tradizioni secolari.\r

\r

Il “Mercato delle Tre Culture” rappresenta un viaggio nel tempo che interessa l’intera città e che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori: tra le sue mura del XII secolo – considerate tra le meglio conservate al mondo – si alternano spettacoli di falconeria, tornei cavallereschi, rievocazioni storiche, mercati artigianali e performance che celebrano l’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana.\r

\r

«Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia» commenta l’organizzazione dell’evento.\r

\r

«Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l’unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa», commentano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di At Comunicazione.","post_title":"Giornate Medievali della Città di Avila: At Comunicazione promuove l'evento in Italia","post_date":"2026-04-28T14:13:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777385616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Birgit Gfölner[/caption]\r

\r

Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

\r

Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

\r

«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

\r

Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per la nuova lounge Star Alliance all’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, situata nel Terminal 3 di recente apertura. L’inaugurazione è successiva a quella della prima lounge dell’alleanza in Asia, inaugurata nel 2024 sempre a Guangzhou, e riflette la continua espansione della sua presenza in uno degli scali internazionali in maggiore crescita della regione.\r

\r

«Le lounge sono una parte fondamentale dell’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree membri di Star Alliance, a sostegno della nostra visione di viaggi più fluidi e senza intoppi - ha dichiarato Ambar Franco, vicepresidente - customer experience di Star Alliance -. Mentre Guangzhou continua a crescere come importante gateway internazionale in Cina, questo nuovo spazio riflette l’evoluzione della nostra offerta di lounge. È più grande e migliore e offrirà maggiore comfort e funzionalità ai clienti delle compagnie aeree membri dell'alleanza».\r

\r

La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati con circa 245 posti a sedere e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aperto caratteristico che rimane raro negli ambienti aeroportuali, offrendo ai passeggeri un ambiente sereno in cui rilassarsi e distendersi prima del loro viaggio.\r

\r

La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati, con una capienza di circa 245 ospiti, e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aria aperta davvero unico, ormai raro negli ambienti aeroportuali, che offre ai passeggeri un ambiente sereno dove rilassarsi e distendersi prima del viaggio.\r

\r

Aperta 24 ore su 24, è stata progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali con orari di volo diversi, fornendo uno spazio tranquillo e confortevole dove riposare o lavorare prima della partenza. La lounge accoglierà i passeggeri di prima classe e business class, nonché i clienti con status Star Alliance Gold che viaggiano su voli delle compagnie aeree membri, indipendentemente dalla classe di viaggio, in partenza dal Terminal 3 di Guangzhou Baiyun.\r

\r

Sono 10 le compagnie aeree membri di Star Alliance che operano da Guangzhou, tra cui Air China, Ana, Asiana Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Eva Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Thai e Turkish Airlines, con un totale di 1.500 partenze settimanali verso 52 destinazioni in 10 paesi.\r

\r

[gallery ids=\"512913,512910,512911\"]","post_title":"Star Alliance ha aperto la sua seconda lounge all'aeroporto di Guangzhou Baiyun","post_date":"2026-04-28T12:07:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777378068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Serata esclusiva in Puglia, presso il ‘Copacabana Suite’ a Margherita di Savoia, organizzata da Azemar per incontrare una selezione di agenti di viaggio pugliesi.\r

L'evento è stato realizzato in partnership con Constance Hotels & Resorts, presente all'interno della Travel Collection del tour operator.\r

\r

Obiettivo su Halaveli e Moofushi\r

Il focus principale riguardava i due resort del gruppo alle Maldive, il Constance Halaveli Maldives e il Constance Moofushi Maldives.\r

Constance Halaveli, situato nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malè, è una location magica, dove acqua e sabbia contrastano il verde esuberante della vegetazione. Constance Hotels & Resorts presenta il nuovo concept delle sue Water Villas firmato dagli architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnes. Con questo progetto, il resort inaugura così una nuova visione stilistica per le sue 57 Water Villas.\r

Constance Moofushi si trova nell’atollo di Ari Sud, con le ville armoniosamente dislocate sulla sabbia e su palafitte. Constance Hospitality ha annunciato la nomina di Bertrand Blanchet a general manager di Constance Moofushi da aprile 2026. Dopo aver costruito gran parte della sua carriera all’interno di Constance Hospitality, Bertrand Blanchet torna con una vasta esperienza internazionale. Il suo percorso attraverso diverse proprietà iconiche del gruppo Constance riflette sia la sua competenza operativa sia il suo legame di lunga data con il brand.\r

