L’Oman autentico in un’offerta turistica completa. Più voli con Oman Air L’Oman che affascina con la sua autenticità, ricco di paesaggi e di grande ospitalità, lancia un’offerta turistica diversificata per ogni tipologia di viaggiatore: mare, deserto, montagna, natura, storia, cultura, attività sportive e outdoor, città antiche e moderne. Paese emergente e giovane, con una popolazione di circa 5 milioni di abitanti, ma di grande appeal, continua a fare breccia sugli italiani: «L’Italia mantiene stabile la sua posizione al secondo posto dopo la Germania per numero di arrivi europei anche nel 2024. Al terzo posto per arrivi internazionali dopo l’Inghilterra» sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman. Autenticità e valorizzazione delle attrazioni naturali, sviluppo turistico e diversificazione economica del Sultanato, la promozione del prodotto Oman passa attraverso le linee guida del programma Vision 2040. Passi da gigante nel settore dell’accoglienza. L’offerta alberghiera spazia dai boutique hotel all’albergo diffuso, dalle heritage house ai campi tendati nel deserto. Il 2024 ha registrato nuove aperture come il St Regis Al Mouj Muscat 5*, il Mandarin Oriental Shatti Al Qurum Muscat 5*, Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa 5*. Previsti per il 2025 l’Envi Lodges e Nikki Beach e ancora Four Seasons, Anantara e The Chedi nel 2026. «Si tratta di strutture alberghiere in perfetto equilibrio con l’ambiente circostante e funzionali alle destinazioni, secondo la Vision 2040», osserva Tocchetti. Il tour classico offre una panoramica completa del Paese, dalla città al mare, dalla montagna al deserto, alle oasi, attraverso Muscat la capitale moderna e antica, città ordinata e tranquilla, dalle caratteristiche svizzere, Nizwa la vecchia capitale, Jabal Akhdar la Montagna Verde con i suoi canyon spettacolari, Sharqiyah Sands per un soggiorno nel deserto da Mille e una Notte. Per un soggiorno al mare rispondono all’appello Muscat, Salalah, Musandam, Sur o Ras Al Jinz e l’escursione esperienziale della nidificazione delle tartarughe. Per assaporare uno snokeling autentico, imperdibile l’esclusiva escursione nella riserva marina delle Isole Daymaniyat. Dal t.o. Giver arrivano anche le crociere tra i fiordi della regione del Musandam. L’offerta turistica si arricchisce inoltre di nuove proposte per un perfetto mix tra turismo d’avventura e relax unito ad esperienze uniche e attività outdoor, dal bird-watching nelle riserve naturali, alle esplorazioni geologiche tra i complessi ofiolitici, all’esplorazione delle aree più remote del Paese grazie a rinomati hotel quali l’Hanging Terraces Hotel di Al Akhdar e l’Alila Jabal Akhdar su canyon mozzafiato tra lusso e lifestyle. Nuovi voli diretti di Oman Air Novità sul fronte collegamenti Italia–Muscat. Dal 19 dicembre, Oman Air porterà a cinque le frequenze settimanali da Milano. E per la prima volta dal 20 dicembre anche Roma entrerà nello schedule della compagnia con 4 frequenze settimanali a coprire le sei ore di volo di questa tratta. Condividi

