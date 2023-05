Inaugurato il Qc Termegarda. Prossime tappe, Francia, Inghilterra e Usa Accoglienza, bellezza e la consapevolezza di essere custodi di un inestimabile patrimonio culturale, storico e naturalistico: sono tre ingredienti del riuscito modello imprenditoriale di Qc Terme, che si ripete anche nella sua dodicesima struttura, il Qc Termegarda Spa & Golf Resort: aperto da poche settimane, Palazzo Arzaga domina su un vasto campo da golf a Calvagese, nell’area del lago di Garda. Ma il percorso di Qc Terme si arricchisce anche di uno sguardo verso l’arte grazie all’opera dell’artista Lorenzo Petrantoni, che con The wonder of daydreams illustra l’incontro tra passato e presente, e grazie al viaggio tra realtà e fantasia del visionario artista americano Howard Lee, che questa primavera, nel Qc Daydream Museum, ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo di suggestioni tra le strutture di New York, Milano e Termegarda. «L’apertura del Qc Termegarda Spa & Golf Resort è per noi un punto di arrivo, ma anche un punto di passaggio – spiega Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -: una interazione con un rinomato golf già esistente, che speriamo sia foriera di nuovi successi. Il nostro percorso di crescita è ancora in atto con alcune location in Italia e tanti progetti all’estero. Dopo il successo del Qc Terme Chamonix vogliamo ampliare la nostra presenza in Francia, intendiamo affacciarci in Inghilterra e guardiamo all’America e agli Stati Uniti: un perfetto terreno di caccia di nuove location, a seguire la fortunata apertura del Qc Terme Ny a Governors Island». L’elemento più importante del modello realizzato dai fratelli Quadrio Curzio e dal loro team è la location: «Noi continuiamo a dire location, location location – prosegue Varni -: può essere un immobile prestigioso e antico, ma anche quello che lo circonda. La struttura di Chamonix, per esempio, è stata realizzata ex-novo, ma lo scenario è il ghiacciaio del monte Bianco, che si staglia di fronte alla nostra vasca. A Qc Termegarda è invece protagonista il ricco complesso di palazzo Arzaga che, realizzato nel quindicesimo secolo, agli interni accoglienti e decorati da affreschi antichi aggiunge la bellezza dei verdi campi da golf all’esterno e, oggi, l’offerta ricca e diversificata dei percorsi benessere Qc Terme realizzati all’interno della struttura». E non può essere diversamente, perché il team Qc Terme si prende cura di ciascun particolare anche grazie all’impegno di Alessandro Bolis, art director del gruppo, che tiene in vita lo spirito delle location animandone le sfaccettature e i ricordi: a Palazzo Arzaga ha in particolare reinterpretato spazi come l’antica limonaia e le grandi botti per il vino, esaltando la forza del design di antichi orci per l’olio e macine dei frantoi, che diventano parte degli ambienti e ripropongono le tonalità della natura. Qc Terme è pure attiva nello sviluppo digitale della sua offerta, «perché bisogna guardare al futuro e agli strumenti che vengono utilizzati dai giovani», e con un’importante componente sociale: «Ogni nostro progetto genera un indotto sia occupazionale, sia sulle attività economiche della zona». Il progetto di Qc Terme è quindi in continua crescita. Nato dall’entusiasmo di un gruppo di amici che si sono incontrati sui banchi di scuola e che oggi affermano «la cosa che ci dà più soddisfazione è che il nostro modello piaccia agli ospiti!», conclude Varni.





Accoglienza, bellezza e la consapevolezza di essere custodi di un inestimabile patrimonio culturale, storico e naturalistico: sono tre ingredienti del riuscito modello imprenditoriale di Qc Terme, che si ripete anche nella sua dodicesima struttura, il Qc Termegarda Spa & Golf Resort: aperto da poche settimane, Palazzo Arzaga domina su un vasto campo da golf a Calvagese, nell'area del lago di Garda. Ma il percorso di Qc Terme si arricchisce anche di uno sguardo verso l’arte grazie all’opera dell’artista Lorenzo Petrantoni, che con The wonder of daydreams illustra l’incontro tra passato e presente, e grazie al viaggio tra realtà e fantasia del visionario artista americano Howard Lee, che questa primavera, nel Qc Daydream Museum, ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo di suggestioni tra le strutture di New York, Milano e Termegarda. «L’apertura del Qc Termegarda Spa & Golf Resort è per noi un punto di arrivo, ma anche un punto di passaggio - spiega Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -: una interazione con un rinomato golf già esistente, che speriamo sia foriera di nuovi successi. Il nostro percorso di crescita è ancora in atto con alcune location in Italia e tanti progetti all'estero. Dopo il successo del Qc Terme Chamonix vogliamo ampliare la nostra presenza in Francia, intendiamo affacciarci in Inghilterra e guardiamo all’America e agli Stati Uniti: un perfetto terreno di caccia di nuove location, a seguire la fortunata apertura del Qc Terme Ny a Governors Island». L’elemento più importante del modello realizzato dai fratelli Quadrio Curzio e dal loro team è la location: «Noi continuiamo a dire location, location location - prosegue Varni -: può essere un immobile prestigioso e antico, ma anche quello che lo circonda. La struttura di Chamonix, per esempio, è stata realizzata ex-novo, ma lo scenario è il ghiacciaio del monte Bianco, che si staglia di fronte alla nostra vasca. A Qc Termegarda è invece protagonista il ricco complesso di palazzo Arzaga che, realizzato nel quindicesimo secolo, agli interni accoglienti e decorati da affreschi antichi aggiunge la bellezza dei verdi campi da golf all’esterno e, oggi, l’offerta ricca e diversificata dei percorsi benessere Qc Terme realizzati all’interno della struttura». E non può essere diversamente, perché il team Qc Terme si prende cura di ciascun particolare anche grazie all’impegno di Alessandro Bolis, art director del gruppo, che tiene in vita lo spirito delle location animandone le sfaccettature e i ricordi: a Palazzo Arzaga ha in particolare reinterpretato spazi come l’antica limonaia e le grandi botti per il vino, esaltando la forza del design di antichi orci per l’olio e macine dei frantoi, che diventano parte degli ambienti e ripropongono le tonalità della natura. Qc Terme è pure attiva nello sviluppo digitale della sua offerta, «perché bisogna guardare al futuro e agli strumenti che vengono utilizzati dai giovani», e con un’importante componente sociale: «Ogni nostro progetto genera un indotto sia occupazionale, sia sulle attività economiche della zona». Il progetto di Qc Terme è quindi in continua crescita. Nato dall’entusiasmo di un gruppo di amici che si sono incontrati sui banchi di scuola e che oggi affermano «la cosa che ci dà più soddisfazione è che il nostro modello piaccia agli ospiti!», conclude Varni. [gallery ids="444981,444980,444978,444977,444976,444973"] [post_title] => Inaugurato il Qc Termegarda. 