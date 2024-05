Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sezione car rental rinnovata per il portale MyItalytotheworld. Inserita nell'area dedicata alle agenzie di viaggio, consente ora di scegliere in completa autonomia un numero maggiore di plus, tra i quali, assoluta novità, l'opportunità di richiedere la formula con o senza franchigia. Ma si può anche scegliere la tipologia di cambio, automatico o manuale, l'alimentazione e la categoria dell'auto, il numero di passeggeri e il numero di porte. Il tutto con l'opzione annullamento senza penali fino a 48 ore prima della partenza. “La nostra azienda è molto sensibile alle tematiche ambientali, così come lo sono anche i nostri clienti - spiega Marella Bagnoli, general manager del tour operator -. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere fornitori che fossero in grado di proporre vetture sia ibride, sia elettriche. Nelle ultime settimane abbiamo registrato un notevole incremento nella richiesta di auto green. E ciò sottolinea che i nostri sforzi a sostegno dell’eco-sostenibilità stanno procedendo nella giusta direzione”. [post_title] => MyItalytotheworld potenzia la sezione online dedicata al noleggio auto [post_date] => 2024-05-13T10:16:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715595411000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_467162" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Enrico Guglielmone, Dario Dell’Aversana e Marco Biazzetti[/caption] Serata sold-out per Sand che a Torino, per la prima volta dopo la pandemia, ha incontrato una quarantina di agenti di viaggio. Ad accoglierli, Dario Dell’Aversana, Francesca Ciraolo ed Enrico Guglielmone, rispettivamente direttore prodotto, responsabile marketing e promotore Sand Tour Piemonte dal 1° gennaio scorso. Ospite d’onore, la Giordania, paese in cui nel 2023 l’operatore ha portato 5 mila italiani, per un fatturato di 5 mln di euro. Marco Biazzetti, responsabile di Jordan Tourism ne ha focalizzato aspetti e attrattive insoliti, l’innata accoglienza e la sicurezza. In attesa della ripresa dei charter, ogni sabato Sand Tour vola infatti da Milano e Fiumicino ad Amman con Royal Jordanian, a cui si aggiungono partenze garantite settimanali dai principali aeroporti a tariffe vantaggiose in alcuni periodi dell’anno. Varie le formule: dal tour base Magia del deserto, all’abbinamento Petra + Mare, fino al soggiorno balneare ad Aqaba, novità 2024, con volo diretto con breve scalo ad Amman, possibilità di escursioni a Petra e nel deserto. Il Medio Oriente si conferma insomma roccaforte del to toscano. Oltre alla Giordania, varie le opzioni in Egitto, dai soggiorni mar Rosso alla navigazione sul Nilo, e Turchia, destinazione in crescita con almeno due partenze al mese. In area mediterranea, Cipro, isole greche ma anche Spagna con Baleari e Canarie. Il Portogallo è poi un vero must, grazie alla presenza in staff di un product manager lusitano. Tour classici ma anche partenze per Madeira e le Azzorre, arcipelago atlantico di rara bellezza e, da quest’anno, possibili estensioni a Santiago de Compostela. Non manca neppure il lungo raggio con Maldive, Zanzibar e Kenya, oltre agli Emirati Arabi. Fra i plus del to, la conoscenza diretta delle destinazioni proposte, flessibilità, partenze garantite e un’assistenza qualificata in tutte le fasi del viaggio, a garanzia di una vacanza no complaint. “Non siamo un tour operator online – ha sottolineato Dell’Aversana –. Per noi il contatto personale con le agenzie è fondamentale. Il nostro portale è in costante aggiornamento così da poter offrire loro risposte immediate per ogni richiesta e booking online” Novità del 2024, la personalizzazione di tre brand distinti: Casa Sand, ovvero villaggi italiani 100% con animazione soft e possibilità di vivere esperienze con le comunità locali. Dopo l’apertura di una struttura a Zanzibar e, in dicembre, in Kenya, quest’anno sarà la volta dell’ Egitto. Sand Traveller contempla poi tutti i tour, a partenza garantita anche minimo uno. Infine Sand Selection, che privilegia soggiorni a 5 stelle con assistente Sand residente in struttura, piccole attenzioni e Italian style dal sapore esclusivo. [post_title] => Sand Tour: focus sulla Giordania. Nel 2023 trasportati 5 mila pax per 5 mln di fatturato [post_date] => 2024-05-13T10:08:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715594913000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la primavera Prato offre moltissimi itinerari storici immersi nel verde tra percorsi mozzafiato e ville medicee patrimonio Unesco. Grazie all’app Cammini il percorso si prepara da casa. L’app è stata realizzata da Space, un’impresa pratese di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. Cammini consente di fare un’esperienza immersiva lungo i tre principali percorsi che attraversano la provincia di Prato: si tratta di una guida multilingua completa di itinerari e punti di interesse. L’app è stata realizzata su incarico dell'assessorato al turismo del Comune di Prato, come previsto all'interno del recente progetto d'ambito turistico finanziato dalla Regione Toscana. All’interno di Cammini è possibile iscriversi alla mailing list di Prato