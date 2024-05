Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l’annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest’anno, arriva ora l’annuncio del rebranding dell’hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all’anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l’edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull’importo dell’affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor. I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L’ottavo piano dell’edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell’hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce. Condividi

Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor.\r

\r

I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce.","post_title":"Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu","post_date":"2024-05-03T11:53:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714737198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nato dalla riqualificazione di un edificio storico nel centro cittadino apre in questi giorni a Noceto, in provincia di Parma, Palazzo Utini: una moderna locanda da 15 camere e suite e due ristoranti, che mira a celebrare con spirito contemporaneo la proverbiale ospitalità emiliana sia nell’offerta gastronomica, sia nell’accoglienza. La struttura nasce dal desiderio della famiglia Utini di riportare in vita un luogo storico del territorio, dal passato glorioso e da sempre votato alla cultura gastronomica di eccellenza.\r

\r

A questo progetto collabora anche Enrico Bartolini, cuoco da tredici stelle Michelin, che con questa insegna arriva al numero tondo di dieci ristoranti in Italia. “L’idea di aprire Palazzo Utini nasce una decina di anni fa quando con la mia famiglia abbiamo deciso di ristrutturare l’edificio che un tempo ospitava l’Aquila Romana – racconta Alessandro Utini –: un ristorante molto famoso di Noceto che ha fatto la storia della cucina italiana negli anni Settanta e Ottanta, frequentato non solo dai buongustai della zona, ma anche da diversi personaggi famosi, come Mina\". L’interior designer Stefano Guidotti e il suo studio si sono inoltre occupati dell’intero progetto di ristrutturazione con l’idea di preservare il legame con il territorio, ma anche di creare uno spazio elegante e contemporaneo.\r

\r

Per la cucina Bartolini si è quindi affidato a Roberto Monopoli, classe 1984, pugliese di Bari, che dopo diverse esperienze accanto a importanti chef (da Valeria Piccini a Claudio Sadler, da Fabio Barbaglini ad Alain Ducasse e Christophe Martin) e una breve parentesi a Montecarlo, è stato sous chef di Giuseppe Mancino al Piccolo Principe di Viareggio, per poi assumere la guida del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi premiato per due anni con la stella Michelin. La direzione del ristorante è affidata invece ad Alessandra Veronesi, che ha prestato servizio in altri locali del gruppo Bartolini, tra cui il tristellato Mudec di Milano. A dirigere l'hotel è infine Mattia Leoncini, in qualità di general manager.\r

\r

“Vorremmo creare a Noceto un’oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a 5 stelle - conclude Utini -. La mia famiglia e io siamo molto felici di poter annunciare l’avvio del nostro ambizioso progetto, che si arricchirà nei prossimi mesi di altri spazi e servizi”.","post_title":"Nel territorio parmense nasce Palazzo Utini: locanda da 15 camere a vocazione gourmet","post_date":"2024-05-03T10:53:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714733622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni .\r

\r

Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio.","post_title":"Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater","post_date":"2024-05-03T10:33:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714732433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato nei giorni scorsi a Rapallo (Genova) il nuovo porto turistico, in grado di ospitare imbarcazioni fino ai 60 metri e con oltre 250 posti barca.\r

\r

«Vedere oggi questo porto completamente ricostruito - spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - non è come vederlo alcuni anni fa, quando eravamo qui all’indomani di quella terribile mareggiata di fine ottobre 2018. Oggi non abbiamo solo inaugurato un porto, non abbiamo solamente rafforzato le infrastrutture di una regione turistica, ma abbiamo anche creato i presupposti per migliaia di posti di lavoro, che continueranno a prodursi a cascata, consentendo a tanti giovani e a tante donne di poter costruire il proprio futuro in Liguria».\r

\r

Presenti all’evento, tra gli altri, anche il presidente del Senato, i sindaci di Rapallo e Milano, il sindaco della Città Metropolitana, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Davide Bizzi, Ceo di Bizzi & Partners e di Argo.\r

«Dopo quella terribile mareggiata – ricorda l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria – abbiamo investito più di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area, per la pulizia dei fondali, la rimozione dei detriti e delle barche che erano affondate. Tutte opere propedeutiche alla ricostruzione della nuova infrastruttura che vediamo oggi: senza quegli interventi non sarebbe stato possibile arrivare a questo straordinario risultato. Come Regione siamo poi nuovamente intervenuti anche nella fase autorizzativa ambientale rispetto a questo importante investimento privato».\r

