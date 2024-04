Mama Shelter sbarca a Nizza, nel quartiere Riquier Aprirà a giugno 2024 il nuovo indirizzo Mama Shelter a Nizza. L’hotel disporrà di 102 camere, rooftop con piscina, bar e forno per la pizza, ristorante, due meeting room, due studio e una breakroom. Con il lancio di questa nuova àncora nel Mediterraneo, il brand lifestyle di Accor arriva a contare 11 proprietà in Francia, per un totale di 18 hotel in tutto il mondo. Situato vicino al vecchio porto, il centro storico, l’hotel occuperà tre edifici, tra cui uno dei primi del ventesimo secolo, del quale è conservata la facciata originale. Facilmente raggiungibile dall’aeroporto e dalla stazione centrale principale, il Mama Shelter si inserirà tra i vari parchi dedicati alle bocce del quartiere Riquier. Per la struttura nizzarda l’architetto e responsabile dello studio di design Mama Shelter, Benjamin El Doghaïli, ha abbracciato il patrimonio artistico della città e ha progettato l’hotel come un tutt’uno con l’ambiente circostante. Sulle pareti bianche della hall, affreschi dipinti a mano renderanno così omaggio alla tradizione artistica locale, illuminati da grandi specchi, insieme a gigantografie di Kate Mary. In tutta la proprietà, El Doghaïli’ esprime il suo amore per le tonalità luminose e vibranti, sposando il giallo zafferano, l’ocra rossa, il blu oltremare e il verde oliva di Nizza, ispirandosi alle palette di colori dei pittori impressionisti. Il ristorante al piano terra offre un’ampia sala con cucina a vista e tavoli comuni che riempiono lo spazio e donano all’ambiente un tono conviviale, amichevole e rilassato. A pranzo e a cena, gli ospiti possono scegliere il menù Mama di ispirazione mediterranea, dai piatti da condividere alle gustose insalate, od optare per la specialità del giorno. Al ristorante sul rooftop, carne, pesce e verdure sono preparati su un barbecue Big Green Egg per esaltarne il sapore, o sono grigliati in un forno a carbone Josper per un tocco di affumicatura. Le pizze sono servite al taglio ed esposte su un bancone, da gustare con un bicchiere di rosé. Le meeting room, i funzionali ma giocosi atelier di Mama Shelter Nice, offriranno uno spazio per seminari personalizzati, lanci di prodotti, riunioni aziendali ed eventi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465162 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà a giugno 2024 il nuovo indirizzo Mama Shelter a Nizza. L’hotel disporrà di 102 camere, rooftop con piscina, bar e forno per la pizza, ristorante, due meeting room, due studio e una breakroom. Con il lancio di questa nuova àncora nel Mediterraneo, il brand lifestyle di Accor arriva a contare 11 proprietà in Francia, per un totale di 18 hotel in tutto il mondo. Situato vicino al vecchio porto, il centro storico, l'hotel occuperà tre edifici, tra cui uno dei primi del ventesimo secolo, del quale è conservata la facciata originale. Facilmente raggiungibile dall'aeroporto e dalla stazione centrale principale, il Mama Shelter si inserirà tra i vari parchi dedicati alle bocce del quartiere Riquier. Per la struttura nizzarda l'architetto e responsabile dello studio di design Mama Shelter, Benjamin El Doghaïli, ha abbracciato il patrimonio artistico della città e ha progettato l'hotel come un tutt'uno con l'ambiente circostante. Sulle pareti bianche della hall, affreschi dipinti a mano renderanno così omaggio alla tradizione artistica locale, illuminati da grandi specchi, insieme a gigantografie di Kate Mary. In tutta la proprietà, El Doghaïli' esprime il suo amore per le tonalità luminose e vibranti, sposando il giallo zafferano, l'ocra rossa, il blu oltremare e il verde oliva di Nizza, ispirandosi alle palette di colori dei pittori impressionisti. Il ristorante al piano terra offre un'ampia sala con cucina a vista e tavoli comuni che riempiono lo spazio e donano all’ambiente un tono conviviale, amichevole e rilassato. A pranzo e a cena, gli ospiti possono scegliere il menù Mama di ispirazione mediterranea, dai piatti da condividere alle gustose insalate, od optare per la specialità del giorno. Al ristorante sul rooftop, carne, pesce e verdure sono preparati su un barbecue Big Green Egg per esaltarne il sapore, o sono grigliati in un forno a carbone Josper per un tocco di affumicatura. Le pizze sono servite al taglio ed esposte su un bancone, da gustare con un bicchiere di rosé. Le meeting room, i funzionali ma giocosi atelier di Mama Shelter Nice, offriranno uno spazio per seminari personalizzati, lanci di prodotti, riunioni aziendali ed eventi. [post_title] => Mama Shelter sbarca a Nizza, nel quartiere Riquier [post_date] => 