Turismo per rimanere aggiornati. Molte le possibilità, come quella di scoprire le riserve naturali più belle della Toscana, lungo la via della Lana e della Seta, la Via Medicea e quella delle Rocche. La Via della Lana e della Seta è uno straordinario cammino tra storia, natura e tradizioni. Il percorso, lungo circa 130 km, collega Prato e Bologna: due centri storici di grande valore culturale. Bologna, con i suoi canali e la famosa Chiusa, fu a lungo la capitale della seta, mentre Prato, con il suo Cavalciotto, le gore e le gualchiere, è la capitale del distretto della lana e del tessile. L'itinerario inizia nella piazza Duomo di Prato e si sviluppa in sei tappe. Le prime tre tappe condurranno attraverso Prato, Vaiano e Vernio, offrendo una panoramica delle meraviglie del territorio toscano. Successivamente, il cammino si dirige verso l'Emilia Romagna con tappe a Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Sasso Marconi e, infine, Bologna. La Via Medicea è un percorso che si estende tra storia e leggenda per 78,3 km, con un livello di difficoltà medio, che può essere completato in 4 o più giorni. Lungo il cammino, segnalato appositamente, si percorreranno principalmente strade locali e sentieri del CAI. La Via Medicea, di cui il Comune di Prato è capofila, è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come Cammino di interesse regionale e ha fatto il proprio ingresso nell’Atlante dei Cammini della Regione Toscana. L'avventura inizia alle Cascine medicee di Prato e si conclude a Fucecchio. Durante il percorso, si avrà l'opportunità di visitare ben quattro Ville Medicee, riconosciute oggi come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La Via delle Rocche, un cammino tra Montemurlo e la Val di Bisenzio, per la prima volta unisce in un unico percorso, facilmente accessibile e divisibile in tappe, castelli e torri immersi nella natura, seguendo le antiche vie di mezza costa medievali, lungo le quali si incontrano ancora pievi, badie, piccoli borghi arroccati. Immersi in un paesaggio di grande fascino, bellissimi sentieri conducono a gloriose testimonianze di un passato medievale, emblemi di celebri famiglie, come i conti Guidi e Alberti ricordati nella Divina Commedia, che si contesero il possesso del territorio con gli agguerriti comuni di Firenze e Pistoia. [post_title] => Prato, con l’App Cammini il percorso si prepara da casa con podcast e tour virtuali [post_date] => 2024-05-13T09:47:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715593655000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante l'incontro con il ministro del turismo del Messico Miguel Torruco Marqués, Daniela Santanchè ha ribadito la volontà del Governo di essere al fianco delle imprese che investono e contribuiscono allo sviluppo del settore. Bene. Il ministro non riesce mai a vedere gli operatori e le agenzie di viaggio che invece ancora non hanno i conti finanziari a posto. Non vede o non sa che alcune aziende sono impiccate dai crediti con le banche. Non riesce a considerare il fatto che il turismo organizzato non ha ancora recuperato interamente le perdite del Covid. Gestione premiale E' una gestione naturalmente premiale. Si aiuta chi investe, quindi proprio quelle aziende che non avrebbero nessun bisogno di essere aiutate. Mentre si lasciano a terra quelle che non riescono ancora ad investire per i motivi che abbiamo detto prima. Le agenzie di viaggio e i tour operator che sono ancora in difficoltà sono escluse dai piani del ministero del turismo. Ne prendiamo atto. Come prendiamo atto che non c'è nessuna volontà politica nemmeno di ascoltarle. Si può solo dire che in questo modo non si fa il bene del sistema, ma quello di piccoli gruppi. Ma questi piccoli gruppi senza il sistema non hanno più l'acqua in cui nuotare. Giuseppe Aloe [post_title] => Santanchè: "al fianco solo delle imprese che investono". No di tutte [post_date] => 2024-05-10T11:36:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715340994000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ed Etihad Airways alleati per incentivare gli arrivi nell'emirato: le due parti hanno siglato durante l'Arabian Travel Market un memorandum d'intesa focalizzato sull' "Abu Dhabi Stopover". Prenotando i voli con Etihad, i passeggeri hanno ora la possibilità di aggiungere uno scalo e di selezionare un hotel per un soggiorno gratuito di una o due notti in una serie di location di prima classe in tutta la città. I pacchetti con scalo sono disponibili solo prenotando direttamente sul sito del vettore. «I nostri partner sono parte integrante del nostro obiettivo di condividere il meglio di Abu Dhabi con i viaggiatori internazionali - ha dichiarato Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale del turismo, Dct Abu Dhabi -. Il nostro programma Stopover in collaborazione con Etihad offre un'interessante opportunità per i visitatori più curiosi e fornisce loro un'istantanea delle diverse esperienze disponibili - dall'intrattenimento alla cultura, passando per il tempo libero e oltre - ispirandoli a tornare per immergersi nell'esperienza completa di Abu Dhabi». «Prevediamo di portare più di 100.000 visitatori ad Abu Dhabi attraverso il programma Stopover nel corso del prossimo anno, e siamo sicuri che una volta che