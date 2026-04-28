Intesa fra Dimore storiche e Automotoclub storico italiano L’Automotoclub storico italiano e l’Associazione dimore storiche italiane hanno siglato un protocollo d’intesa strategico per promuovere i patrimoni identitari fondamentali del nostro Paese. Da un lato, i veicoli storici, che Asi tutela e promuove a livello nazionale e internazionale; dall’altro, le dimore storiche, che Adsi valorizza ogni giorno. L’accordo nasce con l’obiettivo di creare sinergie concrete tra questi due mondi. “Questo protocollo – ha aggiunto Maria Pace Odescalchi, presidente Adsi – rappresenta l’incontro tra due eccellenze italiane che custodiscono memoria e identità. Insieme possiamo costruire nuove modalità di fruizione del patrimonio, capaci di unire tradizione e movimento, storia e contemporaneità.” Quindi lo sviluppo di nuovi itinerari turistico-culturali a bordo di veicoli storici lungo la rete delle dimore italiane. Poi la valorizzazione dei territori meno battuti attraverso esperienze autentiche e diffuse. Ancora, organizzare eventi, manifestazioni e iniziative condivise, fino a rafforzare la comunicazione e la sensibilizzazione sul valore del patrimonio storico. Una collaborazione che guarda al futuro, mettendo in rete competenze, comunità e passioni per sostenere una cultura della conservazione dinamica e partecipata. “Dimore e veicoli storici – ha commentato il presidente Asi Alberto Scuro – diventano patrimonio collettivo e motore di un turismo culturale autentico, che consentono di definire un modello di turismo alternativo di qualità, capace di trasformare un’esperienza di viaggio in emozioni profonde.” Condividi

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Il “Mercato delle Tre Culture” rappresenta un viaggio nel tempo che interessa l’intera città e che richiama ogni anno oltre 100.000 visitatori: tra le sue mura del XII secolo – considerate tra le meglio conservate al mondo – si alternano spettacoli di falconeria, tornei cavallereschi, rievocazioni storiche, mercati artigianali e performance che celebrano l’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana.\r

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«Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino di grande interesse, sensibile a proposte culturali ed esperienziali di qualità. Per questo abbiamo scelto di affidarci ad AT Comunicazione, realtà con una solida esperienza nella promozione di eventi legati al turismo, certi che saprà valorizzare al meglio il potenziale delle Giornate Medievali di Avila e rafforzarne il posizionamento in Italia» commenta l’organizzazione dell’evento.\r

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«Non vediamo l’ora di mettere a frutto le nostre competenze per dare visibilità in Italia a un evento di forte rilevanza, che permette di scoprire in modo coinvolgente l’unicità del patrimonio medievale di una città incantevole come Avila. Strumento principale sarà uno storytelling capace di valorizzare le molteplici declinazioni della manifestazione, che per la sua natura riesce a intercettare pubblici diversi grazie alla sua valenza storica, turistica e aggregativa», commentano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di At Comunicazione.","post_title":"Giornate Medievali della Città di Avila: At Comunicazione promuove l'evento in Italia","post_date":"2026-04-28T14:13:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777385616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512927\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Birgit Gfölner[/caption]\r

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Per molti, ma non per tutti. La crociera in veliero resta appannaggio di una clientela amante del mare e della scoperta, desiderosa di intercettare località lontane dai luoghi più visitati, raggiungibili facendo scalo nei piccoli porti preclusi ai giganti del mare. Tutto vero, ma Birgit Gfölner, sales manager di Star Clippers per il nostro mercato, sottolinea come, in verità, il viaggio in veliero possa accontentare i clienti – o almeno alcuni dei clienti – praticamente di ogni tipologia di agenzia di viaggio.\r

«Si tratta di una vacanza trasversale – spiega la manager durante la presentazione degli itinerari invernali tenutasi a Milano -, che va a intercettare le coppie, i gruppi di amici ma anche i single e le famiglie. Un modo di viaggiare che può incontrare anche le esigenze del segmento Mice, con la possibilità di charterizzare uno dei nostri tre velieri per eventi ad hoc». Naturale quindi l’elevata percentuale di repeater, che Gfölner stima in un 65%, ai quali viene riservata una riduzione speciale del 10% sulla quota.\r

