Gabbiano Livingston fa rotta sulla Cina: tre itinerari per veri viaggiatori Gabbiano Livingston fa rotta verso la Cina, portando la conoscenza come esperienza, il viaggio come racconto. «Quello in Cina – si legge sul profilo Linkedin del t.o. – sarà un viaggio con Cicerone. Non una guida. Non un accompagnatore, ma una presenza capace di trasformare lo spazio in significato». Il Cicerone — giornalista, scrittore, esperto, narratore — è colui che rende leggibile il mondo. Come il Virgilio dantesco, come la figura del Grand Tour ottocentesco, accompagna il viaggiatore oltre la superficie, restituendo profondità, connessioni, senso. «Un viaggio così concepito non si limita a mostrare: interpreta. Non accumula luoghi, ma li mette in relazione. Ogni esperienza è pensata per pochi: per chi accetta di perdersi, con metodo; per chi crede che il viaggio non sia evasione, ma relazione, con i luoghi, con le persone, con le idee». Tre itinerari Ecco allora un primo itinerario, “Kuroshio, la Corrente Nera: Taiwan, Giappone e Cina“. Si tratta di un viaggio che ha l’ambizione di leggere l’Estremo Oriente tra memorie condivise e futuri divergenti. Un itinerario accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Taiwan, Giappone e Cina si uniscono lungo la traiettoria della Kuroshio, seguendo una corrente invisibile che per secoli ha trasportato idee prima ancora delle persone. Dalle matrici culturali condivise — buddhismo, scrittura, sistemi amministrativi — alle fratture e reinterpretazioni contemporanee, il percorso attraversa città, paesaggi e architetture come pagine di uno stesso racconto in trasformazione. Metropoli verticali, isole sospese, territori di frontiera: ogni luogo diventa un punto di osservazione per leggere come passato e futuro si intrecciano. “Cina tropicale” è invece un viaggio che attraversa il Sud della Cina tra metropoli ipertecnologiche e paesaggi ancestrali. Accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Una Shenzhen futuristica, una Canton fatta di memorie, fino a Hong Kong. E ancora, Yangshuo e i suoi picchi carsici; le terrazze di riso di Longji, Detian, cascate che scorrono fra Cina e Vietnam in un paesaggio onirico. Un percorso che mette in tensione rituale e innovazione, memoria e accelerazione. Infine, la “Cina classica”. Un viaggio tra Pechino, Xi’an e Shanghai che attraversa la Cina delle grandi icone per rileggerla dall’interno, grazie a una rete di relazioni costruite in decenni di presenza nel Paese. Tra atelier di artisti e designer, studi di architetti e collezioni private custodite in luoghi inattesi, il percorso rivela come la tradizione venga continuamente reinterpretata; mentre uno storico delle mappe accompagna la lettura di quartieri, architetture e topografie, ricostruendo ciò che era e il perché delle trasformazioni urbane. Condividi

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Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

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Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

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«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

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Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Trenitalia alza il sipario sulla nuova app, pensata per accompagnare le persone in ogni fase del viaggio, dall’acquisto del biglietto alla gestione della corsa. Il restyling rende la navigazione più immediata e porta in primo piano informazioni e servizi utili, per organizzare gli spostamenti con maggiore semplicità.\r

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Secondo quanto spiega la stessa società ferroviaria, la nuova app pone al centro una homepage ripensata in chiave personalizzata: l’utente può salvare gli itinerari più frequenti e ritrovarli subito, aggiungendo in evidenza anche i servizi preferiti.\r

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Anche la fase di acquisto risulta snellita, con percorsi più rapidi per biglietti, abbonamenti e carnet e la possibilità di completare il pagamento in un clic. Sempre dall’app si accede più facilmente all’assistenza e si possono attivare notifiche che informano in tempo reale su circolazione, andamento del treno e comunicazioni di servizio.\r

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Tra le novità, debutta inoltre in via sperimentale un assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, pensato per offrire supporto e affiancare l’utente anche durante l’acquisto.\r

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La nuova app offre anche strumenti pensati per gestire al meglio ogni momento dello spostamento: la geolocalizzazione aiuta a individuare rapidamente la stazione più vicina, mentre durante il viaggio è possibile monitorare la corsa e ricevere aggiornamenti puntuali. In caso di cambi di programma, la funzione “Sposta viaggio ±2h” consente di modificare l’orario di partenza in pochi secondi.\r