avranno avuto un assaggio di ciò che la capitale ha da offrire, torneranno per un soggiorno più lungo» ha sottolineato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad. La carta d'imbarco di Etihad funge anche da Abu Dhabi pass, per ottenere sconti in molte delle principali attrazioni della città e in ristoranti. [post_title] => Dct Abu Dhabi ed Etihad Airways fanno coppia sull'Abu Dhabi Stopover [post_date] => 2024-05-09T12:46:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715258766000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 467007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l’impegno di Aci blueteam nel sociale, con particolare attenzione per l’iniziativa promossa nel 2022 a sostegno di Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili, incluso il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, nonché l'apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra. Quest’ultimo progetto, denominato Unbroken Kids, ha comportato la ristrutturazione di un edificio di sette piani e 4 mila metri quadrati all’interno del Saint Nicholas Hospital di Leopoli, dove pazienti pediatrici hanno potuto ricevere cure mediche, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia, protesi robotiche e riabilitazione fisica. Un successo reso possibile anche grazie al prezioso contributo volontario di numerosi clienti della travel management company e della travel industry, che hanno aderito all'iniziativa. Anche nel 2024, Aci blueteam continuerà quindi a collaborare con Soleterre, per affrontare la crisi umanitaria in corso dovuta alla guerra, che purtroppo ancora oggi coinvolge il territorio ucraino; è dunque fondamentale mantenere alta l'attenzione su questa situazione, evitando che diventi normalità. Pertanto, l'attività di sensibilizzazione verso l'intera filiera turistica proseguirà per sostenere non solo il territorio ucraino, ma soprattutto i numerosi bambini che vengono privati della loro infanzia. Aci blueteam ha infatti sempre fatto della tutela e del sostegno alle nuove generazioni una priorità, istituendo da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quest'anno, in linea con questa filosofia, la tmc ha deciso di ampliare la propria responsabilità in ambito sociale attraverso una nuova collaborazione con l'associazione Cometa di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi. I dipendenti Aci blueteam saranno coinvolti direttamente, dedicando parte del loro tempo (monte ore) ad aiutare attivamente nell'educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane. “Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità - sottolinea il marketing director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio -. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali confermiamo la nostra dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”. [post_title] => Dall'Ucraina alle giovani generazioni, si amplia l'impegno csr di Aci Blueteam [post_date] => 2024-05-09T12:15:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715256958000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la squadra di King Holidays che accoglie due nuove area manager: Paola Agostini si occuperà di Umbria, Marche e Toscana, mentre Benny Faro avrà la responsabilità di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Entrambi i nuovi innesti riporteranno al direttore commerciale Roberto Minardi. Dopo aver fatto parte di gruppi come Sprintours e Going, Paola Agostini ha militato per più di 20 anni nel reparto commerciale di Alpitour, trattando i mercati di Marche e Umbria. Potendo contare su una forte rete di relazioni nel settore e su una visione strategica a 360 gradi, avrà il compito di identificare nuove opportunità di crescita e implementare efficacemente le iniziative di sviluppo commerciale. Benny (al secolo Bonaventura) Faro approda in King Holidays forte di una lunga e comprovata esperienza nel settore del turismo: dopo aver mosso i primi passi come promotore vendite per EuroTravel, è stato responsabile di area per Viaggi del Ventaglio, per poi sbarcare in G40 Travel Group – Mondo di Vacanze. Da segnalare anche una parentesi nel mondo assicurativo: prima come area manager di I4T – Insurance Travel, intermediario specializzato nel settore del turismo, poi in qualità di consulente commerciale in Ami Assistance nelle regioni di Sicilia e Calabria. Nel suo curriculum si annoverano anche collaborazioni con Reisenplatz, Beachcomber Hotels e Uvet. “Diamo il benvenuto a due grandi professionisti del turismo – dichiara Minardi - che siamo certi contribuiranno a intensificare e rafforzare la nostra presenza in mercati strategici. Il loro inserimento nel nostro team è il primo passo di una serie di grandi cambiamenti per King Holidays, che hanno l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel settore del turismo”. [post_title] => Benny Faro e Paola Agostini nuovi area manager di King Holidays [post_date] => 2024-05-08T10:57:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715165857000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466831 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il piano di ammodernamento della flotta Emirates sale a quota 191 aeromobili, con il recente annuncio del retrofit di altri 43 Airbus A380 e di 28 Boeing 