Tre velieri in flotta\r

L’offerta di Star Clippers si compone di tre unità, l’ammiraglia Royal Clipper – della capienza di 227 passeggeri in 114 cabine – e le due unità più piccole, Star Clipper e Star Flyer – 166 passeggeri e 83 cabine ognuna. «Tutti i velieri dispongono di ampi spazi comuni e garantiscono un servizio che potremmo definire di categoria 4 stelle superiore. Gli ambienti sono molto curati e rispecchiano uno stile \"british\", quello delle crociere di altri tempi. Il tutto però riuscendo a mantenere un’atmosfera informale e rilassata, quasi “familiare” date le ridotte dimensioni e i contatti diretti con l’equipaggio. Si tratta di un’esperienza immersiva, che consente di vivere il mare e l’autenticità della navigazione a vela, con la possibilità di partecipare anche all’attività giornaliera dello staff». Una vacanza sana, sportiva, con grande attenzione agli stimoli culturali provenienti dalle destinazioni toccate e con un occhio di riguarda anche all'aspetto gastronomico.\r

Gli itinerari\r

Le navi di Star Clippers veleggiano nel Mediterraneo durante la stagione estiva. Poi, effettuata la traversata oceanica, d'inverno arrivano ai Caraibi, per crociere che comprendonio anche canale di Panama e Centro America. «Le novità sono sempre all’ordine del giorno. Fra le altre, segnalo le crociere estive 2027, con Star Flyer impegnata a proporre nuovi itinerari in Grecia e Turchia. Per l’estate 2027, potenziati anche gli itinerari in Italia, con partenze da Venezia e Civitavecchia. Altra grande novità riguarda l’inverno 2027-28, con un rinnovato impegno su Grenada & Antigua».\r

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Diversa la durata delle crociere, che dalle 4 notti delle crociere brevi previste per l’estate 2027 arriva fino alle 7 o 10 notti degli itinerari più lunghi, con possibilità di combinare più tratte fra loro. «Ad esempio, le crociere ai Caraibi da Barbados toccano le isole Windward o le Grenadine e possono essere unite in un viaggio di due settimane. Da St Maarten invece si possono scoprire alternativamente le isole del Tesoro o le Leeward».\r

Prezzi fissi\r

Intanto, Gfölner conferma che i prezzi delle crociere non subiranno modifiche dettate dal caro carburante.\r

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«Il mercato italiano è più sensibile di altri alle vicissitudini geopolitiche. Tuttavia, al momento non registriamo particolari cali sul fronte delle prenotazioni. Sta per scadere (30 aprile) lo speciale advance booking sui Caraibi, con ottimi riscontri sul Capodanno. Per spingere le prenotazioni di Natale abbiamo predisposto incentivi come la riduzione del 25% riservata ai single, la gratuità per il terzo passeggero in cabina, che paga solo le tasse portuali, e un credito speciale da spendere a bordo. Inoltre, abbiamo fatto focus sui piccoli gruppi con promozioni ad hoc, ma anche sulle famiglie, con il primo bambino che paga solo le spese portuali».\r

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Al trade Star Clippers dedica visite nave (le prossime sono in programma il 16 maggio a Nizza e il 30 maggio, 2 e 11 luglio a Venezia e Civitavecchia) e momenti di formazione che vanno dalle serate in collaborazione con i t.o. partner ai webinar.","post_title":"Star Clippers, Gfölner: «Le crociere in veliero sono un prodotto vendibile in ogni adv»","post_date":"2026-04-28T14:07:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777385253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gabbiano Livingston fa rotta verso la Cina, portando la conoscenza come esperienza, il viaggio come racconto. «Quello in Cina - si legge sul profilo Linkedin del t.o. - sarà un viaggio con Cicerone. Non una guida. Non un accompagnatore, ma una presenza capace di trasformare lo spazio in significato».\r

Il Cicerone — giornalista, scrittore, esperto, narratore — è colui che rende leggibile il mondo. Come il Virgilio dantesco, come la figura del Grand Tour ottocentesco, accompagna il viaggiatore oltre la superficie, restituendo profondità, connessioni, senso.\r

«Un viaggio così concepito non si limita a mostrare: interpreta. Non accumula luoghi, ma li mette in relazione. Ogni esperienza è pensata per pochi: per chi accetta di perdersi, con metodo; per chi crede che il viaggio non sia evasione, ma relazione, con i luoghi, con le persone, con le idee».\r