","post_title":"Azemar in Puglia con gli adv: obiettivo su Constance Hotels & Resorts","post_date":"2026-04-28T11:59:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777377591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere investe sul segmento famiglie, che troverà a bordo di Msc World Asia un'ampia serie di attività da praticare durante la navigazione. La nave offrirà itinerari di sette notti verso alcune delle destinazioni più gettonate del Mediterraneo, tra cui Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia, Napoli e La Valletta, proponendo alle famiglie il perfetto mix tra mete affascinanti ed esperienze top a bordo.\r

\r

Family Aventura District\r

Al centro della nave si trova il Family Aventura District, un hub progettato per riunire tutta la famiglia. Un’area dinamica che include spazi coinvolgenti, tra cui The Clubhouse, The Harbour e il kids club Doremiland, ognuno pensato per offrire nuovi modi di giocare, connettersi e creare ricordi indelebili. La Luna Park Arena propone poi divertimento per tutta la famiglia grazie ad un mix di intrattenimento ed esperienze interattive.\r

Il vicepresidente dell’intrattenimento di Msc Crociere, Steve Leatham, ha dichiarato: «Msc Crociere è da sempre impegnata nella creazione di un’atmosfera magica per ogni famiglia in vacanza, con attività e strutture di intrattenimento pensate su misura per ospiti di tutte le età. A bordo di Msc World Asia, l’intrattenimento per famiglie sarà ancora più ricco e innovativo. Con la nostra ampia gamma di programmi ed esperienze immersive, interattive e personalizzate per tutti, dai più piccoli agli adolescenti, le famiglie possono godersi momenti indimenticabili in mare.».\r

\r

Il direttore dello sviluppo dell’intrattenimento per famiglie di Msc Crociere, Matteo Mancini, ha aggiunto: «Per noi, la più grande soddisfazione è vedere la gioia sui volti delle famiglie quando scoprono qualcosa di completamente nuovo. Su Msc World Asia, ogni esperienza è stata progettata per sorprendere, ispirare e stimolare l’immaginazione. Abbiamo spinto la creatività oltre ogni limite e siamo certi che gli ospiti rimarranno esterefatti».\r

\r

\r

","post_title":"Msc World Asia punta sulle famiglie con il Family Aventura District","post_date":"2026-04-28T11:29:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777375747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines sperimenterà da maggio l'utilizzo di robot umanoidi in aeroporto con l’obiettivo di impiegarli in modo permanente come soluzione alla cronica carenza di manodopera del Paese.\r

\r

Gli umanoidi di fabbricazione cinese si occuperanno di movimentare i bagagli dei viaggiatori e le merci sulla pista dell'aeroporto di Tokyo Haneda, che gestisce oltre 60 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Jal e il suo partner nell'iniziativa, Japan Airlines Gmo Internet Group, sperano che il test - che terminerà nel 2028 - alleggerisca il carico di lavoro dei dipendenti umani, in un contesto caratterizzato da un'impennata del turismo in entrata e da previsioni di carenze di manodopera ancora più gravi.\r

\r

In questi giorni si è svolta una dimostrazione per i media, con un robot alto 130 cm prodotto dalla Unitree di Hangzhou che è stato visto “spingere” con cautela le merci su un nastro trasportatore accanto a un aereo passeggeri della Jal e salutare con la mano un collega non visibile.\r

\r

Come riportato dall'agenzia di stampa Kyodo, il presidente di Jal Ground Service, Yoshiteru Suzuki, ha affermato che l'utilizzo di robot per svolgere lavori fisicamente impegnativi «ridurrebbe inevitabilmente il carico di lavoro sui lavoratori e apporterebbe notevoli benefici ai dipendenti». Il manager ha però precisato che alcune mansioni chiave - come la gestione della sicurezza - continueranno a essere svolte da esseri umani.","post_title":"Japan Airlines testa l'impiego di robot umanoidi nell'aeroporto di Tokyo Haneda","post_date":"2026-04-28T10:40:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777372815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512849\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben[/caption]\r

\r

L'Africa nel cuore e una passione che si tramanda di padre in figlio. Davide Bomben, project manager del Diamante, racconta quello che da sogno di famiglia, negli anni, ha saputo trasformarsi anche un’attività imprenditoriale, che anno dopo anno produce frutti all’interno di Quality Group.\r

Obiettivo Africa\r

Parlare d’Africa si rivela strategico, anche e soprattutto in un momento in cui il continente diventa una valvola di sfogo preziosa per quei viaggiatori curiosi e appassionati che, malgrado la difficile situazione internazionale, non vogliono rinunciare a un viaggio di scoperta.\r