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","post_title":"Trenitalia e la nuova app: dal restyling all’assistente digitale basato sull’Ai","post_date":"2026-04-28T13:12:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777381932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gabbiano Livingston fa rotta verso la Cina, portando la conoscenza come esperienza, il viaggio come racconto. «Quello in Cina - si legge sul profilo Linkedin del t.o. - sarà un viaggio con Cicerone. Non una guida. Non un accompagnatore, ma una presenza capace di trasformare lo spazio in significato».\r

Il Cicerone — giornalista, scrittore, esperto, narratore — è colui che rende leggibile il mondo. Come il Virgilio dantesco, come la figura del Grand Tour ottocentesco, accompagna il viaggiatore oltre la superficie, restituendo profondità, connessioni, senso.\r

«Un viaggio così concepito non si limita a mostrare: interpreta. Non accumula luoghi, ma li mette in relazione. Ogni esperienza è pensata per pochi: per chi accetta di perdersi, con metodo; per chi crede che il viaggio non sia evasione, ma relazione, con i luoghi, con le persone, con le idee».\r

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Tre itinerari\r

Ecco allora un primo itinerario, \"Kuroshio, la Corrente Nera: Taiwan, Giappone e Cina\". Si tratta di un viaggio che ha l'ambizione di leggere l’Estremo Oriente tra memorie condivise e futuri divergenti. Un itinerario accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Taiwan, Giappone e Cina si uniscono lungo la traiettoria della Kuroshio, seguendo una corrente invisibile che per secoli ha trasportato idee prima ancora delle persone. Dalle matrici culturali condivise — buddhismo, scrittura, sistemi amministrativi — alle fratture e reinterpretazioni contemporanee, il percorso attraversa città, paesaggi e architetture come pagine di uno stesso racconto in trasformazione. Metropoli verticali, isole sospese, territori di frontiera: ogni luogo diventa un punto di osservazione per leggere come passato e futuro si intrecciano.\r

\"Cina tropicale\" è invece un viaggio che attraversa il Sud della Cina tra metropoli ipertecnologiche e paesaggi ancestrali. Accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Una Shenzhen futuristica, una Canton fatta di memorie, fino a Hong Kong. E ancora, Yangshuo e i suoi picchi carsici; le terrazze di riso di Longji, Detian, cascate che scorrono fra Cina e Vietnam in un paesaggio onirico. Un percorso che mette in tensione rituale e innovazione, memoria e accelerazione.\r

Infine, la \"Cina classica\". Un viaggio tra Pechino, Xi’an e Shanghai che attraversa la Cina delle grandi icone per rileggerla dall’interno, grazie a una rete di relazioni costruite in decenni di presenza nel Paese. Tra atelier di artisti e designer, studi di architetti e collezioni private custodite in luoghi inattesi, il percorso rivela come la tradizione venga continuamente reinterpretata; mentre uno storico delle mappe accompagna la lettura di quartieri, architetture e topografie, ricostruendo ciò che era e il perché delle trasformazioni urbane.","post_title":"Gabbiano Livingston fa rotta sulla Cina: tre itinerari per veri viaggiatori","post_date":"2026-04-28T12:59:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777381160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Automotoclub storico italiano e l’Associazione dimore storiche italiane hanno siglato un protocollo d’intesa strategico per promuovere i patrimoni identitari fondamentali del nostro Paese. Da un lato, i veicoli storici, che Asi tutela e promuove a livello nazionale e internazionale; dall’altro, le dimore storiche, che Adsi valorizza ogni giorno. L’accordo nasce con l’obiettivo di creare sinergie concrete tra questi due mondi.\r

“Questo protocollo – ha aggiunto Maria Pace Odescalchi, presidente Adsi – rappresenta l’incontro tra due eccellenze italiane che custodiscono memoria e identità. Insieme possiamo costruire nuove modalità di fruizione del patrimonio, capaci di unire tradizione e movimento, storia e contemporaneità.”\r

Quindi lo sviluppo di nuovi itinerari turistico-culturali a bordo di veicoli storici lungo la rete delle dimore italiane. Poi la valorizzazione dei territori meno battuti attraverso esperienze autentiche e diffuse. Ancora, organizzare eventi, manifestazioni e iniziative condivise, fino a rafforzare la comunicazione e la sensibilizzazione sul valore del patrimonio storico.\r