2024-04-09T13:08:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712668097000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2024 di United Airlines accelera da Napoli dove la compagnia anticipa di quasi un mese rispetto al 2023 la data di aperta del collegamento stagionale per il New York - Newark Liberty International. Con un doppio volo giornaliero durante il picco estivo, United collegherà Napoli a New York/Newark fino al 26 ottobre 2024. E durante la summer la compagnia Usa opererà fino a 11 collegamenti giornalieri non stop dall'Italia agli Stati Uniti. Oltre ai voli da Capodichino ci sono infatti i collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e da Milano per New York/Newark e quelli stagionali giornalieri da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago O’Hare (la cui apertura, anche in questo caso, è stata anticipata rispetto al 2023) e da Venezia a New York/Newark. «Siamo entusiasti di tornare a volare da Napoli con un operativo più esteso, consentendo ai nostri clienti nel Sud Italia di prenotare il loro viaggio negli Stati Uniti anche prima quest’anno - ha affermato Walter Cianciusi, country sales manager Italia -. Per l'estate 2024, United offrirà il più grande operativo intercontinentale di sempre, offrendo ancora più opzioni di viaggio grazie ai collegamenti, dai nostri hub statunitensi, per tutto il continente americano». «L’anticipo del volo Napoli/Newark di United, prima major americana a volare da Napoli a New York, dimostra la forte richiesta e l’enorme connessione tra le due città, che condividono vivacità culturale e latitudine - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il grande successo di questi anni ha portato la compagnia a raddoppiare le frequenze giornaliere durante il picco estivo e a puntare su un prodotto spiccatamente business, scelte pienamente in linea con la strategia di Gesac di offrire voli di qualità in grado di garantire un’elevata connettività. Oltre New York, il collegamento con Newark, hub di United, consentirà ai passeggeri di Napoli e del Sud Italia di raggiungere più facilmente tutto il continente americano». Il network transatlantico di Unite per l'estate prevede collegamenti senza scalo da 37 destinazioni: l’offerta più ricca di sempre per il vettore e l’offerta di destinazioni maggiore rispetto a tutti gli altri vettori statunitensi. United è l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife. L'operativo 2024 include anche nuovi collegamenti da Marrakech a New York/Newark (soggetto ad approvazione delle autorità), da Atene a Chicago O'Hare, da Barcellona a San Francisco, la ripresa del volo stagionale Reykjavik-New York/Newark, nonché voli aggiuntivi da Roma. United incrementerà ulteriormente il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark anticipando il collegamento al 3 maggio 2024. Inoltre, la compagnia aerea ripristinerà le rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Barcellona, Roma e Milano per offrire ai clienti più tempo e flessibilità per esplorare le destinazioni negli Stati Uniti. [post_title] => United Airlines insiste su Napoli: lo stagionale per New York decolla quasi un mese prima [post_date] => 2024-04-09T11:47:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712663220000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto europeo per Fairfield: il brand economy e midscale in franchising di casa Marriott sbarca a Copenaghen con il Nordhavn, nel quartiere di North Harbour. La struttura è il primo hotel a presentare il prototipo europeo del brand creato da Occa Design Studio e funge da modello per il design Fairfield in tutto il Vecchio continente. Occa ha collaborato con gli studi scandinavi Mette Fredskild Design e Henning Larsen Architects per catturare l'essenza della hygge danese nei confronti dei viaggiatori in cerca di comfort ed eleganza durante la visita della città. Il design degli spazi comuni e delle 222 camere dell'hotel, di cui 20 con vista mare, si basa in particolare su una palette di colori e materiali naturali, tra cui i toni del verde e il legno, insieme a un mix di forme organiche e geometriche semplici che aiutano gli ospiti a sentirsi più rilassati. L'albergo ha spazi comuni funzionali, con elementi che caratterizzano tutte le proprietà Fairfield, pensati per permettere agli ospiti di relazionarsi con gli altri viaggiatori, di lavorare o semplicemente di rilassarsi. Il Social market è il cuore del soggiorno per una colazione sana (e gratuita). Per un pasto veloce, gli ospiti possono usufruire del market, aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette, con snack e bevande. La lobby offre poi un ambiente luminoso e confortevole, ideale per socializzare e per lavorare, mentre il centro fitness permette di