«La riapertura del porto di Rapallo, il più importante del Tigullio – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - avrà una grande e positiva valenza turistica per tutto il territorio e, al contempo, ha anche un grande valore simbolico dopo la mareggiata del 2018 che lo aveva devastato. Oggi si inaugura un 'Carlo Riva' migliore di quello precedente: essendo anche assessore al Lavoro sono ancor più contento perché questo nuovo e più moderno porto turistico avrà anche un impatto sostanziale dal punto di vista occupazionale considerando le numerose attività commerciali presenti al suo interno».","post_title":"Rapallo, inaugurato il nuovo porto \"Carlo Riva\" con 250 posti barca","post_date":"2024-05-03T10:20:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714731628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprile nel segno della crescita per l'aeroporto di Trapani: lo scorso mese i passeggeri movimentati sono stati oltre 110.000 e 874 i movimenti registrati. In altri termini più 180%, +261% e +281% è l’aumento percentuale dei passeggeri registrati ad aprile rispetto ai precedenti mesi di gennaio, febbraio e marzo. Leggermente in calo il traffico rispetto ad aprile 2023, con solo un -9%, già messo in conto considerato il minore numero di voli (-2%) rispetto alla stagione estiva dello stesso anno.\r

\r

Non tutte le rotte previste hanno preso il via. Tra quelle già operative, le internazionali Riga, Stansted, Manchester, Siviglia, Malta, Billund, Bratislava, Katowice, Baden- Baden, Dusseldorf, Charleroi e Tolosa. È previsto a giugno l’avvio delle tratte per Porto e Bordeaux.\r

\r

Alto anche il coefficiente di riempimento dei voli: 87% per Charleroi, Katowice e Siviglia; 86% quello per Riga e 84% quello per Baden-Baden. Nelle tratte nazionali il load factor maggiore si registra nei voli per Treviso (89%), Malpensa (88%) e Torino (87%).\r

\r

“Siamo soddisfatti di questo ottimo inizio di stagione che conferma la centralità del Vincenzo Florio nella mobilità da e per la Sicilia occidentale – ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Abbiamo registrato dati che si distaccano di poco da quelli grandiosi del 2023 a cui contiamo di avvicinarci. I coefficienti di riempimento così alti sono un’attrattiva per le compagnie aeree che possono decidere di fare ulteriori investimenti sullo scalo trapanese”.","post_title":"L'aeroporto di Trapani archivia un aprile da oltre 110.000 passeggeri","post_date":"2024-05-03T10:19:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714731592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un momento d'oro per l'Oriente. E non solo per Cina e Giappone. Lo testimoniano anche le performance di Exotic Tour: l'operatore specializzato in Indonesia, Malesia e altre destinazioni del Sud-Est del continente di casa Quality Group si appresta infatti a superare il record di fatturato e passeggeri del 2023, registrando una crescita a doppia cifra percentuale per il secondo anno consecutivo.\r

\r

“I risultati raggiunti sono davvero importanti. È un momento significativo che premia il nostro lavoro meticoloso\", spiega il general manager del to, Diego Firenze -. Controlliamo costantemente ogni anno strutture e itinerari: solo nel 2023 abbiamo eseguito più di 60 site inspection”. I viaggi di nozze rappresentano il target più importante in termini quantitativi della clientela Exotic Tour. Tra le tendenze emergenti si rileva un incremento delle richieste per itinerari culturali e naturalistici, che danno spazio preponderante alla scoperta del territorio. “Inoltre osserviamo una sempre maggiore richiesta per soggiorni nell’arcipelago di Gili, che promuoviamo con convinzione da molti anni”. Il caro prezzi è stato in parte calmierato dal lavoro svolto nel tempo dall’operatore che è riuscito ad assicurarsi importanti allotment, anche sull’alta stagione: “Per il periodo estivo abbiamo 13 partenze con quotazioni molto competitive, oggetto di una campagna promozionale in atto proprio in questi giorni. Abbiamo inoltre riservato per quest’anno per gli agenti di viaggio tariffe molto vantaggiose per Bali\".\r

\r

Exotic Tour consolida poila programmazione 2024 aggiungendo un nuovo itinerario naturalistico e culturale, Flores Overland, con guida in italiano e un resort di prestigio nel nord a Lombok, il Seven Secrets, isolato in un tratto di mare di estrema bellezza. Se i tour a Bali continuano ad essere i più desiderati dalla clientela, per il Grand Tour Indonesia sono state aggiunge nuove date partenza, in modo da soddisfare le numerose richieste di prenotazione. Si registra anche un significativo incremento delle prenotazioni del tour Malesia-Singapore-Indonesia, che prevede l’accompagnamento di una guida parlante italiano. Exotic Tour ha infine recentemente rafforzato il proprio team andando a inserire una figura di esperienza al booking e programmazione.","post_title":"Exotic Tour cavalca l'onda del momento d'oro dell'Oriente. Previsto fatturato record nel 2024","post_date":"2024-05-03T10:11:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714731068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Amare” è il nuovo Airbus A320neo che Brussels Airlines dedica a Tomorrowland, il celebre festival belga di musica elettronica, la cui livrea quest'anno incorpora per la prima volto al mondo, la realtà aumentata.\r

