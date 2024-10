Travel Hashtag: meno di un mese all’evento #ItaliaDestinazioneBenessere Il 12 novembre il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ospiterà l’evento-conferenza #ItaliaDestinazioneBenessere organizzato da Travel Hashtag. Rappresentanti dell’industria del turismo, della politica e delle istituzioni insieme ad una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia, si ritroveranno per condividere tendenze e prospettive del turismo Incoming con un focus specifico sulle potenzialità del segmento Wellness, Spa e Terme.

Patrocinato dal Ministero del Turismo, Enit, Confindustria Federterme e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (TS) e supportato da ITA Airways, Frecciarossa, McArthurGlen, Moov Trieste, gettingmarriedinitaly, Kelmer Group, il format internazionale con 14 edizioni realizzate in 5 anni, torna quest’anno in Italia con un nuovo evento esclusivo. “Durante questa edizione di Travel Hashtag proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione ed allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente” ha dichiarato il fondatore e presidente, Nicola Romanelli. Nella cornice del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, è previsto un fitto programma di interventi, a partire dal benvenuto del Senior Operations Director for Italy & Usa di Minor Europe & Americas Marco Gilardi e i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del presidente di Trieste Airport Antonio Marano. “Il turismo è benessere” sarà il tema della conferenza di apertura, con la partecipazione della Presidente di Enit Alessandra Priante, del presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi, il Direttore del mensile Dove Simona Tedesco, il regional director South Emea di Booking.com Alberto Yates, il presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B Palmiro Noschese, il ceo di N&B Naturalis is Better Domenico Scordari, il Wellness community consultant Luigi Angelini, la Pr & communication officer di Lefay Resorts & Residences Mirella Prandelli, il ceo e fondatore di Studio Apostoli Alberto Apostoli e l’head of italian market dello Slovenian Tourist Board Aljoša Ota. Il tutto guidato dai due presentatori ufficiali di Travel Hashtag, il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi. Nel pomeriggio, spazio ai talk tematici. Si parte dall’approfondimento sul tema “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità”, seguito dal secondo a tema “Valorizzare e comunicare territori di eccellenza”. “Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale. L’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Italia conferma il nostro forte interesse nel crescere in questo segmento” – ha dichiarato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels. Condividi

[post_title] => Sekurest si affida a Mariolina Longoni per la comunicazione [post_date] => 2024-10-18T14:06:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729260380000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 12 novembre il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ospiterà l’evento-conferenza #ItaliaDestinazioneBenessere organizzato da Travel Hashtag. Rappresentanti dell’industria del turismo, della politica e delle istituzioni insieme ad una rappresentanza del mondo imprenditoriale del Friuli-Venezia Giulia, si ritroveranno per condividere tendenze e prospettive del turismo Incoming con un focus specifico sulle potenzialità del segmento Wellness, Spa e Terme. Patrocinato dal Ministero del Turismo, Enit, Confindustria Federterme e Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina (TS) e supportato da ITA Airways, Frecciarossa, McArthurGlen, Moov Trieste, gettingmarriedinitaly, Kelmer Group, il format internazionale con 14 edizioni realizzate in 5 anni, torna quest’anno in Italia con un nuovo evento esclusivo. [caption id="attachment_477105" align="alignright" width="300"] Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag[/caption] “Durante questa edizione di Travel Hashtag proveremo a delineare gli scenari futuri del turismo inbound alto spendente legato al segmento Wellness & Health, senza trascurare gli aspetti correlati alla gestione ed allo sviluppo delle destinazioni in funzione delle esigenze di una clientela sempre più connessa, informata ed esigente” ha dichiarato il fondatore e presidente, Nicola Romanelli. Nella cornice del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, recentemente inaugurato sotto l’insegna del gruppo Minor Hotels, è previsto un fitto programma di interventi, a partire dal benvenuto del Senior Operations Director for Italy & Usa di Minor Europe & Americas Marco Gilardi e i saluti istituzionali del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del presidente di Trieste Airport Antonio Marano. “Il turismo è benessere” sarà il tema della conferenza di apertura, con la partecipazione della Presidente di Enit Alessandra Priante, del presidente di Confindustria Federterme Massimo Caputi, il Direttore del mensile Dove Simona Tedesco, il regional director South Emea di Booking.com Alberto Yates, il presidente di Confassociazioni Turismo, Hospitality, F&B Palmiro Noschese, il ceo di N&B Naturalis is Better Domenico Scordari, il Wellness community consultant Luigi Angelini, la Pr & communication officer di Lefay Resorts & Residences Mirella Prandelli, il ceo e fondatore di Studio Apostoli Alberto Apostoli e l’head of italian market dello Slovenian Tourist Board Aljoša Ota. Il tutto guidato dai due presentatori ufficiali di Travel Hashtag, il giornalista Massimiliano Sisto e l’autrice Zaira Magliozzi. Nel pomeriggio, spazio ai talk tematici. Si parte dall’approfondimento sul tema “Wellness & Health Tourism: trend, prospettive e opportunità”, seguito dal secondo a tema “Valorizzare e comunicare territori di eccellenza”. [caption id="attachment_477106" align="alignleft" width="300"] Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa[/caption] “Benessere e Spa sono le nuove tendenze del turismo di lusso e per Minor Hotels rappresentano un importante pillar nel piano di sviluppo a livello mondiale. L’apertura di Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa in Italia conferma il nostro forte interesse nel crescere in questo segmento" - ha dichiarato Marco Gilardi, senior operations director for Italy & Usa di Minor Hotels. 