mantenere la routine e il proprio allenamento anche lontano da casa. Sono previste ulteriori aperture di Fairfield in Europa presso le principali destinazioni business e leisure, tra cui il Bordeaux Train Station che disporrà di 191 camere a pochi passi dalla ferrovia Bordeaux-Saint-Jean; l'Erding in Germania con 158 stanze a nord-est di Monaco; l'Istanbul Yenibosna che ospiterà 192 camere e il Warwick con 142 camere, situato in una posizione ideale per gli ospiti che desiderano scoprire il ricco patrimonio automobilistico della zona, grazie alla vicinanza del British Motor Museum. L'apertura delle prime tre strutture è prevista per il 2025. Il debutto del brand in Medio Oriente è invece in programma per il 2027 con l'inaugurazione delle prime due strutture a Makkah, in Arabia Saudita. [post_title] => Marriott: debutto europeo a Copenaghen per il brand Fairfield [post_date] => 2024-04-09T10:45:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712659541000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ha aperto la nuova rotta da Venezia a Tolosa, servita con due frequenze alla settimana – il giovedì e la domenica – e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti: salgono così a sette le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo. “Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia”. In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con la compagnia spagnola da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante). [post_title] => Volotea inaugura la Venezia-Tolosa, settimana destinazione collegata in Francia [post_date] => 2024-04-05T11:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712317653000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sbarca a Roma l’industria europea della mobilità d’alta gamma. Driverso, la piattaforma digitale specializzata nel luxury car hiring, riunisce decine di operatori, esperti, stakeholder qualificati e appassionati provenienti da tutta Europa, in un evento che coniuga l’arte contemporanea con il design dei più esclusivi marchi automobilistici del mondo. Il secondo global meeting si svolgerà il prossimo venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 9, nel suggestivo contesto del museo Maxxi di Roma, in via Guido Reni 4a. Durante la giornata alcune super car e auto di lusso della flotta Driverso faranno bella mostra di sé nel cortile dello stesso Maxxi, mentre i protagonisti internazionali della giornata racconteranno evoluzione, dati e trend del comparto: un mercato giovanissimo, eppure già in forte espansione, che vede in Driverso – piattaforma made in Italy – uno dei player protagonisti della definizione dei benchmark di eccellenza. [post_title] => A Roma il secondo global meeting della piattaforma luxury car hiring Driverso [post_date] => 2024-04-03T10:24:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712139872000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno circa 62.000 i passeggeri che transiteranno dagli aeroporti del Nord Sardegna durante le festività pasquali, per una crescita del +12% rispetto al periodo 6 -11 aprile 2023; in totale verranno operati 424 voli tra andata e ritorno, attraverso un network di 50 collegamenti, di cui 23 domestici e 27 internazionali da/per 14 Paesi. Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 27.000 passeggeri, per un totale di 184 movimenti, un’offerta di oltre 35.000 posti ed un network di 20 collegamenti da/per 10 Paesi. Il Riviera del Corallo offrirà collegamenti con la Penisola, grazie a: Ryanair (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa e Venezia) e Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate). Per quanto riguarda l’estero, Alghero sarà collegata da Ryanair con: Belgio (Bruxelles Charleroi), Danimarca (Billund), Inghilterra (Londra Stansted), Irlanda (Cork e Dublino), Polonia (Katowice), Slovacchia (Bratislava), Spagna (Barcellona e Madrid) e Ungheria (Budapest), mentre la low cost Wizz Air opererà i collegamenti con la Romania (Bucarest). Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 35.000 passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 30 collegamenti, di cui 14 domestici e 16 internazionali, operati da 8 compagnie aeree da/per 7 Paesi. Il Costa Smeralda sarà collegato, grazie a Volotea (Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate) ed easyJet (Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Venezia) mentre la new entry Ryanair il 2 aprile inaugurerà i collegamenti per Bergamo e Bologna. Quanto al network estero Olbia sarà collegata con: Francia (Nizza con easyJet e Parigi Orly con easyJet e Transavia), Germania (Berlino con easyJet, Amburgo, Colonia, Dusseldorf e Stoccarda con Eurowings, Francoforte e Monaco con Lufthansa), Inghilterra (Londra Gatwick e Luton con easyJet), Olanda (Amsterdam operato da easyJet), Spagna (Barcellona con Volotea) e Svizzera (Basilea, Ginevra con easyJet e Zurigo con Edelweiss). [post_title] => Aeroporti del Nord Sardegna: traffico passeggeri a +12% per il ponte di Pasqua [post_date] => 2024-03-29T12:11:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711714269000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto cubano per Etnia Travel Concept che pubblica il suo primo catalogo dedicato all'isola caraibica. "Il nostro nuovo volume - spiega Raffaella Dinon, socia e responsabile della comunicazione del to -, rappresenta l'ultimo aggiunta a una serie di pubblicazioni e offre una selezione accurata dei migliori itinerari disponibili sulla destinazione. Sottolinea inoltre il nostro impegno nel promuovere le case particular, evidenziando la preferenza per queste strutture, altamente selezionate e adatte a qualunque tipologia di clientela che volesse immergersi a 360 gradi nella cultura locale. Non mancano comunque svariate proposte formate utilizzando classici alberghi o resort turistici". L’idea di un catalogo dedicato a Cuba, arriva dopo anni di lavoro sulla destinazione. "Il tutto - conclude Raffaella Dinon - grazie a una conoscenza approfondita del prodotto e a un’esperienza maturata in loco da parte di Tiziana Tracanelli, product manager che ci ha permesso di diventare veri e propri specialisti di questa meravigliosa isola, ricca di storia e di bellezze naturali". [post_title] => Etnia Travel Concept sbarca a Cuba con il primo catalogo dedicato alla destinazione [post_date] => 2024-03-29T09:23:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711704232000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino: da domenica 31 marzo le operazioni della compagnia aerea da e per lo scalo non verranno quindi più effettuate al Terminal 3 bensì al T1. Con l’avvio della stagione estiva, i passeggeri del vettore potranno quindi fruire di uno spazio interamente rinnovato e un'infrastruttura all’avanguardia per vivere in maniera ancora più confortevole il piacere del viaggio. Inoltre, grazie al trasferimento al nuovo terminal, gli spazi dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli godranno di maggiore visibilità, garantendo ai viaggiatori di easyJet la più efficiente esperienza di volo. Tutte le informazioni sul trasferimento delle operazioni di easyJet al Terminal 1 di Fiumicino – da cui nella prossima stagione sarà possibile raggiungere le città di Basilea, Berlino, Bristol, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Manchester, Nantes, Nizza e Parigi Orly – saranno fornite ai passeggeri attraverso i principali canali della compagnia. [post_title] => EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino da domenica, 31 marzo [post_date] => 2024-03-28T10:46:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711622774000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Elounda Village la struttura di debutto di Going Resort a Creta: un 5 stelle adults only situato in una località a una decina di chilometri da Agios Nikolaus: una delle due zone turistiche più note dell’isola. Il complesso affacciato sul mare include un centro benessere, palestra, un campo da tennis e diverse piscine. «Abbiamo scelto Creta per l’accessibilità aerea diretta con l’Italia ed Elounda perché è la zona più chic dell'isola - spiega il direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -. Grazie alla soluzione dine around all inclusive nei ristoranti del resort ogni ospite può assaporare tutta l'offerta culinaria del complesso. Inoltre, Creta è speciale: ha il fascino delle isole greche con una sua vita reale. Conta infatti 600 mila abitanti ed essendo estesa non soffre il sovraffollamento turistico estivo, permettendo ai visitatori di scoprire angoli nascosti e solitari, spezzando la settimana balneare con esperienze culturali e attive». [post_title] => Going Resort sbarca a creta con l'Elounda Village [post_date] => 2024-03-22T10:18:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711102688000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mama shelter sbarca a nizza nel quartiere riquier" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":458,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465162","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà a giugno 2024 il nuovo indirizzo Mama Shelter a Nizza. L’hotel disporrà di 102 camere, rooftop con piscina, bar e forno per la pizza, ristorante, due meeting room, due studio e una breakroom. Con il lancio di questa nuova àncora nel Mediterraneo, il brand lifestyle di Accor arriva a contare 11 proprietà in Francia, per un totale di 18 hotel in tutto il mondo.\r