777. Il piano originale prevedeva 120 aeromobili - 67 A380 e 53 B777 - da sottoporre a ristrutturazione completa. Il Boeing 777 rimane la spina dorsale della flotta Emirates, mentre l'A380 è il fiore all'occhiello della compagnia aerea, e l'espansione del programma di ammodernamento assicura che Emirates continui a fornire ai clienti un'esperienza di viaggio senza pari. «Stiamo completando il nostro investimento multimiliardario nel programma di ammodernamento per introdurre prodotti di cabina all'avanguardia su un numero maggiore di nostri A380 e Boeing 777, dimostrando un chiaro impegno a elevare l'esperienza del cliente con una gamma di prodotti best-in-class in ogni cabina - ha commentato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. L'aggiunta di un maggior numero di aeromobili dotati di sedili di ultima generazione, di finiture di cabina aggiornate e di una palette di colori contemporanei segna anche un passo significativo nel garantire che un maggior numero di clienti possa sperimentare in modo coerente i nostri prodotti premium su entrambi i tipi di aeromobili». Finora Emirates ha rimodernato 22 aeromobili A380 e, a luglio di quest'anno, il primo Boeing 777 sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni. Ogni aeromobile Boeing 777 richiederà circa due settimane di ammodernamento prima di entrare in servizio. I piani includono l’ammodernamento della cabina di First Class, il debutto di tutte le nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 poltrone di Premium Economy di ultima generazione, per offrire ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere. Con l'aggiunta della cabina Premium Economy, il Boeing 777 di Emirates sarà configurato con 332 posti in quattro classi, con otto suite di First Class, 40 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class. Per fare spazio alla nuova cabina Premium Economy, saranno rimossi 50 posti di Economy. [post_title] => Emirates rinnova le cabine di altri 71 Airbus A380 e Boeing 777, portando il totale a 191 [post_date] => 2024-05-08T09:15:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1715159711000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le spiagge del Western Australia che quest'anno hanno trovato posto nella speciale classifica delle "World's 50 Best Beaches" sponsorizzata da Banana Boat. La graduatoria vede al 6° posto Turquoise Bay, nella regione della Coral Coast, mentre è Wharton Beach, vicino a Esperance, ad aggiudicarsi il 33° posto (qui la classifica completa). Le due spiagge sono le uniche del Paese che nel 2024 sono state annoverate nella classifica. Turquoise Bay presenta un’acqua fedele al suo nome: turchese e limpida, incontaminata. Chiunque la visiti potrà sperimentare sulla propria pelle la sensazione di bellezza naturale e purezza, in questo luogo dove il deserto dell'outback incontra l'oceano. Wharton Beach, invece, si trova nella zona sud dello Stato, a un'ora di auto dalla più famosa Esperance. La sua posizione remota la rende il posto perfetto per una fuga alla ricerca di pace e serenità. L'acqua è cristallina, incontaminata, la sabbia bianchissima. La spiaggia di Turquoise Bay, grazie alla sua posizione, offre un'esperienza naturalistica difficile da incontrare altrove: situata nella Coral Coast, a pochi chilometri di distanza da Exmouth, è incastonata tra il Cape Range National Park e la barriera corallina di Nigaloo Reef. Questo parco nazionale offre, oltre a molti sentieri escursionistici, la possibilità di incontrare animali selvatici ai quali si aggiungono moltissime specie di piante e fiori rari e spettacolari. Turquoise Bay, inoltre, è uno spot famosissimo per lo snorkeling. Conosciuta come una delle spiagge più belle della costa di Esperance, Wharton Beach si distingue per la sua posizione remota e per i panorami dai colori mozzafiato. La spiaggia è un vero paradiso non solo per chi ama la vita da spiaggia, ma anche per chi desidera praticare surf. Anche Wharton Beach è situata all’interno di un parco nazionale: il Cape Le Grand National Park. La sabbia fine e l'atmosfera rilassata la rendono un luogo perfetto per passare qui un paio di giorni, soggiornando a contatto con la natura in uno dei numerosi campeggi circostanti e cercando di non perdersi i simpatici delfini giocare tra le onde. [post_title] => Western Australia: due spiagge si posizionano nella classifica delle "World's 50 Best Beaches" [post_date] => 2024-05-06T10:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714993152000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bauer la situazione si complica no di king street alla vendita a schoeller" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":836,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sezione car rental rinnovata per il portale MyItalytotheworld. Inserita nell'area dedicata alle agenzie di viaggio, consente ora di scegliere in completa autonomia un numero maggiore di plus, tra i quali, assoluta novità, l'opportunità di richiedere la formula con o senza franchigia. Ma si può anche scegliere la tipologia di cambio, automatico o manuale, l'alimentazione e la categoria dell'auto, il numero di passeggeri e il numero di porte. Il tutto con l'opzione annullamento senza penali fino a 48 ore prima della partenza.\r