\r

«L’Africa procura circa 30 dei 46 milioni di fatturato globale di Diamante e resta un prodotto fondamentale nella nostra offerta. Attualmente – spiega Bomben – continua il flusso di richieste su Namibia, Botswana e Tanzania, destinazioni nelle quali organizzare tour che rispecchiano perfettamente il nostro spirito, attento a investire sulle emozioni e sulla qualità di una proposta lontana dai circuiti di massa. Diverso il discorso per Kenya e Sudafrica, che stanno invece soffrendo data la forte dipendenza dai collegamenti aerei via Medio Oriente».\r

\r

Fra le destinazioni emergenti, Bomben cita poi il Senegal - «un vero gioiello che abbina la natura a una cultura affascinante» - e Ghana, Togo e Benin, «tutti Paesi ancora poco conosciuti che rappresentano il volto inedito dell’Africa».\r

\r

In arrivo anche un nuovo campo in Namibia, che si aggiunge al Damaraland Glamping Camp e al Desert Hill Glamping Camp e che verrà inaugurato nella primavera del 2027. «Un modo diverso per assaporare e arrivare al cuore del Paese».\r

\r

","post_title":"Il Diamante, Bomben: «Africa area strategica sulla quale puntare»","post_date":"2026-04-28T09:36:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777368975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia di crociere di lusso Oceania Cruises ha presentato Oceania Aurelia, una nuova nave da crociera boutique progettata per itinerari a lungo raggio, inclusi i viaggi intorno al mondo del 2028 e del 2029.\r

\r

Con una capacità di meno di 500 passeggeri e un equipaggio di 400 persone, Oceania Aurelia sarà il risultato della ristrutturazione dell'attuale Oceania Nautica, nell'ambito del programma OceaniaNext che mira a elevare gli standard di comfort e personalizzazione in mare.\r

Il debutto nel 2027\r

Con un debutto previsto per la fine del 2027, come riporta Hosteltur, la nave sarà pensata per viaggi lunghi come i giri del mondo e una serie di grandi traversate, grazie ai suoi spazi e al design che emulano un boutique hotel in mare.\r

\r

«Oceania Aurelia è la nostra nave da esplorazione per eccellenza, ideale per circumnavigare il globo - ha dichiarato Jason Montague, direttore del settore lusso di Oceania Cruises -. È stata progettata specificamente per gli ospiti che desiderano più spazio, più suite e un livello superiore di servizio personalizzato, soprattutto per le crociere più lunghe. Oceania Aurelia sarà una nave più piccola, con un'atmosfera da club, che farà sentire i passeggeri come a casa in mare, offrendo loro un legame più profondo con i porti che visitano».\r

\r

La nave disporrà di 179 delle sue 238 cabine in spaziose suite, con dimensioni che variano dai 28 ai 93 metri quadrati, ognuna con uno stile unico. L' offerta gastronomica comprende ristoranti ispirati alle regioni esplorate, caffè e pasticcerie con specialità europee, bar e cocktail lounge, attività e workshop.\r

\r

","post_title":"Oceania Cruises presenta Aurelia, la nave per le crociere intorno al mondo","post_date":"2026-04-27T15:14:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777302853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova iniziativa nel settore delle crociere, promossa da una società alberghiera, ha ufficialmente avviato le proprie attività questo mese. La Elegant, una nave da 216 passeggeri gestita dal Grupo Vidanta, ha preso il largo nel Mediterraneo.\r

Come riporta TravelWeekly, il gruppo Vidanta possiede resort e hotel in Messico e fin dal 2021 aveva annunciato l'intenzione di espandersi nel settore delle crociere.\r

Le crociere\r

Gli itinerari dell'Elegant sono principalmente crociere di sette giorni e includono alcuni viaggi riservati esclusivamente agli adulti. Le 108 suite e cabine variano da monolocali di 12 metri quadrati alla Suite Imperiale di 133 metri quadrati. Originariamente costruita per ospitare oltre 600 passeggeri, la nave è stata riconfigurata per ridurre significativamente il numero di ospiti e aumentare le dimensioni degli alloggi.\r

\r

A bordo sono presenti tre ristoranti: un ristorante messicano, un ristorante di cucina fusion asiatica e un ristorante mediterraneo. La nave dispone anche di un buffet e di diversi punti di ristoro con spuntini leggeri. Tra le altre strutture figurano bar, un casinò, una piscina con vasca idromassaggio e un porticciolo gonfiabile.\r

\r

La Elegant ha effettuato il suo viaggio inaugurale dal Portogallo l'11 aprile e la sua stagione 2026 proseguirà fino a ottobre con itinerari di sette giorni. La stagione 2027 inizierà a maggio del prossimo anno.\r

\r

","post_title":"Gruppo Vidanta: grande prima nelle crociere con la Elegant","post_date":"2026-04-27T14:42:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777300949000]}]}}