\r

Situato vicino al vecchio porto, il centro storico, l'hotel occuperà tre edifici, tra cui uno dei primi del ventesimo secolo, del quale è conservata la facciata originale. Facilmente raggiungibile dall'aeroporto e dalla stazione centrale principale, il Mama Shelter si inserirà tra i vari parchi dedicati alle bocce del quartiere Riquier.\r

\r

Per la struttura nizzarda l'architetto e responsabile dello studio di design Mama Shelter, Benjamin El Doghaïli, ha abbracciato il patrimonio artistico della città e ha progettato l'hotel come un tutt'uno con l'ambiente circostante. Sulle pareti bianche della hall, affreschi dipinti a mano renderanno così omaggio alla tradizione artistica locale, illuminati da grandi specchi, insieme a gigantografie di Kate Mary. In tutta la proprietà, El Doghaïli' esprime il suo amore per le tonalità luminose e vibranti, sposando il giallo zafferano, l'ocra rossa, il blu oltremare e il verde oliva di Nizza, ispirandosi alle palette di colori dei pittori impressionisti.\r

\r

Il ristorante al piano terra offre un'ampia sala con cucina a vista e tavoli comuni che riempiono lo spazio e donano all’ambiente un tono conviviale, amichevole e rilassato. A pranzo e a cena, gli ospiti possono scegliere il menù Mama di ispirazione mediterranea, dai piatti da condividere alle gustose insalate, od optare per la specialità del giorno. Al ristorante sul rooftop, carne, pesce e verdure sono preparati su un barbecue Big Green Egg per esaltarne il sapore, o sono grigliati in un forno a carbone Josper per un tocco di affumicatura. Le pizze sono servite al taglio ed esposte su un bancone, da gustare con un bicchiere di rosé. Le meeting room, i funzionali ma giocosi atelier di Mama Shelter Nice, offriranno uno spazio per seminari personalizzati, lanci di prodotti, riunioni aziendali ed eventi.","post_title":"Mama Shelter sbarca a Nizza, nel quartiere Riquier","post_date":"2024-04-09T13:08:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712668097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2024 di United Airlines accelera da Napoli dove la compagnia anticipa di quasi un mese rispetto al 2023 la data di aperta del collegamento stagionale per il New York - Newark Liberty International.\r

Con un doppio volo giornaliero durante il picco estivo, United collegherà Napoli a New York/Newark fino al 26 ottobre 2024. E durante la summer la compagnia Usa opererà fino a 11 collegamenti giornalieri non stop dall'Italia agli Stati Uniti.\r

