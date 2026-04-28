Azemar in Puglia con gli adv: obiettivo su Constance Hotels & Resorts Serata esclusiva in Puglia, presso il ‘Copacabana Suite’ a Margherita di Savoia, organizzata da Azemar per incontrare una selezione di agenti di viaggio pugliesi. L’evento è stato realizzato in partnership con Constance Hotels & Resorts, presente all’interno della Travel Collection del tour operator. Obiettivo su Halaveli e Moofushi Il focus principale riguardava i due resort del gruppo alle Maldive, il Constance Halaveli Maldives e il Constance Moofushi Maldives. Constance Halaveli, situato nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malè, è una location magica, dove acqua e sabbia contrastano il verde esuberante della vegetazione. Constance Hotels & Resorts presenta il nuovo concept delle sue Water Villas firmato dagli architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnes. Con questo progetto, il resort inaugura così una nuova visione stilistica per le sue 57 Water Villas. Constance Moofushi si trova nell’atollo di Ari Sud, con le ville armoniosamente dislocate sulla sabbia e su palafitte. Constance Hospitality ha annunciato la nomina di Bertrand Blanchet a general manager di Constance Moofushi da aprile 2026. Dopo aver costruito gran parte della sua carriera all’interno di Constance Hospitality, Bertrand Blanchet torna con una vasta esperienza internazionale. Il suo percorso attraverso diverse proprietà iconiche del gruppo Constance riflette sia la sua competenza operativa sia il suo legame di lunga data con il brand. Condividi

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Pensata per offrire agli ospiti un’esperienza completa di benessere e recupero, la struttura inaugurerà prossimamente una nuova area wellness che integrerà Zerobody Dry Float e Zerobody Cryo, soluzioni di ultima generazione sviluppate da Starpool. Completano l’offerta una zona umida con sauna e bagno turco, una cabina trattamenti e un fitness center già operativo, dotato di attrezzature Technogym di ultima generazione.\r

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«Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia» commenta l’organizzazione dell’evento.\r

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«Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l’unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa», commentano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di At Comunicazione.","post_title":"Giornate Medievali della Città di Avila: At Comunicazione promuove l'evento in Italia","post_date":"2026-04-28T14:13:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777385616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Birgit Gfölner[/caption]\r

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Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

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Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

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«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

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Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Serata esclusiva in Puglia, presso il ‘Copacabana Suite’ a Margherita di Savoia, organizzata da Azemar per incontrare una selezione di agenti di viaggio pugliesi.\r

L'evento è stato realizzato in partnership con Constance Hotels & Resorts, presente all'interno della Travel Collection del tour operator.\r

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Obiettivo su Halaveli e Moofushi\r

Il focus principale riguardava i due resort del gruppo alle Maldive, il Constance Halaveli Maldives e il Constance Moofushi Maldives.\r

Constance Halaveli, situato nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malè, è una location magica, dove acqua e sabbia contrastano il verde esuberante della vegetazione. Constance Hotels & Resorts presenta il nuovo concept delle sue Water Villas firmato dagli architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnes. Con questo progetto, il resort inaugura così una nuova visione stilistica per le sue 57 Water Villas.\r

Constance Moofushi si trova nell’atollo di Ari Sud, con le ville armoniosamente dislocate sulla sabbia e su palafitte. Constance Hospitality ha annunciato la nomina di Bertrand Blanchet a general manager di Constance Moofushi da aprile 2026. Dopo aver costruito gran parte della sua carriera all’interno di Constance Hospitality, Bertrand Blanchet torna con una vasta esperienza internazionale. Il suo percorso attraverso diverse proprietà iconiche del gruppo Constance riflette sia la sua competenza operativa sia il suo legame di lunga data con il brand.\r

