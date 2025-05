Obiettivo X di Ota Viaggi. Le considerazioni dei partner dell’edizione 2025 (2) Continuiamo con le dichiarazioni su Obiettivo X di Ota Viaggi.Obiettivo X 2025. lLevento annuale organizzato da Ota Viaggi, si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento per il settore turistico italiano. In programma dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach in Sardegna, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 280 agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti. La manifestazione, arrivata alla sua 5ª edizione, patrocinata da ENIT e dalla Regione Sardegna, si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione. Ecco le dichiarazioni di alcuni dei partner dell’edizione 2025:. Visit Malta “La nostra presenza attiva durante Obiettivo X riflette la profonda fiducia che riponiamo in un partner come Ota Viaggi. In un mercato in costante evoluzione, la formazione condivisa tra operatori diventa non solo vantaggiosa ma essenziale: è il terreno fertile dove coltiviamo competenze avanzate e visioni strategiche. Attraverso questi momenti di confronto professionale, andiamo oltre la semplice promozione commerciale per costruire una rete di connessioni autentiche e sinergie durature. Sono proprio queste relazioni che, nutrite nel tempo, generano un flusso continuo di opportunità di business concrete e reciprocamente vantaggiose, elevando l’intero ecosistema professionale a nuovi livelli di eccellenza e sostenibilità.” Gnv – Matteo Della Valle, chief commercial officer “Obiettivo X” è ormai un appuntamento fisso nel calendario del settore turistico, e per noi di Gnv è importante farne parte anche quest’anno. Questa occasione, organizzata con cura da Ota Viaggi, nostro partner strategico, ci consente di rafforzare il dialogo con le agenzie di viaggio con cui collaboriamo da tempo, condividendo strumenti e soluzioni pensati per ottimizzare le attività quotidiane e offrire un servizio ancora più efficace alla clientela. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità preziosa per entrare in contatto con nuovi operatori del turismo, con l’obiettivo di ampliare la rete e generare nuove prospettive di crescita. Lo scambio ela condivisione, soprattutto per chi opera come noi nel settore turistico, sono elementi fondamentali.” Moby – Tirrenia – Alessandro Onorato, presidente Tirrenia e tesponsabile commerciale Moby “Accogliamo anche quest’anno con molto entusiasmo, l’invito alla partecipazione all’evento Obiettivo X, consolidando sempre più la collaborazione con Ota, con cui il nostro gruppo lavora da anni. Siamo molto contenti anche che l’evento torni ad essere organizzato in Sardegna, destinazione dove Moby e Tirrenia possono offrire un network di numerosi collegamenti giornalieri dai porti del nord e del centro Italia, a chi desidera fare una vacanza presso i villaggi di Ota, partner strategico sulla destinazione. Sulla linea Livorno-Olbia, i nuovi Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti gemelli più grandi e green al mondo, offriranno ai passeggeri un elevato standard di qualità e sicurezza” Grimaldi Lines “Grimaldi Lines è molto lieta di partecipare a Obiettivo X 2025 di Ota Viaggi, a conferma di una partnership solida e vincente. Siamo, inoltre, orgogliosi di accogliere a bordo delle nostre navi numerosi agenti di viaggio diretti in Sardegna, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona la qualità dei nostri servizi e l’eccellenza dell’esperienza Grimaldi.” Condividi

