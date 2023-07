Demoskopika: nel turismo italiano rincari pari a 3,9 miliardi di euro Demoskopika e prezzi. Adesso è accertato. I prezzi in Italia volano in alto, e impoveriscono le tasche dei turisti e dei viaggiatori. Il problema è che non c’è un istituto che sorvegli e che abbia il potere di imporre dei prezzi equilibrati. Il libero mercato ha questo di brutto, che va a pescare sempre nelle tasche dei cittadini, per il profitto di pochi. Infatti il caro prezzi si abbatte sul turismo. Secondo le rilevazioni di Demoskopika, che l’Ansa pubblica in anteprima, l’incremento dell’inflazione nel settore – calcolata superiore di oltre 3 punti percentuali rispetto a quella dell’indice generale Istat – genererebbe rincari pari a 3,9 miliardi della spesa turistica di italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere una vacanza nei mesi estivi nelle località italiane. A pesare prioritariamente alcune voci con in testa, per inflazione tendenziale al giugno del 2023 rispetto allo stesso mese 2022, il trasporto aereo (+23,5%), i pacchetti vacanza (+17,7%) e l’alloggio (+12,8%). Condividi

Il problema è che non c'è un istituto che sorvegli e che abbia il potere di imporre dei prezzi equilibrati. Il libero mercato ha questo di brutto, che va a pescare sempre nelle tasche dei cittadini, per il profitto di pochi.\r

\r

Infatti il caro prezzi si abbatte sul turismo. Secondo le rilevazioni di Demoskopika, che l'Ansa pubblica in anteprima, l'incremento dell'inflazione nel settore - calcolata superiore di oltre 3 punti percentuali rispetto a quella dell'indice generale Istat - genererebbe rincari pari a 3,9 miliardi della spesa turistica di italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere una vacanza nei mesi estivi nelle località italiane.\r

\r

A pesare prioritariamente alcune voci con in testa, per inflazione tendenziale al giugno del 2023 rispetto allo stesso mese 2022, il trasporto aereo (+23,5%), i pacchetti vacanza (+17,7%) e l'alloggio (+12,8%). ","post_title":"Demoskopika: nel turismo italiano rincari pari a 3,9 miliardi di euro","post_date":"2023-07-31T10:28:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690799329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Demoskopica. Prima di leggere questa notizia abbastanza confortante, non vorrei che coloro che si esaltano per questi numeri memorabili, poi inizino a piangere per l'overtourism. Questa specie di ipocrisia non la tollero. Prima tutti a stracciarsi le vesti perché finalmente i numeri del turismo superano quelli del 2019 e poi tutti a piangere per l'overtourism. Bene se volete fare arrivare pochi turisti non promuovete le vostre destinazioni. Punto e basta.\r

\r

E ora andiamo a vedere i numeri: ben 68 milioni di turisti, quasi 267 milioni i pernottamenti previsti nell'estate 2023, con una crescita rispettivamente pari al 4,3% e al 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, segnato 65,2 milioni di arrivi e 258 milioni di pernottamenti.\r

Effetto positivo anche sulla spesa turistica: stimati circa 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,4% rispetto al 2022. Emerge dalla nota previsionale di Demoskopika che l'Ansa pubblica in anteprima.\r

Scenario confortante sull'incoming: scelgono l'Italia 35,3 milioni di stranieri pari a poco più della metà (51,7%) del dato complessivo degli arrivi previsti con 131,5 milioni di presenze.\r

Emilia Romagna\r

Inoltre, l'analisi storica dei flussi turistici evidenzia che il periodo giugno-settembre del 2023 dovrebbe caratterizzarsi per il maggior numero di arrivi sia rispetto al periodo pre-pandemico del 2019 (+3,7% di arrivi e + 2,6% di presenze) e sia, addirittura, dal 2000 (+71,9% di arrivi e + 26,2% di presenze).\r