\r

“La nostra azienda è molto sensibile alle tematiche ambientali, così come lo sono anche i nostri clienti - spiega Marella Bagnoli, general manager del tour operator -. Per questo motivo abbiamo deciso di coinvolgere fornitori che fossero in grado di proporre vetture sia ibride, sia elettriche. Nelle ultime settimane abbiamo registrato un notevole incremento nella richiesta di auto green. E ciò sottolinea che i nostri sforzi a sostegno dell’eco-sostenibilità stanno procedendo nella giusta direzione”.","post_title":"MyItalytotheworld potenzia la sezione online dedicata al noleggio auto","post_date":"2024-05-13T10:16:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715595411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_467162\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Enrico Guglielmone, Dario Dell’Aversana e Marco Biazzetti[/caption]\r

\r

Serata sold-out per Sand che a Torino, per la prima volta dopo la pandemia, ha incontrato una quarantina di agenti di viaggio. Ad accoglierli, Dario Dell’Aversana, Francesca Ciraolo ed Enrico Guglielmone, rispettivamente direttore prodotto, responsabile marketing e promotore Sand Tour Piemonte dal 1° gennaio scorso. Ospite d’onore, la Giordania, paese in cui nel 2023 l’operatore ha portato 5 mila italiani, per un fatturato di 5 mln di euro.\r

\r

Marco Biazzetti, responsabile di Jordan Tourism ne ha focalizzato aspetti e attrattive insoliti, l’innata accoglienza e la sicurezza. In attesa della ripresa dei charter, ogni sabato Sand Tour vola infatti da Milano e Fiumicino ad Amman con Royal Jordanian, a cui si aggiungono partenze garantite settimanali dai principali aeroporti a tariffe vantaggiose in alcuni periodi dell’anno. Varie le formule: dal tour base Magia del deserto, all’abbinamento Petra + Mare, fino al soggiorno balneare ad Aqaba, novità 2024, con volo diretto con breve scalo ad Amman, possibilità di escursioni a Petra e nel deserto.\r

\r

Il Medio Oriente si conferma insomma roccaforte del to toscano. Oltre alla Giordania, varie le opzioni in Egitto, dai soggiorni mar Rosso alla navigazione sul Nilo, e Turchia, destinazione in crescita con almeno due partenze al mese. In area mediterranea, Cipro, isole greche ma anche Spagna con Baleari e Canarie. Il Portogallo è poi un vero must, grazie alla presenza in staff di un product manager lusitano. Tour classici ma anche partenze per Madeira e le Azzorre, arcipelago atlantico di rara bellezza e, da quest’anno, possibili estensioni a Santiago de Compostela.\r

\r

Non manca neppure il lungo raggio con Maldive, Zanzibar e Kenya, oltre agli Emirati Arabi. Fra i plus del to, la conoscenza diretta delle destinazioni proposte, flessibilità, partenze garantite e un’assistenza qualificata in tutte le fasi del viaggio, a garanzia di una vacanza no complaint. “Non siamo un tour operator online – ha sottolineato Dell’Aversana –. Per noi il contatto personale con le agenzie è fondamentale. Il nostro portale è in costante aggiornamento così da poter offrire loro risposte immediate per ogni richiesta e booking online”\r

\r

Novità del 2024, la personalizzazione di tre brand distinti: Casa Sand, ovvero villaggi italiani 100% con animazione soft e possibilità di vivere esperienze con le comunità locali. Dopo l’apertura di una struttura a Zanzibar e, in dicembre, in Kenya, quest’anno sarà la volta dell’ Egitto. Sand Traveller contempla poi tutti i tour, a partenza garantita anche minimo uno. Infine Sand Selection, che privilegia soggiorni a 5 stelle con assistente Sand residente in struttura, piccole attenzioni e Italian style dal sapore esclusivo.","post_title":"Sand Tour: focus sulla Giordania. Nel 2023 trasportati 5 mila pax per 5 mln di fatturato","post_date":"2024-05-13T10:08:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715594913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la primavera Prato offre moltissimi itinerari storici immersi nel verde tra percorsi mozzafiato e ville medicee patrimonio Unesco. Grazie all’app Cammini il percorso si prepara da casa.\r

\r

L’app è stata realizzata da Space, un’impresa pratese di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale. Cammini consente di fare un’esperienza immersiva lungo i tre principali percorsi che attraversano la provincia di Prato: si tratta di una guida multilingua completa di itinerari e punti di interesse. L’app è stata realizzata su incarico dell'assessorato al turismo del Comune di Prato, come previsto all'interno del recente progetto d'ambito turistico finanziato dalla Regione Toscana. All’interno di Cammini è possibile iscriversi alla mailing list di Prato Turismo per rimanere aggiornati.\r

\r

Molte le possibilità, come quella di scoprire le riserve naturali più belle della Toscana, lungo la via della Lana e della Seta, la Via Medicea e quella delle Rocche.\r

