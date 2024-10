Messico: lo stato di Nayarit cattura le attenzioni dei mercati europeo e italiano Affacciato sull’oceano Pacifico, lo stato messicano di Nayarit “si è guadagnato un meritato posto nelle preferenze dei turisti, soprattutto per la sua riviera: una distesa di quasi 160 chilometri di splendide spiagge che invitano i visitatori ad esplorarle da un capo all’altro”. Ivana Cummings, rappresentante del turismo dello stato di Nayarit in Europa, presenta così le peculiarità dello stato che però è molto più di una destinazione balneare: “Nayarit è ricca di cultura, gastronomia, artigianato e decine di monumenti storici che raccontano la nostra incredibile storia e una vasta biodiversità. A Nayarit la parola chiave è “origine”, poiché la storia è stata il punto di partenza di eventi significativi in ​​Messico che hanno lasciato un segno indelebile nella società nazionale e globale, influenzando la sfera economica, politica e sociale in modo profondo e duraturo. “Sta crescendo fortemente l’interesse turistico verso il nostro stato da parte del mercato europeo e nello specifico quello italiano che è molto importante per noi. Dal 2023 abbiamo un volo diretto dall’Italia per Mexico City e da qui con un’ora e mezzo di volo si può raggiungere Nayarit. Ottimi collegamenti anche da Guadalayara. da dove con tre ore circa di auto si può raggiungere la nostra destinazione”. Da novembre ad aprile l’oceano si arricchisce ancora di più, “permettendo di nuotare in compagnia di delfini, tartarughe o avvistare le balene. Importanti i centri diving strategicamente situati a San Blas, Santiago Ixcuintla, Guayabitos o la Cruz de Huanacaxtle. Le strutture ricettive soddisfano tutte le esigenze, dai 5 stelle ai boutique hotel con prezzi molto accessibili”. (Quirino Falessi) Condividi