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Tre itinerari\r

Ecco allora un primo itinerario, \"Kuroshio, la Corrente Nera: Taiwan, Giappone e Cina\". Si tratta di un viaggio che ha l'ambizione di leggere l’Estremo Oriente tra memorie condivise e futuri divergenti. Un itinerario accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Taiwan, Giappone e Cina si uniscono lungo la traiettoria della Kuroshio, seguendo una corrente invisibile che per secoli ha trasportato idee prima ancora delle persone. Dalle matrici culturali condivise — buddhismo, scrittura, sistemi amministrativi — alle fratture e reinterpretazioni contemporanee, il percorso attraversa città, paesaggi e architetture come pagine di uno stesso racconto in trasformazione. Metropoli verticali, isole sospese, territori di frontiera: ogni luogo diventa un punto di osservazione per leggere come passato e futuro si intrecciano.\r

\"Cina tropicale\" è invece un viaggio che attraversa il Sud della Cina tra metropoli ipertecnologiche e paesaggi ancestrali. Accompagnato da sinologo e giornalista esperto di Cina. Una Shenzhen futuristica, una Canton fatta di memorie, fino a Hong Kong. E ancora, Yangshuo e i suoi picchi carsici; le terrazze di riso di Longji, Detian, cascate che scorrono fra Cina e Vietnam in un paesaggio onirico. Un percorso che mette in tensione rituale e innovazione, memoria e accelerazione.\r

Infine, la \"Cina classica\". Un viaggio tra Pechino, Xi’an e Shanghai che attraversa la Cina delle grandi icone per rileggerla dall’interno, grazie a una rete di relazioni costruite in decenni di presenza nel Paese. Tra atelier di artisti e designer, studi di architetti e collezioni private custodite in luoghi inattesi, il percorso rivela come la tradizione venga continuamente reinterpretata; mentre uno storico delle mappe accompagna la lettura di quartieri, architetture e topografie, ricostruendo ciò che era e il perché delle trasformazioni urbane.","post_title":"Gabbiano Livingston fa rotta sulla Cina: tre itinerari per veri viaggiatori","post_date":"2026-04-28T12:59:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777381160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Automotoclub storico italiano e l’Associazione dimore storiche italiane hanno siglato un protocollo d’intesa strategico per promuovere i patrimoni identitari fondamentali del nostro Paese. Da un lato, i veicoli storici, che Asi tutela e promuove a livello nazionale e internazionale; dall’altro, le dimore storiche, che Adsi valorizza ogni giorno. L’accordo nasce con l’obiettivo di creare sinergie concrete tra questi due mondi.\r

“Questo protocollo – ha aggiunto Maria Pace Odescalchi, presidente Adsi – rappresenta l’incontro tra due eccellenze italiane che custodiscono memoria e identità. Insieme possiamo costruire nuove modalità di fruizione del patrimonio, capaci di unire tradizione e movimento, storia e contemporaneità.”\r

Quindi lo sviluppo di nuovi itinerari turistico-culturali a bordo di veicoli storici lungo la rete delle dimore italiane. Poi la valorizzazione dei territori meno battuti attraverso esperienze autentiche e diffuse. Ancora, organizzare eventi, manifestazioni e iniziative condivise, fino a rafforzare la comunicazione e la sensibilizzazione sul valore del patrimonio storico.\r

Una collaborazione che guarda al futuro, mettendo in rete competenze, comunità e passioni per sostenere una cultura della conservazione dinamica e partecipata.\r

“Dimore e veicoli storici – ha commentato il presidente Asi Alberto Scuro - diventano patrimonio collettivo e motore di un turismo culturale autentico, che consentono di definire un modello di turismo alternativo di qualità, capace di trasformare un’esperienza di viaggio in emozioni profonde.”\r

","post_title":"Intesa fra Dimore storiche e Automotoclub storico italiano","post_date":"2026-04-28T12:14:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777378492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 19 al 21 giugno 2026 sindaci e rappresentanti delle 300 Cittaslow del mondo si danno appuntamento a Greve in Chianti per l'Assemblea generale.\r

