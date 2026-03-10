Gol fa rotta su New York Jfk, prima rotta lungo raggio, dal prossimo 8 luglio Gol debutta sul lungo raggio con destinazione New York Jfk: la nuova rotta sarà servita dal prossimo 8 luglio, con tre voli alla settimana dall’aeroporto Galeao di Rio de Janeiro, impiegando gli Airbus A330-900neo. La notizia arriva dopo che la holding aeronautica latinoamericana Abra Group ha reso noto che cinque dei sette A330neo in arrivo saranno assegnati a Gol. Si tratta dei primi widebody della compagnia aerea, che dispone attualmente di una flotta composta esclusivamente da Boeing 737. Celso Ferrer, ceo di Gol, ha dichiarato in un post sui social media che questi aeromobili segnano un nuovo capitolo per Gol, che diventa così una «compagnia intercontinentale, collegando il Brasile all’Europa e al Nord America». Gol ha già una forte presenza all’aeroporto di Galeao, dove opera su oltre 30 rotte domestiche e internazionali. Abra, che sta anche impiegando due A330neo con Avianca, non ha specificato quando dovrebbero iniziare le consegne dei velivoli a lungo raggio. Wamos Air, altra compagnia del gruppo che opera con A330, sosterrà Gol nella sua strategia di internazionalizzazione. Condividi