\r

Una partnership storica quella fra la compagnia e l'evento che richiama migliaia di fan da tutta Europa, che vede anche un rinnovato impegno volto a rendere i voli di Tomorrowland più sostenibili. \r

\r

L'intero processo di progettazione della nuova livrea ha richiesto circa 15 mesi e una grande attenzione ai dettagli, dalle piume degli uccelli alle scintille dei fuochi d'artificio che si trasformano nel logo di Brussels Airlines. L'esperienza di Tomorrowland continuerà naturalmente all'interno dell'aeromobile, dove i passeggeri potranno godere di una “imponente installazione musicale” e di una speciale illuminazione d'atmosfera in cabina.\r

\r

Entrambi i partner sono consapevoli del loro impatto ambientale e da diversi anni lavorano per ridurlo: il nuovo velivolo è il secondo A320neo, che ha debuttato nella flotta di Brussels Airlines nel dicembre 2023. Il neo emette fino al 20% in meno di CO2 e fino al 50% in meno di rumore rispetto ai suoi predecessori.\r

\r

La magica creatura che ricopre la fusoliera prende vita quando viene scansionata su specifici canali di social media come Instagram e TikTok. Questa funzione propone una prima storia aumentata attraverso l'uccello Amare, che simboleggia l'unità e la trascendenza del tempo e dello spazio.\r

\r

Tutti i pacchetti Global Journey che Brussels Airlines e Tomorrowland vendono insieme prevedono tariffe green: i biglietti compensano infatti le emissioni dei voli con carburante sostenibile per l'aviazione (20%) e con investimenti in programmi qualitativi di riduzione delle emissioni di CO2 (80%).\r

\r

Infine, il vettore e Tomorrowland hanno firmato un accordo per investire nell'acquisto di Saf per compensare le emissioni totali di carbonio di tutti i voli di gruppo che saranno operati. «Brussels Airlines è partner di Tomorrowland dal 2012 e sono lieto di annunciare che estenderemo questa partnership fino al 2028 - ha dichiarato Dorothea von Boxberg, ceo di Brussels Airlines -. Abbiamo molti punti in comune, come la passione per l'esplorazione del mondo e la connessione tra culture, ma anche la consapevolezza della nostra impronta ambientale e la volontà di adottare le misure necessarie per ridurre il nostro impatto».","post_title":"Brussels Airlines: la realtà aumentata sull'A320neo dedicato a Tomorrowland","post_date":"2024-05-03T09:00:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714726829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti.\r

\r

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra.\r

Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale).\r

\r

Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio.\r

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.\r

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.\r

\r

Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.\r

\r

Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato.\r

Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)\r

\r

","post_title":"Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione","post_date":"2024-05-02T11:49:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714650594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Adami, Giulia Nicotra e Norman Tassin[/caption]\r

\r

Piattaforma completamente ridisegnata per il metasearch broker del gruppo Volonline: Reisenplatz è oggi costruita puntando a essere ancora più performante e semplice da utilizzare, integrando tutto il prodotto Volonline e con la connessione xml. “Per il design della nuova piattaforma, il nostro principale obiettivo è stato quello di semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi e permetter loro di fruire liberamente dell’ampiezza di prodotto del gruppo - spiega Luca Adami, cto di Reisenplatz –. Ma per far questo, dovevamo disporre di una piattaforma in grado di integrare l'offerta complessiva. Abbiamo pertanto rivisto completamente la piattaforma, che è stata pensata e realizzata da una software house per le nostre esigenze. Ora siamo in grado di fornire al mercato non soltanto un incredibile numero di contratti diretti con singoli hotel e catene alberghiere, ma compararli con banche letti, Ota e dmc”.\r

\r

La piattaforma, basata su uno sviluppo personalizzato di algoritmi, consente di fare un continuo benchmark sia in termini di prezzo sia di disponibilità. In più è disponibile anche la connessione xml: chi la utilizza può connettersi a tutto il prodotto Reisenplatz e rivendere i servizi con il proprio marchio. “Oltre a un nuovo look grafico, più immediato e moderno, abbiamo rivisto tutti i contenuti rendendoli maggiormente incisivi ed efficaci e rivisitato ulteriormente il brand - prosegue Adami, che in Reisenplatz è affiancato dalla marketing junior account Giulia Nicotra. “La novità è stata accolta con entusiasmo da parte del mercato - conclude il cco, Norman Tassin -. Grazie a tutto il lavoro di affiancamento delle agenzie e alla facilità di utilizzo del database, negli ultimi tre mesi i numeri registrati hanno superato i risultati dell'intero 2023”.","post_title":"Si rinnova la piattaforma Reisenplatz, ora con connessione xml e l'intera offerta Volonline","post_date":"2024-05-02T10:53:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714647200000]}]}}