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«Sicuro di interpretare lo spirito comune di tutti gli oltre trecento Sindaci di Cittaslow da 33 paesi – dichiara Mauro Migliorini, presidente di Cittaslow International – sono onorato quest’anno di ritornare con la nostra Assemblea Generale di Cittaslow International là dove tutto ebbe inizio con il sindaco Paolo Saturnini che nel 1999 con altri tre sindaci di piccole città italiane diede vita al movimento. Oggi Cittaslow è una realtà davvero importante, un punto fermo per tutte le comunità associate e oltre, capace di offrire concreti strumenti e progetti per la costruzione di “futuro di buon vivere per tutti” in un periodo di fragilità per istituzioni e incertezza globale».\r

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L'evento riunirà oltre 300 sindaci e delegati rappresentanti delle Cittaslow di 33 paesi da tutto il mondo, per condividere idee, rafforzare i legami e riaffermare i valori del movimento.\r

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«Siamo onorati di ospitare l'Assemblea internazionale di Cittaslow per la prima volta dopo tanti anni – afferma il sindaco di Greve Paolo Sottani – Per noi essere parte attiva della rete Cittaslow è un impegno quotidiano e un grande orgoglio, visto che proprio dal comune di Greve in Chianti è nato questo movimento. A distanza di 27 anni quella intuizione lungimirante vive ancora nelle tante città associate da tutto il pianeta, che siamo pronti a ospitare nel nostro territorio. Sarà come sempre una bella occasione per condividere buone pratiche amministrative e rinnovare il legame tra Greve e la rete delle città del buon vivere».\r

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La velocità che caratterizza l’esperienza di vita quotidiana rivela un volto nuovo, inaspettato, una temporalità a termine. Da qui la necessità e l’urgenza di riscoprire la “lentezza positiva”. L’Assemblea generale sarà l’occasione per parlare del contesto dinamico contemporaneo dove riemergono prepotenti i conflitti, riflettere sulle nuove forme di produzione in Europa e nel mondo attraverso scambi interculturali, confrontarsi sul piano politico e sociale a proposito di dinamiche e strategie di trasformazione del paesaggio e di infrastrutture.\r

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La piattaforma Cittaslow Tourism crea pacchetti per vivere i territori in Italia e nel mondo all’insegna della lentezza e della sostenibilità, in piena armonia con i valori fondanti del movimento. Tra le destinazioni non poteva mancare Greve in Chianti con la proposta di un long weekend tra i vini pregiati e la natura incontaminata delle dolci colline toscane.\r

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­","post_title":"Greve in Chianti ospita dal 19 al 21 giugno l'assemblea di Cittaslow International","post_date":"2026-04-28T11:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777376191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_232976\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cortona[/caption]\r

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Al via “Una domenica archeologica”, la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della cultura. Un calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese a 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale.\r

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«Con 'Una domenica archeologica' – spiega Cristina Manetti, assessora alla cultura della regione Toscana - vogliamo portare sempre più persone a scoprire i tanti tesori straordinari che la Toscana custodisce. Parliamo di siti archeologici di grande valore, spesso ancora poco conosciuti, che raccontano in modo diretto la nostra storia. L’obiettivo è avvicinare famiglie, cittadini toscani e visitatori a questi luoghi, rendendoli più accessibili e vissuti. Abbiamo promosso questa iniziativa insieme al Ministero della cultura e in collaborazione con le realtà che hanno aderito – ben 18 in tutta la regione – da Cortona a Massaciuccoli, da Fiesole a Gonfienti, fino ai grandi parchi costieri come Baratti e Populonia. È una rete ampia e diffusa che merita di essere valorizzata. Abbiamo scelto di fare le aperture gratuite la prima domenica del mese da maggio a ottobre - conclude l’assessora-, il periodo migliore per visitare i siti all’aperto, con l’auspicio che queste domeniche diventino occasioni di partecipazione e successo, capaci di far riscoprire a tutti il patrimonio archeologico toscano».\r

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Tra gli obiettivi, ampliare la fruizione culturale ed avvicinare un pubblico sempre più ampio – residenti e turisti – alla conoscenza delle radici storiche della Toscana.\r

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\"Una domenica archeologica” nasce per valorizzare una rete di luoghi spesso meno conosciuti ma di straordinario valore, incentivando la partecipazione e stimolando anche altri siti ad aderire, contribuendo al miglioramento dell’offerta e delle infrastrutture dedicate all’archeologia all’aperto. Accanto ai 18 siti coinvolti, l’iniziativa segnala inoltre ulteriori luoghi visitabili gratuitamente o su prenotazione, dove è possibile immergersi nell’esperienza unica di un santuario antico o di una tomba etrusca. \r