\r

Incoraggianti le previsioni per l'Emilia Romagna, nonostante l'emergenza alluvione, dalle ripercussioni, ad oggi, difficilmente quantificabili. In particolare, il sistema turistico emiliano-romagnolo risulta tra le prime dieci destinazioni regionali italiane per incremento degli arrivi nel 2023: 6,3 milioni rispetto ai 6,1 milioni del 2022 registrando una crescita pari al 4 per cento. Significativo anche l'aumento delle presenze sul territorio regionale, pari a quasi 500 mila notti in più rispetto ai 12 mesi dello scorso anno. Bene, infine anche la spesa turistica, con una stima di 3,7 miliardi di euro pari ad un balzo in avanti di 6,2 punti percentuale per la sola estate dell'anno in corso.","post_title":"Demoskopica: 68 milioni di turisti in estate 2023. Overtourism? cos'è?","post_date":"2023-05-31T11:09:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1685531395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441104","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo riparte con forza dopo lo stop della pandemia. Secondo i dati di Demoskopica anticipati dall’Ansa, infatti, si stimano quest'anno 127 milioni di arrivi, +11,2% sull'anno scorso. Ci si avvicina quindi ai record registrati nel 2019 (131 milioni) e 2018 (128 milioni). Il grande ritorno del settore però si scontra con alcune difficoltà nel reperimento del personale.\r

\r

Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti per la Pasqua e i mesi primaverili dei Ponti sono oltre 50 mila i lavoratori ‘mancanti' nelle imprese turistiche.\r

\r

Nel 2022 i pernottamenti nelle strutture ricettive italiane hanno raggiunto quota 400 milioni e la tendenza appare favorevole anche per il 2023 sia sul fronte del turismo interno che da oltre confine.\r

Lavoro\r

L’effetto traino sulla spesa turistica è pesante: in termini assoluti sfiorerebbe la soglia degli 89 miliardi di euro con una crescita stimata del 22,8% rispetto al 2022. Quindi, da un lato si prospetta un aumento del volume della produzione e dei posti di lavoro creati, dall'altro le imprese del settore continuano a registrare carenza di addetti. La difficoltà nella ricerca del personale ha dimensioni ormai strutturali, che si manifesta regolarmente già dagli anni pre-pandemia, ma che sta diventando sempre più grave con la ripartenza del comparto.\r

\r

Per il trimestre febbraio-aprile, vale a dire il periodo di riapertura delle imprese stagionali e della ripresa dei flussi turistici in Italia, si prevede un fabbisogno di circa 210mila addetti nelle imprese turistiche. In media però le imprese segnalano difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 34% dei casi, non solo per preparazione inadeguata ma, sempre più spesso, per mancanza di candidati. Una percentuale che sale addirittura al 52% nella ristorazione, mentre scende al 26,7% nelle altre imprese del turismo.","post_title":"Demoskopica: 127 milioni di arrivi in Italia nel 2023","post_date":"2023-03-09T10:26:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678357570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"426042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla Sicilia alla Puglia, fino alla Liguria cresce l'offerta mare di Halldis: le novità includono, per una clientela medio-alta, una villa d’epoca a Trapani e un palazzo storico nel centro di Ostuni appena restaurato; per un target più familiare una struttura a Celle Ligure. Con questo bouquet di nuove proprietà balneari, Halldis asseconda quindi da un lato la strategia del nuovo ceo, Michele Diamantini, che contempla, oltre a una rinnovata capacità distributiva e di vendita, l’innalzamento della qualità degli immobili gestiti e un miglior equilibrio del portafoglio tra strutture urbane e di vacanza, dall’altro lato la ripresa della domanda turistica: nel 2022 si prevedono 34 milioni di presenze tra italiani e stranieri (+35% sul 2021) e un italiano su due si appresta ad andare in vacanza in estate e di questi il 57% sceglie il mare (dati Demoskopica/Bit).\r

