Oman Air raddoppia sull’Italia: decolla il 20 dicembre la Muscat-Roma Oman Air sbarca a Roma Fiumicino con un volo diretto da Muscat, operativo dal prossimo 20 dicembre: la rotta sarà servita da quattro frequenze alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Il nuovo collegamento, che si aggiunge a quello già attivo su Milano Malpensa, prevede il decollo da Muscat alle 1500 e arrivo a Fiumicino alle 1930, mentre il volo di ritorno parte da Roma alle 2030 e arriva in Oman alle 0545. «I nostri nuovi voli diretti per Roma rappresentano un passo emozionante nella nostra trasformazione – commenta il ceo di Oman Air, Con Korfiatis -. Essendo la nostra seconda destinazione in Italia, questa rotta chiave non solo migliora la nostra offerta europea, ma segna anche l’inizio della nostra strategia per massimizzare l’utilizzo della nostra flotta narrow body. Roma, una delle città più visitate al mondo, rappresenta un’aggiunta perfetta al nostro network». La compagnia omanita sta portando avanti anche il rinnovo della flotta: sulle rotte di lungo raggiom entro l’inizio del prossimo anno, il vettore opererà esclusivamente con Boeing 787-9 Dreamliner mentre per i collegamenti di medio raggio, entro la metà del 2026, dopo aver ritirato i 737-800, passerà a una flotta di B737 Max 8. Condividi