","post_title":"Azemar in Puglia con gli adv: obiettivo su Constance Hotels & Resorts","post_date":"2026-04-28T11:59:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777377591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brian Wright è il nuovo presidente e ceo di Mammoth Lakes Tourism: Wright raccoglie il testimone di John Urdi, e rappresenta una scelta volta ad assicurare continuità strategica e una leadership coerente con la visione di lungo periodo dell'ente.\r

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Il processo di selezione, guidato da un comitato ad hoc del consiglio di amministrazione, ha coinvolto partner locali dei settori hospitality, ristorazione e turismo, dando vita a una ricerca su scala nazionale supportata da benchmark di settore. L’obiettivo era individuare una figura capace di garantire una leadership solida, autorevole e orientata al futuro, in linea con le esigenze dell’organizzazione e della comunità locale.\r

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Nel suo nuovo incarico Wright guiderà la direzione strategica di Mammoth Lakes Tourism, collaborando strettamente con il team Mlt, il consiglio di amministrazione, le autorità locali, le imprese del territorio e i partner regionali per lo sviluppo della destinazione.\r

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Supervisionerà le attività di marketing territoriale, il coinvolgimento dei partner e le iniziative di gestione sostenibile, rafforzando al contempo le collaborazioni che sostengono l’economia turistica di Mammoth Lakes. Il suo ruolo sarà centrale nel definire la prossima fase di crescita della destinazione come meta attiva tutto l’anno, bilanciando le priorità della comunità, una gestione responsabile dei flussi turistici e la sostenibilità economica nel lungo periodo.\r

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«Mammoth Lakes rappresenta tutto ciò che rende una destinazione davvero speciale: accesso alla natura, un forte senso di comunità e un profondo legame con l’ambiente - ha dichiarato Brian Wright -. Sono profondamente onorato di assumere questo incarico e di lavorare al fianco di un team che stimo e di una comunità che amo, per garantire che il turismo continui a sostenere e valorizzare ciò che rende Mammoth Lakes un luogo così straordinario. Il mio obiettivo è ascoltare, costruire fiducia e promuovere un approccio consapevole e sostenibile che rifletta i valori di chi vive e lavora qui».","post_title":"Mammoth Lakes Tourism ha scelto Brian Wright come nuovo presidente e ceo","post_date":"2026-04-28T11:41:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777376471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_232976\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cortona[/caption]\r

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Al via “Una domenica archeologica”, la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della cultura. Un calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese a 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale.\r

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«Con 'Una domenica archeologica' – spiega Cristina Manetti, assessora alla cultura della regione Toscana - vogliamo portare sempre più persone a scoprire i tanti tesori straordinari che la Toscana custodisce. Parliamo di siti archeologici di grande valore, spesso ancora poco conosciuti, che raccontano in modo diretto la nostra storia. L’obiettivo è avvicinare famiglie, cittadini toscani e visitatori a questi luoghi, rendendoli più accessibili e vissuti. Abbiamo promosso questa iniziativa insieme al Ministero della cultura e in collaborazione con le realtà che hanno aderito – ben 18 in tutta la regione – da Cortona a Massaciuccoli, da Fiesole a Gonfienti, fino ai grandi parchi costieri come Baratti e Populonia. È una rete ampia e diffusa che merita di essere valorizzata. Abbiamo scelto di fare le aperture gratuite la prima domenica del mese da maggio a ottobre - conclude l’assessora-, il periodo migliore per visitare i siti all’aperto, con l’auspicio che queste domeniche diventino occasioni di partecipazione e successo, capaci di far riscoprire a tutti il patrimonio archeologico toscano».\r

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Tra gli obiettivi, ampliare la fruizione culturale ed avvicinare un pubblico sempre più ampio – residenti e turisti – alla conoscenza delle radici storiche della Toscana.\r

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\"Una domenica archeologica” nasce per valorizzare una rete di luoghi spesso meno conosciuti ma di straordinario valore, incentivando la partecipazione e stimolando anche altri siti ad aderire, contribuendo al miglioramento dell’offerta e delle infrastrutture dedicate all’archeologia all’aperto. Accanto ai 18 siti coinvolti, l’iniziativa segnala inoltre ulteriori luoghi visitabili gratuitamente o su prenotazione, dove è possibile immergersi nell’esperienza unica di un santuario antico o di una tomba etrusca. \r

