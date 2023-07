Il brand Avani del gruppo Minor debutta a Milano e Madrid Come già anticipato lo scorso aprile, Avani, brand lifestyle a vocazione millennials del gruppo Minor, fa il suo debutto in Italia e Spagna rispettivamente con il Palazzo Moscova di Milano e l’Alonso Martinez di Madrid. La struttura meneghina è un ex Nh, situato tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como. L’hotel è un edificio neoclassico progettato dall’ingegnere Giulio Sarti, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città. Dispone di 65 camere e suite. L’offerta f&b si declina nel ristorante smart The Pantry e in quello di pesce con terrazza Forte. Presenta anche la palestra AvaniFit e la spa AmaTi, situata all’interno dei sotterranei dell’ex stazione ferroviaria e provvista di sauna, hammam e vasca idromassaggio. A Madrid, l’Avani Alonso Martínez, recentemente ristrutturato, è ospitato all’interno di un palazzo Liberty del 1919 e presenta una facciata ornata da balconi in ferro battuto. Situata nell’omonima piazza in centro città. la struttura offre 101 camere e il ristorante smart The Pantry. Condividi

