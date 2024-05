I Caraibi di Msc: quattro navi in estate, sei d’inverno. Aspettando la World America Saranno quattro le navi Msc posizionate nei Caraibi per la prossima estate. L’offerta della compagnia di crociera in questa destinazione salirà poi a sei per l’inverno successivo. Nel dettaglio, per la stagione calda 2024 due unità offriranno crociere da PortMiami: la Magnifica con itinerari da tre a sette notti, incluse Key West (Florida), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas). Parallelamente, la Seascape proporrà viaggi di sette notti, facendo scalo in destinazioni come San Juan (Porto Rico), George Town (Isole Cayman), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), Cozumel (Messico) e Ocean Cay. La Meraviglia salperà invece da New York, con itinerari di sette notti che includeranno scali a Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay. Infine, la Seashore offrirà crociere da tre a sette notti da Port Canaveral verso destinazioni come Nassau, Ocean Cay, Costa Maya e Cozumel. Per chi cerca il calore invernale, sei navi Msc offriranno itinerari da tre a dieci notti da Miami, New York, Orlando e Martinica. Tre unità salperanno in particolare da PortMiami: la Divina proporrà itinerari da tre a quattro notti verso le Bahamas con visite a Nassau e Ocean Cay. Crociere più lunghe includeranno poi viaggi di dieci notti verso Aruba, Curaçao e Repubblica Dominicana. La Seascape offrirà crociere di sette notti verso i Caraibi orientali, inclusi la Repubblica Dominicana, Porto Rico e Ocean Cay, nonché verso i Caraibi occidentali, inclusi la Giamaica, le isole Cayman, il Messico e ancora Ocean Cay. Infine, la Seaside proporrà viaggi di sette notti, alternandosi tra i Caraibi orientali, inclusi Bahamas, Porto Rico e Repubblica Dominicana, e i Caraibi occidentali, inclusi Messico, Honduras o Belize e itinerari nelle Bahamas. La Meraviglia avrà invece come porto base la città di New York, con itinerari di sette notti che includono visite a Orlando, Nassau, alle Bahamas e a Ocean Cay. Offrirà anche viaggi da dieci a undici notti con visite a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Maarten. Da Port Canaveral, la Seashore proporrà crociere da tre a sette notti con scali a Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay e Nassau. La Virtuosa infine salperà per itinerari di sette notti da Fort de France (Martinica), verso destinazioni come Philipsburg (Saint Maarten), St. John’s (Antigua), Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Bridgetown (Barbados). Guardando al futuro, la World America, nuova ammiraglia statunitense della compagnia, entrerà in servizio nell’aprile 2025. Durante la sua stagione inaugurale in estate, salperà dal nuovo terminal di Msc Crociere a PortMiami, offrendo itinerari alternati di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con soste a Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Isla de Roatan e Ocean Cay. La World America è la seconda delle navi World Class ed è progettata specificamente per il Nord America, con uno stile che unisce il design europeo con il comfort americano. Condividi

