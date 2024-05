Moby e Tirrenia: sconto 100% per il secondo passeggero per la Festa della Mamma Con l’arrivo della festa della mamma, le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia hanno introdotto una nuova promozione: il 100% di sconto sulla tariffa passeggero di ogni adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante che prenoti contemporaneamente. La promozione, che è cumulabile con le altre iniziative attive sulle linee di Moby e Tirrenia ed è valida per le prenotazioni effettuate fino al 12 maggio, riguarda le partenze di Moby per Sardegna e Corsica (ad eccezione delle linee che collegano le due isole fra loro) e Tirrenia per la Sicilia da oggi al 30 settembre. Inoltre, copre i viaggi Tirrenia effettuati fra Genova e Porto Torres e viceversa e fra Civitavecchia e Olbia e viceversa dal primo giugno al 30 settembre (fatta salva la disponibilità di posti riservati all’iniziativa) sulle date in cui essa è prevista. Condividi