\r

“Siamo fiduciosi per la prossima stagione calda – afferma lo stesso Diamantini – e condividiamo le previsioni positive fatte da Demoskopica per l’ultima Bit. Nell’anno in corso gli arrivi saliranno a 92 milioni e la spesa a 26 miliardi (+11,8%), anche se siamo lontani dai risultati del 2019. L’estate sarà fondamentale per il nostro settore: 30 milioni di italiani andranno in vacanza, c’è voglia di viaggiare dopo i due anni di pandemia. Arricchiamo perciò la nostra proposta mare con le residenze di Trapani, Ostuni e Celle Ligure, accomunate da un profilo di qualità e da un approccio sostenibile e di tutela del patrimonio artistico, come dimostrano in particolare per quest'ultimo punto le strutture in Sicilia occidentale e nella città Bianca.”","post_title":"Cresce l'offerta mare di Halldis con tre proprietà in Sicilia, Puglia e Liguria","post_date":"2022-06-06T10:24:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1654511068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"423301","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Restano ancora incerte le prospettive per il turismo in Italia e in Emilia Romagna. Tra aumento dei costi dei carburanti e preoccupazioni per l’evolversi della situazione internazionale, italiani e stranieri stanno riducendo il budget per le loro vacanze pasquali e primaverili. A fronte di un crescente interesse nei confronti della destinazione Italia, il conflitto russo-ucraino con tutte le sue implicazioni socio-economiche sta condizionando l’andamento delle prenotazioni internazionali da tutta l’area europea e anche dal mercato americano.\r

\r

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Turistico di Trademark Italia e Sigma Consulting che hanno effettuato il periodico sondaggio sul panel di operatori turistici della Riviera ed un’indagine demoscopica per inquadrare ancora meglio i trend, il 43% dei nostri connazionali ha deciso di fare qualche giorno di vacanza nel periodo primaverile.\r

\r

Sul fronte della domanda nazionale, dunque, al canonico “milione e mezzo” di turisti italiani in vacanza per qualche giorno lontano da casa, si aggiungeranno circa 10 milioni di escursionisti per il primo assaggio stagionale di mare e di passeggiate sulle rive dell’Adriatico e dei mari Tirreno e Ligure, per le ultime escursioni in montagna o per le mostre e gli eventi delle grandi e piccole città d’arte e cultura della Penisola.\r

\r

II sondaggio indica che i turisti italiani nel 2022 faranno gli stessi giorni di vacanza del 2019 (2/3 giorni), meteo permettendo. La variabile meteo, in un momento di prenotazioni last minute sempre più prudenti (per garantirsi zero complicazioni in caso di cancellazione), inciderà in maniera determinante sulla performance di strutture ricettive, parchi di divertimento e ristoranti. Le destinazioni preferite alla data del sondaggio sono per l’86% in Italia, per il 9% all’estero, mentre il 5% sta aspettando l’occasione fortunata dell’ultimo secondo.\r

\r

Il budget di spesa per il tempo libero segue un percorso logico, di incremento naturale rispetto agli scorsi anni. In effetti, dal 2019 al 2021, per l’emergenza pandemia, i prezzi del settore hospitality nei mesi di alta stagione hanno subito ovunque sensibili aumenti (mediamente del 15-20%). Nella primavera 2022, a causa degli incrementi dei costi dell’energia, dei carburanti, dei prezzi delle materie prime e delle tariffe alberghiere, si sta verificando un altro incremento della spesa media non inferiore al 10% e tendenzialmente crescente.","post_title":"Trademark: il last minute (prudente) decide le vacanze di Pasqua","post_date":"2022-04-15T09:57:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1650016624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"416749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dati pesanti quelli che arrivano dall'ultima analisi Demoskopika. Ben il 16% degli italiani avrebbe infatti disdetto la prenotazione per le festività di fine anno dopo la notizia della nuova variante Covid. Una percentuale corrispondente a poco meno di 8 milioni di persone. Un altro più che significativo 12,4% ha poi rinunciato a partire perché, pur volendo, ha ancora il timore di viaggiare. In totale, sono ben 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non muoversi (pari al 48% della popolazione; il 19,8% non si sposterà soprattutto per questioni economiche; ndr). La paura del Covid, dunque, incide in maniera rilevante sulla spesa turistica, con una stima sui mancati introiti per il settore di oltre 10 miliardi di euro.\r