Oltre ai voli da Capodichino ci sono infatti i collegamenti giornalieri tutto l’anno da Roma e da Milano per New York/Newark e quelli stagionali giornalieri da Roma a Chicago O’Hare, Washington Dulles e San Francisco, da Milano per Chicago O’Hare (la cui apertura, anche in questo caso, è stata anticipata rispetto al 2023) e da Venezia a New York/Newark.\r

«Siamo entusiasti di tornare a volare da Napoli con un operativo più esteso, consentendo ai nostri clienti nel Sud Italia di prenotare il loro viaggio negli Stati Uniti anche prima quest’anno - ha affermato Walter Cianciusi, country sales manager Italia -. Per l'estate 2024, United offrirà il più grande operativo intercontinentale di sempre, offrendo ancora più opzioni di viaggio grazie ai collegamenti, dai nostri hub statunitensi, per tutto il continente americano».\r

«L’anticipo del volo Napoli/Newark di United, prima major americana a volare da Napoli a New York, dimostra la forte richiesta e l’enorme connessione tra le due città, che condividono vivacità culturale e latitudine - ha commentato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il grande successo di questi anni ha portato la compagnia a raddoppiare le frequenze giornaliere durante il picco estivo e a puntare su un prodotto spiccatamente business, scelte pienamente in linea con la strategia di Gesac di offrire voli di qualità in grado di garantire un’elevata connettività. Oltre New York, il collegamento con Newark, hub di United, consentirà ai passeggeri di Napoli e del Sud Italia di raggiungere più facilmente tutto il continente americano».\r

Il network transatlantico di Unite per l'estate prevede collegamenti senza scalo da 37 destinazioni: l’offerta più ricca di sempre per il vettore e l’offerta di destinazioni maggiore rispetto a tutti gli altri vettori statunitensi.\r

United è l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife. L'operativo 2024 include anche nuovi collegamenti da Marrakech a New York/Newark (soggetto ad approvazione delle autorità), da Atene a Chicago O'Hare, da Barcellona a San Francisco, la ripresa del volo stagionale Reykjavik-New York/Newark, nonché voli aggiuntivi da Roma. United incrementerà ulteriormente il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark anticipando il collegamento al 3 maggio 2024. Inoltre, la compagnia aerea ripristinerà le rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Barcellona, Roma e Milano per offrire ai clienti più tempo e flessibilità per esplorare le destinazioni negli Stati Uniti.","post_title":"United Airlines insiste su Napoli: lo stagionale per New York decolla quasi un mese prima","post_date":"2024-04-09T11:47:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712663220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto europeo per Fairfield: il brand economy e midscale in franchising di casa Marriott sbarca a Copenaghen con il Nordhavn, nel quartiere di North Harbour. La struttura è il primo hotel a presentare il prototipo europeo del brand creato da Occa Design Studio e funge da modello per il design Fairfield in tutto il Vecchio continente. Occa ha collaborato con gli studi scandinavi Mette Fredskild Design e Henning Larsen Architects per catturare l'essenza della hygge danese nei confronti dei viaggiatori in cerca di comfort ed eleganza durante la visita della città. Il design degli spazi comuni e delle 222 camere dell'hotel, di cui 20 con vista mare, si basa in particolare su una palette di colori e materiali naturali, tra cui i toni del verde e il legno, insieme a un mix di forme organiche e geometriche semplici che aiutano gli ospiti a sentirsi più rilassati.\r

\r

L'albergo ha spazi comuni funzionali, con elementi che caratterizzano tutte le proprietà Fairfield, pensati per permettere agli ospiti di relazionarsi con gli altri viaggiatori, di lavorare o semplicemente di rilassarsi. Il Social market è il cuore del soggiorno per una colazione sana (e gratuita). Per un pasto veloce, gli ospiti possono usufruire del market, aperto 24 ore su 24, sette giorni su sette, con snack e bevande. La lobby offre poi un ambiente luminoso e confortevole, ideale per socializzare e per lavorare, mentre il centro fitness permette di mantenere la routine e il proprio allenamento anche lontano da casa.\r