Una collaborazione che guarda al futuro, mettendo in rete competenze, comunità e passioni per sostenere una cultura della conservazione dinamica e partecipata.\r

“Dimore e veicoli storici – ha commentato il presidente Asi Alberto Scuro - diventano patrimonio collettivo e motore di un turismo culturale autentico, che consentono di definire un modello di turismo alternativo di qualità, capace di trasformare un’esperienza di viaggio in emozioni profonde.”\r

","post_title":"Intesa fra Dimore storiche e Automotoclub storico italiano","post_date":"2026-04-28T12:14:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777378492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Taglio del nastro per la nuova lounge Star Alliance all’aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, situata nel Terminal 3 di recente apertura. L’inaugurazione è successiva a quella della prima lounge dell’alleanza in Asia, inaugurata nel 2024 sempre a Guangzhou, e riflette la continua espansione della sua presenza in uno degli scali internazionali in maggiore crescita della regione.\r

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«Le lounge sono una parte fondamentale dell’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree membri di Star Alliance, a sostegno della nostra visione di viaggi più fluidi e senza intoppi - ha dichiarato Ambar Franco, vicepresidente - customer experience di Star Alliance -. Mentre Guangzhou continua a crescere come importante gateway internazionale in Cina, questo nuovo spazio riflette l’evoluzione della nostra offerta di lounge. È più grande e migliore e offrirà maggiore comfort e funzionalità ai clienti delle compagnie aeree membri dell'alleanza».\r

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La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati con circa 245 posti a sedere e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aperto caratteristico che rimane raro negli ambienti aeroportuali, offrendo ai passeggeri un ambiente sereno in cui rilassarsi e distendersi prima del loro viaggio.\r

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La lounge si estende su una superficie di circa 1.400 metri quadrati, con una capienza di circa 245 ospiti, e dispone di un giardino all’aperto di 700 metri quadrati, uno spazio all’aria aperta davvero unico, ormai raro negli ambienti aeroportuali, che offre ai passeggeri un ambiente sereno dove rilassarsi e distendersi prima del viaggio.\r

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Aperta 24 ore su 24, è stata progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori internazionali con orari di volo diversi, fornendo uno spazio tranquillo e confortevole dove riposare o lavorare prima della partenza. La lounge accoglierà i passeggeri di prima classe e business class, nonché i clienti con status Star Alliance Gold che viaggiano su voli delle compagnie aeree membri, indipendentemente dalla classe di viaggio, in partenza dal Terminal 3 di Guangzhou Baiyun.\r

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Sono 10 le compagnie aeree membri di Star Alliance che operano da Guangzhou, tra cui Air China, Ana, Asiana Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Eva Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Thai e Turkish Airlines, con un totale di 1.500 partenze settimanali verso 52 destinazioni in 10 paesi.\r

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Family Aventura District\r

Al centro della nave si trova il Family Aventura District, un hub progettato per riunire tutta la famiglia. Un’area dinamica che include spazi coinvolgenti, tra cui The Clubhouse, The Harbour e il kids club Doremiland, ognuno pensato per offrire nuovi modi di giocare, connettersi e creare ricordi indelebili. La Luna Park Arena propone poi divertimento per tutta la famiglia grazie ad un mix di intrattenimento ed esperienze interattive.\r

Il vicepresidente dell’intrattenimento di Msc Crociere, Steve Leatham, ha dichiarato: «Msc Crociere è da sempre impegnata nella creazione di un’atmosfera magica per ogni famiglia in vacanza, con attività e strutture di intrattenimento pensate su misura per ospiti di tutte le età. A bordo di Msc World Asia, l’intrattenimento per famiglie sarà ancora più ricco e innovativo. Con la nostra ampia gamma di programmi ed esperienze immersive, interattive e personalizzate per tutti, dai più piccoli agli adolescenti, le famiglie possono godersi momenti indimenticabili in mare.».\r