\r

La Via della Lana e della Seta è uno straordinario cammino tra storia, natura e tradizioni. Il percorso, lungo circa 130 km, collega Prato e Bologna: due centri storici di grande valore culturale. Bologna, con i suoi canali e la famosa Chiusa, fu a lungo la capitale della seta, mentre Prato, con il suo Cavalciotto, le gore e le gualchiere, è la capitale del distretto della lana e del tessile. L'itinerario inizia nella piazza Duomo di Prato e si sviluppa in sei tappe. Le prime tre tappe condurranno attraverso Prato, Vaiano e Vernio, offrendo una panoramica delle meraviglie del territorio toscano. Successivamente, il cammino si dirige verso l'Emilia Romagna con tappe a Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi, Sasso Marconi e, infine, Bologna.\r

\r

La Via Medicea è un percorso che si estende tra storia e leggenda per 78,3 km, con un livello di difficoltà medio, che può essere completato in 4 o più giorni. Lungo il cammino, segnalato appositamente, si percorreranno principalmente strade locali e sentieri del CAI. La Via Medicea, di cui il Comune di Prato è capofila, è stata riconosciuta dalla Regione Toscana come Cammino di interesse regionale e ha fatto il proprio ingresso nell’Atlante dei Cammini della Regione Toscana. L'avventura inizia alle Cascine medicee di Prato e si conclude a Fucecchio. Durante il percorso, si avrà l'opportunità di visitare ben quattro Ville Medicee, riconosciute oggi come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.\r

\r

La Via delle Rocche, un cammino tra Montemurlo e la Val di Bisenzio, per la prima volta unisce in un unico percorso, facilmente accessibile e divisibile in tappe, castelli e torri immersi nella natura, seguendo le antiche vie di mezza costa medievali, lungo le quali si incontrano ancora pievi, badie, piccoli borghi arroccati. Immersi in un paesaggio di grande fascino, bellissimi sentieri conducono a gloriose testimonianze di un passato medievale, emblemi di celebri famiglie, come i conti Guidi e Alberti ricordati nella Divina Commedia, che si contesero il possesso del territorio con gli agguerriti comuni di Firenze e Pistoia.\r

\r

","post_title":"Prato, con l’App Cammini il percorso si prepara da casa con podcast e tour virtuali","post_date":"2024-05-13T09:47:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1715593655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante l'incontro con il ministro del turismo del Messico Miguel Torruco Marqués, Daniela Santanchè ha ribadito la volontà del Governo di essere al fianco delle imprese che investono e contribuiscono allo sviluppo del settore. Bene.\r

\r

Il ministro non riesce mai a vedere gli operatori e le agenzie di viaggio che invece ancora non hanno i conti finanziari a posto. Non vede o non sa che alcune aziende sono impiccate dai crediti con le banche. Non riesce a considerare il fatto che il turismo organizzato non ha ancora recuperato interamente le perdite del Covid.\r

Gestione premiale\r

E' una gestione naturalmente premiale. Si aiuta chi investe, quindi proprio quelle aziende che non avrebbero nessun bisogno di essere aiutate. Mentre si lasciano a terra quelle che non riescono ancora ad investire per i motivi che abbiamo detto prima. \r

\r

Le agenzie di viaggio e i tour operator che sono ancora in difficoltà sono escluse dai piani del ministero del turismo. Ne prendiamo atto. Come prendiamo atto che non c'è nessuna volontà politica nemmeno di ascoltarle. Si può solo dire che in questo modo non si fa il bene del sistema, ma quello di piccoli gruppi. Ma questi piccoli gruppi senza il sistema non hanno più l'acqua in cui nuotare.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Santanchè: \"al fianco solo delle imprese che investono\". No di tutte","post_date":"2024-05-10T11:36:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1715340994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ed Etihad Airways alleati per incentivare gli arrivi nell'emirato: le due parti hanno siglato durante l'Arabian Travel Market un memorandum d'intesa focalizzato sull' \"Abu Dhabi Stopover\".\r

\r

Prenotando i voli con Etihad, i passeggeri hanno ora la possibilità di aggiungere uno scalo e di selezionare un hotel per un soggiorno gratuito di una o due notti in una serie di location di prima classe in tutta la città. I pacchetti con scalo sono disponibili solo prenotando direttamente sul sito del vettore.\r

«I nostri partner sono parte integrante del nostro obiettivo di condividere il meglio di Abu Dhabi con i viaggiatori internazionali - ha dichiarato Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale del turismo, Dct Abu Dhabi -. Il nostro programma Stopover in collaborazione con Etihad offre un'interessante opportunità per i visitatori più curiosi e fornisce loro un'istantanea delle diverse esperienze disponibili - dall'intrattenimento alla cultura, passando per il tempo libero e oltre - ispirandoli a tornare per immergersi nell'esperienza completa di Abu Dhabi».\r

«Prevediamo di portare più di 100.000 visitatori ad Abu Dhabi attraverso il programma Stopover nel corso del prossimo anno, e siamo sicuri che una volta che avranno avuto un assaggio di ciò che la capitale ha da offrire, torneranno per un soggiorno più lungo» ha sottolineato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad.\r