\r

Sono previste ulteriori aperture di Fairfield in Europa presso le principali destinazioni business e leisure, tra cui il Bordeaux Train Station che disporrà di 191 camere a pochi passi dalla ferrovia Bordeaux-Saint-Jean; l'Erding in Germania con 158 stanze a nord-est di Monaco; l'Istanbul Yenibosna che ospiterà 192 camere e il Warwick con 142 camere, situato in una posizione ideale per gli ospiti che desiderano scoprire il ricco patrimonio automobilistico della zona, grazie alla vicinanza del British Motor Museum. L'apertura delle prime tre strutture è prevista per il 2025. Il debutto del brand in Medio Oriente è invece in programma per il 2027 con l'inaugurazione delle prime due strutture a Makkah, in Arabia Saudita.","post_title":"Marriott: debutto europeo a Copenaghen per il brand Fairfield","post_date":"2024-04-09T10:45:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712659541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha aperto la nuova rotta da Venezia a Tolosa, servita con due frequenze alla settimana – il giovedì e la domenica – e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti: salgono così a sette le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo.\r

“Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia”.\r

In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con la compagnia spagnola da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante).\r

","post_title":"Volotea inaugura la Venezia-Tolosa, settimana destinazione collegata in Francia","post_date":"2024-04-05T11:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712317653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sbarca a Roma l’industria europea della mobilità d’alta gamma. Driverso, la piattaforma digitale specializzata nel luxury car hiring, riunisce decine di operatori, esperti, stakeholder qualificati e appassionati provenienti da tutta Europa, in un evento che coniuga l’arte contemporanea con il design dei più esclusivi marchi automobilistici del mondo.\r

\r

Il secondo global meeting si svolgerà il prossimo venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 9, nel suggestivo contesto del museo Maxxi di Roma, in via Guido Reni 4a. Durante la giornata alcune super car e auto di lusso della flotta Driverso faranno bella mostra di sé nel cortile dello stesso Maxxi, mentre i protagonisti internazionali della giornata racconteranno evoluzione, dati e trend del comparto: un mercato giovanissimo, eppure già in forte espansione, che vede in Driverso – piattaforma made in Italy – uno dei player protagonisti della definizione dei benchmark di eccellenza.","post_title":"A Roma il secondo global meeting della piattaforma luxury car hiring Driverso","post_date":"2024-04-03T10:24:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1712139872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno circa 62.000 i passeggeri che transiteranno dagli aeroporti del Nord Sardegna durante le festività pasquali, per una crescita del +12% rispetto al periodo 6 -11 aprile 2023; in totale verranno operati 424 voli tra andata e ritorno, attraverso un network di 50 collegamenti, di cui 23 domestici e 27 internazionali da/per 14 Paesi.\r

\r

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 27.000 passeggeri, per un totale di 184 movimenti, un’offerta di oltre 35.000 posti ed un network di 20 collegamenti da/per 10 Paesi.\r

\r

Il Riviera del Corallo offrirà collegamenti con la Penisola, grazie a: Ryanair (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa e Venezia) e Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate). Per quanto riguarda l’estero, Alghero sarà collegata da Ryanair con: Belgio (Bruxelles Charleroi), Danimarca (Billund), Inghilterra (Londra Stansted), Irlanda (Cork e Dublino), Polonia (Katowice), Slovacchia (Bratislava), Spagna (Barcellona e Madrid) e Ungheria (Budapest), mentre la low cost Wizz Air opererà i collegamenti con la Romania (Bucarest).\r

\r

Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 35.000 passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 30 collegamenti, di cui 14 domestici e 16 internazionali, operati da 8 compagnie aeree da/per 7 Paesi.\r

Il Costa Smeralda sarà collegato, grazie a Volotea (Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate) ed easyJet (Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Venezia) mentre la new entry Ryanair il 2 aprile inaugurerà i collegamenti per Bergamo e Bologna.\r

