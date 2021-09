A settembre debutta nella capitale britannica il The Westin London City

Westin Hotels & Resorts debutterà nel Regno Unito con l’attesissima apertura di The Westin London City, prevista per settembre. Grazie alla posizione privilegiata sulle sponde del Tamigi, nel cuore della città, l’hotel rappresenterà una nuova destinazione “bleisure” nella capitale, perfetta sia per viaggi d’affari che di benessere. Curato dallo studio di architettura e interior design britannico Dexter Moren Associates, il design fluido dell’hotel e la moderna estetica residenziale riflettono l’ambiente naturale circostante sul fiume, un aspetto volto a migliorare il benessere degli ospiti.



Situato in posizione privilegiata tra il Tamigi e la vivace City di Londra, The Westin London City offre il perfetto equilibrio tra affari e svago, rappresentando la location ideale per chi cerca un luogo dove lavorare ma anche momenti di benessere on the road. Situato lungo l’ultimo tratto di fiume, dove la stazione di Embankment verrà collegata alla Torre di Londra, creando così una connessione diretta tra la città e il fiume, l’hotel vanterà un design degli interni volto a valorizzare questa fusione tra il paesaggio urbano e la serenità di quello fluviale. Inoltre, la passerella offrirà panorami spettacolari sul fiume, sullo Shakespeare’s Globe e sulla South Bank.