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L’iniziativa si inserisce nel solco del “Progetto Etruschi”, la strategia regionale avviata lo scorso anno per rilanciare l’interesse verso una delle civiltà più affascinanti del Mediterraneo, a quarant’anni dalla grande mostra del 1985 che ne segnò la riscoperta a livello internazionale.","post_title":"Toscana, con \"una domenica archeologica\" da maggio ad ottobre apertura straordinaria di 18 siti","post_date":"2026-04-28T10:29:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1777372148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha pubblicato un operativo provvisorio per il periodo compreso tra il 1° e il 15 maggio 2026, che prevede il ripristino dei voli verso 16 destinazioni del network globale.\r

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Le rotte ripristinate includono Adelaide, Algeri, Antananarivo, Bahrein, Beirut, Bogotà, Brisbane, Houston, Kuwait City , Los Angeles, Miami, Muscat , Orlando, Osaka Kansai, Phnom Penh e San Pietroburgo.\r

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La compagnia aerea di Dubai opera ora circa il 77% dello schedule precedentemente pianificato, sulla base di un confronto tra gli orari del 1° febbraio 2026 e del 26 aprile 2026. I collegamenti per Baghdad, Bassora, Teheran Imam Khomeini e la tratta da Malé a Colombo rimangono cancellati. Il vettore segnala comunque che ulteriori modifiche rimangono altamente probabili.\r

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Al contempo Emirates ha potenziato le frequenze in diverse regioni, con svariate rotte chiave a lungo raggio che stanno beneficiando di un aumento della capacità attraverso frequenze settimanali più elevate o l'impiego all'Airbus A380.\r

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Tra queste rotte ci sono anche quelle europee e italiane in particolare: Parigi Charles de Gaulle passa da 17 a 21 voli settimanali; Madrid da 11 a 14 voli settimanali, con la ripresa del servizio A380 sui voli EK141/142.\r

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Roma Fiumicino passa da 10 a 14 voli settimanali; Francoforte aggiunge la ripresa del collegamento con l'A380 sui voli EK045/046, oltre all'attuale operatività con il 777-300Er. Monaco raddoppia a due servizi giornalieri con il 777-300ER.\r

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Milano Malpensa vede il collegamento terminale non-stop potenziato con l’A380, in sostituzione del 777-300Er; Barcellona passa a un servizio giornaliero con 777-300Er da tre voli settimanali.\r

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Bologna e Venezia aumentano entrambe le frequenze settimanali; Vienna passa a un servizio giornaliero con l'A380, in sostituzione dei 10 voli settimanali con il 777-300Er.\r

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Il vettore aumenta la capacità anche verso numerose città nel Regno Unito (Londra, Manchester, Newcastle) e negli Stati Uniti, da New York a Miami, da Washington a Orlando solo per citarne alcune.","post_title":"Emirates ripristina i voli verso 16 città e aggiunge capacità su molte destinazioni (anche italiane)","post_date":"2026-04-28T09:47:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777369677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo storico marchio Spanair, la cui improvvisa chiusura nel gennaio 2012 segnò uno degli episodi più difficili dell'aviazione commerciale in Spagna, torna in attività 14 anni dopo.\r

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Come riporta Preferente, il marchio della compagnia aerea è stato recuperato, ma non per operare voli come prima, bensì trasformato in una piattaforma b2b per la distribuzione di voli e hotel destinata al canale delle agenzie di viaggio.\r

L'obiettivo\r

I responsabili del progetto spiegano che «Spanair sta iniziando una nuova fase come piattaforma globale di distribuzione aerea, collegando compagnie aeree, agenzie di viaggio e viaggiatori nel mercato spagnolo».\r

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L'obiettivo sarebbe «facilitare l'accesso, migliorare il marketing e generare nuove opportunità all'interno dell'ecosistema aereo» facendo affidamento su «un marchio riconosciuto», con «capacità commerciale e di comprensione immediata».\r

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","post_title":"Spanair rinasce 14 anni dopo, ma non è più una compagnia aerea","post_date":"2026-04-28T09:30:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1777368650000]}]}}