La carta d'imbarco di Etihad funge anche da Abu Dhabi pass, per ottenere sconti in molte delle principali attrazioni della città e in ristoranti.","post_title":"Dct Abu Dhabi ed Etihad Airways fanno coppia sull'Abu Dhabi Stopover","post_date":"2024-05-09T12:46:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1715258766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"467007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’impegno di Aci blueteam nel sociale, con particolare attenzione per l’iniziativa promossa nel 2022 a sostegno di Soleterre Onlus per l’emergenza in Ucraina. Durante questi due anni, il progetto ha ottenuto risultati tangibili, incluso il recupero di un ex convitto a Novoyarychiv, nella regione di Leopoli, che ha restituito una casa a trenta famiglie colpite dal conflitto, nonché l'apertura di un centro per la riabilitazione fisica e psicologica di bambini e ragazzi feriti dalla guerra. Quest’ultimo progetto, denominato Unbroken Kids, ha comportato la ristrutturazione di un edificio di sette piani e 4 mila metri quadrati all’interno del Saint Nicholas Hospital di Leopoli, dove pazienti pediatrici hanno potuto ricevere cure mediche, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia, protesi robotiche e riabilitazione fisica.\r

\r

Un successo reso possibile anche grazie al prezioso contributo volontario di numerosi clienti della travel management company e della travel industry, che hanno aderito all'iniziativa. Anche nel 2024, Aci blueteam continuerà quindi a collaborare con Soleterre, per affrontare la crisi umanitaria in corso dovuta alla guerra, che purtroppo ancora oggi coinvolge il territorio ucraino; è dunque fondamentale mantenere alta l'attenzione su questa situazione, evitando che diventi normalità. Pertanto, l'attività di sensibilizzazione verso l'intera filiera turistica proseguirà per sostenere non solo il territorio ucraino, ma soprattutto i numerosi bambini che vengono privati della loro infanzia.\r

\r

Aci blueteam ha infatti sempre fatto della tutela e del sostegno alle nuove generazioni una priorità, istituendo da diversi anni una Academy interna per formare giovani risorse e offrire loro l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. Quest'anno, in linea con questa filosofia, la tmc ha deciso di ampliare la propria responsabilità in ambito sociale attraverso una nuova collaborazione con l'associazione Cometa di Como, che sostiene numerose famiglie del territorio attraverso una vasta gamma di servizi sociali ed educativi rivolti a bambini e ragazzi. I dipendenti Aci blueteam saranno coinvolti direttamente, dedicando parte del loro tempo (monte ore) ad aiutare attivamente nell'educazione dei ragazzi durante le attività quotidiane.\r

\r

“Di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, Medioriente, Marocco e in tante altre aree nel mondo non possiamo rimanere fermi a guardare, ma abbiamo il dovere di agire, per quanto è nelle nostre possibilità - sottolinea il marketing director di Aci blueteam, Piergiorgio Reggio -. Con il continuo impegno verso il sostegno alle comunità internazionali e locali confermiamo la nostra dedizione nel contribuire a promuovere un settore turistico inclusivo, sensibile e consapevole”.","post_title":"Dall'Ucraina alle giovani generazioni, si amplia l'impegno csr di Aci Blueteam","post_date":"2024-05-09T12:15:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1715256958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la squadra di King Holidays che accoglie due nuove area manager: Paola Agostini si occuperà di Umbria, Marche e Toscana, mentre Benny Faro avrà la responsabilità di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Entrambi i nuovi innesti riporteranno al direttore commerciale Roberto Minardi.\r

\r

Dopo aver fatto parte di gruppi come Sprintours e Going, Paola Agostini ha militato per più di 20 anni nel reparto commerciale di Alpitour, trattando i mercati di Marche e Umbria. Potendo contare su una forte rete di relazioni nel settore e su una visione strategica a 360 gradi, avrà il compito di identificare nuove opportunità di crescita e implementare efficacemente le iniziative di sviluppo commerciale.\r

\r

Benny (al secolo Bonaventura) Faro approda in King Holidays forte di una lunga e comprovata esperienza nel settore del turismo: dopo aver mosso i primi passi come promotore vendite per EuroTravel, è stato responsabile di area per Viaggi del Ventaglio, per poi sbarcare in G40 Travel Group – Mondo di Vacanze. Da segnalare anche una parentesi nel mondo assicurativo: prima come area manager di I4T – Insurance Travel, intermediario specializzato nel settore del turismo, poi in qualità di consulente commerciale in Ami Assistance nelle regioni di Sicilia e Calabria. Nel suo curriculum si annoverano anche collaborazioni con Reisenplatz, Beachcomber Hotels e Uvet.\r

