Nesma Airlines ha scelto Discover The World per la rappresentanza in Italia Discover The World è da oggi rappresentante per l'Italia della compagnia aerea egiziana Nesma Airlines. Quest'ultima opera regolari voli di linea da Milano Malpensa verso Il Cairo con un operativo che durante l'inverno prevede due frequenze alla settimana, il mercoledì e la domenica. La flotta di Nesma Airlines è composta da Airbus A320 e serve un network di destinazioni domestiche in Egitto e diverse città dell'Arabia Saudita. I biglietti della compagnia sono emettibili in Bsp Italia (Ne/Nma 477) e i voli sono distribuiti nei maggiori gds. La franchigia bagaglio è sempre di 30 chili (stiva) e di 7 chili (bagaglio a mano).

