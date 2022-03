Un sogno diventato realtà: apre l’indirizzo newyorchese di Qc Terme

“Se all’epoca poteva sembrare solo il classico sogno americano della nostra avventura da poco iniziata, oggi, a quasi 25 anni dalla nostra nascita, è un punto cruciale del nostro cammino. Da qui si aprono strade che ci porteranno a crescere e svilupparci non solo in Nord America ma anche in Italia e in altre parti d’Europa”. Così il presidente e co-fondatore, insieme al fratello Andrea, di Qc Terme, Saverio Quadrio Curzio, commenta l’apertura a Governors Island di Qcny, la nuovissima e tanto attesa struttura newyorchese del gruppo.

“Che la nostra prima apertura nordamericana sia da molti osservatori newyorkesi vista come una delle novità della rinascita postpandemica della metropoli ci inorgoglisce: innanzitutto come impresa italiana che opera nel benessere e nella cura di sè e poi perché abbiamo voluto pensare che tutta l’experience di Qcny si caratterizzi anche come una sorta di hub delle eccellenze del Bel Paese, un trionfo di italianità, bella e positiva, ideato e realizzato da Alessandro Bolis, il nostro art director”, aggiunge il ceo Andrea Quadrio Curzio.

A pochi minuti da Manhattan ma lontani dal caos frenetico e iperconnesso della metropoli, gli ospiti vengono trasportati in un’oasi fatta di pratiche rilassanti e percorsi wellness, dal design e dalla qualità tutta italiana. “Qcny è una tappa fondamentale per Qc Terme, punto di partenza e non solo di arrivo – dichiara il ceo per lo sviluppo e i corporate affairs della compagnia, Francesco Varni -. La società ha attraversato questi ultimi due anni con grandi sforzi e sacrifici ma quello che intravediamo davanti a noi sembra improntato alla positività. Palazzo Arzaga sul Garda e le Terme Berzieri di Salsomaggiore saranno i prossimi sviluppi in Italia, mentre in Francia, visti gli ottimi risultati a Chamonix-Mont-Blanc, registriamo grande interesse per lo sviluppo di QC Terme nell’Île-de-France e in Cote d’Azur – Provence. Il bilancio del 2021 risente dei mesi di chiusura forzata a cui la pandemia ci ha costretti, ma i risultati al di sopra delle aspettative del periodo in cui siamo stati aperti ci infondono grande fiducia e ottimismo”.

Nata nel 1998, Qc Terme è un’impresa oggi capace di attirare l’interesse di mercati e investitori, come è stato nel 2017 quando nella compagine è entrato il fondo White Bridge Investment. Il gruppo gestisce centri benessere, centri termali, resort di charme e hotel di design a Bormio, Pré Saint Didier, Milano, Torino, Roma, San Pellegrino Terme, sulle Dolomiti, a Chamonix-Mont-Blanc e ora anche a New York City.