\r

Nel dettaglio, poco più della metà dei nostri connazionali (52%) avrebbe dunque deciso di andare in vacanza per le festività di fine anno, con il 24% che ha già prenotato. Al netto di chi ci sta pensando ma manifesta ancora un livello di indecisione (il 15%), gli italiani pronti a fare le valigie sarebbero poco più di 18 milioni. Nove persone su dieci, inoltre, opteranno per una destinazione turistica in Italia, mentre solo il 6% si recherà oltre confine. Montagna e città d’arte le destinazioni preferite dai turisti.\r

\r

«Bene i quasi 2 miliardi del Piano nazionale di ripresa e di resilienza per il turismo, – dichiara il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio - ma il rilancio del settore passa necessariamente da una visione strategica che al momento è debole. Analizzando le misure e gli interventi previsti, si ha la sensazione che manchi una visione d’insieme. In questa direzione sembra che il Pnrr sia condizionato fortemente dall’euforia di immissione di risorse a pioggia nel sistema ma con una consapevolezza inadeguata. Per esempio non mi sembra esista un’analisi preliminare del mercato per ridurre al minimo il rischio degli investimenti. In altri termini, le risorse rischiano di finanziarie prioritariamente il sistema imprenditoriale nelle destinazioni tradizionalmente più rinomate, trascurando il fatto che l’emergenza pandemica ha modificato le scelte dei turisti italiani e stranieri verso altre tipologie di vacanza e, quindi, verso destinazioni e territori differenti da quelli storicamente a maggiore appeal. E inoltre le misure rivolte al settore alberghiero e ai tour operator si rivolgono alla singola impresa, quando sarebbe opportuno e innovativo dirigere risorse anche verso aree individuate sulla base della concentrazione di un’offerta di servizi integrati e della capacità di attrarre le nuove tendenze di consumo dei turisti».","post_title":"Demoskopika: Omicron cancella le vacanze di 8 mln di italiani","post_date":"2021-12-20T14:44:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1640011444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"416264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visittuscany.com parla adesso anche francese, oltre che inglese, tedesco, spagnolo e naturalmente italiano. Il portale che racconta la Toscana cresce per arrivare a nuovi turisti potenziali.\r

\r

Da inizio 2021 Visittuscany.com ha registrato complessivamente oltre 3 milioni di utenti, 3,8 milioni di sessioni e 10,3 milioni di visualizzazioni di pagina. La maggior parte dei click derivano dalle pagine in italiano ma una buona fetta, circa il 43 per cento, proviene dalla consultazione delle versioni in inglese, tedesco e spagnolo.\r

\r

«È importante mettere a disposizione dei visitatori strumenti sempre più completi e fruibili – sottolinea l’assessore all’economia e al turismo della Toscana, Leonardo Marras -. Con questo nuovo tassello, l'ecosistema digitale del turismo toscano si arricchisce sempre di più per attrarre nuovi flussi e facilitare la ricerca di offerte ed informazioni da parte di tutti i potenziali turisti. La nostra campagna di promozione si declina anche per il pubblico francese, quindi era giusto avere una versione del portale anche in questa lingua».\r

\r

I motori di ricerca infatti, primo fra tutti Google, premiano i siti che si propongono nella stessa lingua con cui svolgono le attività di promozione; e la campagna “Toscana, Rinascimento senza fine”, partita a maggio con tre focus dedicati a Firenze, il mare e il ritorno ai borghi e ai sapori autentici, ha avuto come mercati di riferimenti, dopo l’Italia e la Germania, proprio la Francia e poi l’Olanda e la Svizzera. Da giugno ad agosto ha puntato invece maggiormente sul mare e le vacanze in mezzo alla natura, mentre da ottobre la promozione sta interessando le città d’arte e il turismo termale.\r