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Il direttore dello sviluppo dell’intrattenimento per famiglie di Msc Crociere, Matteo Mancini, ha aggiunto: «Per noi, la più grande soddisfazione è vedere la gioia sui volti delle famiglie quando scoprono qualcosa di completamente nuovo. Su Msc World Asia, ogni esperienza è stata progettata per sorprendere, ispirare e stimolare l’immaginazione. Abbiamo spinto la creatività oltre ogni limite e siamo certi che gli ospiti rimarranno esterefatti».\r

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A Milano Malpensa comparirà presto la nuova segnaletica con l'intitolazione a Silvio Berlusconi: infatti, all'indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato il tutto - respingendo di fatto i ricorsi precedentemente in pending - l’Enac spiega in una nota di aver già chiesto a Sea, società al gestione degli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all’apposizione della nuova segnaletica che riporti la denominazione \"Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi\".\r

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Pierluigi Di Palma, presidente Enac, nel ribadire come il quadro normativo attribuisce all’Enac e al ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti, e nel prendere atto delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che non impugnerà la decisione del Tar della Lombardia, ha dichiarato:\r

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«Per evitare ulteriori pretestuose polemiche abbiamo atteso l’esito di un lungo giudizio, pur non avendo il Tar sospeso il provvedimento adottato dall’Enac. Ora che al di là di ogni ragionevole dubbio una articolata ed approfondita decisione ha confermato la correttezza della procedura adottata che, peraltro, senza alcuna contestazione è stata seguita per modificare recentemente l’intitolazione degli scali di Salerno ed Olbia, Enac chiede a Sea, la società di gestione aeroportuale degli scali di Milano, di provvedere, con ogni consentita urgenza, alla realizzazione della segnaletica secondo quanto disposto dall’ordinanza della direttrice territoriale Monica Piccirillo».\r

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","post_title":"Malpensa intitolata a Berlusconi. Enac: «cambio urgente» della segnaletica","post_date":"2026-04-28T10:57:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777373872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_232976\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cortona[/caption]\r

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Al via “Una domenica archeologica”, la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della cultura. Un calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese a 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale.\r

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«Con 'Una domenica archeologica' – spiega Cristina Manetti, assessora alla cultura della regione Toscana - vogliamo portare sempre più persone a scoprire i tanti tesori straordinari che la Toscana custodisce. Parliamo di siti archeologici di grande valore, spesso ancora poco conosciuti, che raccontano in modo diretto la nostra storia. L’obiettivo è avvicinare famiglie, cittadini toscani e visitatori a questi luoghi, rendendoli più accessibili e vissuti. Abbiamo promosso questa iniziativa insieme al Ministero della cultura e in collaborazione con le realtà che hanno aderito – ben 18 in tutta la regione – da Cortona a Massaciuccoli, da Fiesole a Gonfienti, fino ai grandi parchi costieri come Baratti e Populonia. È una rete ampia e diffusa che merita di essere valorizzata. Abbiamo scelto di fare le aperture gratuite la prima domenica del mese da maggio a ottobre - conclude l’assessora-, il periodo migliore per visitare i siti all’aperto, con l’auspicio che queste domeniche diventino occasioni di partecipazione e successo, capaci di far riscoprire a tutti il patrimonio archeologico toscano».\r

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Tra gli obiettivi, ampliare la fruizione culturale ed avvicinare un pubblico sempre più ampio – residenti e turisti – alla conoscenza delle radici storiche della Toscana.\r

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\"Una domenica archeologica” nasce per valorizzare una rete di luoghi spesso meno conosciuti ma di straordinario valore, incentivando la partecipazione e stimolando anche altri siti ad aderire, contribuendo al miglioramento dell’offerta e delle infrastrutture dedicate all’archeologia all’aperto. Accanto ai 18 siti coinvolti, l’iniziativa segnala inoltre ulteriori luoghi visitabili gratuitamente o su prenotazione, dove è possibile immergersi nell’esperienza unica di un santuario antico o di una tomba etrusca. \r

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L’iniziativa si inserisce nel solco del “Progetto Etruschi”, la strategia regionale avviata lo scorso anno per rilanciare l’interesse verso una delle civiltà più affascinanti del Mediterraneo, a quarant’anni dalla grande mostra del 1985 che ne segnò la riscoperta a livello internazionale.","post_title":"Toscana, con \"una domenica archeologica\" da maggio ad ottobre apertura straordinaria di 18 siti","post_date":"2026-04-28T10:29:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777372148000]}]}}