\r

Quanto al network estero Olbia sarà collegata con: Francia (Nizza con easyJet e Parigi Orly con easyJet e Transavia), Germania (Berlino con easyJet, Amburgo, Colonia, Dusseldorf e Stoccarda con Eurowings, Francoforte e Monaco con Lufthansa), Inghilterra (Londra Gatwick e Luton con easyJet), Olanda (Amsterdam operato da easyJet), Spagna (Barcellona con Volotea) e Svizzera (Basilea, Ginevra con easyJet e Zurigo con Edelweiss).","post_title":"Aeroporti del Nord Sardegna: traffico passeggeri a +12% per il ponte di Pasqua","post_date":"2024-03-29T12:11:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711714269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto cubano per Etnia Travel Concept che pubblica il suo primo catalogo dedicato all'isola caraibica. \"Il nostro nuovo volume - spiega Raffaella Dinon, socia e responsabile della comunicazione del to -, rappresenta l'ultimo aggiunta a una serie di pubblicazioni e offre una selezione accurata dei migliori itinerari disponibili sulla destinazione. Sottolinea inoltre il nostro impegno nel promuovere le case particular, evidenziando la preferenza per queste strutture, altamente selezionate e adatte a qualunque tipologia di clientela che volesse immergersi a 360 gradi nella cultura locale. Non mancano comunque svariate proposte formate utilizzando classici alberghi o resort turistici\".\r

\r

L’idea di un catalogo dedicato a Cuba, arriva dopo anni di lavoro sulla destinazione. \"Il tutto - conclude Raffaella Dinon - grazie a una conoscenza approfondita del prodotto e a un’esperienza maturata in loco da parte di Tiziana Tracanelli, product manager che ci ha permesso di diventare veri e propri specialisti di questa meravigliosa isola, ricca di storia e di bellezze naturali\".","post_title":"Etnia Travel Concept sbarca a Cuba con il primo catalogo dedicato alla destinazione","post_date":"2024-03-29T09:23:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711704232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino: da domenica 31 marzo le operazioni della compagnia aerea da e per lo scalo non verranno quindi più effettuate al Terminal 3 bensì al T1.\r

\r

Con l’avvio della stagione estiva, i passeggeri del vettore potranno quindi fruire di uno spazio interamente rinnovato e un'infrastruttura all’avanguardia per vivere in maniera ancora più confortevole il piacere del viaggio.\r

\r

Inoltre, grazie al trasferimento al nuovo terminal, gli spazi dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli godranno di maggiore visibilità, garantendo ai viaggiatori di easyJet la più efficiente esperienza di volo.\r

\r

Tutte le informazioni sul trasferimento delle operazioni di easyJet al Terminal 1 di Fiumicino – da cui nella prossima stagione sarà possibile raggiungere le città di Basilea, Berlino, Bristol, Ginevra, Londra Gatwick, Lione, Manchester, Nantes, Nizza e Parigi Orly – saranno fornite ai passeggeri attraverso i principali canali della compagnia.","post_title":"EasyJet trasloca al Terminal 1 di Roma Fiumicino da domenica, 31 marzo","post_date":"2024-03-28T10:46:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711622774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Elounda Village la struttura di debutto di Going Resort a Creta: un 5 stelle adults only situato in una località a una decina di chilometri da Agios Nikolaus: una delle due zone turistiche più note dell’isola. Il complesso affacciato sul mare include un centro benessere, palestra, un campo da tennis e diverse piscine.\r

\r

«Abbiamo scelto Creta per l’accessibilità aerea diretta con l’Italia ed Elounda perché è la zona più chic dell'isola - spiega il direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -. Grazie alla soluzione dine around all inclusive nei ristoranti del resort ogni ospite può assaporare tutta l'offerta culinaria del complesso. Inoltre, Creta è speciale: ha il fascino delle isole greche con una sua vita reale. Conta infatti 600 mila abitanti ed essendo estesa non soffre il sovraffollamento turistico estivo, permettendo ai visitatori di scoprire angoli nascosti e solitari, spezzando la settimana balneare con esperienze culturali e attive».","post_title":"Going Resort sbarca a creta con l'Elounda Village","post_date":"2024-03-22T10:18:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711102688000]}]}}