\r

«In occasione del lancio di questa nuova versione del sito, sulla piattaforma di inserimento delle offerte make.visittuscany.com, sarà possibile per gli operatori caricare le offerte, oltre che in italiano, inglese e tedesco, anche in francese e spagnolo - spiega il direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo - Si tratta di un’ulteriore spinta verso la promozione digitale che ha già registrato i primi importanti risultati, come confermato dalla ricerca Demoskopika che vede la Toscana al secondo posto nella classifica sulla reputazione turistica delle Regioni italiane».","post_title":"Visittuscany, il portale parla francese a supporto della campagna per i turisti d'oltralpe","post_date":"2021-12-14T09:35:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1639474552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"413971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana turistica nel fare un bilancio delle varie attività intraprese guarda già al futuro. \r

\r

Entro il 30 novembre il piano operativo 2022 dell’agenzia Toscana Promozione Turistica avrà la sua stesura definitiva. Intanto è prevista una ‘coda autunnale’ della campagna di promozione “Rinascimento senza fine” concentrata sulle terme e sui fine settimana nelle città d’arte. \r

\r

La campagna di promozione “Rinascimento senza fine” la cui declinazione in sette temi di viaggio è nata proprio di concerto con le amministrazioni comunali, ha avuto un ottimo riscontro. 1.487.961 visitatori sul portale Visit Tuscany questa estate (il 48 per cento in più rispetto all’anno scorso), 18 milioni di contatti per la campagna stampa (quotidiani e riviste) e 21 milioni per quella televisiva, un milione di click sugli annunci online e il 74% di visualizzazioni dei video per l’intera durata (dato significativo per il web). In generale la campagna, secondo un’indagine online realizzata da Fondazione Sistema Toscana, ha avuto un apprezzamento del 77 per cento e circa otto potenziali turisti su dieci affermano che ne hanno fatto tesoro o ne terranno conto nelle scelte fatte o future. Il lavoro con gli ambiti turistici ha anche fini qui prodotto laboratori di cui hanno beneficiato oltre 8.200 operatori ed una presenza sempre più importante alle principali manifestazioni fieristiche.\r

\r

«Il lavoro di confronto e condivisione con gli ambiti di fatto non si è mai fermato e quest'impostazione delle politiche sul turismo è stata premiata dai risultati – ricorda l’assessore al turismo della Toscana, Leonardo Marras – Lo dicono i numeri positivi della prima ripresa dopo la pandemia, lo conferma il dinamismo dei territori che mettono in campo offerte sempre più complete e a tutto tondo e lo attestano riconoscimenti nazionali: l’ultimo arrivato proprio poche ore fa dall’istituto Demoskopica, che dopo un’indagine on line ci racconta come la Toscana sia stata dall’inizio del 2021 la regione più cliccata tra le destinazioni turistiche e la più popolare».\r

\r

«La funzione prioritaria di questo metodo di lavoro condiviso – spiega Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione Turistica - è fornire un quadro unitario e complessivo all’azione di tutti i soggetti dell’ecosistema turistico. Le modalità di azione sono dunque comuni sia sotto il profilo organizzativo che operativo, portando vantaggi in termini di strategia e visione futura».\r

\r

« ‘Toscana Rinascimento senza fine’ è indiscutibilmente una campagna di branding che ha avuto ottimi risultati in engagement emotivo e un impatto notevole sul “visit intent” dei potenziali visitatori della Toscana che l’hanno vista, - commenta Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana. - Nel suo impatto sulla percezione della Toscana la campagna ha ottenuto infatti risultati al di sopra dei benchmark di mercato ed è stata funzionale a raccontare la capacità di proposte innovative post Covid degli operatori e delle destinazioni. Per i prossimi lanci – aggiunge - siamo impegnati ad ottenere sempre migliori e più significativi dati di analisi per ottimizzare le nostre scelte in un approccio compiutamente data-driven, ovvero guidato dai risultati».","post_title":"Toscana, prosegue \"Rinascimento senza fine\" con un focus autunnale su terme e città d'arte","post_date":"2021-11-05T11:09:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1636110585000]}]}}