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L’iniziativa si inserisce nel solco del “Progetto Etruschi”, la strategia regionale avviata lo scorso anno per rilanciare l’interesse verso una delle civiltà più affascinanti del Mediterraneo, a quarant’anni dalla grande mostra del 1985 che ne segnò la riscoperta a livello internazionale.","post_title":"Toscana, con \"una domenica archeologica\" da maggio ad ottobre apertura straordinaria di 18 siti","post_date":"2026-04-28T10:29:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777372148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il DL Carburanti è stato approvato senza modifiche in sede di prima lettura al Senato: l’autotrasporto merci rimane l’unico beneficiario nel trasporto su gomma di un contributo straordinario erogato sotto forma di credito d’imposta. Nessun sostegno, al contrario, è previsto per il trasporto passeggeri su gomma – una mancanza che FlixBus constata con profonda delusione.\r

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Come già ricordato dalla società in più occasioni, il trasporto passeggeri su gomma svolge un ruolo cruciale per la mobilità di milioni di italiani. Nonostante le criticità già evidenziate dopo l’entrata in vigore del Decreto, il testo approvato in Senato continua a ignorare la centralità di questo comparto, privilegiando il trasporto merci con misure esclusive e alimentando una disparità evidente che rischia di ripercuotersi su molteplici gruppi di interesse – le comunità residenti in luoghi scarsamente collegati dal treno, le persone con capacità di spesa limitata, il settore turistico.\r

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«Privilegiare il trasporto merci a scapito delle persone sarebbe un errore. Stiamo parlando di milioni di persone — studenti, lavoratori, turisti, famiglie — che ogni giorno si spostano su gomma, spesso perché non hanno alternative. Garantire il loro diritto alla mobilità appare cruciale,» ha dichiarato Cesare Neglia, managing director di FlixBus Italia.\r

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Rimane aperta anche la questione della sostenibilità: il Decreto non introduce alcun meccanismo premiale per chi investe in flotte a minore impatto ambientale, contraddicendo gli stessi obiettivi di transizione ecologica del Paese. Così ha commentato Neglia: «È fondamentale che le politiche pubbliche accompagnino e incentivino concretamente scelte più sostenibili nel settore dei trasporti. L’esclusione del comparto passeggeri dagli ultimi due provvedimenti e la mancata introduzione di criteri premiali vanno nella direzione opposta.»\r

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In vista della stagione estiva, inoltre, il comparto riveste un ruolo ancora più strategico nel sostenere i flussi di turismo nel Paese: un mancato sostegno rischia di ostacolare la mobilità dei visitatori e, di conseguenza, in un potenziale freno per l’intero indotto turistico. Anche per questo motivo, FlixBus auspica ora che il Governo intervenga nel primo provvedimento utile per ristabilire condizioni di equità fra i due comparti del trasporto su gomma, riconoscendo il valore sociale ed economico del servizio offerto dal trasporto passeggeri a lunga percorrenza.","post_title":"Filxbus: dal DL carburanti nessun sostegno al trasporto passeggeri","post_date":"2026-04-28T10:12:31+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777371151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ooooh, that’s EpiQ!”, l’installazione immersiva realizzata da Gattinoni Events per Škoda Auto, si è aggiudicata il premio best installation del fuorisalone award 2026, risultando il più votato dalla design community di Fuorisalone.it.\r

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«Siamo molto orgogliosi per questo premio, che rappresenta un importante riconoscimento da parte del pubblico del lavoro svolto da tutto il team di Gattinoni Events in sinergia con Škoda Auto – commenta Elisa Presutti, managing director Gattinoni Events -. Sin dall’inizio di questa avventura, il nostro obiettivo condiviso era di portare alla Milano Design Week un progetto che rappresentasse una forma di design davvero inclusivo, in grado di offrire un’esperienza tecnologica, innovativa e accessibile. Possiamo dire che il progetto ha convinto e questo premio lo dimostra».\r