\r

“Diamo il benvenuto a due grandi professionisti del turismo – dichiara Minardi - che siamo certi contribuiranno a intensificare e rafforzare la nostra presenza in mercati strategici. Il loro inserimento nel nostro team è il primo passo di una serie di grandi cambiamenti per King Holidays, che hanno l’obiettivo di consolidare la nostra posizione nel settore del turismo”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Benny Faro e Paola Agostini nuovi area manager di King Holidays","post_date":"2024-05-08T10:57:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1715165857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il piano di ammodernamento della flotta Emirates sale a quota 191 aeromobili, con il recente annuncio del retrofit di altri 43 Airbus A380 e di 28 Boeing 777.\r

Il piano originale prevedeva 120 aeromobili - 67 A380 e 53 B777 - da sottoporre a ristrutturazione completa. Il Boeing 777 rimane la spina dorsale della flotta Emirates, mentre l'A380 è il fiore all'occhiello della compagnia aerea, e l'espansione del programma di ammodernamento assicura che Emirates continui a fornire ai clienti un'esperienza di viaggio senza pari.\r

«Stiamo completando il nostro investimento multimiliardario nel programma di ammodernamento per introdurre prodotti di cabina all'avanguardia su un numero maggiore di nostri A380 e Boeing 777, dimostrando un chiaro impegno a elevare l'esperienza del cliente con una gamma di prodotti best-in-class in ogni cabina - ha commentato Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. L'aggiunta di un maggior numero di aeromobili dotati di sedili di ultima generazione, di finiture di cabina aggiornate e di una palette di colori contemporanei segna anche un passo significativo nel garantire che un maggior numero di clienti possa sperimentare in modo coerente i nostri prodotti premium su entrambi i tipi di aeromobili».\r

Finora Emirates ha rimodernato 22 aeromobili A380 e, a luglio di quest'anno, il primo Boeing 777 sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni. Ogni aeromobile Boeing 777 richiederà circa due settimane di ammodernamento prima di entrare in servizio. I piani includono l’ammodernamento della cabina di First Class, il debutto di tutte le nuove poltrone di Business Class in una configurazione aggiornata 1-2-1, oltre a 24 poltrone di Premium Economy di ultima generazione, per offrire ai clienti più opzioni premium tra cui scegliere.\r

Con l'aggiunta della cabina Premium Economy, il Boeing 777 di Emirates sarà configurato con 332 posti in quattro classi, con otto suite di First Class, 40 posti in Business Class e 260 posti in Economy Class. Per fare spazio alla nuova cabina Premium Economy, saranno rimossi 50 posti di Economy.","post_title":"Emirates rinnova le cabine di altri 71 Airbus A380 e Boeing 777, portando il totale a 191","post_date":"2024-05-08T09:15:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1715159711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le spiagge del Western Australia che quest'anno hanno trovato posto nella speciale classifica delle \"World's 50 Best Beaches\" sponsorizzata da Banana Boat. La graduatoria vede al 6° posto Turquoise Bay, nella regione della Coral Coast, mentre è Wharton Beach, vicino a Esperance, ad aggiudicarsi il 33° posto (qui la classifica completa).\r

\r

Le due spiagge sono le uniche del Paese che nel 2024 sono state annoverate nella classifica. Turquoise Bay presenta un’acqua fedele al suo nome: turchese e limpida, incontaminata. Chiunque la visiti potrà sperimentare sulla propria pelle la sensazione di bellezza naturale e purezza, in questo luogo dove il deserto dell'outback incontra l'oceano.\r

Wharton Beach, invece, si trova nella zona sud dello Stato, a un'ora di auto dalla più famosa Esperance. La sua posizione remota la rende il posto perfetto per una fuga alla ricerca di pace e serenità. L'acqua è cristallina, incontaminata, la sabbia bianchissima. \r

\r

La spiaggia di Turquoise Bay, grazie alla sua posizione, offre un'esperienza naturalistica difficile da incontrare altrove: situata nella Coral Coast, a pochi chilometri di distanza da Exmouth, è incastonata tra il Cape Range National Park e la barriera corallina di Nigaloo Reef. Questo parco nazionale offre, oltre a molti sentieri escursionistici, la possibilità di incontrare animali selvatici ai quali si aggiungono moltissime specie di piante e fiori rari e spettacolari. Turquoise Bay, inoltre, è uno spot famosissimo per lo snorkeling. \r

\r

Conosciuta come una delle spiagge più belle della costa di Esperance, Wharton Beach si distingue per la sua posizione remota e per i panorami dai colori mozzafiato. La spiaggia è un vero paradiso non solo per chi ama la vita da spiaggia, ma anche per chi desidera praticare surf. Anche Wharton Beach è situata all’interno di un parco nazionale: il Cape Le Grand National Park. La sabbia fine e l'atmosfera rilassata la rendono un luogo perfetto per passare qui un paio di giorni, soggiornando a contatto con la natura in uno dei numerosi campeggi circostanti e cercando di non perdersi i simpatici delfini giocare tra le onde.","post_title":"Western Australia: due spiagge si posizionano nella classifica delle \"World's 50 Best Beaches\"","post_date":"2024-05-06T10:59:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714993152000]}]}}