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«Siamo felici di aver ricevuto un premio al Fuorisalone, un riconoscimento del nostro lavoro – aggiunge Veronika Ziegaus, head of brand experience Škoda Auto -. Abbracciando l’approccio human touch, la nostra gioia più grande è stata stare all’interno dell’installazione e osservare i visitatori felici mentre la esploravano. Il loro stupore, la loro curiosità e i momenti di scoperta condivisi sono la vera ricompensa che portiamo con noi a casa. Grazie a tutti i membri del team – posso davvero dire: “Ooooh, that was EpiQ.”»\r

L'installazione\r

“Ooooh, that’s EpiQ!” è stato realizzato nel cortile di Palazzo Senato, sede dell’archivio di Stato di Milano, dal team di Gattinoni Events e da Ricardo Orts, founder di Ulises Studio e digital artist spagnolo con oltre dieci anni di esperienza in design e visualization. L’installazione immersiva invitava i visitatori a riscoprire la curiosità, suggerendo una nuova percezione dello spazio attraverso scenografie modellabili, volumi morbidi e componenti interattive ispirate al modelling clay della campagna Epiq. Un interactive digital dome è stato il cuore multimediale del progetto, con un ricco calendario di creative activations che ha animato la settimana. Al centro, l’essenza della nuova nata in casa Škoda: un’auto adattabile, giovane e progettata per muoversi al ritmo della città, espressione di una fresh electric attitude contemporanea.\r

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«Con questa installazione abbiamo consolidato la nostra expertise nella live communication di progetti di brand experience complessi in contesti internazionali – conclude Presutti -. Innanzitutto, grazie a Škoda Auto. Ma grazie soprattutto a tutto il team di Gattinoni Events e del gruppo Gattinoni».","post_title":"Gattinoni Events e Škoda Auto premiati al fuorisalone per la \"best installation\"","post_date":"2026-04-28T09:36:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777368978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512849\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Bomben[/caption]\r

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L'Africa nel cuore e una passione che si tramanda di padre in figlio. Davide Bomben, project manager del Diamante, racconta quello che da sogno di famiglia, negli anni, ha saputo trasformarsi anche un’attività imprenditoriale, che anno dopo anno produce frutti all’interno di Quality Group.\r

Obiettivo Africa\r

Parlare d’Africa si rivela strategico, anche e soprattutto in un momento in cui il continente diventa una valvola di sfogo preziosa per quei viaggiatori curiosi e appassionati che, malgrado la difficile situazione internazionale, non vogliono rinunciare a un viaggio di scoperta.\r

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«L’Africa procura circa 30 dei 46 milioni di fatturato globale di Diamante e resta un prodotto fondamentale nella nostra offerta. Attualmente – spiega Bomben – continua il flusso di richieste su Namibia, Botswana e Tanzania, destinazioni nelle quali organizzare tour che rispecchiano perfettamente il nostro spirito, attento a investire sulle emozioni e sulla qualità di una proposta lontana dai circuiti di massa. Diverso il discorso per Kenya e Sudafrica, che stanno invece soffrendo data la forte dipendenza dai collegamenti aerei via Medio Oriente».\r

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Fra le destinazioni emergenti, Bomben cita poi il Senegal - «un vero gioiello che abbina la natura a una cultura affascinante» - e Ghana, Togo e Benin, «tutti Paesi ancora poco conosciuti che rappresentano il volto inedito dell’Africa».\r

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In arrivo anche un nuovo campo in Namibia, che si aggiunge al Damaraland Glamping Camp e al Desert Hill Glamping Camp e che verrà inaugurato nella primavera del 2027. «Un modo diverso per assaporare e arrivare al cuore del Paese».\r

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